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전쟁의 역사에는 언제나 노래가 있었다. 사람들은 전쟁터로 떠나며 노래했고, 포화 속에서 두려움을 견디기 위해 노래했다. 승리를 기뻐하며 부른 노래도 있었고, 죽은 전우를 기억하거나 전쟁에 반대하기 위해 부른 노래도 있었다. 때로는 전쟁과 아무 관계 없이 태어난 노래가 뜻밖의 사건과 만나 전혀 다른 의미를 얻기도 했다. ‘War & Song’은 그 이야기들을 따라간다. 우리가 알고 있던 그 노래 속엔 미처 알지 못했던 전쟁의 역사가 숨어 있다.[편집자말]

2022년 2월 우크라이나 키이우 주 부차에서 파괴된 러시아군 장갑차에 ‘푸틴 후일로(푸틴 개XX)’라는 욕설이 적혀 있다. 노래와 구호, 낙서는 러시아가 내세운 전쟁 명분을 조롱하고 푸틴에게 책임을 묻는 우크라이나식 저항의 수단이 됐다.
2022년 2월 우크라이나 키이우 주 부차에서 파괴된 러시아군 장갑차에 ‘푸틴 후일로(푸틴 개XX)’라는 욕설이 적혀 있다. 노래와 구호, 낙서는 러시아가 내세운 전쟁 명분을 조롱하고 푸틴에게 책임을 묻는 우크라이나식 저항의 수단이 됐다.우크라이나 국방부

(1편 "냉전 말기 핀란드에 울려퍼진 '조롱'의 노래"에서 이어집니다.)

2022년 초 러시아가 우크라이나를 침공하자 80년 전 핀란드에서 불렸던 노래가 다시 등장했다. 경쾌한 폭스트롯 선율은 그대로였지만 후렴의 이름이 달라졌다.

"녜트 블라디미르(안 돼. 블라디미르), 녜트 블라디미르."


블라디미르는 러시아 대통령 블라디미르 푸틴을 가리켰다. 핀란드인이 소련 외상 몰로토프에게 던졌던 조롱을 우크라이나인이 러시아 대통령 푸틴에게 한 것이다.

'키이우 승전 행진' 꿈꾼 침략자

2022년 2월 24일 러시아군은 북쪽의 벨라루스와 동쪽의 러시아, 남쪽의 크림반도에서 동시에 우크라이나로 진격했다. 공수부대는 키이우 외곽 호스토멜 공항을 장악해 병력과 장비를 실어 나르려 했다. 러시아군 차량 행렬도 수도를 향해 진군했다.


러시아는 이를 전쟁이 아니라 '특별군사작전'이라고 불렀다. 우크라이나를 점령할 의도가 없으며 주민들을 '보호'하고 '해방'하려는 것이라고 주장했다. 그러나 침공 첫날부터 러시아군의 움직임은 키이우를 신속하게 장악하고 우크라이나 정부를 무너뜨리는 데 초점이 맞춰져 있었다.

볼로디미르 젤렌스키 대통령은 수도를 떠나지 않았다. 우크라이나군은 호스토멜 공항과 키이우 주변에서 러시아군을 저지하는 데 성공했다. 보급과 지휘에 문제를 드러낸 러시아군은 3월 말부터 우크라이나 북부에서 철수했다.

우크라이나판 <녜트 블라디미르>는 바로 이 실패를 노래한다. 첫 절에서 푸틴은 세르게이 쇼이구 국방장관에게 곧 키이우에서 승전 행진을 열고, 이웃에게 '러시아 세계'를 가져다주겠다고 말한다. 후렴은 그런 푸틴을 향해 "당신은 평화를 위한다고 전 세계에 거짓말한다"고 응수한다.

핀란드 원곡에서 몰로토프는 내일이면 헬싱키에서 아이스크림을 먹는다고 장담한다. 우크라이나판에서는 푸틴과 쇼이구가 키이우의 승전 행진을 꿈꾼다. 상대방 수도를 쉽게 차지할 수 있다는 침략자의 오판이 두 노래를 이어준다.

'녜트 블라디미르'에는 침공 초기 화제가 된 농부들의 '전차 견인' 장면도 등장한다. 러시아군이 버리고 간 전차와 장갑차를 우크라이나 농민들이 트랙터로 끌고 가는 영상이 유튜브에 잇따라 올라오자, 노래는 이를 이렇게 받아들였다.

"우크라이나 농부들이 그 전차들을 찾아 트랙터로 끌고 갔다."

농사를 짓던 트랙터가 전리품을 거두는 차량으로 바뀐 장면은 침공군의 혼란을 조롱하는 상징이 됐다. 수도에서 승전 행진을 꿈꾸던 러시아군의 전차가 오히려 우크라이나 농부의 손에 끌려가는 역전된 모습을 노랫말에 담은 것이다.

핀란드 매체는 이 개사곡을 소개하며 우크라이나가 핀란드에서 빌려 간 '비밀무기'라고 표현했다. 기사 제목도 '몰로토프가 블라디미르가 됐을 때'였다.

