▲제로웨이스트숍 알맹상점
샤프심도 한 개씩 무포장으로 살 수 있다.변정정희
"시작할 때 화장품을 벌크(개별 포장 없이 최소한의 포장만 거쳐 대량으로 유통하는 상태)로 만드는 회사가 하나도 없었어요. 계속 전화해서 '유럽 제로웨이스트숍에는 있다' 말하면 업체들이 '다른 나라는 몰라도 한국 소비자는 위생에 되게 까다롭다. 리필을 받아들일 것 같냐?' 이런 말들을 진짜 많이 했어요."
포기하지 않았다. 고금숙은 백방으로 뛰어다닌 끝에 화장품 업체로부터 리필용 대용량 화장품을 공급받을 수 있었다. 리필 스테이션은 그렇게 자리 잡았다. 하지만 플라스틱 포장재를 쓰지 않고 소분 판매를 하고 싶은 이들이 모두 활동가처럼 뛰어다닐 수는 없다. 알맹상점은 리필 규제를 풀기 위해 식품의약품안전처에서 시행하는 규제샌드박스(규제 면제·유예) 사업을 진행했다. 서울역 지점에서 자격증 없는 리필 스테이션을 열어 2년 동안 시범운영한 것이다.
사용 중인 리필용 화장품을 연구소에서 분기별로 추적 조사한 결과 모두 미생물 증식이 기준치 미만으로 나왔다. 임대료 문제로 서울역 지점이 문 닫을 때까지 위생에 문제가 된 화장품은 하나도 없었다. 입소문을 타고 화장품을 재충전하기 위해 사람들이 찾아왔고, 소비자들 사이에 퍼진 친환경 분위기를 읽은 대기업에서도 리필 스테이션을 운영하기 시작했다.
제로웨이스트 가게에 플라스틱이 있다고?
사실 플라스틱은 잘못이 없다. 알맹상점의 리필용 대용량 화장품 통도 플라스틱이다. 싸고 가볍고 깨지지 않기 때문이다. 여기에 첨가제를 넣고 열을 가하면 무엇이든 만들 수 있고 심지어 예쁘기까지 하다. 인류가 석유와 가스를 가공해 만든 최고의 물질일 것이다. 최초의 플라스틱은 1863년 밀렵으로 사라지고 있는 코끼리 상아를 대신해 개발된 '셀룰로이드'였다. 이어 귀한 나무와 종이, 천, 도자기를 대신해 합성 플라스틱인 '베이클라이트'가 탄생했고, 이후 제2차 세계대전과 함께 사용량이 폭발적으로 늘어 현재에 이르렀다.
많은 수량의 제품도 비닐로 포장하면 오염되지 않은 상태로 쉽게 쌓아 보관할 수 있고, 빠르게 운송할 수 있다. 비닐봉지 입구에 플라스틱 접착제를 발라 붙여두기만 하면 개봉 전 새 상품이라는 암묵적인 보편성도 얻는다. 그 위에 역시 플라스틱 잉크로 제품명이나 성분, 바코드를 새겨두면 정보를 쉽게 보여줄 수 있고, 광고도 할 수 있다. 바코드를 통해 빠르게 계산할 수 있는 것은 물론이다. 마트의 채소나 카페의 음료도 마찬가지이다. 플라스틱 포장재만 있으면 마법처럼 광고와 정보 제공, 판매와 구매, 사용까지 쉬워진다. 그런데 싸고 빠르고 편한 것이 무조건 좋은 것일까?
"저희 가게는 시간이 오래 걸려요. 자기 용기를 가져와서 스스로 담아야 하거든요. 계산도 느려요. 포장지가 없으니까 바코드를 찍을 수 없어서 하나씩 계산해야 해요. 이번에 면으로 된 샤워타월이 들어왔길래 끈으로 바코드만 작게 달아놨더니 다 엉키더라고요. 돈을 벌고 싶어도 굉장히 느린 '슬로우 비즈니스'밖에 할 수 없습니다."
싸고 빠르고 편한 소비는 대량 쓰레기를 만들었다. 지구에 플라스틱 지층이 생길 만큼. 문제는 아무리 소비해도 허기가 채워지지 않는다는 것이다. 이런 사회에서 알맹상점은 거꾸로 가는 가게일 것이다. 분명 돈을 주고 사는 상품인데, 소비자가 스스로 양을 정해야 하고, 포장 용기를 가져와야 하고, 소독해야 하고, 펌프질해 담아야 한다.
