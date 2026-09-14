변정정희

"시작할 때 화장품을 벌크(개별 포장 없이 최소한의 포장만 거쳐 대량으로 유통하는 상태)로 만드는 회사가 하나도 없었어요. 계속 전화해서 '유럽 제로웨이스트숍에는 있다' 말하면 업체들이 '다른 나라는 몰라도 한국 소비자는 위생에 되게 까다롭다. 리필을 받아들일 것 같냐?' 이런 말들을 진짜 많이 했어요."

"저희 가게는 시간이 오래 걸려요. 자기 용기를 가져와서 스스로 담아야 하거든요. 계산도 느려요. 포장지가 없으니까 바코드를 찍을 수 없어서 하나씩 계산해야 해요. 이번에 면으로 된 샤워타월이 들어왔길래 끈으로 바코드만 작게 달아놨더니 다 엉키더라고요. 돈을 벌고 싶어도 굉장히 느린 '슬로우 비즈니스'밖에 할 수 없습니다."

"연구들을 보면 늘 다회용품이 일회용품보다 훨씬 환경 영향이 적다고 나옵니다. 그런데 왜 아직도 그런 말을 하냐면, 내 눈에 안 보이거든요. 다회용품을 씻는 데 드는 세제와 물은 눈에 보여요. 내가 설거지하니까. 근데 공장에서 일회용품을 만들 때 쓰는 엄청난 자원은 눈에 안 보이거든요. 없다고 생각하는 거예요."

"싸고 편리한 것을 사는 사람들이 있는 반면 분명히 더 비싼 걸 아는데도 가치 소비를 하는 사람들이 있어요. 이 사람들이 사회와 호혜성을 맺는 소비를 한다고 봐요. 이곳에서 물건을 산다는 것은, 플라스틱 쓰레기 문제를 넘어 소비를 근본적으로 다시 생각해 보는 것이죠."

▲리페어카페 수리상점 곰손다양한 수리, 수선 워크숍을 여는 서울 망원동의 수리상점 곰손. 필요한 수리 도구를 빌릴 수 있다. 변정정희

알맹상점은 판매 외에도 양파망이나 멸균팩처럼 재활용할 수 있지만 정부에서 모으지 않는 물품을 수거한다. 집에서 잘 쓰지 않고 치워둔 물건도 받는다. 값비싼 임대료를 내면서 판매 제품 대신 쓰레기를 쌓아두는 일은 시장 논리로 보면 이해할 수 없는 일이다. 하지만 이렇게 모은 물품은 전문 업체로 보내 재활용하고, 이용자끼리 교환해 재사용한다. 때로는 거리로 나가 탈플라스틱 캠페인을 펼치고, 국회 토론회에도 참가해 의견을 제시한다.



최근에는 수리상점 곰손을 열어 물건을 오래 쓸 다양한 수리와 수선 방법을 나누고 있다. 누군가는 고작 빨대 하나 안 쓴다고 뭐가 바뀌냐고 말한다. 아주 작은 플라스틱 하나를 줄이는 것만으로도 분명 의미가 있고, 이는 탈플라스틱 사회를 꿈꾸며 소비 방식을 바꾸고, 기업을 바꾸고, 제도를 바꾸는 시작점이 된다. 제로웨이스트숍을 찾는 이들이 조금 더 비싸고 불편한 소비를 하는 이유이다.



아침 일찍 출근해 밤늦게 퇴근하고, 쉬는 날에도 할 일이 많은 이 피곤한 사회에서 텀블러를 쓰고 배달 음식을 줄이자는 것은, 배부른 소리일 수도 있다. 그렇지만 우리는 일회용 플라스틱이 없던 시절을 살았다. 물론 플라스틱을 없애야 한다는 말이 아니다. 이미 없앨 수도 없다. 몇 달 전 우리는 미국-이란 전쟁으로 '쓰레기 종량제 봉투' 대란을 겪었다. 영원할 것 같은 석유 자원의 끝을 미리 맛보았다. 최저가 주유소 앞에 몇 시간씩 길게 줄을 섰고, 마트 몇 군데를 돌아야 1인당 구매를 제한한 종량제 봉투를 살 수 있었다.



당시 정부는 종량제 봉투의 재고가 충분하다고, 안되면 일반 봉투에 버릴 수 있게 한다고 발표했다. 그건 해결책이 아니다. 지금은 또 다른 상상력이 필요한 때이다. 플라스틱이 나무와 흙, 천으로 만든 물건을 대체한 것만큼이나 혁명적인 변화가 필요하다. 일하는 시간이 줄면 새벽 배송이 아니어도 장바구니를 들고 장을 볼 수 있고, 과도한 업무량이 줄면 유치원 선생님도 빨대 없는 음료를 어린이들에게 나눠줄 수 있을 것이다. 물론 이 상상은 한 명의 활동가나 하나의 제로웨이스트숍만으로 바뀌지 않는다.



