김진석

- 7년 전 인터뷰 때는 이듬해인 2020년 봄쯤 <평전>을 출간할 예정이고, 원고도 상당 부분 진도가 나갔다고 했다. 예정보다 6년이 더 걸렸다. 책에는 "사방이 벽에 막혀 있었다"고 썼다. 그 '벽'의 정체는 무엇이었나.

- 서술 방식이 평면적이어서 인물에 대한 입체적인 느낌이 안 들었다는 건가.

- "벽을 넘은 방법은 욕심을 내려놓는 것이었다"고 했다. 어떤 욕심이 있었고, 어떻게 그 욕심을 버렸나.

노무현의 복심(腹心), 노무현의 입, 노무현의 필사라고 불렸던 윤태영 전 청와대 대변인이 2019년 5월 13일 그의 집필실에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 하고 있다."(노 대통령께서) 돌아가시고 난 다음에 제가 게을렀고 여러가지로 피폐해져 있다가 몸도 아팠다. 2011년에 아팠는데 그때 정신을 바짝 차렸다. (노 대통령께서) '이 친구가 글을 써야 하는데 안 쓰고 뭐 하고 있지' 하는 경고를 주신 거라고 받아들였다. '빨리 써야겠구나' 싶어서 그때부터 비망록을 3000매가량 썼다. 2011년부터 2013년까지 2년 여에 걸쳐 썼다. 기억이 사라지기 전에 쓰자는 생각이었다.이걸 책으로 낼까 말까 고민했다. 당시만 해도 노무현의 얘기를 밖으로 내놓는 데 두려움이 있었다. 워낙 (노 대통령에 대한) 오해와 편견이 많았고, (책을) 내놓으면 이런 저런 시비가 붙을 것 같다는 우려가 컸다. 제가 걱정이 많은 성격이기도 하지만, 그런 상황에서 '노무현의 말'을 내놓고 싶지 않았다. 그러다 2014년 <기록>을 펴낼 때 (정리해두었던) 그 원고에서 일부를 발췌했고, 2015년 <바보, 산을 옮기다>를 낼 때 다시 일부를 발췌했다. 절반 정도가 빠져나간 셈이다.그래도 남은 게 있으니 평전 쓰기가 쉽겠다고 생각했다. 그런데 그 3000매는 다 (대통령) 재임 기간 중의 일이다. 어린 시절이나 정치인 시절을 쓴 게 아니다. 어린 시절과 정치인 시절을 붙여야 하고, 다른 책에 쓰느라 빠져나간 재임 중 부분은 다시 보강해야 하는 숙제가 생겼다. 정치인 시절은 구술받은 게 많으니 살리면 되는데, 재임기간 중 얘기를 다시 정리하다가 굉장히 (높은) 벽에 부딪쳤다. 애초에 비망록은 시계열(時系列)로 썼다. 연대기로 쓰니까 초점이 안 잡혀서 그랬다.""그렇다. 2003년부터 2007년까지를 시간 순으로 정리하니까 자잘한 에피소드는 재미있게 들어가는데 큰 흐름이 안 보였다. 북핵 얘기가 여기서도 나오고 저기서도 나오고 하니까 산만하더라. 그걸 다시 써야 하는데, 한번 막히니까 잘 안 써지는 거다. 게을러지고, 게을러지니까 다시 책상 앞에 앉는 것도 힘들어졌다. 게다가 비망록은 약간 소프트한 편인데, 평전이라는 무게가 다시 압도하기 시작했다. 완성도가 높아야 하고 놓친 것 없이 다 써야 한다는 압박이 생기니까 점점 그 벽이 높아 보이더라.""예를 들면, 지금 <평전>에는 빠져 있는 대목인데, 소위 '황우석 사태'가 언론에 연재되고 있으면 '저것도 참여정부 때 있었던 일 중에 비중이 꽤 컸는데 평전에 넣어야 하는 거 아니야' 하는 생각이 들었다. 제가 (노 대통령) 옆에 있긴 했지만 그 일을 깊이 있게 알지는 못한다. 그런데 그걸 담아야 하나, 담을 정도로 비중이 큰가 고민하다가 '이건 다른 것과 비교할 때 꼭 담아야 하는 비중의 문제는 아니야' 하면서 포기하기 시작했다. '백과사전에도 빠지는 게 몇 개는 있을 수밖에 없다'고 생각하며 마음을 내려놓기 시작했다.어떤 한 가지를 묘사할 때도 그렇다. 다른 평전들을 많이 참고했는데, 이 책은 거의 모든 게 대통령님을 따라가는 글이다. 예를 들어 '노 대통령이 이런 생각을 할 때 민정수석이나 홍보수석은 다른 생각을 하고 있었다' 이런 걸 입체적으로 그려야 하나 싶었다. 드라마나 영화를 보면 한 사람만 따라가지 않으니까. (그런 걸 담기 위해) 보강 취재를 해야 하나 생각했는데, 그 부분도 포기했다. 그것까지 다 담아내고 압축하려면 보통 일이 아니겠다 싶었다."