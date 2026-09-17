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26.09.17 09:05최종 업데이트 26.09.17 09:05
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냉전 시대 동서 진영을 잇는 다리 역할을 했던 홍콩.
냉전 시대 동서 진영을 잇는 다리 역할을 했던 홍콩.위키미디어 공용

한국은 미중 기술 패권 경쟁에서 어느 편에 설 것인가. 이제 이 질문부터 바꿀 필요가 있다. 어느 편을 선택할 것인가가 아니라 미국과 중국 모두 한국을 필요로 하게 만들려면 무엇을 해야 하는가를 물어야 한다.

필자가 제안하는 것은 한국이 기술 냉전 시대의 '커넥트 국가(Connect State)'를 지향하는 것이다. 냉전 시대 중국과 서방을 이어준 홍콩처럼, 서로 다른 종교와 정치적 이해관계가 교차하는 중동에서 두바이가 자본과 사람을 연결하는 허브로 성장했듯이, 미중 기술 생태계가 갈라지는 시대에 양쪽을 연결하는 새로운 공간이 필요하다. 한국이 그 역할을 선점하자는 것이다.


물론 미중 사이에서 적당히 줄타기하자는 이야기가 아니다. 안보와 직결되는 첨단기술에서는 한미 기술 동맹과 국제규범을 철저히 지키되, 그 선 밖에서는 한국의 제조 역량과 기술, 자유무역협정(FTA) 네트워크를 활용해 미국·유럽과 중국의 기업·기술·자본을 연결하자는 산업 전략이다.

미중 사이에 '끼인 나라'가 아니라 미중 모두가 '필요로 하는 나라'. 이것이 기술 냉전 시대 한국이 지향해야 할 전략적 위치다.

왜 이런 발상의 전환이 필요한가. 우선 중국을 바라보는 우리의 인식부터 바뀌어야 한다. 한중 기술 경쟁은 이미 과거와 전혀 다른 단계에 들어섰다. 전기차·배터리·태양광·드론·로봇 등 상당수 첨단 제조업에서 중국은 한국을 앞서거나 세계 선두권으로 올라섰다.

반도체는 사정이 다르다. 한국은 메모리, 특히 고대역폭메모리(HBM)와 첨단 D램에서 여전히 강력한 경쟁력을 가지고 있다. 그러나 여기에서도 안심하기 어렵다. 중국은 설계에서 장비·소재·제조·후공정에 이르는 거대한 반도체 생태계를 자국 안에 구축하고 있다. 미국의 규제가 강해질수록 국산화를 위한 투자도 거세지고 있다. HBM과 메모리 분야에서 중국 기업들이 보여주는 추격 속도 역시 가볍게 볼 일이 아니다.

필자가 중국 현장에서 오랫동안 지켜보면서 가장 크게 체감한 변화도 이것이다. 중국의 경쟁력은 이제 몇몇 대표기업의 경쟁력이 아니다. 거대한 시장과 인력, 자본, 수많은 부품기업과 대학·연구소가 동시에 움직이는 산업 생태계의 경쟁력이다.

로봇산업이 대표적이다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 베이징무역관의 '2025년 월드로봇컨퍼런스 참관기'에 따르면 당시 행사에는 200개가 넘는 기업이 참가해 1500개 이상의 제품을 전시했고, 휴머노이드 로봇만 200개 이상 소개됐다. 전시회 하나가 중국 산업 전체를 대변하는 것은 아니지만, 수많은 기업과 제품이 한꺼번에 쏟아져 나오는 중국 산업 생태계의 두께를 보여주기에는 충분하다. 문제는 중국의 이러한 부상이 미중 기술 패권 경쟁과 동시에 일어나고 있다는 것이다.

미국의 대중 첨단기술 규제는 중국의 추격 속도를 늦춘다는 점에서 우리에게 시간을 벌어준다. 그러나 다른 한편으로 중국은 여전히 한국에 대단히 중요한 시장이자 핵심 공급망이 연결된 생산기지다. 우리는 안보를 위해 미국과의 기술 동맹을 포기할 수도 없고, 경제를 위해 중국과의 산업 관계를 단절할 수도 없다. 이것이 한국의 딜레마다. 그러나 딜레마는 전략이 없을 때 약점이 되고, 전략이 있을 때 레버리지가 된다.

