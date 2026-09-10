한겨레

9월 10일 한겨레 3면 기사.김강립 전 식품의약품안전처장이 김승원 법무부 장관 후보자의 코로나19 치료제 민원 청탁과 관련해 2023년 검찰 조사에서 "개별 회사를 언급한 건 예외적이었다"고 진술했다고 한겨레가 10일 보도했다.검찰 공소장에는 김승원이 사업가 양아무개씨의 청탁을 받은 뒤 2021년 10월 12일 김강립에게 제넨셀의 임상시험 계획 승인을 "잘 챙겨봐 달라"는 취지의 요청을 한 것으로 되어있다.2023년 9월과 12월 두 차례 검찰 조사를 받은 김강립은 이 상황과 관련해 "(국회의원이) 특정 제품을 지칭하면서 '잘 챙겨달라'고 하는 경우는 없다"며 "특히 개별 회사를 언급한 것은 더욱 예외적"이라고 진술한 것으로 알려졌다.그러나 김강립은 "(김승원의) 연락을 받은 뒤 하급자에게 '잘 챙겨라'라고 지시한 사실은 없는 것 같다"며 "식약처장이 특정 회사를 언급하는 것 자체가 하급자에게 큰 부담이 되고, 업무에도 영향을 줄 수 있기 때문"이라고 부연했다.그는 김승원의 청탁에 대해서도 "작은 회사가 불이익을 받지 않게 해달라는 것은 큰 문제로 보지는 않았다", "국내 임상 승인이 안 돼 국부가 유출될 수 있다는 전달 사항이 부정하다고는 생각지 못했다"고 진술한 것으로 전해졌다.검찰은 이미 김강립의 수행비서 고아무개씨가 김승원의 청탁이 있었던 10월 12일 오전 11시 45분경 식약처 임상정책과장에게 "과장님, 김승원 의원이 따로 문자 보냈습니다. 처장님이 챙겨보되, 다음부터는 그쪽에서 이런 얘기 안 나오게끔 해달라고 하셨습니다"라는 문자를 보낸 정황을 파악한 상태였다. 김강립은 수행비서가 문자를 보낸 지 1분 만에 김승원에게 "잘 챙기도록 실무진에게 전달했습니다"라고 업무 진행 상황을 보고했다.검찰이 이런 증거를 제시하자 김강립은 "고 비서에게 '실무과장에게 상황을 알려주고 챙겨보되 다시는 연락받지 않도록 하라'고 지시했을 것으로 생각된다"며 종전 진술을 바꿨다. 검찰은 2024년 12월 27일 김강립의 청탁금지법 위반 의혹은 무혐의 처분하고, 김승원의 알선뇌물약속 혐의에 대해서는 기소를 유예했다.한편, 무소속 한동훈 의원은 정아무개 판사가 양씨와 통화한 2021년 9월 6일 녹취록을 추가 공개했다. 당시 김승원과 동석한 정 판사가 "우리가 한 3년 전에 한번 봤잖아요"라고 하자 양씨는 "맞아요", "진짜 반갑다"고 답했다.정 판사는 2022년 2월 김승원, 양씨와 함께 찍은 사진이 공개되며 존재가 드러난 인물인데, 그는 이듬해 2023년 제넨셀 창업자 강아무개씨의 구속영장을 기각했다.한동훈이 이 녹취록을 공개하자 세 사람이 2022년 이전부터 알고 지낸 사이가 아니냐는 지적이 나왔다.정부가 여권 일부로부터 '검찰개혁 후퇴'라는 비판에 직면한 공소청 직제 제정안의 수정 가능성을 열어뒀다.법무부가 지난 4일 입법예고한 개정안을 보면, 검사 정원은 현행 2292명으로 유지되고 일반직 공무원은 8414명에서 6120명으로 줄어 전체 정원은 8412명이 된다. 