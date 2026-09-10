위키미디어 공용

체코중앙은행 모습. 체코는 2023~2025년 3년간 대형 은행의 초과이익에 60%의 특별 부과금을 물렸다.공상이 아니다. 똑같은 고민을 한 나라들이 이미 여럿 있다. 유럽도 2022년부터 물가를 잡느라 금리를 급하게 올렸고, 은행들이 앉은 자리에서 역대급 이익을 거두자 나라마다 대응에 나섰다.스페인은 은행의 이자·수수료 수익에 별도 부과금을 매겼다. 리투아니아와 라트비아는 한발 더 나아가 '평소보다 더 번 부분'만 정확히 겨냥했다. 직전 몇 년 평균을 넘어서는 이자수익, 즉 금리가 만들어준 증분에만 부과금을 물리는 방식이다.체코는 가장 공격적인 사례로 꼽을 만하다. 체코 정부는 2023년부터 2025년까지 3년간, 은행과 에너지·정유 대기업의 '초과 이익'에 60%의 특별 부담금을 부과했다.해당 기간 대형 은행과 에너지 부문 기업의 초과 이익에 60%의 법인세 특별 부과금이 적용되며, 초과 이익은 2018~2021년 평균 법인세 과세표준에 20%를 더한 기준선을 넘는 부분으로 계산해, 기존 19~21%의 법인세와 합치면 실효세율이 79~81%에 이른다. 은행 중에서는 2021년 순이자 수익이 60억 코루나(약 2600억 원) 이상인 대형 은행만 과세 대상으로 한정해, 지방 소형 은행이나 저축은행까지 휩쓸리지 않도록 표적을 좁혔다는 점이 눈에 띈다.이탈리아는 초과 이익의 40%를 걷겠다고 했다가 은행들이 반발하자 절충안을 내놨다. 내기 싫으면 그 돈의 2.5배를 주주 배당이 불가능한 자본으로 쌓으라는 것이다. 걷어서 서민을 지원하든, 쌓아서 다음 불황의 부실을 흡수할 방파제로 만들든, 횡재가 주주 배당으로 새어 나가는 것만은 막겠다는 설계다.이 세 나라의 사례는 스페인식 정액 부과, 리투아니아·라트비아식 '증분만 겨냥', 체코식 '평시 대비 초과분을 얼마나 정교하게 정의하고, 대상을 어떻게 한정할 것인가'라는 기술적 설계의 폭을 보여준다. 체코는 직전 4년 평균의 120%라는 명확한 기준선과 자산 규모 컷오프를 두어 '핀셋 과세'에 가까웠다.아예 평소부터 룰을 정해둔 나라도 있다. 영국은 2011년부터 은행에 일반 기업에는 없는 별도의 은행세를 물리고, 은행 이익에는 법인세 가산세까지 얹는다. 국가의 인가와 안전망 위에서 굴러가는 특수한 사업이니 그만큼의 상시적 부담을 지라는 논리다. 영국이 유럽의 횡재세 소동에 끼지 않은 이유가 여기 있다. 평소에 걷는 룰이 있으니 위기 때마다 급조할 필요가 없는 것이다.한국이 배울 지점은 바로 이 스펙트럼 전체다. 위기 때마다 급조하는 일회성 횡재세가 아니라, 영국처럼 평소에 정해두되, 체코, 리투아니아, 라트비아처럼 초과분만 정교하게 겨냥하는 상시적인 룰이다.나는 금융 전문가가 아니다. 요율과 산식을 어떻게 짤지는 금융당국과 학계, 그리고 은행 스스로가 머리를 맞대야 할 영역이다. 다만 회생 법정에서 금리 사이클의 끝자락을 매일 지켜보는 사람으로서, 방향 정도는 말할 수 있을 것 같다.한국에도 장치의 싹은 있다. 은행들은 서민금융법에 따라 가계대출 잔액의 0.1%를 서민금융진흥원에 출연한다. 그러나 대출 '잔액' 기준이라 은행이 금리 인상으로 얼마를 더 벌든 한 푼도 달라지지 않고, 정작 인상기의 초과 이익은 "상생 금융" 또는 "포용적 금융"이라는 이름으로 당국의 눈치를 보며 그때그때 마지못해 갹출해 왔다.은행은 관치라고 억울해하고, 시민들은 왜 은행이 돈을 내야 하는지 이해하기 어려워한다. 그러나 더 나은 방향이 있다. 갹출을 룰로 바꾸는 것이다. 마진이 평소보다 불어나면 초과분에 비례해 출연이 자동으로 늘고 인하기에는 자동으로 줄어드는 연동 장치를 미리 법에 정해둘 수도 있고, 이탈리아처럼 배당 대신 자본으로 쌓는 선택지를 함께 주는 방법도 있다.사전에 공표된 룰이라면 은행이 걱정하는 배임 시비도, 관치 논란도, 매년 반복되는 소모전도 사라진다.걷은 돈이 쓰일 곳도 분명하다. 아직 무너지지 않은 사람에게는 선제적 채무조정이다. 연체가 터지고 회생 법정이 붐비는 것은 지금부터 2~3년 뒤인데, 연체가 나기 전에 금리를 깎고 만기를 늘리는 조정이 사후 처리보다 채무자에게도 은행의 회수율에도 낫다는 것은 현장의 상식이다. 변동금리의 공포에서 벗어나도록 고정금리 갈아타기의 비용을 덜어주는 일도 여기에 속한다.이미 무너진 사람에게는 다시 일어설 절차의 문턱을 낮춰야 한다. 회생을 신청하러 왔다가 정작 예납금과 비용 앞에서 발길을 돌리는, 파산할 돈이 없어 파산하지 못하는 역설을 나는 자주 본다.예납 비용을 지원하되 절차가 끝난 뒤 변제 계획 속에서 돌려받는 방식이라면, 세금을 쏟아붓지 않고도 문턱을 낮출 수 있다. 재원이 부족한 것도 아니다. 반도체 호황 덕에 올해 초과 세수가 100조 원 안팎으로 추산된다. 은행에서 걷는 돈과 호황이 남긴 세수, 두 물줄기가 같은 곳을 향하면 된다.거듭 말하지만 구체적 설계는 전문가들의 몫이다. 내가 하고 싶은 것은 설계가 아니라 질문이다. 금리 인상으로 은행에 저절로 쌓이는 돈의 성격은 무엇인가. 지금처럼 갹출과 선의에 맡겨둘 것인가, 미리 정한 룰로 다룰 것인가. 그 논의의 문을 여기서 두드려 본다.