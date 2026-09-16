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동물원의 레서판다이하늬
지난 7월 서울동물원에 경사가 찾아왔습니다. 바로 귀염둥이 쌍둥이 레서판다들이 태어난 것입니다. 레서판다가 동물원에서 번식한 첫 사례이기도 합니다.
그렇다면 왜 레서판다의 번식이 힘들까요? 레서판다의 번식기는 매우 짧은 편입니다. 1년 통틀어 암컷이 배란하고 수정을 받아들이는 발정기는 고작 48시간을 넘기지 못합니다. 이 찰나를 놓치면 다시 1년, 사계절을 하염없이 기다려야 합니다.
평소 무리생활을 하지 않고 개별 생활을 하는 레서판다의 습성 때문에 숲속 영역을 배회하며 다른 개체에게 텃세를 부립니다. 동물원에서 생활하는 세 마리의 개체들은 다행히 서로 싸우지는 않았지만 그렇다고 친하게 지내는 편도 아니었습니다. 약간 '너는 너, 나는 나' 의 느낌이었습니다. 그래서 동물원에서 암컷 수컷이 짝짓기에 성공하기 어려운 편이었습니다. 따라서 동물원에서는 지속적으로 분변에서 생식호르몬을 분석해 적정 발정기에 맞춰 짝짓기를 시도하였습니다.
짝짓기에 성공해도 안심할 수 없습니다. 수정란이 곧바로 자궁에 안착하지 않고 생체 리듬이 안정될 때까지 떠도는 착상 지연 특성 때문에 분만 예정일을 특정하기 어렵습니다. 또한 사소한 소음이나 외부 냄새만으로도 육아 포기 반응을 보이는 극도로 취약한 모성 본능 탓에 레서판다 분만을 위해 준비된 산실 주변은 숨소리조차 죽여야 하는 살얼음판이었습니다.
이 까다로운 생명체를 두고 사람들은 종종 대왕판다의 축소판이나 라쿤의 친척쯤으로 오해하곤 합니다. 하지만 라틴어 학명 아일루루스 풀겐스(Ailurus fulgens)를 지닌 이들은 본래 곰과 전혀 다른 진화의 길을 걸어온 독립된 '레서판다과'의 마지막 생존자입니다.
네팔 산간에서 대나뭇잎을 뜯는 모습을 본 현지인들이 부르던 옛 명칭에서 유래해 서구 학계에 '판다'라는 이름을 처음 각인시킨 진짜 주인공이었으나, 반세기 뒤 덩치 큰 흑백 곰이 세계적인 인기를 얻으면서 원조 판다라는 지위를 빼앗기고 '작은(Lesser)'이라는 수식어가 붙게 되었습니다. 곰보다는 족제비나 스컹크 쪽에 혈통이 닿아 있으며, 약 25만 년 전 기후 격변 속에서 히말라야산맥을 경계로 두 아종으로 분화하게 되었습니다.
대나무 긴급 공수 작전