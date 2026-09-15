KBC 광주방송

"고 임종국 선생은 1956년부터 1976년까지 전남 장성군 서삼면 일대 596ha에 삼나무·편백 등 279만 그루의 나무를 심어 오늘날 국내 최고의 삼나무·편백 숲을 만들어 놓았다. 이러한 공로로 선생은 철탑산업훈장(1970), 5·16민족상(1972)을 수상했고 1987년 72세의 일기로 타계, 전북 순창군 선영에 안장되었으며 2002년에는 산림청 국립수목 내에 있는 '숲의 명예전당'에 헌정되기도 했다."

"1968년과 69년에 극심한 가뭄으로 산에 심었던 나무도 말라죽기 시작했다. 선생은 물지게를 지고 산을 오르내리기 시작했다. 물을 길을 수 있는 냇가와 거리도 멀 뿐 아니라 물지게를 지고 산으로 올라간다는 것은 정말 어려운 일이었다. 그러나 물지게를 진 발걸음을 멈추지 않았다. 보다 못한 가족과 마을 주민들도 돕기 시작했다. 계속된 가뭄으로 어깨는 피투성이가 되었고, 가족과 마을 주민들도 물지게를 졌던 어깨가 온전하지 않았다."

"해방 전 그는 장성군 내에 있는 인촌 김성수 선생이 그의 산에 심어 놓은 삼나무와 편백을 구경하는 기회가 있었다. 그는 성목(成木)이 된 나무의 당당한 기상, 숲의 푸르름에 감명을 받았다. 모든 산이 푸르렀으면 좋겠고 울창한 산은 가난을 물리쳐 줄 것으로 그는 확신했다."

유튜브 영상 '자신의 전 재산을 털어 나무를 심은 사람이 있다!? 대한민국 조림왕 임종국' 갈무리.2005년 11월 23일 자 산림청 보도자료는 "산림청은 11월 23일 20세기 국내 최고 임업가로 손꼽히며 1987년 타계한 춘원 임종국 선생의 유골을 고인이 평생 가꾸어 온 전남 장성군 편백숲으로 이장하여 수목장으로 조성했다"고 한 뒤 임종국을 이렇게 소개한다.설화 속의 우공은 삼태기에 돌과 흙을 담아 베이징 동쪽인 발해 쪽으로 옮겨놨다. 임종국의 산 가꾸기도 그에 뒤지지 않는 고통의 과정이었다.2012년 8월 17일 자 '대한민국 정책브리핑'에 실린 김성륜 서부지방산림청장의 '편백나무 치유의 숲은 저절로 생겨난 것이 아니다'라는 기고문은 "전남 장성의 축령산(621m). 높지도 크지도 않은 이 산이 유명해진 것은 40~50년생 편백과 삼나무가 울창하게 자라고 있는 편백숲 덕분"이라며 "쭉쭉 뻗은 나무를 보면 '잘생기고 아름답다'는 감탄사가 절로 나온다"고 한 뒤, 임종국의 노력과 헌신을 이렇게 설명한다.우공의 모습을 보고 상제가 감동하고 신들이 움직였다. 임종국의 모습을 보고 가족과 마을 사람들이 힘을 보탰다. 어깨가 영구적이지 않은 불완전한 육체를 가진 '상제'와 '신'들의 도움으로 '임공'은 이목(移木)을 완성시켰다.임종국(1915~1987, 林種國)은 친일문제 전문가인 역사학자 임종국(1929~1989, 林鍾國)과 동명이인이다. 조림가 임종국은 민족문제연구소가 발간한 <친일인명사전>의 토대를 놓은 역사학자 임종국과 다른 분야에서 활동했다. 그렇지만 조림가 임종국의 삶과 활동에서도 친일파가 중요한 작용을 했다.조림가 임종국은 일제강점기에 평균 이상인 중학교 중퇴 학력을 쌓았다. 그가 자신의 호로 선택한 것은 춘원(春園)이다. 그가 공부할 당시의 문인이자 친일파인 춘원 이광수(1892~1950)와 똑같은 호다. 말 그대로 하면 '봄 동산'인 춘원은 조림가 임종국의 업적을 잘 표현한다.전북 순창 출신인 임종국이 편백나무를 심게 된 것은 전북 고창 출신인 친일파 김성수와 관련이 있다. 임종국이 65세일 때인 1980년 식목일에 발행된 <매일경제>에 이런 사연이 실려 있다.조림가 임종국은 가장 지성적인 친일파와 똑같은 호를 쓰고 가장 부유한 친일파 중 하나의 산림을 보고 편백나무를 심었다. 그러나 그의 삶과 나무 심기는 친일파들과 정반대 방향으로 전개됐다. 그것은 일제강점기의 유산을 극복하는 방향으로 진행됐다.