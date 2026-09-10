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신현송 한국은행 총재가 8월 27일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다.연합뉴스
지난주, 경기도에서 백반집을 하는 50대 의뢰인이 사무실을 찾아왔다. 코로나 때 받은 대출을 버텨냈고, 작년부터는 장사가 제법 된다고 했다. 뉴스에서는 연일 반도체 슈퍼사이클이라고, 코스피가 사상 최고치라고 했다.
"경기가 좋아진다니 이제 숨통이 트이나 보다" 했단다. 그런데 표정이 어두웠다. 은행에서 대출 금리가 곧 변경될 수 있다는 이야기를 들었단다. 지난 8월 27일 한국은행이 기준금리를 올려 2.75%에서 3.00%가 되었으니, 변동금리인 사업자 대출 이자도 따라 오를 수밖에 없다.
인상이 한 번으로 끝나지 않으리라는 전망까지 겹치니, 이자 부담이 얼마나 불어날지 가늠조차 안 된다고 했다. 그리고 물었다. "변호사님, 나라 경기가 좋아졌다는데, 왜 내 이자가 오릅니까?"
어리석은 질문이 아니다. 지금 대한민국 경제가 가장 정직하게 답해야 할 질문이다.
먼저 분명히 해두자. 이번 금리 인상 자체는 불가피한 측면이 있다. 반도체가 잘 팔리면 수출 대금으로 받은 달러가 원화로 바뀌어 시중에 풀리고, 한국 주식을 사려는 외국인 자금까지 밀려들어 온다. 나라 안에 도는 돈이 많아지는 것이다.
돈이 많아지고 주가와 부동산까지 들썩이면 씀씀이가 커지고, 커진 씀씀이는 물가를 밀어 올린다. 물가가 오르면 중앙은행은 금리를 올려 돈줄을 죄는 수밖에 없다. 인플레이션은 그 자체로 가난한 사람에게 가장 가혹한 세금이기 때문이다. 나는 한국은행의 결정을 비난할 생각이 없다.
문제는 그다음이다. 호황의 수혜와 긴축의 비용이 완전히 다른 사람들에게 배달된다는 것. 호황의 과실은 반도체 대기업과 주주, 사상 최고치 코스피에 올라탄 자산 보유자, 배당을 받아 가는 외국인 투자자의 몫이다.
긴축의 청구서는 변동금리로 버티는 자영업자(자영업자 대출의 3분의 2가량이 변동금리)와 저금리 때 영혼까지 끌어모아 집을 산 청년 부부, 내가 회생 법정에서 매일 만나는 사람들 앞으로 온다.
이들은 반도체를 판 적도, 코스피에 넣을 여윳돈이 있었던 적도 없다. 한 나라의 경사가 어떤 국민에게는 코스피 최고치이고 어떤 국민에게는 이자 폭탄이라면, 경사가 아니라 분배의 실패다.
계산서를 보내는 쪽에서 조용히 웃는 이들이 있다
수혜자는 한 곳 더 있다. 가장 크게 웃으면서도 가장 적게 이야기되는 곳, 은행이다. 은행 장사의 기본 구조부터 보자. 은행은 예금으로 돈을 모아 대출로 빌려준다. 예금자에게 주는 이자보다 대출자에게 받는 이자가 높고, 그 차이(예대마진)가 은행의 밥줄이다. 이를테면 연 2%로 받은 예금을 연 4%로 빌려주면 2%포인트가 은행 몫이다.
그런데 한국은행이 기준금리를 올리면 이 구조에 묘한 일이 벌어진다. 대출 쪽 금리는 즉시 오른다. 변동금리 대출은 시장금리에 연동돼 다음 이자 납부일부터 자동으로 인상분이 반영되도록 애초에 설계되어 있기 때문이다.
반면 예금 쪽은 다르다. 이미 받아둔 정기예금 금리는 만기까지 그대로이고, 월급이 스쳐 가는 입출금 통장은 금리가 0%대라 기준금리가 얼마가 되든 은행이 주는 이자는 거의 없다.
신규 예금 금리도 은행이 눈치를 보다가 천천히, 마지못해 올린다. 대출금리는 엘리베이터를 타고 예금 금리는 계단으로 온다는 오래된 농담 그대로다. 결국 받는 이자는 바로 늘고 주는 이자는 늦게 느니, 그 사이만큼 마진이 저절로 벌어진다. 이것이 금리인상기마다 은행이 사상 최대 이익을 갈아치우는 비결이다.
은행이 한 일이 무엇인지 냉정하게 따져보자. 더 나은 심사를 했는가? 아니다. 새로운 위험을 감수했는가? 아니다. 한국은행이 금리를 올렸을 뿐이고, 은행은 깔아둔 대출 위에 앉아 있었을 뿐이다. 존 스튜어트 밀은 아무 노력 없이 지가 상승의 이익을 챙기는 지주들을 두고 "그들은 잠자는 사이에도 부유해진다"라고 썼다. 금리인상기의 은행이 정확히 그렇다.
이자는 돈의 시간 가치에 대한 대가이고, 떼일 위험에 대한 보험료이고, 심사와 관리라는 서비스의 대가다. 그 몫의 이익은 정당하다. 그러나 금리 인상으로 불어난 '증분'은 셋 중 어디에도 해당하지 않는다. 노력의 대가도, 위험의 대가도, 서비스의 대가도 아닌 이익. 경제학은 그런 이익을 지대(rent)라 부른다. 우리말로는 불로소득이다.
"이자는 위험의 대가이니 이익도 은행 몫"이라는 반론이 나올 것이다. 그렇다면 묻자. 그 위험이 현실이 되면 누가 책임지는가? 은행이 흔들리면 예금보험이 있고, 한국은행의 긴급 자금이 있고, 최후에는 "대마불사"를 외치며 세금이 투입된다. 잃을 때는 사회가 떠받쳐 주고 벌 때는 은행이 다 가져가는 구조라면, 공적 결정이 만들어준 이익의 일부에 공공이 참여하는 것은 몰수가 아니라 계산이다.
그렇다면 결론은 자연스럽게 나온다. 금리 인상이 은행에 만들어준 초과 이익의 일부를 걷어, 금리 인상의 비용을 떠안은 사람들을 위해 쓰는 것이다. 오해는 말자. 은행이 평소에 정상적으로 벌던 이익을 건드리자는 게 아니다. 통화정책이 덤으로 얹어준 부분만 문제 삼자는 것이다.
다른 나라들은 이미 시작했다