문화체육관광부

최휘영 문화체육관광부 장관이 7일(현지시간) 뤼미에르 서밋이 열리고 있는 프랑스 생폴드방스 마그 재단에서 알레산드로 줄리 이탈리아 문화부 장관을 만나 '한-이탈리아 영화 공동제작 협정'에 서명한 뒤 기념 촬영하고 있다.마크롱 대통령은 지난 4월 방한 당시 제안한 내용을 이재명 대통령이 즉각 수용하면서 오늘의 파트너십이 만들어졌다고 밝혔다. 두 나라는 서로 무엇을 주고받을 수 있을까.'문화는 공공재'라는 사고는 초대 문화부 장관 앙드레 말로 시절부터 프랑스 문화정책의 근간이었다. 1946년 설립된 CNC는 지방정부 지원과 세액공제, 방송사의 의무적 투자, 프랑스 영화·시청각 금융조합(SOFICA), 배급·수출 선판매 등 다양한 제도적 재원을 결합해 프랑스 영화 제작비의 70% 이상을 안정적으로 뒷받침해 오며 사실상 영화를 공공재로 만드는 울타리 역할을 해왔다. 또한 '홀드백'(개봉 후 OTT 공개까지의 유예 기간) 제도로 극장 생태계를 지켜왔고, 저작권의 종주국답게 창작자 보호와 문화 다양성 면에선 세계에서 가장 튼튼한 터전을 갖췄다.그러나 이런 환경 속에서도 '다양성 극대화'에 방점을 찍은 프랑스의 지원 제도는, 상대적으로 예술적 성취는 높지만 흥행에 무심한 중소 규모 영화가 연간 300편씩 나오면서 상당수 작품은 관객과 충분히 만나지 못하고 개봉되었다가 조용히 사라지는 구조적 피로를 안고 있다. 젊은 세대는 극장 대신 틱톡·유튜브·OTT로 옮겨갔고, 프랑스 영화의 최대 젖줄이던 지상파·유료 방송(Canal+ 등)의 가입자와 매출이 줄며 투자 환경도 흔들리고 있다.한국은 정반대 상황이다. 시장의 역동성과 대중에게 소구하는 기획력은 최고 수준이다. 바로 이 점이 프랑스가 탐내는 한국의 최대 강점일 것이다. 넷플릭스를 타고 한국 콘텐츠는 세계 안방을 속속 점령하고 있다. 그러나 제작 구조와 창작자를 뒷받침하는 제도와 안전망이 부실한 탓에, 이 화려한 황금기는 창작자의 끊임없는 희생 위에서 전개되는 중이며 그 고통의 하중은 한계상황에 이르고 있다.상업 영화 전체 제작비에서 영진위 공공자금이 차지하는 비중은 평균 10%에도 미치지 못하며, 대기업 투자사와 민간 자금이 제작의 원동력이 되어 왔다. 투자 주도권이 민간 투자 배급사에 있기에 그들의 입김은 강하고, 창작자의 저작인격권을 명문화한 저작권법 개정 요구는 그들의 반발에 밀려 번번이 국회 문턱을 넘지 못했다.현행 한국 저작권법은 "특약이 없는 한 저작물의 이용을 위해 필요한 권리는 제작자가 양도받은 것으로 추정한다"고 규정한다. 이는 국내 계약뿐 아니라 넷플릭스와의 계약에서도 그대로 적용된다. 한국 드라마, 영화의 위상이 아무리 높아져도 창작자를 지켜주는 국내법이 없는 한 넷플릭스는 그들의 권리를 인정하지 않는다. 창작자의 저작인격권을 '양도 불가능'한 권리로 규정, 감독·작가에게 흥행에 따른 비례 보상권을 법으로 보장하는 프랑스 등 대부분의 유럽 국가와는 대조적인 상황에 우리 창작자들이 처해 있는 것이다.