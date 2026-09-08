연합뉴스

서울 서초구 대법원의 모습감사원이 오랜만에 제 역할을 했다. 그리고 대법원은 일국의 최고 사법기관이라고 하기에는 너무나 창피한 행태를 저질러 왔음이 드러났다.대법관들이 국민세금을 잘못 썼고, 그 수준은 변명의 여지가 없을 정도이다. 이 정도면 법원 내부에서부터 비판의 목소리가 나와야 한다. 이대로면 국민들이 사법부를 신뢰할 수 없는 상황이기 때문이다.이것은 특정 정권, 특정 대법원장만의 문제라고 보기도 어렵다. 문제가 발생한 기간엔 조희대 대법원장 취임 이후도 포함되어 있지만, 김명수 전 대법원장 시절에도 있었던 일이기 때문이다.법원은 헌법상 독립기관이므로 감사원이 직무감찰을 할 수는 없다. 다만 감사원법에 따라 회계검사는 할 수 있다. 8월 31일 감사원은 대법원 등에 대한 회계검사 결과를 공개했다. 그 내용을 보면 예산낭비로 볼 수 있는 계약부적정이나 예산 과다지급 등의 문제점이 지적되어 있다.가장 눈에 띄는 대목은 법원행정처가 2022년부터 2024년 4월까지 대법관 12명에게 월 평균 200만원(일부 기간 동안에는 100~150만 원이었다고 함)의 격려금을 현금으로 지급했다는 부분이다. 그리고 2024년 5월부터 2025년 9월까지는 지급일과 지급액에 변동이 있어서 월 정액이 아닌 것처럼 보이지만, 연간으로 보면 2650만 원~3050만 원을 격려금으로 지급한 것으로 나타났다. 역시 월평균 200만 원 안팎을 지급한 것이라 볼 수 있는 대목이다.그런데 법원행정처장도 대법관이므로, 다른 대법관들에게 격려금을 지급할 위치에 있지 않다. 더구나 법원행정처장도 2022년부터 2024년 4월까지는 매월 300만 원을, 2024년 5월부터 2025년 9월까지는 매월 200~400만 원을 격려금으로 지급받아 온 것으로 돼 있다.그렇다면 결국 대법원장이 대법관들에게 격려금을 지급한 것으로 볼 수밖에 없다. 대법원장을 제외한 모든 대법관들이 격려금을 받은 것인데, 이런 돈을 지급하도록 결정할 수 있는 위치에 있는 사람은 대법원장뿐이기 때문이다.이런 식으로 지급된 격려금은 2022년부터 2025년 9월까지 무려 12억 9900만 원(2022년 3억 4600만 원, 2023년 3억 3750만 원, 2024년 3억 6450만 원, 2025년 2억 5100만 원)에 달한다.