저울로 양을 재고 그제야 가격을 파악한 후 계산할 수 있다. 계산대에서도 무엇을 얼마나 샀는지 판매자와 소통해야 한다. 플라스틱의 속성과 정반대인 어렵고, 느리고, 불편한 아날로그 소비이다. 물론 착한 소비만으로 환경 문제를 해결할 수는 없다. 아무리 리필하고, 무포장 해도 탄소는 배출되고 쓰레기는 생긴다. 하지만 다량으로 구매한 제품을 늘어놓고 소개하는 '하울' 영상과 최신 제품의 포장 뜯는 과정을 담은 '언박싱' 영상이 엄청난 인기를 끄는 사회에서 알맹상점은 대안적 소비가 될 수 있다.
텀블러 쓰면 세제와 물은 아깝지 않냐는 그대에게
용기를 가지고 다니는 알맹상점 이용자라면 누구나 이런 말을 들어봤을 것이다. 아니, 제로웨이스트숍까지 안 가더라도 사무실에서 도자기 컵이나 텀블러를 사용하면 듣는 말이다. '그거 씻느라 물이랑 세제 버리는 것은 안 아까워? 종이컵 여러 번 쓰는 게 낫지 않아?' 물론 종이컵을 한 번만 쓰고 버리는 것보다 헹궈서 여러 번 쓰는 게 훨씬 낫다. 하지만 이보다 더 나은 일은 다회용품을 여러 번 사용하는 것이다.
"연구들을 보면 늘 다회용품이 일회용품보다 훨씬 환경 영향이 적다고 나옵니다. 그런데 왜 아직도 그런 말을 하냐면, 내 눈에 안 보이거든요. 다회용품을 씻는 데 드는 세제와 물은 눈에 보여요. 내가 설거지하니까. 근데 공장에서 일회용품을 만들 때 쓰는 엄청난 자원은 눈에 안 보이거든요. 없다고 생각하는 거예요."
1개의 도자기 컵을 500번 씻으면 약 240리터의 물을 사용한다. 하지만 일회용 컵 500개를 생산하는 데는 그보다 훨씬 많은 약 1682리터의 물을 쓴다. 영국 포츠머스대의 2023년 보고서에 따르면 도자기 컵을 사용하는 것이 환경에 훨씬 더 적은 영향을 미친다. 500ml 페트병 1개를 만드는 비용은 약 19원에 불과하지만, 이는 환경에 미치는 영향을 뺀 단순 금액이다. 페트병을 만들 때 사용하는 물과 배출하는 온실가스는 제대로 측정되지 않았다. 주원료인 석유를 채굴하고 정제하고 운송할 때의 탄소발자국도 빠져있다.
폐기도 마찬가지이다. 한 번 만들어진 일회용 컵은 저절로 사라지지 않는다. 수거하고 분리하고 처리할 때 많은 노동력이 사용되며, 이는 우리가 낸 세금으로 충당한다. 매립하거나 소각할 때 나오는 오염물질은 토양과 대기를 망가뜨리고, 결국 우리 몸속의 미세 플라스틱으로 축적된다. 이 모든 비용을 합산한다면 과연 페트병을 싼 재료라고 말할 수 있을까? 우리는 눈에 보이는 비용만 생각하기 쉽다. 하지만 플라스틱은 인간을 넘어 자연에 그 비용을 전가하고 있다. 이 시스템에서 돈을 버는 것은 석유화학기업과 플라스틱 제조 판매 기업일 뿐이다.
조금 더 비싸고 불편한 소비를 하는 이유
알맹상점은 저렴한 가게는 아니다. 포장 없이 팔기 때문에 시중 제품보다 저렴할 때도 있지만, 최저가를 외치는 인터넷 판매점이나 대형 전국 체인점에서 대규모 할인할 때의 가격을 이길 수 없다. 그럼에도 어떤 시민들은 제로웨이스트숍을 굳이 찾는다. 알맹상점은 물건을 팔아 영리를 취하지만, 영리'만' 취하지 않고, 소비자 역시 물건을 사지만 소비'만'하지 않기 때문이다.
"싸고 편리한 것을 사는 사람들이 있는 반면 분명히 더 비싼 걸 아는데도 가치 소비를 하는 사람들이 있어요. 이 사람들이 사회와 호혜성을 맺는 소비를 한다고 봐요. 이곳에서 물건을 산다는 것은, 플라스틱 쓰레기 문제를 넘어 소비를 근본적으로 다시 생각해 보는 것이죠."