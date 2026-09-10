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지난 8월 24일 울란바토르에서 열린 유엔 사막화 방지 협약(UNCCD) 제17차 당사국총회(COP17)에서 몽골의 우크나긴 후렐수크 대통령이 개회식 연설을 하고 있다. AFP/연합뉴스
지난 8월 17일부터 28일까지 몽골 울란바토르에서 유엔사막화방지협약(UNCCD) 제17차 당사국총회(COP17)가 열렸다. '땅의 복원, 희망의 복원(Restoring Land, Restoring Hope)'을 슬로건으로 197개 당사국의 정부·기업·시민사회·청년·원주민·목축민 등 다양한 이해관계자가 참석했다.
문재인 전 대통령은 몽골 대통령과 UNCCD의 공식 초청을 받아 이 총회에 참석했다. 24일 개막식에서 귀빈연설을 했고, 26일에는 '평화산림이니셔티브(PFI)' 고위급 라운드테이블에서 기조연설을 맡았다.
2011년 창원에서 열린 제10차 당사국총회에서 사막화·토지황폐화 방지의 실질적 이행을 지원하는 '창원이니셔티브'를 제안해 지금까지 이어오고 있다.
2019년 인도 뉴델리에서 열린 제14차 당사국총회에서는 '평화산림이니셔티브(PFI : Peace Forest Initiative)'가 제안되었다. 이후 한·아세안 특별정상회담과 UN기후행동정상회의 관련 P4G 리셉션, 2021년 P4G 정상회의 개회사 등을 통해 이 구상은 거듭 강조되었다. 필자는 당시 산림청장으로 재임하며 한국을 대표해 평화산림이니셔티브 제안에 참여하였다.
매우 친밀한 두 나라, 대한민국과 몽골
현재 한국에 거주하고 있는 몽골 사람은 약 6만 명이며, 2025년 상호 방문 수도 약 28만 명에 이른다. 몽골의 인구가 약 350만 명인 것을 감안하면 상당한 규모이다. 몽골 사람들은 한국에 하나의 아이막(몽골의 도·주에 해당하는 지방행정구역으로, 몽골은 21개 아이막으로 구성)이 있다고 말한다.
정치적으로도 매우 가까운 관계다. 후렐수흐 몽골 대통령은 총리 재임 시절이던 2018년 방한해 청와대에서 문재인 대통령을 예방했고, 대통령 취임 뒤인 2021년 9월에는 화상 정상회담을 진행했다. 이는 후렐수흐 대통령 취임 후 첫 정상회담이었으며 이를 계기로 양국 관계는 '포괄적 동반자 관계'에서 '전략적 동반자 관계'로 격상되었다.
지난 7월에는 이재명 대통령이 15년 만에 몽골을 국빈 방문해 '한몽 관계의 황금시대'를 함께 열어가자는 공동의 비전을 확인하고 공동선언을 채택하였다.
두 나라 협력에서 빼놓을 수 없는 화두, 토지 위기
지난 30년간 몽골에서는 호수 1166개, 하천 887개, 우물 2277개가 사라졌다. 그 결과 국토의 약 76%가 사막화 위협에 놓여 있다. 기온도 함께 오르고 있다. 지난 80년간 평균기온은 2.25도 상승했고, 석탄과 땔감, 매연으로 인한 대기오염도 날로 심해지고 있다.
여기에 도시화로 중심도시 주변에 게르촌이 늘면서 위생과 난방 문제까지 겹쳤다. 영하 40~50도의 혹한이 열흘 넘게 이어지는 '조드(dzud)' 현상은 가축 수백만 마리를 얼려 죽이는 기후재앙으로 반복되고 있다.
이러한 몽골의 사막화와 환경문제에 대응하기 위해 한국과 몽골은 2006년 노무현 대통령의 국빈 방문을 계기로 장기적인 황사 및 사막화 방지 협력에 뜻을 모았고, 2007년부터 '한·몽골 그린벨트 사업'을 단계적으로 추진해 왔다.
2016년까지 진행된 1단계 사업에서는 사막화 방지 조림, 양묘장 조성, 교육센터를 통한 기술교육 등이 이루어졌으며, 2021년까지 진행된 2단계 사업에서는 도시숲 조성을 목적으로 한·몽골 우호의 숲이 울란바타르에 조성되었다. 2022년부터 금년까지 진행되는 3단계 사업은 산불 피해지 복원과 산불 대응체계 구축, 산림복원 기반시설 조성, 혼농임업과 생태관광을 연계한 지역 주민 소득 증대 등에 역점을 두고 있다.
민간 차원에서도 활발하게 이어지는 한·몽골 산림협력
2000년부터 26년간 사막에 나무를 심어온 시민단체 '푸른 아시아'는 한국의 다양한 기업, 지자체와 협력해 약 800ha에 90만 그루의 나무를 심었다. (사)평화의숲은 유한킴벌리의 후원을 받아 2003년부터 몽골 북부 토진나르스의 산불 피해지역에 나무를 심어왔으며, 현재까지 3250ha에 약 1300만 그루가 넘는 나무를 심고 가꾸어 왔다. 이 밖에도 여러 기업과 지자체가 몽골의 사막화 방지를 위한 나무 심기에 참여하고 있다.
오랜 기간 이어져 온 한·몽 산림협력은 사막화와 토지황폐화에 대응하는 국제협력의 경험이자 자산이다. 이번 UNCCD 총회는 이러한 경험을 한·몽 양국의 협력을 넘어 국제사회의 토지복원과 평화의 문제로 확장해 보는 자리이기도 했다.