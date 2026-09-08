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이재명 대통령이 7일(현지시간) 프랑스 남부 생폴드방스 매그 재단에서 열린 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋'에서 개막연설을 위해 단상으로 이동하고 있다. 이번 서밋은 한국과 프랑스가 공동 의장국이다. 2026.9.7정부의 호르무즈 해법 파병 검토에 대한 반대 목소리가 커지는 가운데, 이번 상황이 이라크 파병을 결정했던 노무현 정부 당시와는 다르다는 분석이 제기됩니다. 미국의 압박에 내몰린 상황은 비슷하지만 그 강도나 참전의 명분, 국제사회의 대응, 정치적 여건 등에서 차이가 있다는 지적입니다.이런 변수를 고려할 때 이재명 정부가 노무현 정부 때보다 상대적으로 미국의 압력을 버틸 수 있는 유리한 조건에 놓여있다는 게 정치권과 시민사회의 대체적인 주장입니다. 이 대통령이 여론을 지렛대로 파병이 아닌 인도적 지원 등 비군사적 기여 방안을 찾아 미국을 설득하려는 노력을 끝까지 포기하지 말아야 한다는 견해가 많습니다.2009년의 이라크 파병과 2026년의 호르무즈 파병의 가장 큰 차이점은 한국이 처한 현실입니다. 이라크 파병 당시 부시 미국 대통령은 북한과 이라크를 '악의 축'으로 규정하고 북핵 시설 폭격 가능성을 시사했습니다. 실제 미국 고위관리가 노무현 정부 측에 "미국이 북한 영변 핵시설만 기습폭격하고 빠지만 어떻겠느냐"고 의사를 타진하기도 했습니다.한반도 정세불안을 이유로 무디스가 한국 신용등급 전망을 하향조정해 외국인 투자가 감소하는 등 경제에도 악영향이 나타났습니다. 한반도 전쟁 발발이 우려되는 일촉즉발의 순간에 놓여있었습니다.지금의 상황도 그때 못지 않다는 건 부인할 수 없습니다. 트럼프 대통령은 일방적인 한미연합 훈련 축소와 우라늄 농축, 핵잠수함 관련 안보협상 미온적 태도 등 압박 수위를 끌어올리는 모습입니다. 관세 위협도 여전히 진행 중입니다. 국익과 직결된 여러 사안을 고려할 때 미국의 요구를 마냥 외면하기는 어려운 게 정부의 현실입니다.그럼에도 북미간 정상회담 추진 움직임 등 한반도 정세가 위기로 치닫는 상황은 아닙니다. 경제·외교적 측면에서도 당장 한국의 국익에 뚜렷한 피해가 발생하는 단계로 보기는 어렵다는 게 전문가들의 견해입니다.전쟁 명분이나 국제사회의 반응 등에서 이라크 전쟁과 이란 전쟁은 현격한 차이가 있습니다. 미국은 이라크가 9·11 테러를 지원했다는 점을 군사행동의 명분으로 삼았고, 유엔은 미국 주도의 다국적군을 인정했습니다. 국제기구 등에서는 이라크 전쟁에 비판적 입장을 취했지만 최소한의 법적, 절차적 정당성은 확보한 셈입니다.하지만 이란 전쟁은 이라크 전쟁보다 정당성 측면에서 크게 부족합니다. 전쟁을 하려면 미국 의회 승인을 받아야 하는데 트럼프 대통령은 그런 절차를 거치지 않았습니다. 이란의 핵무기 개발을 국제법상 선제타격 요건인 '즉각적이고 임박한 위협'으로 보기도 어렵습니다. 이라크 전쟁과 달리 주요 동맹이 파병에 선뜻 동참하지 않은 건 그런 이유입니다.