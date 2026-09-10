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지난 5월 20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명한 후 김영훈 고용노동부 장관과 손을 맞잡고 있다.연합뉴스
지난 5월 전 국민의 관심을 집중시켰던 삼성전자의 노사 합의를 기억하실 겁니다. 개별 기업의 노사분쟁 과정을 주요 언론이 실시간으로 보도했고, 고용노동부 장관이 직접 조정에 참여하기도 했습니다. 노사 합의 결과는 역대급이었습니다.
삼성전자의 2026년 성과급 노사 합의서에 따르면 성과급은 성과인센티브(OPI)와 반도체 부문 특별경영성과급으로 나눠지는데 영업이익의 10.5%를 기준으로 하여 지급됩니다(일명 '영업이익 N% 성과급'). 특별경영성과급과 성과인센티브를 합산하면 반도체 부문 노동자 1인당 최대 6억 원 이상의 경영성과급이 지급될 것으로 추정됩니다. 이는 2026년 중위소득(3인 가구 기준) 연간 총액 약 6400만 원의 9배가 넘는 어마어마한 금액입니다.
이에 앞서 또 다른 반도체 대기업 SK하이닉스는 2021년부터 매년 영업이익의 일정 비율을 노사 합의로 성과급으로 지급해 왔습니다. 2025년 9월 SK하이닉스 노사는 기본급의 1000%까지 지급 가능했던 성과급 상한을 향후 10년간은 적용하지 않기로 합의했습니다. 이에 따라 지급되는 성과급이 1억 원 이상이 될 것으로 예상되었는데요. 삼성전자 성과급을 둘러싼 논쟁이 아마도 이때부터 시작됐을 것입니다.
삼성전자와 SK하이닉스의 성과급을 둘러싼 노사 분쟁은 우리 사회에 많은 고민을 던졌습니다. 평범한 노동자들의 임금 수준에 비해 엄청난 성과급으로 상대적 박탈감을 불러왔는가 하면, 역대급 반도체 부문의 성과가 이들 대기업 임직원의 노력만으로 만들어졌는지에 대한 의문도 제기되었습니다.
평범한 노동자들의 임금 수준을 넘어서는 엄청난 액수여서 다소 놀랍고 배가 아프긴 하지만 이처럼 영업 이익이나 매출액의 증가에 따라 소속 노동자에게 성과급을 지급해 온 방식은 노동 현장의 오랜 관행입니다. 회사의 한 해 매출과 영업이익이 늘어 경영 환경이 좋아지면 그에 따라 정당한 보상을 바라는 것은 노동자로서는 당연한 욕구입니다.
'N% 성과급 요구 파업' 불법으로 만들어 버린 정부
그런데 정부가 이에 대해 제동을 걸었습니다. 지난 3일 고용노동부는 '경영성과급 등 노동 쟁의 대상 시행 지침'을 통해 "매출액, 영업이익 등 기업이익과 일정 비율로 연동하는 방식의 경영성과급은 노동조합법에 따른 의무적 교섭 대상 및 조정·쟁의행위 대상으로 보기 어렵다"라고 해석했습니다. 또한 "공장의 이전과 같은 기업투자나 AI 등 신기술의 도입 결정과 같은 사업 경영상의 결정 역시 의무적 교섭 사항이 아니"라고 해석했습니다.
해당 지침은 노동위원회의 쟁의조정 대상과 부당노동행위 구제신청 및 고소 등의 행정업무를 처리하는 기준이 됩니다. '의무적 교섭 사항'이란 임금과 근로 시간, 징계 등 노동자의 근로조건과 관련된 결정을 의미합니다. 노동조합법에 따라 의무적 교섭 사항에 대해 회사가 교섭을 거부하면 부당노동행위로 처벌받습니다. 또한 노조는 노동위원회에 구제신청을 통해 교섭을 강제할 수 있습니다.
그러나 노동부 지침에 따르면 노조가 회사의 영업이익 등에 연동하여 성과급을 요구하고 회사가 이를 거부하면, 노조는 이에 대해선 노동위원회의 노동쟁의조정을 받을 수 없습니다.
현행 노동조합법은 노조가 파업하고자 할 때 노동쟁의조정을 의무적으로 거치도록 정하고 있습니다. 결국 영업이익이나 매출액을 기준으로 성과급을 달라는 노조의 교섭 요구를 회사가 거부한다면, 노조는 쟁의행위 등을 통해서 회사와 교섭 타결을 꾀할 수 없게 되는 겁니다.
정부가 이렇듯 지침을 만들어 노조의 쟁의행위 권한을 축소한 이유는 자명합니다. 시가 총액의 절반 이상을 삼성전자, SK하이닉스, 현대자동차가 차지하고 이들을 포함한 5대 기업이 전체 수출액의 절반 이상을 차지하기 때문입니다.
정부로서는 이들 대기업이 창출한 막대한 이익을 활용할 필요가 있습니다. 반도체 대기업이 벌어들일 이익을 활용해, 정부의 반도체 메가 프로젝트 계획에 따라 광주광역시 등 서남권에 반도체 제조 사업장을 증설함으로써 일자리를 창출해야 합니다. 수출도 지장 없이 이뤄져야 대한민국의 경제성장률이 유지될 수 있습니다. 대통령은 아마도 성과급 배분과 신기술 도입에 따른 일자리 감소 위기로 노사 간에 갈등이 발생해 파업이라도 벌어지면 어쩌나 고민이 클 것입니다.
장관님, 그때는 맞고 지금은 틀립니까?