▲플라스틱 프리 캠페인거리로 나서 플라스틱 프리 캠페인을 하는 고금숙. 지난 봄 서울 종로구 서촌에서 리필 체험을 진행했다. 변정정희

다시 처음 빵으로 돌아가자면, 고금숙은 구겨진 종이봉투에 담긴 빵을 무척 기쁘게 받았고, 몇 개 되지 않는 빵을 기적처럼 알맹상점의 다른 매니저들과 맛있게 나눠 먹었다. 심지어 내게도 함께 먹자며 커피를 내려주었다. 어떤 바리스타는 커피 맛을 위해 특정 브랜드의 병 생수만 이용한다지만, 아마도 고금숙이 내린 커피는 수돗물이나 정수기 물이었을 것이다.



도자기 컵에 담아준 커피는 그 어떤 카페보다 맛이 좋았다. 이것이야말로 '호혜적 관계'의 맛일 것이다. 부러 꾸민 포장이 없어도 주고받을 수 있는 관계, 새것이 아닌 손때가 묻어있어 더 다정한 관계, 효율적인 '기브앤테이크'를 넘어 그냥 나눌 수 있는 관계 말이다.



나는 알맹상점이 잘 됐으면 좋겠다. 아니, 전국의 작은 제로웨이스트숍이 모두 잘됐으면 좋겠다. 호혜적 관계가 사회적 시스템이 되는 것을 꿈꾼다. 기후 위기 시대, 우리 같이 탈플라스틱으로 연결해 보면 어떨까?



[필자 소개] 변정정희: 다큐멘터리와 라디오 방송 작가로 활동했으며, 최근 르포르타주 작업을 하며 새로운 글쓰기를 모색하고 있습니다. 책 <인생은 길고 투쟁은 진행 중>을 썼고, <작가 노동 선언>, <기억의 공간에서 너를 그린다>를 함께 냈습니다. #알맹상점 #수리상점곰손 #고금숙 #제로웨이스트 #리필스테이션 프리미엄 2026 환경생태 현장르포 이전글 악취 풍기던 성남 탄천, 이젠 이런 동물까지 산다고? 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 거리로 나서 플라스틱 프리 캠페인을 하는 고금숙. 지난 봄 서울 종로구 서촌에서 리필 체험을 진행했다.다시 처음 빵으로 돌아가자면, 고금숙은 구겨진 종이봉투에 담긴 빵을 무척 기쁘게 받았고, 몇 개 되지 않는 빵을 기적처럼 알맹상점의 다른 매니저들과 맛있게 나눠 먹었다. 심지어 내게도 함께 먹자며 커피를 내려주었다. 어떤 바리스타는 커피 맛을 위해 특정 브랜드의 병 생수만 이용한다지만, 아마도 고금숙이 내린 커피는 수돗물이나 정수기 물이었을 것이다.도자기 컵에 담아준 커피는 그 어떤 카페보다 맛이 좋았다. 이것이야말로 '호혜적 관계'의 맛일 것이다. 부러 꾸민 포장이 없어도 주고받을 수 있는 관계, 새것이 아닌 손때가 묻어있어 더 다정한 관계, 효율적인 '기브앤테이크'를 넘어 그냥 나눌 수 있는 관계 말이다.나는 알맹상점이 잘 됐으면 좋겠다. 아니, 전국의 작은 제로웨이스트숍이 모두 잘됐으면 좋겠다. 호혜적 관계가 사회적 시스템이 되는 것을 꿈꾼다. 기후 위기 시대, 우리 같이 탈플라스틱으로 연결해 보면 어떨까? 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 변정정희 (byunjung) 내방 구독하기 목차68 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 악취 풍기던 성남 탄천, 이젠 이런 동물까지 산다고? 맨위로 다크 다양한 수리, 수선 워크숍을 여는 서울 망원동의 수리상점 곰손. 필요한 수리 도구를 빌릴 수 있다.알맹상점은 판매 외에도 양파망이나 멸균팩처럼 재활용할 수 있지만 정부에서 모으지 않는 물품을 수거한다. 집에서 잘 쓰지 않고 치워둔 물건도 받는다. 값비싼 임대료를 내면서 판매 제품 대신 쓰레기를 쌓아두는 일은 시장 논리로 보면 이해할 수 없는 일이다. 하지만 이렇게 모은 물품은 전문 업체로 보내 재활용하고, 이용자끼리 교환해 재사용한다. 때로는 거리로 나가 탈플라스틱 캠페인을 펼치고, 국회 토론회에도 참가해 의견을 제시한다.최근에는 수리상점 곰손을 열어 물건을 오래 쓸 다양한 수리와 수선 방법을 나누고 있다. 누군가는 고작 빨대 하나 안 쓴다고 뭐가 바뀌냐고 말한다. 아주 작은 플라스틱 하나를 줄이는 것만으로도 분명 의미가 있고, 이는 탈플라스틱 사회를 꿈꾸며 소비 방식을 바꾸고, 기업을 바꾸고, 제도를 바꾸는 시작점이 된다. 제로웨이스트숍을 찾는 이들이 조금 더 비싸고 불편한 소비를 하는 이유이다.아침 일찍 출근해 밤늦게 퇴근하고, 쉬는 날에도 할 일이 많은 이 피곤한 사회에서 텀블러를 쓰고 배달 음식을 줄이자는 것은, 배부른 소리일 수도 있다. 그렇지만 우리는 일회용 플라스틱이 없던 시절을 살았다. 물론 플라스틱을 없애야 한다는 말이 아니다. 이미 없앨 수도 없다. 몇 달 전 우리는 미국-이란 전쟁으로 '쓰레기 종량제 봉투' 대란을 겪었다. 영원할 것 같은 석유 자원의 끝을 미리 맛보았다. 최저가 주유소 앞에 몇 시간씩 길게 줄을 섰고, 마트 몇 군데를 돌아야 1인당 구매를 제한한 종량제 봉투를 살 수 있었다.당시 정부는 종량제 봉투의 재고가 충분하다고, 안되면 일반 봉투에 버릴 수 있게 한다고 발표했다. 그건 해결책이 아니다. 지금은 또 다른 상상력이 필요한 때이다. 플라스틱이 나무와 흙, 천으로 만든 물건을 대체한 것만큼이나 혁명적인 변화가 필요하다. 일하는 시간이 줄면 새벽 배송이 아니어도 장바구니를 들고 장을 볼 수 있고, 과도한 업무량이 줄면 유치원 선생님도 빨대 없는 음료를 어린이들에게 나눠줄 수 있을 것이다. 물론 이 상상은 한 명의 활동가나 하나의 제로웨이스트숍만으로 바뀌지 않는다.

