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8월 29일 제17회 봉하음악회(노무현 대통령 탄생 80주년 기념 음악회)가 열린 날, 윤태영 전 청와대 대변인이 <노무현 평전>을 노무현 대통령 묘역 앞에 헌정하며 인사를 드렸다.노무현재단
☞ [윤태영 심층인터뷰 ①] "수첩 600권과 10년의 세월, <노무현 평전> 헌정하고 '탈상'"(https://omn.kr/2joee)에서 이어집니다.
노무현 대통령 서거 17주기인 올해 드디어 <노무현 평전>(위즈덤하우스)이 세상에 나왔다. 노무현재단이 기획하고, 윤태영이 집필한 첫 공식 평전이다. 8월 29일 노무현 대통령의 80세 생신을 기념하는 '봉하음악회'가 열리던 날, 윤태영은 노무현 대통령의 묘역을 찾았다. <노무현 평전>과 국화꽃을 앞에 놓고 헌정 인사를 드렸다. 당시 무슨 생각이 들었을까. 그는 "부족하지만, 그래도 이것으로 숙제를 끝내겠습니다"라고 말씀을 드렸다고 한다.
책 곳곳에는 지금까지 알려지지 않은 뒷이야기가 많다. 노무현의 첫 에세이 <여보, 나 좀 도와줘>(1994년)는 하마터면 책 제목이 <여의도 부시맨>이 될 뻔했다. 마케팅을 고려해 출판사가 붙인 제목이 싫었던 노무현의 제안이 받아들여져 지금의 책 제목이 살아남았다. 학고재 손철주 주간이 구술을 받아 원고 정리까지 마쳤다가 끝내 출판되지 못한 책도 있었다. 그 자리에 함께 있었던 윤태영의 기록이 아직까지 남아있어 <운명이다>에도, 이번 <평전>에도 귀하게 쓰였다. (☞ <노무현 평전> 서평｜'기억 속의 노무현'을 '역사 속의 노무현'으로
https://omn.kr/2joce)
928쪽, 단행본 세 권 분량이 한 권의 '벽돌 책'으로 만들어졌지만 빠진 내용도 있다. 노무현재단 평전평가위원회의 의견을 받아들여 이해찬·한명숙·정동영·김근태 등을 다룬 '인물 편'은 뺐다. 책의 큰 흐름은 노무현 대통령 한 사람으로 가자는 판단이었다. 반면, 평가위원회에서 빼자고 했던 '취재지원 시스템 선진화 방안'은 윤태영이 살렸다. "잘 안 된 일이긴 하지만 그래도 이런 과정을 겪었다는 걸 담고 싶었다"는 것이다. '탈(脫)권위'와 '균형발전'은 좀더 자세하게 다뤘으면 하는 아쉬움으로 남았다.
프롤로그 마지막에 윤태영은 "두려움으로 (이 책을) 세상 밖에 내보낸다"고 썼다. 그 두려움의 정체는 이렇다. 노무현은 워낙 드라마틱하게 살아온 사람이라 "그냥 옮기기만 해도 재미있는 스토리인데" 자신이 재미없게 썼다면 어쩌나 하는 것. 현실 정치가 여전히 노무현을 너무 자주 소환하는 것은 부담이었다. '노무현 정신'이 오독되는 게 불편하지 않느냐'는 물음에 그의 답은 짧았다. "그래서 <노무현 평전>을 냈다."
▲ "<노무현 평전>에 이해찬·정동영 등 '인물 편' 써놓고 뺀 이유는..." ⓒ 고정미
그가 꼽은, 이 책을 꼭 읽었으면 하는 희망 독자층은 젊은 세대다. 그래서 '노무현을 모르는 세대'를 염두에 두고, 시대적 배경 설명과 주석에 더 신경을 쓰다보니 책의 분량이 늘었다. 그의 바람은 <평전>이 반짝 팔리기보다는 두고두고 읽히는 스테디셀러가 됐으면 하는 것이다. "지금 현재 정치판에서 소환되는 노무현이라기보다, 현대사를 이끌어온 한 축으로서의 정치인으로 봐달라"고 말했다.
윤태영이 노무현을 처음 본 건 1988년, 스물일곱살의 다른 의원 보좌관 시절이었다. 의원이 들어오면 모두 일어서고 나갈 때는 차 타는 데까지 따라 내려가 90도로 인사하던 국회에서, 청문회 스타가 된 노무현 의원실은 "권위가 완전히 싹 빠져" 있어서 충격을 받았다. 진짜 그 방에 가서 일하고 싶었다고 했다. 노 대통령은 그에게 단 한 번도 정치를 하라고 권하지 않았다. "자네는 그것보다 나랑 글을 쓰는 게 더 일을 잘하는 걸 거야."
<평전>을 쓰는 동안 노 대통령이 꿈에 너무 자주 나왔다고 한다. "'내가 정신적으로 문제가 있나' 하는 생각이 들 정도로." 대개는 섭섭한 표정으로, 아는 체를 하지 않으려는 모습이었다. <평전> 마무리 작업에 들어가면서 그 빈도는 눈에 띄게 줄었고, 요새는 나오지 않는다고 했다. 7년 전 <오마이뉴스>와의 인터뷰에서 "노무현은 제 인생의 절반"이라고 했던 그에게 '이제 윤태영의 삶을 살 때가 되지 않았느냐'고 묻자 짧은 답이 돌아왔다. "그런 시기이지 않을까요."
노무현에 관한 책은 더 이상 안 쓰겠다고 했지만, 노무현과 관련해 하고 싶은 일은 남아 있다. 영화나 드라마처럼 대중적인 방식으로 '인간 노무현'을 세상 사람들에게 알리는 일이다. <여보, 나 좀 도와줘>를 원 소스로 한 시나리오는 전문 작가가 이미 완성했다고 한다. 1988년 국회의원 당선부터 3당 합당까지, 노무현의 초선 의원 시절 이야기다. 지금은 감독을 찾고 있다.
다음은 윤태영 전 대변인과의 심층 인터뷰 ②이다.
"'이인제, 저 사람이 되면 안 된다'... 그게 노무현 정치의 뼈대"