8월 19일, 중국 베이징에서 열린 2026 세계 로봇 컨퍼런스 행사장 앞을 사람들이 지나가고 있다.
8월 19일, 중국 베이징에서 열린 2026 세계 로봇 컨퍼런스 행사장 앞을 사람들이 지나가고 있다.로이터 연합뉴스

미중 사이 한국의 전략적 위치

기술 냉전 속에서도 중국 시장을 포기하기 어려운 것은 한국 기업만이 아니다. 미국과 유럽 기업에도 중국은 여전히 거대한 시장이다. 문제는 기술 유출과 지식재산권, 경제 안보와 지정학적 위험이다.

한국은 바로 이 지점에서 독특한 위치를 갖는다. 서방 기업의 눈으로 보면 한국은 중국과 지리적으로 가깝고 세계적인 제조 역량을 갖추면서 지식재산권을 보호할 수 있는 나라다. 반대로 중국 기업에서 보면 한국은 미국·유럽연합(EU)을 비롯한 주요 경제권과 FTA 네트워크를 구축하고 있고, 반도체·배터리·자동차·전자·화학 등 세계적인 제조 공급망을 보유한 가장 가까운 선진 산업 국가다. 이 두 가지 장점을 결합해야 한다.

다만 중국산 제품을 한국으로 가져와 단순 조립한 뒤 '메이드 인 코리아'를 붙이는 이른바 '택갈이'는 절대로 안 된다. 미국과 유럽의 원산지·우회 수출 규제를 피하기 위한 통로가 되는 순간 한국이라는 플랫폼의 가장 중요한 자산인 신뢰가 무너진다.

중국 기업이 한국에 자본뿐 아니라 기술을 가져오고 한국에서 실질적인 연구개발과 생산을 해야 한다. 여기에 한국이 경쟁력을 갖는 대체하기 어려운 소재·부품·장비와 제조공정이 결합되어 새로운 부가가치가 만들어져야 한다. 그렇게 만들어진 제품이라야 진정한 의미의 '메이드 인 코리아'다.

서방 기업에는 중국 시장으로 들어가는 신뢰할 수 있는 통로, 중국 기업에는 거대한 '갈라파고스'에 갇히지 않고 글로벌 시장과 연결될 수 있는 산업 플랫폼이 되는 것이다.

그렇다면 어떻게 할 것인가. 흥미롭게도 답의 상당 부분은 중국에 있다. 지난 수십 년간 중국이 선진국과의 기술격차를 좁히면서 활용했던 전략 가운데 세 가지를 이제 한국이 리버스 엔지니어링 할 것을 제안한다.

첫 번째는 한국형 '이시장환기술(以市場換技術)', 즉 시장으로 기술을 바꾸는 전략이다. 개혁·개방 이후 중국은 자신들이 가진 가장 큰 자산인 거대한 시장을 활용했다. 시장을 개방하는 대신 글로벌 기업의 투자와 합작을 유치하고 그 과정에서 기술과 경영 노하우를 흡수했다.

한국에는 중국 같은 거대한 내수시장이 없다. 대신 중국에는 없는 자산이 있다. 바로 연결성(connectivity)이다. 중국 시장에 진출하려는 서방 기업에는 한국을 안전하고 믿을 수 있는 기술·제조 플랫폼으로 제공한다. 반대로 미국과 유럽 시장에 진입하려는 중국 기업에는 한국 기업과 기술을 공유하고 공동 연구·생산하면서 글로벌 규범과 표준을 충족하도록 유도한다.

중국이 시장의 크기를 지렛대로 기술을 끌어들였다면 우리는 세계 주요 경제권과 연결된 네트워크를 지렛대로 기술과 투자를 끌어들이는 것이다. 이것이 한국형 이시장환기술이다.

'뉴 M&A' 전략, 서구의 원천기술을 먼저 선점

산업용 로봇 쿠카 브로셔 사진.
산업용 로봇 쿠카 브로셔 사진.쿠카

두 번째는 '뉴 인수합병(M&A)' 전략이다. 중국의 기술 굴기 과정에서 해외 기업 인수는 중요한 역할을 했다. 상징적인 사례가 중국 가전기업 메이디(美的)의 독일 산업용 로봇 기업 쿠카(KUKA) 인수다. 2016년 메이디는 공개매수를 통해 KUKA 지분 94.55%를 확보했다.

