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문맥 길이(4K~1024K 토큰)에 따른 토큰 1개 디코딩 연산량(GFLOPs). V1과 V3.2는 문맥이 길어질수록 연산량이 급증하지만 V4.1 Flash는 100만 토큰 문맥에서도 20~30 GFLOPs 수준으로 거의 일정해, 에이전트가 긴 코드와 도구 실행 결과를 읽어도 비용과 속도가 크게 나빠지지 않는 이유를 보여준다.
딥시크
V4.1 Flash는 소프트웨어 엔지니어링, 사이버보안 환경, 자동화 작업에서 특히 강합니다. DeepSWE v1.1, CyberGym, Automation-Bench에서는 비교 모델 가운데 가장 높은 점수를 기록했고, DeepSWE에서는 Claude Opus 5를 0.2점 차로 앞섰습니다.
반면 Terminal-Bench 3.0에서는 V4.1 Flash가 30.0점에 그쳐, Opus 5의 43.3점과 GPT-5.6 Sol의 34.4점보다 낮았습니다. GPQA Diamond, Terminal-Bench 3.0/4.0, ProgramBench 같은 종합 벤치마크에서도 최상위 폐쇄형 모델과의 격차는 여전합니다. 따라서 V4.1 Flash는 모든 벤치마크를 압도한 모델이 아니라, 돈이 되는 작업에서 우위를 점한 모델입니다.
V4 Pro를 스스로 폐기하다 — 에이전트 토큰 경제학이 만든 세대교체
이와 함께 주목할 것은 DeepSeek가 V4 Pro의 서비스 종료를 예고했다는 사실입니다. 자사 플래그십을 없애는 결정은 통상적으로 성능 자신감의 표현입니다. 그러나 그 이면에는 더 실질적인 이유가 있습니다. 바로 추론 비용의 추가 절감입니다. 여기서 핵심은 에이전트 작업의 토큰 구조입니다. 일반 챗봇은 질문과 답변의 길이가 비슷합니다. 사용자가 짧게 묻고 모델이 짧게 답합니다. 그러나 에이전트는 완전히 다릅니다.
코딩 에이전트에게 "이 저장소에서 버그를 찾아 고쳐줘"라고 지시하면, 에이전트는 먼저 코드 저장소 전체를 읽습니다. 이 과정에서 수만 개의 컨텍스트 토큰이 소모됩니다. 이어서 관련 파일을 검색하고, 도구를 호출하고, 실행 결과를 받아 해석합니다. 오류 메시지를 분석하고, 다시 파일을 열어 확인합니다. 이 모든 과정이 입력 토큰으로 쌓입니다. 그런데 정작 최종 출력은 "이 줄을 이렇게 수정했습니다"라는 수십에서 수백 토큰에 불과합니다.
즉, 에이전트는 읽기는 수만 토큰, 쓰기는 수십 토큰이라는 극단적으로 비대칭적인 워크로드를 가집니다. 입력 대비 출력 비율이 수백 대 일에 달하는 경우도 흔합니다. V4.1 Flash는 바로 이 지점을 겨냥했습니다. 입력을 읽을 때는 8B 파라미터만 활성화하고, 출력을 만들 때는 16B를 활성화하는 비대칭 설계를 적용한 것입니다. 그래서 에이전트가 긴 코드를 읽고 도구 결과를 처리할 때는 가벼운 연산으로 빠르게 지나가고 실제로 답을 작성할 때만 더 큰 연산을 투입합니다 그 결과 입력이 아무리 길어져도 비용이 폭발하지 않습니다.
여기에 KV Cache 압축이 더해집니다. V4.1 Flash는 KV Cache를 대폭 줄여 HBM 요구량을 이전 세대의 4분의 1, SSD 요구량을 8분의 1 수준으로 낮췄습니다. 에이전트가 여러 차례 도구를 호출하고 긴 문맥을 유지할 때 필요한 고속 메모리와 저장장치 자원이 그만큼 줄어든 것입니다. 커뮤니티 테스트에서 초당 약 400토큰의 속도가 측정되고, 컨텍스트가 길어져도 처리 속도가 크게 떨어지지 않는 현상도 이 구조에서 나옵니다.
결국 V4.1 Flash의 비용 절감은 단순한 가격 인하가 아니라, 에이전트 워크로드의 비대칭적 토큰 구조를 정면으로 겨냥한 아키텍처 최적화의 결과입니다. 읽기는 가볍게, 쓰기는 정교하게, 캐시는 작게 — 이 세 가지가 맞물리면서 긴 입력을 다루는 에이전트 작업의 전체 비용이 크게 낮아졌습니다.
유저들이 환호한 부분은 가격 인하입니다