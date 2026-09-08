포린어페어스

지난 1일 <포린어페어스>에 실린 채드 보운의 글 "캐나다와의 무역전쟁이 초래할 진짜 위험"중국이 북미의 공급망을 흔드는 동안 미국은 캐나다와 무역전쟁을 벌이고 있다. 중국의 경제적 강압에 맞서려면 미국·캐나다·멕시코가 더 단단하게 연결돼야 하는데, 정작 미국은 가장 가까운 이웃부터 압박하고 있다.피터슨국제경제연구소의 채드 보운은 지난 1일 <포린어페어스>에 쓴 글에서 이 모순을 지적했다. 중국이 희토류와 핵심 부품을 무기로 사용할수록 미국에는 캐나다와 멕시코가 더 필요해진다. 북미 자동차 산업은 이미 세 나라의 공장과 부품망이 하나처럼 얽혀 있어 어느 한 나라만 떼어내 지킬 수 없다.중국과 미국의 경쟁에서 미국이 가진 가장 큰 힘 가운데 하나는 중국에는 없는 '동맹망'이다. 캐나다와 유럽의 경제력, 한국과 일본의 산업·군사력까지 더해질 때 미국의 힘은 미국 영토 안에 있는 것보다 훨씬 커진다.따라서 중국과의 경쟁을 장기전으로 본다면 전략의 방향은 어렵지 않다. 중국의 힘을 줄이는 것 못지않게 자기편의 힘을 키우고, 오래된 우군을 더 단단하게 묶어야 한다. 그런데 도널드 트럼프 미국 대통령은 정반대의 길을 가고 있다. 새로운 경쟁자를 상대하기 전에 가장 확실하게 자기편이라고 믿는 나라들부터 양보를 받아내려 한다.캐나다에 관세를 매겨 미국으로 공장을 옮기게 만들 수는 있다. 문제는 캐나다에서 몇 가지를 더 얻어내는 것이 중국을 상대할 북미 전체의 힘을 키우는 일보다 중요한가 하는 데 있다.중국 의존을 줄이려 할수록 미국에는 캐나다와 멕시코가 더 필요하지만, 트럼프의 관세정책은 바로 그 세 나라의 공동 대응을 어렵게 만든다. 쉬운 상대에게서 얻는 작은 승리가 어려운 상대와의 큰 싸움에서 전력을 깎아 먹을 수 있다. 가장 가까운 우군을 굴복시키는 일이 곧 자기 진영을 강하게 만드는 일은 아니다.캐나다만의 이야기도 아니다. 트럼프는 지난달 한미연합훈련을 축소하라고 지시하면서 훈련 비용과 북한 문제뿐 아니라 한국이 미국의 이란 군사행동에 참여하지 않은 사실까지 거론했다. 이란 문제와 한반도 안보는 별개의 사안이다. 다른 지역 전쟁에서 미국의 요구를 따르지 않았다는 이유로 한미동맹의 기여까지 다시 따진다면 공동의 안보와 미국 정책에 대한 순응을 섞게 된다.유럽에서는 더 노골적인 장면이 나왔다. 트럼프는 지난 3일 바이든 행정부 시절 미국이 우크라이나에 제공한 군사원조와 탄약 비용을 유럽 국가들에 뒤늦게 요구하겠다고 밝혔다.캐나다에는 관세를 매기고, 한국에는 다른 전쟁에 협조하지 않은 일을 따지고, 유럽에는 과거의 청구서를 내민다. 공교롭게도 모두 미국이 중국과의 장기 경쟁에서 가장 필요로 하는 나라들이다. 물론 동맹에는 아무것도 요구해서는 안 된다는 이야기가 아니다. 유럽이 더 많은 국방비를 부담해야 한다는 주장도 가능하고, 동맹국 사이에 무역분쟁이 생길 수도 있다.핵심은 공동의 목표를 위해 더 많은 부담을 나누자고 요구하는 것과 자신의 요구를 따르지 않은 자기편에게 대가를 치르게 하는 것은 전혀 다른 정치라는 데 있다. 전자는 연합을 강하게 만들지만 후자는 연합 내부에서 누가 말을 잘 듣는지를 가리는 일이 된다.