오늘날 중국 로봇산업의 발전을 KUKA 인수 하나로 설명할 수는 없다. 그러나 세계적인 기술 기업을 인수하고 중국의 제조 역량과 거대한 시장을 결합한다는 중국식 산업 전략을 보여주는 상징적인 사건이었다.

이제 상황이 달라졌다. 미국과 유럽에서 중국 자본의 첨단기술 기업 인수를 국가안보의 관점에서 바라보는 경계가 높아졌다. 중국에 닫힌 문이 한국에는 기회가 될 수 있다.

과거 중국 기업들이 눈독 들였을 법한 미국과 유럽의 원천기술 기업과 글로벌 브랜드를 한국 기업이 적극적으로 찾아 나설 필요가 있다. 서구의 원천기술과 한국의 제조 역량을 결합해 중국과 세계시장을 동시에 공략하는 것이다.

동시에 반대 방향의 투자도 필요하다. 휴머노이드·인공지능(AI) 등 중국이 빠르게 성장하는 신산업의 유망 기업에는 전략적 지분투자를 확대해야 한다. 목적은 단순한 자본 수익이 아니다. 지분을 통해 기술 변화의 최전선에 접점을 만들고 공급망과 공동사업의 가능성을 확보하는 것이다.

LG전자가 중국 휴머노이드 로봇 기업 애지봇(AGIBOT, 智元机器人)의 투자 라운드에 참여한 사례를 이런 관점에서 주목할 필요가 있다. 중국의 유망 기업을 무조건 경쟁자로 밀어내기보다 미래 산업 생태계에 전략적 교두보를 확보하는 접근이다.

세 번째는 한국형 '환도초차(換道超車)' 전략이다. 트랙을 바꿔 추월한다는 의미다. 중국은 내연기관 자동차라는 기존 트랙에서 독일·일본·미국을 따라잡는 대신 전기차라는 새로운 트랙에 먼저 대규모 투자를 했다. 배터리와 충전 인프라, 내수시장을 함께 키우면서 자동차산업의 경기장 자체를 바꾸는 데 성공했다.

한국도 같은 질문을 해야 한다. 이미 중국이 압도적인 규모와 가격경쟁력을 확보한 산업에서 똑같은 제품으로 싸우는 것이 과연 현명한가. 태양광을 예로 들어보자. 중국이 장악한 기존 실리콘 태양광 시장에서 가격으로 정면승부하기보다 한국과 미국·유럽 기업들이 페로브스카이트·탠덤셀 같은 차세대 기술과 국제표준을 공동 개발해 태양광산업의 새로운 트랙을 만드는 것이다.

AI와 피지컬 AI, 차세대 반도체, 전고체 배터리, 바이오 제조에서도 마찬가지다. 앞으로 우리가 던져야 할 질문은 "중국을 어떻게 따라잡을 것인가"가 아니라 "어느 분야에서 경기장을 바꿀 것인가"여야 한다.

'기술 세탁소'로 전락해선 안 된다

그럼에도 이 전략에는 큰 난관이 있다. 가장 큰 위험은 한국이 미중 기술 생태계를 연결하는 나라가 아니라 중국이 미국의 규제를 우회하는 통로로 의심받는 것이다. 미국의 수출 통제 대상 기술이 한국을 거쳐 중국으로 이전되어서는 안 된다. 중국산 제품을 한국에서 단순 가공한 뒤 원산지를 바꾸어 미국과 유럽으로 수출하는 장소가 되는 것은 더욱 위험하다.

따라서 '커넥트 국가'는 기술적 중립을 의미하지 않는다. 오히려 반대다. 규칙을 누구보다 엄격하게 지키기 때문에 양쪽을 연결할 수 있는 나라가 되어야 한다. 안보와 직결되는 반도체·AI·양자·군민 겸용 기술에는 명확한 레드라인을 설정해야 한다.

