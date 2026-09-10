▲국정원 홈페이지 정보공개청구처리 현황
9월 1일 정보공개센터는 양경수 민주노총 위원장의 위임으로 국정원에 양 위원장의 사찰 문건에 대해 정보공개청구했다. 청구 결과는 9월 14일~28일 경 통지 예정이다.정보공개센터
지난 8월 19일 윤 의원은 또 한 차례 기자회견을 열어 국정원 전체 조직이 비상계엄 전후로 내란에 가담한 정황을 폭로했다. 국정원이 비상계엄으로부터 석 달 전인 2024년 9월에 '계엄 상황시 대공수사권 행사 가능 여부 검토'라는 문건을 작성했고, 계엄 선포 직후에는 신원조사 부서가 '비상계엄 하(下) 신원조사 OO 운영 방향'을, 방첩 부서가 '비상계엄 선포·해제 관련 방첩 활동 강화 계획'과 '비상상황하 OO 주요업무 추진 방향'을, 감찰 부서가 '계엄 상황 하(下) OOOO 필수 수행 업무 검토'를, 총무 부서가 '계엄령 선포 시 국정원의 역할'을 만들었다는 내용이다(관련 기사 : 윤건영 "국정원, 불법계엄 3개월 전 사전 인지·조직적 가담
").
윤 의원에 따르면 해당 문건에는 "반정부단체, 친북단체 등 주요 관찰 결과 등을 계엄사령부에 정기 보고", "원내 유언비어·가짜뉴스 유포 등 암행 감찰"이라는 내용이 포함되었다. 일부는 국정원 고위직까지 보고되었고, 국정원은 국회가 계엄 해제 요구 결의안을 가결한 뒤에도 합참 상황실에 인력 파견 준비 상황을 보고했다고 한다. 비상계엄 선포 당일 퇴근했던 직원 130명이 다시 출근해 대기한 사실은 국정원도 지난해 9월에 인정한 바가 있다.
얼마 전 종료된 종합특검은 7월 6일 브리핑을 통해 국정원이 12.3 비상계엄 당시 '안보 위해 세력' 수백 명의 명단을 작성했다고 밝혔다. 종합특검은 180일간의 활동에서 내란중요임무종사 혐의로 조태용 전 국정원장, 홍장원 전 1차장 등 국정원 정무직 4명을 불구속기소 했다.
이처럼 비상계엄과 국정원을 두고 산발적으로 드러나고 있는 정황들을 종합해 보면 윤석열 정부에서 행해진 사찰은 윤석열 취임 후 최소한 2023년부터 2024년 비상계엄 당시까지 이뤄진 것으로 보인다. 내란과 별개의 사건이 아니라, 윤석열에게 내란의 명분을 제공하기 위한 핵심적인 준비 과정이었다고 볼 수 있다.
그런데 아직도 국정원의 조직적 내란 가담 여부는 명확하게 규명되지 않고 있다. 국정원이 어떤 목적으로 '북한 영향력 공작 대응 TF'를 운영했고 이 TF가 작성한 문건들이 어떻게 활용되고 실행되었는지 철저히 규명해야 한다는 것이다. 누구의 지시로, 언제부터, 어떤 목적으로 조직이 만들어졌으며 사찰 대상은 누구였는지 그리고 이 활동이 계엄과 어떻게 연결되어 있는지 뚜렷하게 밝혀진 바가 없다.
이재명 정부가 지난해 11월 '헌법존중 정부혁신 TF'를 꾸려 20여 개 기관을 조사하고 110건의 수사 의뢰를 했지만 국정원이 TF의 조사 대상에서 제외되었고, 국정원 내 감찰실의 자체조사에 그쳤다. 하지만 자체조사 뒤에 새로운 의혹과 이를 뒷받침하는 문건들이 계속 나온다는 사실은 그 조사가 제대로 작동하지 않았다는 의미다. 국정원감시네트워크 등 시민사회는 이러한 문제들을 지적하며 국회에 국정조사 시행을 요구했다. 하지만 정작 국회가 국정조사에 미온적인 가운데 국정원은 8월 25일부터 자체 감찰을 다시 진행하고 있다. 자체 감찰을 한 차례 다시 한다고 해서 유의미한 진상규명이 이뤄질지 의문이다.
진상규명 없이 권한만 커진 국정원