* 핀란드의 전시가요 '녜트 몰로토프'를 우크라이나 전쟁에 맞춰 개사한 '녜트 블라디미르'. 몰로토프 대신 푸틴의 이름을 넣어, 키이우에서 승전 행진을 벌이려던 러시아의 헛꿈과 침공 명분을 풍자한다. 80년 전 핀란드인이 침략자에게 외쳤던 "안 돼"가 우크라이나의 거부와 저항을 담은 후렴으로 되살아났다.

또 하나의 연결고리, 화염병

'녜트 몰로토프' 선율만 우크라이나에서 되살아난 것은 아니었다. 노래의 주인공에게서 이름을 얻은 몰로토프 칵테일도 다시 등장했다. 침공 이튿날인 2022년 2월 25일, 우크라이나 국방부는 키이우 시민들에게 러시아군에 맞설 화염병을 준비해 달라고 요청했다.

러시아 침공 직후인 2022년 2월 25일, 키이우 도심의 한 지하실에서 시민들이 화염병을 만들고 있다. 1939년 핀란드에서 ‘몰로토프 칵테일’이라 불렸던 화염병은 80여 년 뒤 우크라이나에서 다시 침략군을 기다리는 무기가 됐다.
러시아 침공 직후인 2022년 2월 25일, 키이우 도심의 한 지하실에서 시민들이 화염병을 만들고 있다. 1939년 핀란드에서 ‘몰로토프 칵테일’이라 불렸던 화염병은 80여 년 뒤 우크라이나에서 다시 침략군을 기다리는 무기가 됐다.위키미디어 공용

우크라이나 서부 도시 르비우에서는 맥주회사 프라우다 브루어리가 맥주 대신 화염병을 만들기 시작했다. 병의 라벨에는 벌거벗은 푸틴이 왕좌에 앉은 그림과 함께, '푸틴 개XX'라는 뜻의 매우 거친 욕설 '푸틴 후일로'가 적혀 있었다.

1939년 핀란드의 국영 주류회사가 생산하던 화염병이 2022년 우크라이나의 맥주공장에서 다시 만들어졌다. 핀란드의 숲에서 소련 전차를 상대했던 급조 무기가 우크라이나 도시에서 러시아군을 기다리게 된 것이다.

물론 겨울전쟁과 우크라이나전쟁을 그대로 겹쳐 볼 수는 없다. 전쟁의 규모와 전개, 국제사회의 지원, 정치적 조건이 모두 다르다. 겨울전쟁은 105일 만에 끝났지만 우크라이나전쟁은 4년을 넘어 장기전으로 이어지고 있다. 러시아군은 키이우 점령에는 실패했지만 동부와 남부의 넓은 지역을 차지했고, 우크라이나 도시들을 향한 미사일과 드론 공격도 계속하고 있다.

두 전쟁의 공통점은 침략자의 오판과 그에 맞선 단호한 저항에서 찾을 수 있다. 소련과 그 뒤를 이은 러시아는 작은 이웃 나라의 저항 의지를 과소평가했고, 자국의 안전과 현지 주민 보호를 명분으로 침공을 정당화했으며, 상대국 수도를 단기간에 함락할 수 있다고 믿었다. 그러나 핀란드인과 우크라이나인은 침략자가 내세운 명분과 장담을 조롱으로 되받아쳤다.

이번에는 "노, 도널드 트럼프"

이 선율은 최근 북아메리카로 건너갔다. 새로 들어간 이름은 러시아 지도자가 아니라 미국 대통령 도널드 트럼프였다.

그동안 트럼프는 캐나다를 미국의 '51번째 주'라고 거듭 지칭했다. 캐나다와 미국의 국경을 '인위적으로 그어진 선'이라고 말하고, 캐나다가 미국에 편입되면 세금과 안보 면에서 이익을 얻을 것이라고 주장했다. 캐나다산 제품에 대한 관세 압박까지 더해지면서 캐나다 사회의 반발이 커졌다.

이런 상황에서 2025년 2월 24일, 캐나다의 한 유튜브 채널이 '노, 도널드 트럼프(No, Donald Trump!)'라는 영어 패러디를 공개했다. 영상은 이를 '캐나다의 반(反)트럼프 노래'이자 '녜트 몰로토프'를 개사한 곡이라고 소개했다.

노래는 미국인들이 다시 캐나다로 몰려오고 있으며, 트럼프는 캐나다를 미국의 51번째 주로 만들겠다고 말하는 장면으로 시작한다. 그리고는 원곡과 마찬가지로 트럼프를 향해 단호하게 "안 된다"고 외친다.

"노, 도널드 트럼프. 노, 도널드 트럼프. 당신은 우리를 결코 이길 수 없다."

핀란드에서 만들어진 원곡에서 보브리코프보다 더한 거짓말쟁이라고 몰로토프를 공격했던 자리에, 캐나다를 힘으로 굴복시킬 수 없다는 주권 선언이 들어갔다.

노래는 캐나다에 미국 대통령은 필요하지 않다고 선언한 뒤, "미안하지만, 친구여. 썩 꺼져버려(Sorry there, buddy. Go the hell away!)"라고 트럼프를 몰아붙인다. 겉으로는 예의를 갖추는 듯한 캐나다식 표현에 단호한 거부의 뜻을 담은 대목이다.

