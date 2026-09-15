▲
이재명 대통령이 지난 2025년 7월 16일 청와대 영빈관에서 '기억과 위로, 치유의 대화' 사회적 참사 유가족 간담회를 하며 유가족 발언을 듣고 있다.대통령실통신사진기자단
이재명 정부가 위기에 빠진 듯 보입니다. 그러나 진짜 위기는 아닙니다. 위기는 그 원인을 모를 때나, 내가 어떻게 할 수 없는 외생 변수일 때가 위험합니다.
하지만 우리는 원인을 알고 있습니다. 정치에 별 관심 없는 저관여층도 어느 정도는 눈치챈 듯합니다. 진보층에서 직무 수행 긍정률(지지율)이 먼저 빠지더니 이젠 중도층에서도 빠지는 게 그 증거입니다. 알긴 아는데, 아직은 '진짜 그럴까? 설마 그러겠어? 아냐 아무래도 이상해'라며 긴가민가해하는 분위기입니다.
지금 위기의 원인은 자신입니다. 정부와 여당 스스로가 만들어 냈습니다. 그리스 비극 같습니다. 비극의 주인공은 대개 고귀한 신분의 영웅이나 권력자입니다. 모든 이들이 칭송해 마지않던 주인공이 자신이 저지른 과오나 판단 오류 때문에 자기 자신을 나락으로 빠뜨리게 됩니다. 아리스토텔레스가 '하마르티아'(hamartia, 비극에서 주인공을 파멸에 이르게 만드는 주인공 자신의 선천적인 결함이나 성격)라고 한 겁니다. 따라서 스스로 마음만 먹으면 해결할 수 있습니다. 즉 외생이 아니라 내생 변수라, 자기 스스로 수정하면 금방 해결됩니다.
스스로 만들어 낸 위기, 그 핵심은 '공소 취소' 논란
그렇다면 원인은 무엇일까요? 공소 취소입니다. 그 외의 것은 현실적으로 불가능하거나 현상적인 것에 불과합니다. 연임 개헌은 애초에 불가능합니다. 국회의원 1/3이 반대하면 안 되는데, 국민의힘이 109석입니다. 연임 없는 개헌도 국민의힘은 반대합니다. 하물며 이재명 대통령을 연임 가능하게 할 개헌안에 찬성하는 표가 나올 리 없습니다. 과반을 얻어야 하는 국민 찬성도 난망합니다. 한창 높을 때야 60%를 웃돌았지만 지금 대통령도, 당도 지지율이 40% 이하입니다.
부동산이나 주식 때문 아니냐고요? 부동산 세제 개편안은 사실상 무산되었습니다. 경제 부총리가 해임되었습니다. 그렇다고 지지율, 회복되지 않았습니다. 코스피는 떨어지기만 하지 않습니다. 오르락내리락합니다. 지지율이 따라서 움직이나요? 아닙니다. 마냥 떨어졌습니다. 정치인이나 정당에 대한 지지는 이성이 결정하지 않습니다. 좋거나 싫은 감정이 먼저입니다. 싫으니까 지지 안 한다고 응답했는데, 왜 안 하냐고 굳이 물으니 제시된 답 중 적당히 하나를 고를 뿐입니다.
두 장관 후보자는 엎친 데 덮친 이유입니다. 용혜인 후보자는 사퇴했으니 굳이 언급하지 않겠습니다. 김승원 후보의 경우, 현상적으로는 브로커의 이권성 민원 청탁이 문제입니다. 하지만 본질은 그게 아닙니다. 부처가 법무부이기 때문입니다. '공소취소추진모임'의 공동대표이기 때문입니다. 결국 공소 취소가 문제입니다.
공소 취소는 정부·여당 내 자중지란과도 연결되어 있습니다. 지지층이 둘로 쪼개졌습니다. '코어 중시파'(코어파)와 '외연 확장파'(확장파)입니다. 코어파는 대통령이 뉴이재명으로 호명되는 중도보수층을 끌어들이기 위해 개혁을 포기한다고 의심합니다. 검찰개혁에 미온적이라며 공격합니다.
반면 확장파는 구조적 다수를 구성하지 않으면 정권 재창출이 위태롭다는 점을 들어, 중도보수 견인이야말로 민주당 정부의 과제라고 말합니다. 동시에 지나친 개혁 드라이브가 자칫 국민의 저항과 역결집을 부를 수 있다고 반박합니다. 각각의 논지는 그러나 겉으로 드러난 언술일 뿐입니다.
여권 지지층 둘로 쪼갠 불신