샤프심도 한 개씩 무포장으로 살 수 있다.포기하지 않았다. 고금숙은 백방으로 뛰어다닌 끝에 화장품 업체로부터 리필용 대용량 화장품을 공급받을 수 있었다. 리필 스테이션은 그렇게 자리 잡았다. 하지만 플라스틱 포장재를 쓰지 않고 소분 판매를 하고 싶은 이들이 모두 활동가처럼 뛰어다닐 수는 없다. 알맹상점은 리필 규제를 풀기 위해 식품의약품안전처에서 시행하는 규제샌드박스(규제 면제·유예) 사업을 진행했다. 서울역 지점에서 자격증 없는 리필 스테이션을 열어 2년 동안 시범운영한 것이다.사용 중인 리필용 화장품을 연구소에서 분기별로 추적 조사한 결과 모두 미생물 증식이 기준치 미만으로 나왔다. 임대료 문제로 서울역 지점이 문 닫을 때까지 위생에 문제가 된 화장품은 하나도 없었다. 입소문을 타고 화장품을 재충전하기 위해 사람들이 찾아왔고, 소비자들 사이에 퍼진 친환경 분위기를 읽은 대기업에서도 리필 스테이션을 운영하기 시작했다.사실 플라스틱은 잘못이 없다. 알맹상점의 리필용 대용량 화장품 통도 플라스틱이다. 싸고 가볍고 깨지지 않기 때문이다. 여기에 첨가제를 넣고 열을 가하면 무엇이든 만들 수 있고 심지어 예쁘기까지 하다. 인류가 석유와 가스를 가공해 만든 최고의 물질일 것이다. 최초의 플라스틱은 1863년 밀렵으로 사라지고 있는 코끼리 상아를 대신해 개발된 '셀룰로이드'였다. 이어 귀한 나무와 종이, 천, 도자기를 대신해 합성 플라스틱인 '베이클라이트'가 탄생했고, 이후 제2차 세계대전과 함께 사용량이 폭발적으로 늘어 현재에 이르렀다.많은 수량의 제품도 비닐로 포장하면 오염되지 않은 상태로 쉽게 쌓아 보관할 수 있고, 빠르게 운송할 수 있다. 비닐봉지 입구에 플라스틱 접착제를 발라 붙여두기만 하면 개봉 전 새 상품이라는 암묵적인 보편성도 얻는다. 그 위에 역시 플라스틱 잉크로 제품명이나 성분, 바코드를 새겨두면 정보를 쉽게 보여줄 수 있고, 광고도 할 수 있다. 바코드를 통해 빠르게 계산할 수 있는 것은 물론이다. 마트의 채소나 카페의 음료도 마찬가지이다. 플라스틱 포장재만 있으면 마법처럼 광고와 정보 제공, 판매와 구매, 사용까지 쉬워진다. 그런데 싸고 빠르고 편한 것이 무조건 좋은 것일까?싸고 빠르고 편한 소비는 대량 쓰레기를 만들었다. 지구에 플라스틱 지층이 생길 만큼. 문제는 아무리 소비해도 허기가 채워지지 않는다는 것이다. 이런 사회에서 알맹상점은 거꾸로 가는 가게일 것이다. 분명 돈을 주고 사는 상품인데, 소비자가 스스로 양을 정해야 하고, 포장 용기를 가져와야 하고, 소독해야 하고, 펌프질해 담아야 한다.저울로 양을 재고 그제야 가격을 파악한 후 계산할 수 있다. 