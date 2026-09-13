▲
tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>에 출연한 배우 이정은.tvN
9일 방송된 tvN 예능 프로그램 <유 퀴즈 온 더 블럭>(아래 <유퀴즈>) 359회에 출연한 이정은은 배우가 되기까지 자신이 거쳐온 자리들을 이야기했다. 배우가 되고 싶어서 시작한 스태프 일이었지만 연출도 꽤 잘했다고 했다. 무대에 오르기 위해 무대 뒤로 들어갔고, 그곳에서 공연이 만들어지는 과정을 배웠다.
흔히 긴 무명 시절을 이야기할 때면 '그래도 꿈을 포기하지 않았다'는 결론으로 향한다. 그러나 이정은의 시간은 무대에 설 날만 기다리며 버틴 세월이라고 하기엔 너무 많은 일로 채워져 있다. 배우와 스태프를 오갔고, 극단을 만들고 공연을 연출하고 다른 배우를 가르쳤다. 연극만으로 생계를 꾸리기 어려웠고 빚도 갚아야 했기에 마트 판매와 녹즙 배달을 비롯한 여러 아르바이트도 했다.
그렇게 해본 일들은 사라지지 않았다.
대학교 3학년 때 학전에서 공연한 연극 <한여름 밤의 꿈>으로 데뷔한 이정은은 이후 연기 훈련을 위해 직접 극단 '눈위에나'를 꾸렸다. 첫 작품은 연극 <진동거울>이었다. 공연을 준비하던 중 연출자가 갑자기 사라졌다. 이정은은 배우로 출연하는 동시에 연출까지 떠맡아야 했다.
공연은 무사히 무대에 올랐지만 관객 동원에는 실패했다. 이정은에게는 5천만 원의 빚이 남았다. 신하균과 지진희를 비롯한 동료 배우들에게 돈을 빌렸고, 그 빚을 모두 갚는 데 13년이 걸렸다. 빚을 갚기 위해 녹즙을 배달하고 호텔에서 서빙했다. 마트에서는 간장과 채소도 팔았다. 판매왕이 될 만큼 물건을 잘 팔았다. 물건을 파는 일은 배우가 되기 위해 계획한 훈련이 아니었다. 당장 생활을 이어가고 빚을 갚기 위해 해야 했던 일이었다.
판매왕이 된 비결을 묻자 매뉴얼을 숙지하고 건강에 좋은 성분을 강조하며 판매에 활용했다고 대답했다. 물건을 팔기 위해서는 소비자가 무엇을 원하는지, 어떤 말에 마음을 여는지, 지금 말을 걸어도 되는 상황인지 알아차려야 한다. 호텔에서 서빙을 하며, 마트에서 판매를 하며, 녹즙을 배달하며 만났던 사람들의 말투와 표정도 남았을 것이다.
다채로운 이정은의 얼굴
그래서일까. 배우 이정은의 얼굴에는 우리가 어디선가 본 듯한 사람들의 표정이 있다. 영화 <기생충>의 가정부 문광을 연기할 때는 녹즙을 팔던 시절이 묻어나왔다고 한다. 시장에서 일하는 사람, 남의 집을 돌보는 사람, 버렸던 자식을 걱정하는 사람, 억척스럽게 살아왔지만 뜻밖의 순간에 마음 한구석을 들키는 사람. 그의 연기가 구체적인 것은 연기를 위한 연기보다 생활과 연기를 오가며 자연스레 습득한 것들이 연기로 녹아나오기 때문인지도 모른다.
무대 뒤에서 일한 경험은 이정은의 연기 방식에도 남아 있다. 조연출은 무대 위에서 스포트라이트를 받는 자리가 아니다. 배우의 동선을 확인하고 소품을 챙기며, 연습과 공연이 무사히 이어지도록 곳곳에서 생기는 문제를 처리해야 한다. 소품팀과 총무팀의 일도 관객의 눈에 잘 띄지 않는다. 하지만 그중 하나라도 제대로 돌아가지 않으면 공연은 완성되지 않는다.
이정은은 공연이 배우 한 사람만으로 만들어지지 않는다는 것을 몸으로 배웠다. 한 장면을 위해 얼마나 많은 사람이 움직이는지, 상대 배우의 반응과 공간의 분위기가 연기를 어떻게 바꾸는지도 알고 있다.