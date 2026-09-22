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26.09.22 17:28최종 업데이트 26.09.22 17:28
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세계 주요 도시의 쓰레기 배출·수거·재활용 시스템을 취재하여 각국의 실질적인 자원순환 체계와 시민 부담 방식을 진단하고 국내 쓰레기 문제 해결을 위한 제도적 대안과 시사점을 모색한다.[편집자말]
생산자가 재활용 시스템을 책임지는 생산자 책임제가 시행 중인 워털루 리전의 재활용품 수거 장면
생산자가 재활용 시스템을 책임지는 생산자 책임제가 시행 중인 워털루 리전의 재활용품 수거 장면이정복

캐나다 온타리오주의 키치너시는 지난 3월 1일부터 일반 쓰레기 및 재활용 배출·수거 방식을 전면 개편했다. 키치너시는 온타리오주의 가정용 재활용품 수거 시스템을 일컫는 '블루박스' 제도를 처음 도입하여 캐나다 전역으로 확산시킨 지방 도시다.

키치너시 안내에 따르면 그동안 재활용품 수거를 지자체에서 했으나 서큘러 매터리얼스(Circular Materials)라는 업체로 변경하면서 수거 대상 재활용 품목이 확대되었고, 일반 쓰레기는 기존에 사용하던 쓰레기봉투 대신 모든 가구에 무상으로 배부한 플라스틱 카트를 사용하도록 했다. 아울러 매주 수거하던 재활용품과 일반 쓰레기를 격주로 번갈아 수거하는 등 수거 주기도 변경했다.


이는 쓰레기 수거 방식과 주기의 조정 및 재활용 품목의 확대 등을 통해 쓰레기 배출량을 줄이고 재활용을 늘리려는 노력의 일환이다. 이번 개편의 중요한 변화는 재활용품을 누가 수거하고 누가 비용을 부담하며 시스템을 운영하는지가 근본적으로 바뀌었다는 점이다. 새로운 업체의 선정은 재활용 관리주체의 변경과 이에 따른 시민과 지자체 그리고 생산자(기업)의 역할 변화를 의미하기 때문이다.

지자체 관리에서 생산자 책임으로

키치너시가 속한 워털루 리전에서 발행한 쓰레기 수거·배출 시스템 변경 관련 안내문
키치너시가 속한 워털루 리전에서 발행한 쓰레기 수거·배출 시스템 변경 관련 안내문워털루 리전

이보다 앞선 지난 1월 1일, 토론토를 비롯한 캐나다 온타리오주에서 먼저 재활용 배출 및 수거 방식을 전면 개편했다. 온타리오 주정부는 재활용 쓰레기의 효과적인 자원순환을 위한 방안으로 생산자 책임제(Extended Producer Responsibility, EPR)를 시행한다고 발표했다. 이를 통해 그동안 지자체가 세금을 들여 직접 관리하던 블루박스 시스템의 비용과 운영이 제품과 포장재 등 재활용품을 발생시키는 생산자(기업)가 책임지게 하는 구조로 바뀌었다.

생산자는 가정에서 배출된 재활용품을 수거하는 업체 및 선별 시설, 그리고 재활용 업체를 통한 재생 원료로의 전환 등 일련의 과정을 운영하고 그에 필요한 재정적 책임을 전액 부담한다. 생산자가 직접 재활용 시스템을 운영할 수도 있지만, 일반적으로 공동 출자로 설립한 비영리 기관인 생산자 책임 기구(Producer Responsibility Organization, PRO)를 통해 법적 의무를 대신 수행한다.

재활용품 수거 및 선별 등 재활용 시스템의 전반적인 운영을 책임지는 생산자 책임 기구는 생산자가 신고한 포장재 및 종이 제품의 종류와 양에 따라 비용을 산정하고, 생산자가 납부한 비용을 수거, 운송, 선별 및 재활용 업체에 지급한다. 앞서 언급한 키치너시의 서큘러 매터리얼스가 온타리오주의 대표적인 생산자 책임 기구이며, 이외에도 다수의 기관이 운영되고 있다.

