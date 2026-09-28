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일본의 슈퍼마켓 등에는 페트병이나 우유팩 등을 위한 분리 수거 박스가 설치되어 있다.박은영
일본 국민이 1년 동안 버리는 쓰레기의 양은 얼마나 될까? 2024년 기준, 일본에서 한 해 배출된 생활폐기물은 약 3811만 톤. 도쿄돔 약 102개를 가득 채우고도 남는 거대한 양이다. 거대한 야구 경기장 100여 개가 쓰레기로 꽉 찬 모습을 상상하면 새삼 그 규모에 놀라게 된다.
이렇게 버려지는 쓰레기들은 일본의 어디에서, 어떤 방식으로 처리되고 있을까? 먼저, 일본의 폐기물 처리 시스템을 이해할 때 도움이 되는 세 가지 키워드가 있다. 3R 정책과 세분화된 분리배출, 그리고 일본에서는 '청소 공장'이라 불리는 소각장이다.
일본에서 자주 접하는 '3R 정책'이란 Reduce(발생 억제), Reuse(재사용), Recycle(재활용)의 앞 글자를 따서 만든 자원 순환 정책을 말한다. 쉽게 말해 "쓰레기를 만들지 않고, 쓸 수 있는 것은 다시 쓰고, 그래도 버려야 한다면 자원으로 되돌리자"는 얘기다.
이 개념은 일본인들이 쓰레기를 대하는 기본적인 태도라고 할 수 있다. 초등학교 사회과 수업에서도 쓰레기 처리와 자원 순환에 대해 배우고, 지자체와 미디어 역시 지속적으로 관련 정보를 알리고 실천을 독려해 왔다.