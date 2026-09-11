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이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 7일(현지시간) 생폴드방스 매그 재단에서 열린 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋' 개막식에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 이번 서밋은 한국과 프랑스가 공동 의장국이다.연합뉴스
지난 7일 프랑스 남부의 작은 도시 생폴드방스에서 범상치 않은 일이 시작됐다. '빛'이라는 뜻의 프랑스어인 동시에, 130년 전 세계 최초의 영화를 만든 형제의 이름이기도 한 '뤼미에르'는 여러모로 영화를 상징하는 말이다.
프랑스는 이곳에서 영화·영상 분야 최초의 다자주의 거버넌스를 구축하는 정상회의를 열며 한국을 전략적 파트너로 초대했다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 이재명 대통령과 공동 의장을 맡아 막을 연 이 자리에는 한국과 프랑스를 비롯한 여러 나라의 영화·영상계 주요 인사 200여 명이 참석했다.
넷플릭스, 디즈니+, NBC 유니버설, 소니 픽처스 대표, 윤상현 CJ ENM 대표, 티에리 프레모 칸영화제 집행위원장, 트리샤 터틀 베를린영화제 집행위원장을 비롯해 소피아 코폴라 감독, 다르덴 형제 감독, 빔 벤더스 감독, 배우 줄리엣 비노쉬, 이자벨 위페르, 틸다 스윈턴 등이 모습을 보였다. 두 정상의 정치적 이벤트를 위한 들러리라고 하기엔 결코 가볍지 않은 명단이다.
뤼미에르 선언에 담긴 15개의 약속과 온도차
프랑스 일간지 <르 몽드>가 "플랫폼과 인공지능(AI)에 위협 받는 영화를 구하러 나선 에마뉘엘 마크롱"이라 요약했듯, 이번 정상회담은 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼과 AI가 모든 것을 집어삼킬 듯한 위험에 맞서 영화·영상의 국제 연대와 새로운 거버넌스 구축을 목적으로 프랑스 국립영상영화센터(CNC)가 기획한 자리다.
"우리는 그 어느 때보다 스크린을 많이 보고 있지만, 모든 것을 보느라 결국 아무것도 보지 못하는 위험에 처해 있습니다. 우리가 보는 것은 놀라움이나 감동을 주기보다, 단 몇 초간 주의를 끌기 위해 설계된 것들입니다. 플랫폼 경제는 우리 자신과 아이들의 소중한 자산인 '주의력'을 사로잡아 수익화하고 있습니다. (…) 이는 창작과 영상 매체의 위기일 뿐 아니라, 민주주의의 위기이기도 합니다."
개막 연설에서 마크롱은 작금의 위협이 산업적 차원을 넘어 전 세대에 걸친 존재론적·문명적 위기라고 역설했다. 같은 배에 오른 이재명 대통령이 인식하는 위기와 극복 방향은 결이 달랐다.
"팬데믹을 거치며 다 같이 모여 영화를 관람하던 패턴에 큰 변화가 생겼습니다. 극장은 위기에 빠졌고, 이는 곧 영화 산업 전반의 위기로 발전했습니다. (…) 글로벌 OTT의 성장은 로컬 콘텐츠의 글로벌화라는 새로운 시대를 열었습니다. 그러나 그 확산은 로컬 방송사의 영향력 축소, 로컬 제작사와 글로벌 OTT 간 상생 갈등이라는 숙제도 함께 만들어냈습니다."
한 사람은 산업을 성장시키고자 고민하고, 다른 한 사람은 쇠락하는 이미지 문명을 구할 방도를 모색한다. 이 미묘한 온도차는 15가지 실천 과제 속에 그대로 담겼다.
그중 핵심은 ① 작품을 중심에 둔다. 영화와 영상은 공공재다, ② 영상을 단순한 주의끌기 수단으로 전락시키는 것을 거부한다, ③ 불법복제로부터 작품을 보호하고 지식재산권을 지킨다, ④ 세계 영화·영상 문화유산 보존의 긴급성을 인식한다, ⑤ 시청각 산업을 경제 성장의 동력으로 인정한다, 그리고 그밖에 창작 다양성 수호, 극장 경험의 가치 재확인, 산업 내 성평등과 포용성 증진, 지속 가능한 제작 방식, 미디어 리터러시 교육 등이 나머지 과제를 채운다.
우리에게 익숙한 담론은 이 중 5번 문항 정도. 대부분은 다분히 프랑스적 사고와 언어에 속한다. 90년대 이후 영화의 산업적 가능성을 발견한 한국 정부에 영화·드라마는 새로운 먹거리 산업이자 엔터테인먼트 상품이었지 '공공재'로 인식된 적은 없었다. 서명은 하였으나, 이 모든 과제에 한국 정부가 얼마나 진심으로 공감하고 동참할지는 미지수다.
주최 측은 선언에 그치지 않고 실행 기구도 함께 발족시켰다. 가장 이목을 끄는 것은 프랑스와 한국이 각각 5억 유로씩, 합계 10억 유로(1조 6000억 원)를 투자하는 뤼미에르 파트너십이다. 프랑스는 2027년부터 5년간 공공투자은행인 비피프랑스(Bpifrance)를 통해 5억 유로를, 한국은 K-콘텐츠 펀드를 바탕으로 5억 유로를 조성할 계획이다.
지원 기준은 뤼미에르 선언의 원칙 - 인간 창작성 우선, 저작권 준수, 문화 다양성 - 을 최우선으로 한다. 이 펀드는 한국이 프랑스에 먼저 제안한 것으로 알려져 있으며, 이재명 대통령은 이를 통해 한국 문화의 유럽 진출 기회가 확대될 것이라고 밝혔다.
이 외에도 독립영화의 전 세계 유통을 지원하는 국제 네트워크 IRIS(프랑스 문화부·외교부가 100만 유로를 출연하고 향후 3000만 유로 추가 모금 목표, 줄리엣 비노쉬·제인 캠피온·고레에다 히로카즈 등 40여 명이 이끄는 국제위원회 구성), 영화·시청각 정책 공공기관 54개국(한국 영진위, 프랑스 CNC 등)이 참여하는 글로벌 네트워크 뤼미에르 동맹, 유네스코와 연계한 글로벌 영상 교육 프로젝트, 그리고 CNC와 영진위·영상자료원의 기술로 세계 영화 유산을 디지털 복원·아카이빙하는 프로젝트가 함께 출범했다.
프랑스는 왜 한국을 파트너로 삼았나