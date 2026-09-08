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8월 29일 제17회 봉하음악회(노무현 대통령 탄생 80주년 기념 음악회)가 열린 날, 윤태영 전 청와대 대변인이 <노무현 평전>을 노무현 대통령 묘역 앞에 헌정하며 인사를 드렸다.노무현재단
"<노무현 평전> 탈고(脫稿)가 내겐 탈상(脫喪)이다."
'노무현의 필사' 윤태영 전 청와대 대변인이 2019년 5월 노무현 대통령 서거 10주기 때 <오마이뉴스>와의 인터뷰에서 했던 말이다. 그 해 말까지 탈고하고, 이듬해인 2020년 봄쯤 출간을 목표로 하고 있다고 했다. 한 해 두 해 시간이 흘렀고, 17주기인 올해 드디어 <노무현 평전>(위즈덤하우스)이 세상에 나왔다. 노무현재단이 기획하고, 윤태영이 집필한 첫 공식 평전이다. (☞ <노무현 평전> 서평｜'기억 속의 노무현'을 '역사 속의 노무현'으로 https://omn.kr/2joce)
왜 이렇게 늦어졌을까. 윤태영은 "내가 게을렀고, 사방이 벽에 가로막혀 진도를 나갈 수 없었다"고 고백했다. 자의 반 타의 반 윤태영은 '노무현의 말과 글' 속에 갇혀서 10년의 세월을 앓았다. 현실에서는 기록으로밖에 소통할 수 없었던 노무현은 종종 그의 꿈에 나타났다. 신기하게도 <노무현 평전> 원고가 마무리될 즈음 꿈에서 점차 자취를 감췄다.
8월 29일 노무현 대통령의 80세 생신을 기념하는 '봉하음악회'가 열리던 날, 윤태영은 노무현 대통령의 묘역을 찾았다. <노무현 평전>과 국화꽃을 앞에 놓고 헌정 인사를 드렸다. 당시 무슨 생각이 들었을까. 그는 "부족하지만, 그래도 이것으로 숙제를 끝내겠습니다"라고 말씀을 드렸다고 한다. 스스로 매긴 점수는 '85점'. "완벽해야 한다는 욕심을 내려놓고" 집필의 한계를 인정한 작업의 결과였다. 애초 20주기 때 내려던 걸 몇 년 앞당겼단다.
▲ "노 대통령이 <노무현 평전> 봤다면? 유시민 <운명이다>와의 차이는..." ⓒ 고정미
윤태영과 노무현의 첫 만남은 1988년 말 국회에서였다. 스물일곱 살 윤태영은 다른 의원의 보좌관이었고, 마흔두 살 노무현은 초선 국회의원이었다. '찐'으로 만난 건 노무현의 에세이 <여보, 나 좀 도와줘>(1994년) 구술·집필 작업을 하면서였고, 불가분의 관계가 된 건 2002년 대통령선거 때 노무현 캠프의 홍보팀장을 맡으면서부터였다. 참여정부 청와대에서는 '연설담당비서관→대변인→제1부속실장→대변인 겸 연설기획비서관'을 지내면서, 윤태영은 '노무현의 언어'를 가장 잘 이해하는 '노무현의 복심'으로 여겨졌다.
2008년 노무현 대통령이 퇴임한 뒤 윤태영은 '봉하 집필팀'을 이끌었다. "아무리 복잡하고 심란한 일이 있어도 봉하 집필팀 회의 때만큼은 오롯이 집중했던" 노무현 대통령이 2009년 5월 23일 서거했던 날의 기억은 아직도 쉽게 꺼내기 힘든 심연의 상흔으로 남아있다. '그때 봉하 집필팀을 해체하지 않았다면...'이라는 죄책감과 상실감에 오랜 시간 몸도 마음도 '수렁'에 빠졌고, 은둔의 시간을 보냈다.
어느 정도 세월이 지난 뒤 정신을 차리고, 그가 집중한 건 노무현의 말과 글에 대한 기록이었다. 노무현과 관련한 책도 여러 권 펴냈다. 그마저 안 했다면 그는 아직까지도 자기자신을 '동굴' 속에 가둔 채 자책하고 있었을지도 모른다. 윤태영이 가장 가슴 아파하는 '노무현의 유서' 대목은 "책을 읽을 수도 글을 쓸 수도 없다"는 구절이다. 그게 윤태영을 살렸는지도 모른다. 대통령이 갈망했던 '읽고 쓰는 일'을 대신하면서 노무현에 대한 부채의식을 덜어내는 일, 그게 윤태영이 긴 '상중(喪中)의 시간'을 견뎌낸 버팀목이었을 것이다.
노무현 대통령의 80세 생신 다음날인 9월 2일 오후 일산의 한 오피스텔에서 윤태영 전 대변인을 만났다. 그리고 2시간가량 노무현과 <노무현 평전>에 대한 이야기를 나눴다. 다음은 그와 나눈 일문일답이다. (※ 이 인터뷰에서 직책 표기는 글의 흐름에 맞게 넘나든다는 점, 미리 독자들께 양해를 구한다.)
노무현 대통령께 헌정한 <노무현 평전> "85점이지만 숙제는 냈다"