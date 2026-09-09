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한국 충남대학교 성창근 교수가 찾아낸 에스테야균으로 만든 친환경 예방제인 G810으로 중국이 실험한 결과다.중국 화남대학교
G810이란 충남대학교 성창근 교수가 한국의 숲에서 810번의 실험 끝에 찾아낸 에스테야 곰팡이균으로 만든 재선충 친환경 예방제다. 성창근 교수는 중국 요청에 따라 실험용 G810을 제공했고, 모든 실험 진행과 결과 보고서 작성은 중국 광동성 하원시 임업국과 화난농업대학 기술연구소가 주도했다.
보고서는 한국의 G810은 재선충 방제 효과가 있으며, 중국에서 생산해 사용하는 화학농약 아바멕틴보다 우수하다고 밝히고 있다.
충남대에 유학 왔던 중국 학생 중 6명이 성창근 교수 지도하에 소나무재선충 관련 박사 학위를 받았다. 이들은 현재 중국의 대학교 학장과 연구소 소장 등으로 재임하며 재선충 연구를 계속 이어가고 있다. 성 교수는 중국 광동성 하원시 이외에도 중국의 여러 기관들과 공동실험을 거듭해 왔다.
중국 정부가 재선충 예방과 치료제로 고시한 '연방121' 공고문에 따르면, 에스테야균을 기본으로 하여 드론 방제 시 소나무에 잘 달라붙도록 식물성 접착성분 0.1%와 특수 보조제 1%를 추가하여 중국화에 성공한 제품임을 보여준다. 한국에서 찾아낸 천적 곰팡이가 중국의 재선충 치료 성공의 길을 연 것이다.
한국에서도 기후부 산하 국립공원공단이 지난 2022년 <국립공원 등 보호지역 병해충 관리방안 연구>에서 친환경 천적 곰팡이로 감염 의심목 33본 중 29그루가 건강하게 회복되었다며 87.8%의 치료 효과가 있다는 연구 결과를 발표했다. 이후로도 국립공원공단은 여러 곳의 국립공원에서 친환경 예방제의 현장 적용 실험을 계속해 오고 있다.