지방공소청에 경찰 등 수사기관이 불송치한 사건을 심사하는 '사법통제부'를 신설하고 형사부·공공안전부·중대범죄부 등 기존 검찰의 수사 분야별 조직이 일부 남은 것에 대해서는 검찰 수사 기능이 되살아날 수 있다는 우려가 나온다.신장식 조국혁신당 대표는 9일 비교섭단체 대표 연설에서 정부안에 대해 "검찰개혁이 아니라 검찰 개명"이라며 "개혁 후퇴를 용납한다면 민주당과의 관계를 심각하게 검토하겠다"고 질타했다.김용민 민주당 의원이 같은 날 국회 법사위에서 "검찰 개혁이 다시 원점으로 돌아가는 것 아니냐는 우려가 상당히 크다"고 이 문제를 거론하자 윤호중 행정안전부 장관은 "우선 직제령을 입법예고하고 의견을 들어 수정안을 논의 중"이라며 "필요하다면 입법예고를 재공지하는 방안도 고려하고 있다"고 답했다.김민석 민주당 대표는 전북 전주 최고위원회의에서 "공소청 조직 개편과 관련해 조직을 유지하려는 기득권의 과도함이 없는지에 대한 우려와 지적을 국회 차원에서 충실하게 살펴볼 필요가 있다"고 말했고, 한성숙 국무총리도 이날 대정부질문에서 민주당 이성윤 의원이 정부안 재검토 여부를 묻자 "의원과 국민들도 납득하실 수 있도록 안이 마련돼야 한다"고 답했다.김승원을 제외한 이재명 정부 2기 내각 장관 후보자 5명은 본인이나 가족의 부동산 매매 이력으로 논란에 휩싸였다.국민의힘 최수진 의원은 9일 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자의 갭투자(전세 끼고 매수) 의혹을 제기했다. 이소영이 2016년 2월 4억 9000만원에 서울 서대문구 홍제동 아파트(84㎡)를 매입한 뒤 초기 4년만 실거주했다는 얘기다. 이소영이 2020년 2월부터 국회의원 지역구인 경기도 의왕시에 전세를 얻은 뒤 홍제동 아파트의 실거래가는 10억원 안팎까지 올랐다. 최수진은 "이재명 정부의 기조에 따르면 이소영은 투기꾼인 셈"이라고 쏘아붙였다.조선일보는 강신철 국방부 장관 후보자가 위장전입으로 철거민 자격을 얻어 서울 서초구 아파트를 특별분양받았고, 부친 강아무개씨(83)도 2008년 같은 방식으로 서초구 아파트를 특별분양받았다는 의혹을 보도했다. 강신철 측은 "특별 공급 청약은 절차에 따라 정상적으로 이루어진 것으로 알고 있다"고 해명했다.부동산 정책의 사령탑인 홍지선 국토교통부 장관 후보자에겐 '영끌 매수' 논란이 따라붙었다. 홍지선은 지난해 5월 구로구 신도림 아파트를 10억 500만원에 사들이면서 대출 3억 6700만원에 장모 돈 1억 7000만원까지 끌어 썼다. 국민의힘은 해당 아파트 가격이 1년여 만에 4억원 넘게 올랐다고 주장했다.홍지선은 "안정적 실거주를 위한 것으로 시세차익 목적이 아니다"라고 반박했지만, 국민의힘 김은혜 의원은 "빚 내서 집 사지 말라던 대통령이 지명한 후보자가 불과 1년 전 영끌로 집을 샀던 장본인"이라고 공격했다.이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자는 2009년 2월 4억 2000만원에 경기 과천 아파트를 매입해 지난 17년간 보유하면서 총 4개월만 실제 거주한 것으로 드러났다.용혜인 성평등가족부 장관 후보자 역시 2021년 4월 매입한 경기도 안산의 공동주택 건물을 11개월 만에 되팔아 2000만원의 시세차익을 올렸다. 국민의힘 주진우 의원은 "전형적인 단타 매매"라고 비판했다.