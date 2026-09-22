이정복

캐나다의 한 주택가에 재활용품 분리 수거와 음식물 쓰레기 배출을 위한 쓰레기통이 세워져 있다.재활용 시스템 개편과 별도로 일반 쓰레기는 여전히 지자체와 시민의 몫으로 남아 있다. 쓰레기 관련 정책은 기본적으로 덜 배출하고 덜 만들며 더 많이 재활용하는데 맞춰져 있다. 따라서 캐나다 또한 쓰레기를 배출한 만큼 비용을 지불하는 종량제를 실시하고 있다.토론토의 경우, 쓰레기 배출 때마다 요금을 내는 한국식 종량제와 달리 쓰레기통 용량(크기)을 기준으로 지자체가 연간 300~600달러(29만~ 58만 원)에 이르는 폐기물 서비스 요금을 청구하는 방식이다. 공공요금 고지서(수도·폐기물 관련 청구서)를 통해 연간 비용이 부과된다. 기본 쓰레기통 이외의 봉투를 추가로 배출할 경우, 약 7000원 상당의 스티커(Garbage Tag)를 구매하여 붙여야 한다.한편, 캘거리의 경우처럼 매월 폐기물 서비스 요금을 징수하거나 키치너처럼 대용량 카트를 무료로 배부하여 시민에게 실질적인 부담을 주지 않는 지자체도 있다. 아울러 대형 쓰레기 및 정원·건축 폐기물 등은 별도의 시설에 직접 폐기해야 하며 무게에 따라 비용을 지불한다.온타리오주 사례에서 알 수 있듯 캐나다는 배출량에 따라 시민이 비용을 부담하는 종량제를 통해 쓰레기 감량을 유도하고 추가 배출을 억제하는 효과를 기대한다. 이는 재활용품 분리수거를 유도하는 효과도 동반하게 되는데, 재활용품은 생산자 책임제를 통해 생산자가 시스템을 책임지는 이원화된 체계를 확립해 가고 있다.이러한 시도가 정착되어 가는 과정에서 '실제로 재활용품이 얼마나 재생자원으로 순환되는지', '생산자가 재활용에 용이한 제품을 만들도록 유도하는 효과가 있는지' 등도 살펴봐야 할 것이다. 아울러 '이 제도가 정말 납세자의 부담을 줄인 것인가'라는 질문에도 답해야 한다. 어차피 기업은 전가된 폐기물 관리 비용을 제품 가격에 반영할 것이기 때문에 재활용 청구서가 시민의 세금에서 소비자의 구매비용으로 옮긴 것에 불과할 뿐이라는 비판에 대해 실제적인 자원순환의 효과로서 증명해야 할 것이다.그뿐만 아니라 시행 이후 몇 가지 문제점과 과제들이 제기되고 있다. 여러 업체 선정에 따른 비효율적인 운용, 재활용 비율 등 목표의 느슨한 관리, 생산자(기업)에 부과되는 비용의 증가로 인한 부담 등이다. 그러나 무엇보다도 중요한 것은 시민, 생산자, 지자체에 이르는 주체 간의 역할 분담과 실행 의지이다. 앞서 언급한 생산자와 지자체의 역할과 더불어 쓰레기를 배출하는 당사자로서의 시민의식 또한 중요한 요소이기 때문이다.캐나다에서의 분리수거는 우리나라처럼 전 국민이 당위성을 지니고 적극적으로 동참하는 편은 아니다. 다양한 구성원으로 이루어진 사회여서 인식 수준과 공감대에 있어 격차가 크기 때문이다. 따라서 마지못해 흉내만 내는 제도가 아닌 시민사회의 주체로서 자발적인 참여를 끌어내는 것 또한 캐나다가 풀어야 할 과제 중에 하나다. 캐나다 쓰레기 정책의 미래가 '잘 버리고 덜 만들어 다시 자원으로 되돌리는 시스템'으로의 전환이라면 그 고민의 해법 역시 참여하는 주체로서 시민의 의지에 달려 있다.