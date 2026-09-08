노무현재단

- 2003년 청와대 대변인이 됐을 때 '왜 나를 대변인으로 임명했는지 미스터리'라고 얘기했다. 대변인을 그만두고 부속실장으로 갈 때도 사전에 말씀이 없었나.

- 노 대통령은 임기 중반까지는 적극적으로 젊은 참모들에게 정치 일선으로 나가라는 권유를 많이 했다. 본인한테는 정치하라는 얘기를 안 하셨나.

- 천호선 전 의전비서관은 "해외순방 때 다른 나라의 음식이 입에 맞지 않아도 다 먹으려고 노력하는 모습을 보고, 대통령이라는 자리의 무거움을 더 잘 알게 됐다"고 했다. 비위 좋은 참모들도 제대로 못 먹는 음식인데 싫은 기색 하나 없이 거의 다 드시더라는 얘기였다.

- 대변인이나 제1부속실장으로서 대통령이라는 자리의 무거움을 느낀 건 어떨 때였나.

- 노 대통령이 특별히 좋아했던 음식은 무엇이었나.

"자신의 생각을 말과 글로 표현할 수 없는 사람은 리더가 되어서는 안 된다. 정치는 돈과 권력으로 하는 것이 아니라 말과 글로 하는 것이다." 정치인 노무현은 말과 글을 무엇보다 중요하고 소중하게 여겼다. 사진은 참여정부 시절, 청와대에서 이야기를 나누고 있는 노무현 대통령과 윤태영 대변인."다른 사람들은 (본인이 어디로 옮겨갈 지 사전에) 아는 것 같은데, 이상하게도 제가 대변인이나 제1부속실장에 임명될 때는 (사전에) 대통령님께 듣지 못했다. 제1부속실장이 됐을 때는 사실 뜻밖이었다. 대변인을 하면 얼굴이 많이 팔려서 대부분 그게 일종의 정치적 자산이 돼 더 큰 외부로 나가는 게 상식인데, 그런 친구를 거꾸로 안쪽으로 데리고 들어오신 것도 약간 뜻밖이긴 했다.""저한테 정치하라고 하신 적은 한 번도 없다. '자네는 그것보다 나랑 글을 쓰는 게 더 일을 잘하는 걸 거야', '그게 훨씬 더 보람 있는 일이 될 거다'라는 식의 표현을 하신 적은 있다.""그러니까 돌아오셔서 라면을 꼭 드셔야 했다.""아무래도 해외순방 나갔을 때, 외국 정상들과 회담할 때다. 국내보다 굉장히 긴장된 순간들이었다. 저녁 먹는 자리도 옆자리 사람과 끊임없이 우호적인 얘기를 해야 하고, 그 속에서 관찰해야 할 것도 꽤 많다. 굉장히 긴장되는 순간이다. (대통령은) 애국자다, 정말로. 그래서 한마디 한마디를 엄청 고민하고, 외국에 나가시면 더 일찍 일어나셔서 아침부터 자료를 숙독하셨다. 통계 하나라도 알고 대회하면 상대가 기분 좋아지는 거니까.그런 걸 보면 정말 대통령은 아무나 하는 게 아닌가 보다 싶었다. 나중에는 디지털 자료가 됐지만 초기에 그게 안 돼 있을 때는 이만큼 되는 (종이로 된) 자료를 다 숙독하고 들어가셨다. 비행기에서 '설마 안 보셨겠지' 하고 (참모들이) '여기 이런 게 있습니다, 알고 계셔야 됩니다' 하면 '그거 다 봤어요' 하시더라. 번번이 그러셨다.""삼계탕이다. 서촌에 있는 <토속촌> 삼계탕을 좋아하셨다. 나중에 (권양숙) 여사님한테 들으니, 국회의원에 당선돼 처음 여의도 아파트로 오셨을 때 가재도구가 채 갖춰지지 않아서 한두 달 동안 가족들이 삼계탕을 그렇게 (많이) 드셨다고 하더라. 청와대에 있을 때도 <토속촌> 삼계탕을 시켜서 먹은 적도 있다."