연합뉴스

국정원감시네트워크 관계자들이 지난달 26일 서울 여의도 국회 앞에서 "이재명 정부의 국정원은 다른가?" 정보수집 권한 확대 국정원법 개정안 반대 기자회견을 열고 있다.이런 와중에 지난 3일 국회는 본회의를 열어 국정원의 정보수집 권한을 확대하는 국가정보원법 개정안을 재석 252인 중 찬성 195인, 반대 17인, 기권 40인으로 가결했다. 2020년 국정원법 개정으로 국내 정보수집이 폐지됐는데도, 윤석열 정부에서 민간인 불법 사찰이 자행되었고 그 목적이 내란 가담에 있다는 의혹이 강하게 제기되고 있는데도, 국정원의 권한은 오히려 강화된 것이다.이번 개정안은 국정원의 정보수집·작성·배포 범위에 개념도 불분명한 '경제안보'를 포함하고, '국제 및 국가배후 해킹조직'으로 한정되어 있던 정보수집 범위를 '국제·국가배후 해킹조직의 활동으로 의심'되는 경우까지 확대했다. 2020년의 개혁을 되돌려, 포괄적 범위에서 경제안보라는 명분만 있다면 외국인뿐 아니라 내국인을 대상으로 한 정보수집이 가능해진 것이다. 권한은 늘었지만 정작 지금의 무분별한 민간인 사찰과 같은 폐단을 예방할 감시 장치나 민주적 통제 장치가 마련되어 있다고 보기 어렵다.그런데도 무엇이 급했는지 소관 상임위에서는 여야가 공동발의하고 이미 합의했다는 이유만으로, 시민의 기본권을 침해할 수 있는 법안을 충분한 공론화나 의견 수렴 없이 본회의에 올렸고 국회는 이를 무심하게 통과시켰다. 하지만 표결에서 반대와 기권이 57표나 나온 것도 국회 스스로 이번 국정원법 개정안의 위험성을 어느 정도 인식하고 있다는 의미다.국정원이 국가 안보를 위해 더 많은 권한이 필요하다면 더 적극적으로 신속하게 진상 규명을 했어야 한다. 그런데 순서가 뒤집혔다. 민간인 불법 사찰과 내란 가담의 진상은 아무것도 밝혀지지 않고 권한만 강화됐다. 정부도 국회도 더불어민주당 또는 소위 진보정권 시기의 국정원은 문제 없다는 안일한 생각을 버려야 한다. 이번에 드러난 의혹만으로도 문재인 정부가 추진한 국정원 개혁의 효과가 3년을 넘기지 못했다는 것을 깨닫고 처절하게 반성해야 한다.