생산자 책임제는 캐나다의 거의 모든 주에서 시행 중이거나 시행 예정에 있다. 특히 브리티시컬럼비아(BC)주에서는 이미 2014년부터 온타리오주와 유사한 방식의 생산자 책임제를 시행하고 있으며, 앨버타주, 마니토바주에서도 공동 책임형 등 부분적인 생산자 책임제를 시행 중이다. 주마다 차이가 있지만, 오염을 발생시키거나 그러한 제품을 만든 사람이 폐기물 처리 책임을 더 많이 져야 한다는 생산자 책임의 원칙과 정책이 캐나다 전역으로 확대됐다.

온타리오주의 블루박스 제도 개편은 기업의 재활용 의무를 강조하는 우리나라의 생산자 책임 재활용제도와도 차이가 있다. 즉 우리나라가 생산자에게 일정량의 자원회수 책임과 재활용 의무율을 부과하는 방식이라면 캐나다는 시스템의 운영 및 재정 책임 자체를 전적으로 생산자에게 넘긴 방식이다. 그뿐만 아니라 이번에 시행한 온타리오의 생산자 책임제는 이 제도를 처음 시행한 독일이나 유럽보다 생산자의 책임 범위를 더욱 확대 적용했다는 점에서 주목 받는다.

워털루리전 폐기물 관리 시설
워털루리전 폐기물 관리 시설가정에서 배출되는 각종 폐기물은 별도의 비용을 지불하고 직접 처분해야 한다. 사진은 온타리오주 워털루 리전의 일반폐기물 처리시설에서 폐기물을 실은 차량의 무게를 재는 모습.이정복

캐나다는 왜 생산자 책임제를 선택했을까

이러한 변화의 의의는 재활용을 시민의 의무로만 보는 것이 아니라 제품을 만든 기업의 책임으로 확대했다는 점에 있다. 이와 같은 재활용 시스템 관리 주체의 전환을 통해 궁극적으로는 쓰레기의 생산 자체를 줄이려는 의도를 엿볼 수 있다.

온타리오 정부는 생산자 책임제의 목적을 "제품과 포장재를 설계하는 기업이 폐기물 감축과 자원회수에 가장 큰 영향을 줄 수 있도록 책임을 부여하는 것"이며, 이것이 단순히 "기업에 재활용 비용을 떠넘기는 제도가 아니라 제품 설계까지 바꾸려는 이유"라고 밝히고 있다.

즉, 생산자 책임제를 통해 기업이 제품의 전 생애주기를 책임지도록 하고 생산자가 제품과 포장재의 설계 단계에서 폐기 단계 비용까지 고려해 폐기물 감축과 재활용 가능성을 높이도록 유도하여 버려지는 쓰레기를 최소화하고자 하는 것이 이 시스템의 중요한 효과라는 설명이다.

물론 정책 배경에는 현실적인 이유도 존재한다. 2023년 온타리오 환경·보전·공원부 데이비드 피치니 장관에 따르면 주 전역을 아우르는 블루박스 시스템의 표준화와 재활용률 정체의 문제다. 블루박스 시스템은 240개 이상의 지자체가 저마다 자체적인 규정을 두고 운영해 왔기에 순환자원 관리의 일원화가 필요했다. 예컨대 토론토의 블루박스에서는 비닐 쇼핑백이나 연성 플라스틱 필름을 재활용할 수 있었지만, 워털루·키치너 지역에서는 불가능했다.

따라서 재활용 품목의 표준화를 통해 시민의 재활용을 더욱 쉽게 하고, 공공장소 등의 재활용품 수거 서비스 확대와 재활용 분리배출을 위한 대안 개발 등 재활용률 제고의 기회가 될 것으로 기대한다.

하지만 무엇보다도 지자체의 비용 부담 해소가 가장 큰 이유일 것이다. 온타리오 주정부 역시 생산자 책임제의 가장 큰 효과로 지방세 납세자의 비용 절감이라고 밝힌 바 있다. 온타리오주 공공 및 비즈니스 서비스 제공부 토드 매카시 장관은 생산자 책임 기구(PRO)가 주 전역의 블루박스 수거 시스템을 운영하게 되면서 연간 1억 7100만 달러(1658억 원) 이상의 세금을 절약할 수 있다고 밝혔다.