코로나 이후 급격히 축소된 영화 시장은 투자를 위축시켰고, '민간 자본의 전적인 리스크 부담 + 공공 안전망 부재' 속에서 넷플릭스는 새로운 '구원자'가 되었다. 제작비 전액에 10~15% 마진을 얹어주는 그들과의 거래는 적어도 '손해 보지 않는 장사'가 되기에 너도나도 줄을 섰으나, 이마저도 그들이 주도권을 쥔 후에는 마진 폭이 점점 하락해 5%까지 떨어졌다는 게 업계의 귀띔이다. <가능한 사랑>으로 베니스영화제 경쟁 부문에 초청된 이창동 감독조차 이재명 대통령을 만난 자리에서 "국내에서는 제작자를 찾지 못해" 넷플릭스와 손을 잡게 됐다고 밝힌 바 있다.그러나 넷플릭스는 제작비를 대는 대신 작품의 지식재산권과 해외 유통·2차 창작 권리를 가져간다. 아무리 세계적 히트작이 나와도 한국 창작자와 제작자는 생존할 정도의 자본만 손에 쥘 뿐, 작품을 소유하지 못하는 경우가 많다. 이런 흐름 속에서 한국은 인건비를 받고 작품을 납품만 하는 하청공장으로 급격히 전락 중이다. 게다가 넷플릭스가 제작비와 출연료를 끌어올리면서, 국내 투자사·방송사·중소 제작사는 높아진 제작비를 감당하지 못해 기획조차 못 하는 새로운 위기에 직면했다.다양성 확대와 창작자 보호에는 성공했지만 작품의 역동성과 관객 변화에 취약한 프랑스, 글로벌 흥행에 성공했지만 창작자와 산업 생태계 보호에 취약한 구조 속에 하청공장화 하는 한국. 서로의 강점과 약점이 절묘하게 맞물리는 양국의 상황은 그들 사이에 제3의 지대를 만들어 서로의 강점을 흡수해 체질을 개선할 돌파구로 활용할 수 있는 것이다.7일 발표된 공동 이니셔티브와 펀드가 실제로 보조를 맞추어 작동한다면 그 방식은 이렇게 그려볼 수 있다.① 자본의 축. 1조 6000억 원 규모의 한불 공동 펀드는 넷플릭스나 메인 투자 배급사가 꺼리는 '창작자 친화적 투자'를 지향한다. 뤼미에르 선언 직후 비피프랑스 측은 투자·금융 지원 기조가 선언문 원칙을 최우선 반영한다고 밝혔다. 한불 공동제작 프로젝트에 이 자금이 들어가는 순간, 프랑스 측 파트너·심사위원회가 관여하는 계약서에 필연적으로 프랑스식 저작인격권 조항이 요구될 가능성이 높다. 한국의 제작사와 창작자는 저작권을 인정받으면서도 대형 제작비를 조달할 수 있는 제3의 선택지를 얻게 되는 셈이다.② 규범의 축. 유럽의 '문화 주권 규제'를 이끄는 프랑스는 미국식 빅테크 자본주의에 대항해 '유럽-아시아 연합의 문화 다양성 및 창작자 보호 모델'이라는 다자주의 전선을 형성하고자 한다. 프랑스가 구축해 온 창작자 보호 및 OTT 규제 경험이 한국의 관련 제도 설계에 영향을 미칠 가능성이 다분하다(물론 이것은 한국 정부와 정치권의 적극적 의지가 뒤따를 경우에 한해서다).③ 콘텐츠의 축. 한국의 역동적인 흥행 기획력, 웹툰·소설을 기반으로 한 영상물을 프랑스가 공동 제작해 유럽 관객과 네트워크를 확보하고, 유럽 시장의 미국 영상물 의존도를 낮춘다. 프랑스는 정체된 자국 시장에 한국의 대중적 에너지를 주입해 경쟁력을 높이고, 한국은 유럽 시장으로 영향력을 확장하며 제작 조건 전반을 업그레이드할 수 있다.