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"노, 도널드 트럼프. 노, 도널드 트럼프. 당신은 우리를 결코 이길 수 없다."

러시아 침공 직후인 2022년 2월 25일, 키이우 도심의 한 지하실에서 시민들이 화염병을 만들고 있다. 1939년 핀란드에서 ‘몰로토프 칵테일’이라 불렸던 화염병은 80여 년 뒤 우크라이나에서 다시 침략군을 기다리는 무기가 됐다.우크라이나 서부 도시 르비우에서는 맥주회사 프라우다 브루어리가 맥주 대신 화염병을 만들기 시작했다. 병의 라벨에는 벌거벗은 푸틴이 왕좌에 앉은 그림과 함께, '푸틴 개XX'라는 뜻의 매우 거친 욕설 '푸틴 후일로'가 적혀 있었다.1939년 핀란드의 국영 주류회사가 생산하던 화염병이 2022년 우크라이나의 맥주공장에서 다시 만들어졌다. 핀란드의 숲에서 소련 전차를 상대했던 급조 무기가 우크라이나 도시에서 러시아군을 기다리게 된 것이다.물론 겨울전쟁과 우크라이나전쟁을 그대로 겹쳐 볼 수는 없다. 전쟁의 규모와 전개, 국제사회의 지원, 정치적 조건이 모두 다르다. 겨울전쟁은 105일 만에 끝났지만 우크라이나전쟁은 4년을 넘어 장기전으로 이어지고 있다. 러시아군은 키이우 점령에는 실패했지만 동부와 남부의 넓은 지역을 차지했고, 우크라이나 도시들을 향한 미사일과 드론 공격도 계속하고 있다.두 전쟁의 공통점은 침략자의 오판과 그에 맞선 단호한 저항에서 찾을 수 있다. 소련과 그 뒤를 이은 러시아는 작은 이웃 나라의 저항 의지를 과소평가했고, 자국의 안전과 현지 주민 보호를 명분으로 침공을 정당화했으며, 상대국 수도를 단기간에 함락할 수 있다고 믿었다. 그러나 핀란드인과 우크라이나인은 침략자가 내세운 명분과 장담을 조롱으로 되받아쳤다.이 선율은 최근 북아메리카로 건너갔다. 새로 들어간 이름은 러시아 지도자가 아니라 미국 대통령 도널드 트럼프였다.그동안 트럼프는 캐나다를 미국의 '51번째 주'라고 거듭 지칭했다. 캐나다와 미국의 국경을 '인위적으로 그어진 선'이라고 말하고, 캐나다가 미국에 편입되면 세금과 안보 면에서 이익을 얻을 것이라고 주장했다. 캐나다산 제품에 대한 관세 압박까지 더해지면서 캐나다 사회의 반발이 커졌다.이런 상황에서 2025년 2월 24일, 캐나다의 한 유튜브 채널이 '노, 도널드 트럼프(No, Donald Trump!)'라는 영어 패러디를 공개했다. 영상은 이를 '캐나다의 반(反)트럼프 노래'이자 '녜트 몰로토프'를 개사한 곡이라고 소개했다.노래는 미국인들이 다시 캐나다로 몰려오고 있으며, 트럼프는 캐나다를 미국의 51번째 주로 만들겠다고 말하는 장면으로 시작한다. 그리고는 원곡과 마찬가지로 트럼프를 향해 단호하게 "안 된다"고 외친다.핀란드에서 만들어진 원곡에서 보브리코프보다 더한 거짓말쟁이라고 몰로토프를 공격했던 자리에, 캐나다를 힘으로 굴복시킬 수 없다는 주권 선언이 들어갔다.노래는 캐나다에 미국 대통령은 필요하지 않다고 선언한 뒤, "미안하지만, 친구여. 썩 꺼져버려(Sorry there, buddy. Go the hell away!)"라고 트럼프를 몰아붙인다. 겉으로는 예의를 갖추는 듯한 캐나다식 표현에 단호한 거부의 뜻을 담은 대목이다.이 패러디는 온라인에서 수십만 회 재생되며 캐나다의 반트럼프 정서를 담은 풍자곡으로 확산됐다.이 노래가 등장한 사회적 분위기는 다른 사례를 통해서도 확인된다. 2025년 2월 미국과 캐나다의 아이스하키 국가대항전 결승에서 캐나다 가수 샹탈 크레비아주크는 국가 '오 캐나다'의 한 구절을 바꿔 불렀다. 원래 가사인 "우리 모두를 지켜주소서" 대신 "오직 우리가 스스로를 다스린다"고 노래했다. 트럼프의 51번째 주 발언에 대한 항의였다.그해 여름 스트랫퍼드 페스티벌은 미국을 무대로 한 뮤지컬 <애니(Annie)>를 공연하면서 매회 공연 전에 캐나다 국가를 연주했다. 보통 개막식에서만 국가를 연주하던 관행을 바꾼 것이었다.캐나다 맥주회사 몰슨이 2000년 선보인 광고 '아이 엠 캐나디언(I Am Canadian)'의 주인공 '조 캐나디언'도 25년 만에 돌아왔다. 평범한 캐나다인을 상징하는 조는 미국인들이 가진 캐나다에 대한 고정관념을 반박하며 "나는 캐나다인"이라고 외쳐 국민적 인기를 얻었던 인물이다. 그는 새 영상에서도 트럼프의 '51번째 주' 발언을 겨냥해 "우리는 캐나다인"이라고 선언했다.2026년 캐나다 가수 브라이언 애덤스는 아예 '51번째 주'라는 제목의 노래를 발표했다. 그는 캐나다와 미국이 오랜 친구이지만 캐나다는 결코 미국의 51번째 주가 되지 않을 것이라고 노래했다. 주권과 정체성을 노래로 확인하려는 캐나다 사회의 이러한 흐름 속에서 '노, 도널드 트럼프'가 나온 셈이다.