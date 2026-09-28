박은영

세타가야구 요가 재사용센터에서 판매 중인 중고용품들재사용이나 재활용이 어려운 쓰레기들은 쓰레기 소각장으로 향한다. 경제협력개발기구(OECD)가 2025년에 발간한 자료에 따르면 일본의 생활폐기물 가운데 약 80%가 소각 처리되고 있다. 일본이 처음부터 이렇게 소각 중심이었던 것은 아니다. 1950~60년대만 해도 특히 도쿄 등 대도시에서는 바다를 매립해 쓰레기를 처리하는 방식이 중요한 역할을 했다.그 대표적인 곳이 현재 도쿄 고토구에 위치한 유메노시마(夢の島) 매립지다. 이곳에는 1957년부터 1966년까지 약 10년 동안 1034만 톤에 달하는 쓰레기가 매립됐다. 당시 유메노시마는 '꿈의 섬'이라는 이름과는 달리 악취는 기본이고, 파리 떼와 쥐 떼가 들끓는 곳이었다. 특히 1965년에는 유메노시마에서 발생한 파리 떼가 인근 주택가와 학교까지 날아들면서 수업에 지장을 주는 등 심각한 사회문제로 번졌다.이 밖에도 새로운 매립지를 어디에 조성할지를 둘러싸고 지역 간 갈등이 벌어지는 일이 잦았다. 결국 1971년 도쿄도는 이른바 '쓰레기와의 전쟁'을 선언하기에 이르렀다. 쓰레기를 계속 매립하는 것만으로는 늘어나는 폐기물을 감당하기 어려웠던 것이다.이러한 경험을 거치면서 도쿄를 비롯한 일본의 폐기물 처리 방식은 점차 소각 중심으로 바뀌었다. 쓰레기를 그대로 묻는 대신 소각해 부피를 최대한 줄인 뒤, 남은 재를 매립하는 방식이다. 지금도 일본 곳곳에서 하얀 연기를 내뿜는 소각장 건물을 쉽게 볼 수 있는 데에는 이런 역사가 자리하고 있다.