이선우 서울대 교수는 중앙일보에 "정부의 정교하지 않은 부동산 규제가 국민들을 투기 세력처럼 모는 측면이 있다"며 "이번 개각에서도 부동산 문제가 부메랑이 돼 돌아오는 역설적인 상황"이라고 말했다.오픈AI의 새 AI 모델 'GPT-6 아스트라'가 사람과 로봇을 구별하는 캡차(CAPTCHA)를 본뜬 48단계의 테스트를 모두 통과했다.AI가 사실상 '인간 인증서'를 받은 셈이어서 인간과 AI의 경계가 무너지고 있다는 우려를 낳고 있다.AI 성능평가업체 아티피셜 애널리시스는 6일(현지시간) 종합지능지표(AAII) 평가체계를 나흘 동안 두 차례 개편해, 출시 당일 공동 5위였던 아스트라를 공동 1위로 끌어올렸다.이 게임은 왜곡된 문자를 식별하거나 방향키로 차를 주차하고 체스로 상대를 이기는 등 사람도 통과가 어려운 고난도 문제로 구성됐다.오픈AI 개발자 샤리프 샤밈은 소셜미디어 X에 "아스트라가 '나는 로봇이 아닙니다' 게임의 48단계를 4분 만에 모두 통과했다"고 의미를 부여했고, 그레그 브록먼 오픈AI 사장은 "AGI 시대에 오신 것을 환영한다"고 했다.이번 사태로 기존 보안·인증 체계도 재설계 압박을 받고 있다. 구글은 의심스러운 접속에 QR코드 스캔 등 사람이 직접 개입하는 'AI 저항형 인증'을 도입했지만, 월스트리트 저널은 "봇들이 사람의 불규칙한 마우스 움직임까지 흉내 내며 새 탐지 체계를 우회하려 한다"고 우려를 표했다.이성엽 고려대 기술경영대학원 교수는 동아일보에 "인간과 AI의 경계가 모호해지면서 새로운 인증 방식 도입 등의 고민이 필요하다"고 말했다.미국 공화당이 대선이 있는 해에만 열리던 전당대회를 사상 처음 중간선거를 앞둔 9~10일 이틀간 텍사스주 댈러스 아메리칸에어라인스센터에서 연다.트럼프는 애초 둘째 날 기조연설만 맡을 예정이었으나 "가장 위대한 랠리가 될 것"이라며 첫날 연설까지 자청했고, 둘째 날엔 JD 밴스 부통령의 기조연설에 이어 폐회사를 맡는다.이번 행사가 불리한 중간선거 판세를 뒤집기 위한 트럼프의 '원맨쇼'가 될 것이라는 비판도 있다.트럼프의 지지율은 이란전 장기화와 고물가 여파로 집권 2기 들어 최저치로 떨어졌다. 로이터-입소스가 지난 8월28~31일 미국 성인 1167명을 대상으로 실시한 여론조사에서 트럼프 지지율은 33%에 그쳤다. AP는 "트럼프가 과거 주관한 미인대회의 정치판 같다"고 혹평했다.텍사스는 미국 민주당이 1988년 이후 이겨보지 못한 공화당 텃밭이지만 이번 연방 상원의원 선거에서 켄 팩스턴 공화당 후보와 제임스 탈라리코 민주당 후보가 초접전을 벌이고 있다.지지율 하락에 낙선 위기감을 느낀 접전지 후보 수십 명은 트럼프와 함께 나서는 게 오히려 불리하다고 판단해 이번 전대에 불참했다.▲ 경향신문 = 청 "파병, 국익·국민 공감 기반돼야"▲ 국민일보 = 金 청탁 근거 해외임상 검찰 '허위·과장' 판단▲ 동아일보 = 美주도 연합에 '호르무즈 파병' 우선 검토▲ 서울신문 = 번번이 웃돈 얹는 '트럼프 청구서'▲ 세계일보 = 공포 이겨낸 용기 살아갈 힘을 얻다▲ 조선일보 = 李 "헌법상 제 임기는 명확히 제한돼 있어"▲ 중앙일보 = 인류 수학사 넘는데 단 88시간▲ 한겨레 = "파병 불가 열어두고 최대한 신중 결정을"▲ 한국일보 = '호르무즈 파병 자산' 美가 콕 집어 요구했다