쿠카

산업용 로봇 쿠카 브로셔 사진.두 번째는 '뉴 인수합병(M&A)' 전략이다. 중국의 기술 굴기 과정에서 해외 기업 인수는 중요한 역할을 했다. 상징적인 사례가 중국 가전기업 메이디(美的)의 독일 산업용 로봇 기업 쿠카(KUKA) 인수다. 2016년 메이디는 공개매수를 통해 KUKA 지분 94.55%를 확보했다.오늘날 중국 로봇산업의 발전을 KUKA 인수 하나로 설명할 수는 없다. 그러나 세계적인 기술 기업을 인수하고 중국의 제조 역량과 거대한 시장을 결합한다는 중국식 산업 전략을 보여주는 상징적인 사건이었다.이제 상황이 달라졌다. 미국과 유럽에서 중국 자본의 첨단기술 기업 인수를 국가안보의 관점에서 바라보는 경계가 높아졌다. 중국에 닫힌 문이 한국에는 기회가 될 수 있다.과거 중국 기업들이 눈독 들였을 법한 미국과 유럽의 원천기술 기업과 글로벌 브랜드를 한국 기업이 적극적으로 찾아 나설 필요가 있다. 서구의 원천기술과 한국의 제조 역량을 결합해 중국과 세계시장을 동시에 공략하는 것이다.동시에 반대 방향의 투자도 필요하다. 휴머노이드·인공지능(AI) 등 중국이 빠르게 성장하는 신산업의 유망 기업에는 전략적 지분투자를 확대해야 한다. 목적은 단순한 자본 수익이 아니다. 지분을 통해 기술 변화의 최전선에 접점을 만들고 공급망과 공동사업의 가능성을 확보하는 것이다.LG전자가 중국 휴머노이드 로봇 기업 애지봇(AGIBOT, 智元机器人)의 투자 라운드에 참여한 사례를 이런 관점에서 주목할 필요가 있다. 중국의 유망 기업을 무조건 경쟁자로 밀어내기보다 미래 산업 생태계에 전략적 교두보를 확보하는 접근이다.세 번째는 한국형 '환도초차(換道超車)' 전략이다. 트랙을 바꿔 추월한다는 의미다. 중국은 내연기관 자동차라는 기존 트랙에서 독일·일본·미국을 따라잡는 대신 전기차라는 새로운 트랙에 먼저 대규모 투자를 했다. 배터리와 충전 인프라, 내수시장을 함께 키우면서 자동차산업의 경기장 자체를 바꾸는 데 성공했다.한국도 같은 질문을 해야 한다. 이미 중국이 압도적인 규모와 가격경쟁력을 확보한 산업에서 똑같은 제품으로 싸우는 것이 과연 현명한가. 태양광을 예로 들어보자. 중국이 장악한 기존 실리콘 태양광 시장에서 가격으로 정면승부하기보다 한국과 미국·유럽 기업들이 페로브스카이트·탠덤셀 같은 차세대 기술과 국제표준을 공동 개발해 태양광산업의 새로운 트랙을 만드는 것이다.AI와 피지컬 AI, 차세대 반도체, 전고체 배터리, 바이오 제조에서도 마찬가지다. 앞으로 우리가 던져야 할 질문은 "중국을 어떻게 따라잡을 것인가"가 아니라 "어느 분야에서 경기장을 바꿀 것인가"여야 한다.그럼에도 이 전략에는 큰 난관이 있다. 가장 큰 위험은 한국이 미중 기술 생태계를 연결하는 나라가 아니라 중국이 미국의 규제를 우회하는 통로로 의심받는 것이다. 미국의 수출 통제 대상 기술이 한국을 거쳐 중국으로 이전되어서는 안 된다. 중국산 제품을 한국에서 단순 가공한 뒤 원산지를 바꾸어 미국과 유럽으로 수출하는 장소가 되는 것은 더욱 위험하다.따라서 '커넥트 국가'는 기술적 중립을 의미하지 않는다. 오히려 반대다. 규칙을 누구보다 엄격하게 지키기 때문에 양쪽을 연결할 수 있는 나라가 되어야 한다. 안보와 직결되는 반도체·AI·양자·군민 겸용 기술에는 명확한 레드라인을 설정해야 한다.중국 기업의 한국 투자에도 실질적인 연구개발(R&D)과 생산, 고용과 부가가치 창출을 요구해야 한다. 한국이 제공해야 할 것은 규제를 피해 가는 '우회로'가 아니라 새로운 부가가치를 만들어내는 '연결로'다. 그리고 이 모든 산업 전략보다 더 근본적인 문제가 하나 남는다. 사람이다.중국의 기술 굴기를 현장에서 지켜보며 느낀 것은 정부의 보조금과 거대한 시장만으로 오늘의 중국이 만들어진 것이 아니라는 사실이다. AI와 로봇, 전기차와 배터리로 우수한 이공계 인력이 끊임없이 유입되고, 그 인재들이 연구하고 창업하고 경쟁하는 구조가 중국의 산업 경쟁력을 떠받치고 있다.한국이 중국과의 기술 경쟁에서 살아남으려면 가장 뛰어난 젊은이들이 이공계로 갈 수 있는 국가 시스템부터 다시 만들어야 한다.단순히 이공계 정원을 늘리는 것으로는 부족하다. 세계적인 연구자와 엔지니어가 되는 것이 경제적으로도 사회적으로도 충분히 보상받는 길이라는 확신을 줘야 한다. 대학과 정부출연연구소의 연구 환경, 기업 연구자의 보상 체계와 스톡옵션, 기술창업과 실패 후 재도전까지 교육·산업·노동정책을 함께 바꾸어야 한다.미중 기술 패권 경쟁은 쉽게 끝나지 않을 것이다. 반도체에서 시작된 전선은 AI·로봇·바이오·에너지로 계속 확대되고 있다. 그렇다면 한국도 선택을 강요받는 데 익숙해질 것이 아니라 선택을 강요하기 어려운 나라가 되어야 한다.중국이 활용했던 이시장환기술을 한국형 글로벌 연결 전략으로 바꾸자. 중국이 해외 M&A를 통해 원천기술을 확보했던 전략을 뉴 M&A로 되돌려 활용하자. 그리고 중국이 전기차에서 보여준 환도초차를 차세대 산업에서 한국과 서구의 기술·표준 동맹으로 재현하자.그 과정에서 지켜야 할 원칙도 분명하다. 안보와 직결되는 기술에는 선을 긋고 원산지와 수출통제규정을 철저히 지켜야 한다. 중국과의 협력 역시 한국에서 실질적인 기술·생산·고용과 부가가치를 만들어내는 경우에 한해야 한다.냉전 시대 홍콩의 힘은 단순히 중국과 서방의 중간에 있었다는 데 있지 않았다. 양쪽 모두 홍콩을 필요로 했다는 데 있었다. 두바이 역시 단지 중동의 한가운데 있어서 허브가 된 것이 아니다. 서로 다른 국가와 자본과 사람이 그곳에서 만날 이유를 만들어냈기 때문에 허브가 됐다.기술 냉전 시대의 한국도 마찬가지다. 우리에게 필요한 것은 미국과 중국 가운데 하나를 고르는 기술 외교가 아니라 미국도 중국도, 유럽도 한국을 필요로 하게 만드는 산업 전략이다.미중 사이에 끼인 나라로 남을 것인가. 아니면 미중 모두가 쉽게 포기할 수 없는 나라가 될 것인가. '끼인 나라'에서 '필요한 나라'로. 대한민국의 다음 기술·산업 청사진은 바로 이 전환에서 출발해야 한다.