계산대에서도 무엇을 얼마나 샀는지 판매자와 소통해야 한다. 플라스틱의 속성과 정반대인 어렵고, 느리고, 불편한 아날로그 소비이다. 물론 착한 소비만으로 환경 문제를 해결할 수는 없다. 아무리 리필하고, 무포장 해도 탄소는 배출되고 쓰레기는 생긴다. 하지만 다량으로 구매한 제품을 늘어놓고 소개하는 '하울' 영상과 최신 제품의 포장 뜯는 과정을 담은 '언박싱' 영상이 엄청난 인기를 끄는 사회에서 알맹상점은 대안적 소비가 될 수 있다.용기를 가지고 다니는 알맹상점 이용자라면 누구나 이런 말을 들어봤을 것이다. 아니, 제로웨이스트숍까지 안 가더라도 사무실에서 도자기 컵이나 텀블러를 사용하면 듣는 말이다. '그거 씻느라 물이랑 세제 버리는 것은 안 아까워? 종이컵 여러 번 쓰는 게 낫지 않아?' 물론 종이컵을 한 번만 쓰고 버리는 것보다 헹궈서 여러 번 쓰는 게 훨씬 낫다. 하지만 이보다 더 나은 일은 다회용품을 여러 번 사용하는 것이다.1개의 도자기 컵을 500번 씻으면 약 240리터의 물을 사용한다. 하지만 일회용 컵 500개를 생산하는 데는 그보다 훨씬 많은 약 1682리터의 물을 쓴다. 영국 포츠머스대의 2023년 보고서에 따르면 도자기 컵을 사용하는 것이 환경에 훨씬 더 적은 영향을 미친다. 500ml 페트병 1개를 만드는 비용은 약 19원에 불과하지만, 이는 환경에 미치는 영향을 뺀 단순 금액이다. 페트병을 만들 때 사용하는 물과 배출하는 온실가스는 제대로 측정되지 않았다. 주원료인 석유를 채굴하고 정제하고 운송할 때의 탄소발자국도 빠져있다.폐기도 마찬가지이다. 한 번 만들어진 일회용 컵은 저절로 사라지지 않는다. 수거하고 분리하고 처리할 때 많은 노동력이 사용되며, 이는 우리가 낸 세금으로 충당한다. 매립하거나 소각할 때 나오는 오염물질은 토양과 대기를 망가뜨리고, 결국 우리 몸속의 미세 플라스틱으로 축적된다. 이 모든 비용을 합산한다면 과연 페트병을 싼 재료라고 말할 수 있을까? 우리는 눈에 보이는 비용만 생각하기 쉽다. 하지만 플라스틱은 인간을 넘어 자연에 그 비용을 전가하고 있다. 이 시스템에서 돈을 버는 것은 석유화학기업과 플라스틱 제조 판매 기업일 뿐이다.알맹상점은 저렴한 가게는 아니다. 포장 없이 팔기 때문에 시중 제품보다 저렴할 때도 있지만, 최저가를 외치는 인터넷 판매점이나 대형 전국 체인점에서 대규모 할인할 때의 가격을 이길 수 없다. 그럼에도 어떤 시민들은 제로웨이스트숍을 굳이 찾는다. 알맹상점은 물건을 팔아 영리를 취하지만, 영리'만' 취하지 않고, 소비자 역시 물건을 사지만 소비'만'하지 않기 때문이다.