노래 밖에서도 이어진 저항

이 패러디는 온라인에서 수십만 회 재생되며 캐나다의 반트럼프 정서를 담은 풍자곡으로 확산됐다.

이 노래가 등장한 사회적 분위기는 다른 사례를 통해서도 확인된다. 2025년 2월 미국과 캐나다의 아이스하키 국가대항전 결승에서 캐나다 가수 샹탈 크레비아주크는 국가 '오 캐나다'의 한 구절을 바꿔 불렀다. 원래 가사인 "우리 모두를 지켜주소서" 대신 "오직 우리가 스스로를 다스린다"고 노래했다. 트럼프의 51번째 주 발언에 대한 항의였다.

그해 여름 스트랫퍼드 페스티벌은 미국을 무대로 한 뮤지컬 <애니(Annie)>를 공연하면서 매회 공연 전에 캐나다 국가를 연주했다. 보통 개막식에서만 국가를 연주하던 관행을 바꾼 것이었다.

캐나다 맥주회사 몰슨이 2000년 선보인 광고 '아이 엠 캐나디언(I Am Canadian)'의 주인공 '조 캐나디언'도 25년 만에 돌아왔다. 평범한 캐나다인을 상징하는 조는 미국인들이 가진 캐나다에 대한 고정관념을 반박하며 "나는 캐나다인"이라고 외쳐 국민적 인기를 얻었던 인물이다. 그는 새 영상에서도 트럼프의 '51번째 주' 발언을 겨냥해 "우리는 캐나다인"이라고 선언했다.

2026년 캐나다 가수 브라이언 애덤스는 아예 '51번째 주'라는 제목의 노래를 발표했다. 그는 캐나다와 미국이 오랜 친구이지만 캐나다는 결코 미국의 51번째 주가 되지 않을 것이라고 노래했다. 주권과 정체성을 노래로 확인하려는 캐나다 사회의 이러한 흐름 속에서 '노, 도널드 트럼프'가 나온 셈이다.

전시가요에서 정치 풍자곡으로

2025년 4월 5일 토론토에서 열린 반트럼프 시위에 등장한 “우크라이나에 영광을, 캐나다에 영광을!(Slava Ukraini-Slava Canada!)”이라는 손팻말. 러시아의 침공에 맞선 우크라이나와 미국의 압박에 반발한 캐나다를 ‘주권을 지키는 나라’라는 하나의 메시지로 연결했다.
2025년 4월 5일 토론토에서 열린 반트럼프 시위에 등장한 “우크라이나에 영광을, 캐나다에 영광을!(Slava Ukraini-Slava Canada!)”이라는 손팻말. 러시아의 침공에 맞선 우크라이나와 미국의 압박에 반발한 캐나다를 ‘주권을 지키는 나라’라는 하나의 메시지로 연결했다.위키미디어 공용

핀란드와 우크라이나의 노래는 실제 침공과 희생 속에서 태어났다. 반면 캐나다판은 영토 병합을 거론하고 관세로 압박하는 미국 대통령을 겨냥한 정치 풍자곡이다. 세 노래를 같은 성격의 전쟁 노래로 볼 수는 없다.

그럼에도 서로 다른 시대와 국경을 넘어 같은 선율이 되살아난 이유는 분명하다. '녜트 몰로토프'에는 강대국이 저보다 힘이 약한 이웃 나라의 운명을 마음대로 결정하려 할 때, 단호하게 "안 된다"고 맞서는 굳센 의지가 담겨 있기 때문이다.

노래의 형식은 단순하다. 침략자와 압박하는 자의 헛소리를 들려준 뒤, 그 자들의 이름을 부르며 거침없이 조롱한다. 시대가 바뀌면 인물과 장소도 달라지지만, 노래가 전하는 뜻은 똑같다.

몰로토프의 자리에 블라디미르가 들어섰고, 다시 도널드 트럼프가 그 자리를 대신했다. 그때마다 되풀이된 후렴은 한 가지 질문으로 돌아왔다. 한 나라의 운명을 결정할 권리는 도대체 누구에게 있는가.

그 대답은 80여 년 전 눈 덮인 핀란드의 전선에서나 오늘날 우크라이나와 캐나다에서나 다르지 않다. 우리나라가 어디에 속할지, 우리가 어떤 나라로 살아갈지는 우리 스스로 결정한다. 침략자 이름은 바뀌어도 노래가 건네는 대답은 변하지 않았다.

"안 돼. 우리 운명은 당신이 정할 수 없어."

* 핀란드의 전시가요 '녜트 몰로토프'를 영어로 개사한 캐나다의 정치 풍자곡 '노, 도널드 트럼프'. 트럼프의 '캐나다는 미국의 51번째 주' 발언과 관세 압박을 비판하며, 캐나다의 주권과 독립 의지를 강조한다. 몰로토프와 푸틴을 향했던 "안 돼"라는 단호한 거절이 이번에는 도널드 트럼프를 향한다.
#전쟁과노래 #녜트블라디미르 #러우전쟁 #51번째주 #노도널드트럼프
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