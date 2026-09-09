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공적입양체계 시행 후 늑장 행정으로 시설에서 나이 들어가는 아동의 아동의 안타까운 현실을 호소하는 시민단체의 현수막김지영
2012년 시행된 입양특례법 이전 입양법은 입양친화적인 법이었다. 이 법의 개정은 2011년 이루어졌는데 그전 명칭은 '입양촉진 및 절차에 관한 특례법'이었다. 국내외 입양 활성화 및 촉진을 위한 법이었던 이 법에서 촉진이라는 단어가 삭제된 것이다.
법 시행 이후 입양은 급격히 위축됐다. 일 년 사이에 갑자기 입양 대상 아동이 줄어든 것이 아니었다. 제도가 아이들의 가정보호 길을 가로막은 결과였다.
비판입양학은 학문에만 머물지 않았다. 이 이념의 운동적 실천을 담당하는 조직 네트워크가 교차성 페미니즘을 공유하는 국회의원을 통해 국회 입법과정에 직접 개입했고 법안 통과라는 결과를 만들어냈다.
가장 활발하게 활동한 단체는 국내에서 활동하는 소수의 해외입양인 인권단체였다. 이 단체는 개별 아동의 복지보다 입양 자체의 윤리성을 문제 삼는 방식으로 정책 논쟁을 이끌었다. 일부 국내 미혼모 단체와 국제적으로는 각국 해외입양인 네트워크가 연대했다.
이 네트워크가 유엔아동권리위원회(UNCRC) 대한민국 권고문에 영향을 미쳤다. 권고문 작성 단계에서 개입을 시도한 전통입양학 계열 단체들은 회원가입이 거부되고 위원회 일정도 통보 받지 못했다고 주장했다. 결과로 나온 권고문은 비판입양학 계열 단체들의 주장을 상당 부분 반영하는 내용이었다.
위원회는 한국에 입양기관의 상업적 이해관계를 제거하고 국가 주도 체계를 구축하라고 권고했다. 이 권고는 조약 의무는 아니었지만 국회 입법 과정에서 유엔아동권리위원회라는 막중한 권위에 힘입어 반복적으로 인용됐고 국제 기준에 부합하고 있다는 명분을 만들어줬다.
이 과정에서 특정 이론이 담론이 되고 담론이 법이 되는 새로운 규범이 형성됐다. 입양은 '아이에게 가족을 주는 행위'가 아닌 '구조적 재생산 불평등의 산물'이자 '아동 상품화'로 규정됐다. 입양은 축복이라는 말은 금기시됐고 상실과 착취라는 반자본주의적 언어가 공론장을 지배했다. 정체성 정치의 문법에 따라 아동은 불평등 구조의 피해자라는 집단적 정체성으로만 다뤄졌고, 개별 아동이 처한 환경과 애착 형성의 결정적 시기는 후순위로 밀려났다.
법 개정 명분 자체는 옳았지만
이러한 프레임 속에 헤이그협약 해석마저 뒤집혔다. 헤이그국제아동입양협약의 보충성 원칙은 원가족 양육이 우선이고 그다음이 국내입양, 그다음이 해외입양이라는 위계를 규정한다. 장기 시설보호는 이 위계의 최하위에 놓인다.
비판입양학 진영은 이것을 다르게 해석했다. 시설을 포함한 모든 국내 보호를 소진한 뒤에야 해외입양이 허용된다는 것이다. 그러나 협약 이행지침(HCCH. 2008)은 이 해석을 명시적으로 부정한다.
'아동이 시설에 영구적으로 남아 있는 것은 대부분의 경우 해외입양보다 선호되는 해결책으로 볼 수 없다. 시설보호가 오히려 최후 수단이다.'
협약이 공식적으로 부정한 해석이 국내에서는 해외입양이 최후 선택이라는 뒤집힌 정책 논리로 정착했다. 이 논리는 일반 시민들의 민족적 감성을 자극하며 다른 의견을 말할 권리마저 부정했다. 이 뒤집힌 논리 위에서 국내에서 가정을 찾지 못한 아이들은 해외로 가는 대신 시설로 보내졌다.
2012년 8월 5일 비판입양학 단체들이 주도해 입안에 성공했던 입양특례법이 시행됐다. 출생신고 의무화와 가정법원 입양 허가제 도입이 주요 내용이다. 아동의 원가정 양육을 최우선으로 하고 국가가 아동 보호 책임을 다하겠다는 법 개정의 명분 자체는 옳았다. 문제는 선한 취지와 달리 사전 준비 없는 국가 개입이 '지원과 보호'가 아닌 '규제와 통제'의 방식으로 작동했다는 점이다.
전통입양학 계열 단체들은 출생신고의무화가 오히려 유기아동을 양산하는 결과를 낳을 거라며 격렬하게 반대했다. 결과는 그들의 예상대로였다. 사전 준비 없이 진행된 법원 허가제는 수개월의 절차적 지연을 요구했고 비혼 출생 부모에게 출생신고 의무는 아이를 베이비박스에 유기하는 결과로 이어졌다. 이래저래 피해는 부모 없는 아이들이 감당해야 했다.
법 시행 전 191명이던 유기 아동이 시행 후 235명으로 늘었고 그 후과는 보호(익명)출산법이 시행된 2025년에야 멈추었다. 비판입양학 진영은 익명 출산 제도가 도입되면 국가가 유기를 방조하고 미혼모의 원가정 양육 포기를 부추길 것이라며 강력히 반대했었다. 그러나 이념적 가설은 현장의 데이터 앞에서 힘을 잃었다.
보호출산법이 시행된 이후 유기아동 수는 2023년 88명에서 시행 첫해인 2024년 30명, 2025년 19명으로 급감했다. 출생아 수의 구조적 감소와 통계 분류 기준 변경이 복합적으로 작용한 결과지만 같은 기간 보호출산 상담을 통해 생모가 직접 양육을 결정한 사례가 전체 상담 107건 중 59건, 약 55%에 달했다는 사실은 제도의 실질적 효과를 보여준다.
위기 임산부와 아동의 현실을 직시한 제도적 안전망이 작동하기 시작하면서 아이들이 길거리에 버려지는 비극이 줄어들고 더 많은 어머니들이 아이를 품에 안을 수 있게 됐다.
입양특례법 시행 이후