중국 기업의 한국 투자에도 실질적인 연구개발(R&D)과 생산, 고용과 부가가치 창출을 요구해야 한다. 한국이 제공해야 할 것은 규제를 피해 가는 '우회로'가 아니라 새로운 부가가치를 만들어내는 '연결로'다. 그리고 이 모든 산업 전략보다 더 근본적인 문제가 하나 남는다. 사람이다.

중국의 기술 굴기를 현장에서 지켜보며 느낀 것은 정부의 보조금과 거대한 시장만으로 오늘의 중국이 만들어진 것이 아니라는 사실이다. AI와 로봇, 전기차와 배터리로 우수한 이공계 인력이 끊임없이 유입되고, 그 인재들이 연구하고 창업하고 경쟁하는 구조가 중국의 산업 경쟁력을 떠받치고 있다.

한국이 중국과의 기술 경쟁에서 살아남으려면 가장 뛰어난 젊은이들이 이공계로 갈 수 있는 국가 시스템부터 다시 만들어야 한다.

단순히 이공계 정원을 늘리는 것으로는 부족하다. 세계적인 연구자와 엔지니어가 되는 것이 경제적으로도 사회적으로도 충분히 보상받는 길이라는 확신을 줘야 한다. 대학과 정부출연연구소의 연구 환경, 기업 연구자의 보상 체계와 스톡옵션, 기술창업과 실패 후 재도전까지 교육·산업·노동정책을 함께 바꾸어야 한다.

'끼인 나라' 아닌 '필요한 나라'로

미중 기술 패권 경쟁은 쉽게 끝나지 않을 것이다. 반도체에서 시작된 전선은 AI·로봇·바이오·에너지로 계속 확대되고 있다. 그렇다면 한국도 선택을 강요받는 데 익숙해질 것이 아니라 선택을 강요하기 어려운 나라가 되어야 한다.

중국이 활용했던 이시장환기술을 한국형 글로벌 연결 전략으로 바꾸자. 중국이 해외 M&A를 통해 원천기술을 확보했던 전략을 뉴 M&A로 되돌려 활용하자. 그리고 중국이 전기차에서 보여준 환도초차를 차세대 산업에서 한국과 서구의 기술·표준 동맹으로 재현하자.

그 과정에서 지켜야 할 원칙도 분명하다. 안보와 직결되는 기술에는 선을 긋고 원산지와 수출통제규정을 철저히 지켜야 한다. 중국과의 협력 역시 한국에서 실질적인 기술·생산·고용과 부가가치를 만들어내는 경우에 한해야 한다.

냉전 시대 홍콩의 힘은 단순히 중국과 서방의 중간에 있었다는 데 있지 않았다. 양쪽 모두 홍콩을 필요로 했다는 데 있었다. 두바이 역시 단지 중동의 한가운데 있어서 허브가 된 것이 아니다. 서로 다른 국가와 자본과 사람이 그곳에서 만날 이유를 만들어냈기 때문에 허브가 됐다.

기술 냉전 시대의 한국도 마찬가지다. 우리에게 필요한 것은 미국과 중국 가운데 하나를 고르는 기술 외교가 아니라 미국도 중국도, 유럽도 한국을 필요로 하게 만드는 산업 전략이다.

미중 사이에 끼인 나라로 남을 것인가. 아니면 미중 모두가 쉽게 포기할 수 없는 나라가 될 것인가. '끼인 나라'에서 '필요한 나라'로. 대한민국의 다음 기술·산업 청사진은 바로 이 전환에서 출발해야 한다.
덧붙이는 글 위 기사의 전문은 피렌체의식탁에서 보실 수 있습니다. http://www.firenzedt.com/news/articleView.html?idxno=33197

황재원 전 코트라(KOTRA) 중국지역본부장은 다롄, 칭다오, 샤먼, 베이징, 홍콩 등에서 약 20년간 근무했다. 코트라 내 대표적인 '중국통'으로 꼽힌다. 한국외대를 졸업하고 중국 지린대학에서 경제학 박사를 취득했으며, 시안무역관장, 광저우무역관장(홍콩무역관장 겸임), 경제협력실장, 정보통상협력실장, 무역투자정보실장을 거쳐 2024년부터 2026년까지 중국지역본부장 겸 베이징무역관장을 지냈다. 현재는 코트라 아카데미 연구위원 겸 한양대학교 글로벌문화통상대학 겸임교수로 있다.
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