잘 버리고 덜 만들어 다시 쓰는 시스템으로

캐나다의 한 주택가에 재활용품 분리 수거와 음식물 쓰레기 배출을 위한 쓰레기통이 세워져 있다.
캐나다의 한 주택가에 재활용품 분리 수거와 음식물 쓰레기 배출을 위한 쓰레기통이 세워져 있다.이정복

재활용 시스템 개편과 별도로 일반 쓰레기는 여전히 지자체와 시민의 몫으로 남아 있다. 쓰레기 관련 정책은 기본적으로 덜 배출하고 덜 만들며 더 많이 재활용하는데 맞춰져 있다. 따라서 캐나다 또한 쓰레기를 배출한 만큼 비용을 지불하는 종량제를 실시하고 있다.

토론토의 경우, 쓰레기 배출 때마다 요금을 내는 한국식 종량제와 달리 쓰레기통 용량(크기)을 기준으로 지자체가 연간 300~600달러(29만~ 58만 원)에 이르는 폐기물 서비스 요금을 청구하는 방식이다. 공공요금 고지서(수도·폐기물 관련 청구서)를 통해 연간 비용이 부과된다. 기본 쓰레기통 이외의 봉투를 추가로 배출할 경우, 약 7000원 상당의 스티커(Garbage Tag)를 구매하여 붙여야 한다.

한편, 캘거리의 경우처럼 매월 폐기물 서비스 요금을 징수하거나 키치너처럼 대용량 카트를 무료로 배부하여 시민에게 실질적인 부담을 주지 않는 지자체도 있다. 아울러 대형 쓰레기 및 정원·건축 폐기물 등은 별도의 시설에 직접 폐기해야 하며 무게에 따라 비용을 지불한다.

온타리오주 사례에서 알 수 있듯 캐나다는 배출량에 따라 시민이 비용을 부담하는 종량제를 통해 쓰레기 감량을 유도하고 추가 배출을 억제하는 효과를 기대한다. 이는 재활용품 분리수거를 유도하는 효과도 동반하게 되는데, 재활용품은 생산자 책임제를 통해 생산자가 시스템을 책임지는 이원화된 체계를 확립해 가고 있다.

이러한 시도가 정착되어 가는 과정에서 '실제로 재활용품이 얼마나 재생자원으로 순환되는지', '생산자가 재활용에 용이한 제품을 만들도록 유도하는 효과가 있는지' 등도 살펴봐야 할 것이다. 아울러 '이 제도가 정말 납세자의 부담을 줄인 것인가'라는 질문에도 답해야 한다. 어차피 기업은 전가된 폐기물 관리 비용을 제품 가격에 반영할 것이기 때문에 재활용 청구서가 시민의 세금에서 소비자의 구매비용으로 옮긴 것에 불과할 뿐이라는 비판에 대해 실제적인 자원순환의 효과로서 증명해야 할 것이다.

그뿐만 아니라 시행 이후 몇 가지 문제점과 과제들이 제기되고 있다. 여러 업체 선정에 따른 비효율적인 운용, 재활용 비율 등 목표의 느슨한 관리, 생산자(기업)에 부과되는 비용의 증가로 인한 부담 등이다. 그러나 무엇보다도 중요한 것은 시민, 생산자, 지자체에 이르는 주체 간의 역할 분담과 실행 의지이다. 앞서 언급한 생산자와 지자체의 역할과 더불어 쓰레기를 배출하는 당사자로서의 시민의식 또한 중요한 요소이기 때문이다.

캐나다에서의 분리수거는 우리나라처럼 전 국민이 당위성을 지니고 적극적으로 동참하는 편은 아니다. 다양한 구성원으로 이루어진 사회여서 인식 수준과 공감대에 있어 격차가 크기 때문이다. 따라서 마지못해 흉내만 내는 제도가 아닌 시민사회의 주체로서 자발적인 참여를 끌어내는 것 또한 캐나다가 풀어야 할 과제 중에 하나다. 캐나다 쓰레기 정책의 미래가 '잘 버리고 덜 만들어 다시 자원으로 되돌리는 시스템'으로의 전환이라면 그 고민의 해법 역시 참여하는 주체로서 시민의 의지에 달려 있다.
덧붙이는 글 이 기사는 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.
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2026 공동리포트 - 세계의 쓰레기
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