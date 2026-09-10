박종현

2026년 8월 유형별 산재 사망 노동자2026-08-01 깔림 1강원 강릉 / 11시 38분경 / 강원 강릉시 박월동 소재 지하수 공사 현장에서 노동자 A(60대)씨가 전도된 천공기에 깔려 사망.2026-08-01 온열질환 1강원 연천 / 재해일시: 2026년 7월 30일 / 강원 연천군 소재 공사 현장에서 작업 후 휴식을 취하던 노동자 A(40대)씨가 열사병으로 쓰러짐. A씨는 병원에서 치료를 받던 중 이틀 만에 사망.2026-08-01 알수없음 1충남 천안 / 15시 30분경 / 충남 천안시 동남구 성남면 소재 물류센터에서 일하던 노동자 A(50대, 외국 국적)씨가 쓰러져 사망.2026-08-03 기타 1경북 포항 / 경북 포항 소재 해병대 영외간부숙소에서 부사관 A씨가 총기 사고로 사망한 채 발견됨.2026-08-03 끼임 1제주 / 16시 32분경 / 제주시 회천동 소재 폐기물 업체에서 노동자 A(50대)씨가 고철 압축기에 상반신이 끼여 사망.2026-08-03 온열질환 1충북 충주 / 14시 06분경 / 충북 충주시 단월정수장 현대화 사업 증축공사 현장에서 노동자 A(50, 중국 국적)씨가 지하층에서 작업 중 쓰러져 병원으로 이송되었으나 사망. 온열질환으로 추정됨.2026-08-04 깔림 1전남 여수 / 11시 10분경 / 전남 여수시 주삼동 소재 공사 현장에서 노동자 A(60대)씨가 후진하던 굴착기에 깔려 사망.2026-08-05 떨어짐 1부산 / 13시 40분경 / 부산시 사하구 신평동 소재 철강제품 제조 공장에서 밧줄을 타고 용접을 하던 노동자 A(50대)씨가 8m 높이에서 떨어져 사망.2026-08-05 부딪힘 1제주 / 13시 11분경 / 제주 서귀포시 표선면 소재 채석장에서 폐굴착기 해체 작업 중 노동자 A(40대, 중국 국적)씨가 이동하던 다른 굴착기 버킷에 부딪혀 사망.2026-08-06 화재및폭발 1경북 구미 / 13시 54분경 / 경북 구미시 구포동 소재 폐염산처리업체에서 폭발 소리와 함께 화재 발생. 당시 화학물질 보관 탱크 안에서 작업 중이던 노동자 A(20대, 캄보디아 국적)씨가 숨진 채 발견됨.2026-08-06 떨어짐 1대전 / 09시 30분경 / 대전시 동구 자양동 소재 다가구주택 3층에서 창호를 설치하던 노동자 A(50대)씨가 난간과 함께 6m 높이에서 떨어져 사망.2026-08-08 기타 1경기 고양 / 재해일시: 2026년 7월 24일 / 아이파크현대산업개발이 시공하는 경기 고양시 능곡5구역 공사 현장에서 노동자 A씨가 낙하물 방지망을 설치하던 중 비계 파이프 안에 있던 벌에 쏘임. A씨는 호흡곤란으로 쓰러져 의식을 잃고 치료를 받던 중 8월 8일 사망.2026-08-08 알수없음 1서울 / 11시 04분경 / 현대건설이 시공하는 반포 디에이치 클래스트 재건축 현장(서울시 서초구 소재)에서 콘크리트 할석 작업을 하던 노동자 A(50대, 중국 국적)씨가 쓰러져 사망.2026-08-08 떨어짐 2제주 / 07시 56분경 / 제주시 소재 양돈농장에서 노동자 A(30대, 베트남 국적)씨와 B(30대, 네팔 국적)씨가 정화조에 떨어져 황화수소에 중독되어 사망.2026-08-09 알수없음 1경기 평택 / 14시 59분경 / 매일유업 평택공장(경기 평택시 진위면 소재)에서 연유저장 탱크 내부를 세척하던 중 노동자 A(50대)씨가 쓰러져 사망하고, B(50대)씨가 중상을 입음.2026-08-10 감전 1전남 장성 / 10시 30분경 / 전남 장성군 소재 주택에서 지붕에 건조기를 설치하던 노동자 A(50대)씨가 전선에 감전되어 사망.2026-08-11 깔림 1전남 나주 / 18시 23분경 / 전남 나주시 공산면 소재 합성수지 제조 공장에서 폐비닐 하역 중 노동자 A(70대)씨가 지게차 포크에서 떨어지는 1톤 무게의 폐비닐 더미에 깔려 사망.2026-08-11 떨어짐 1충남 당진 / 06시 52분경 / 충남 당진시 고대면 장항리 소재 폐가 지붕 해체 현장에서 노동자 A(50대)씨가 지붕에 올라 해체 작업 중 밟고 있던 슬레이트가 파손되어 3m 높이에서 떨어져 사망.2026-08-12 알수없음 1경기 용인 / 10시 20분경 / 용인 경남아너스빌 신축 공사 현장(SM스틸 시공)에서 거푸집 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 사망.2026-08-12 떨어짐 1경기 동두천시 / 12시 35분경 / 경기 동두천시 상봉암동 소재 옛 군부대 건물 철거 현장에서 지붕 슬레이트가 파손되어 노동자 A(50대)씨가 7m 높이에서 떨어져 사망.2026-08-12 화재및폭발 1경북 포항 / 재해일시: 2026년 8월 3일 13시 40분경 / 포항블루밸리 공사 현장(남광토건 시공)에서 소형 발전기에서 화재 발생. 이 화재로 흄관을 철거하던 노동자 A(50대)씨가 화상을 입고 병원에서 치료를 받던 중 8월 12일 사망.2026-08-14 끼임 1경북 의성 / 09시 13분경 / 경북 의성군 단밀면 소재 콘크리트 제품 제조 공장에서 노동자 A(30대, 캄보디아 국적)씨가 가동 중인 성형기를 점검하던 중 기계에 머리가 끼여 사망.2026-08-14 떨어짐 1충남 천안 / 09시 52분경 / 충남 천안시 소재 창고 지붕 천막 교체 공사 현장에서 노동자 A씨가 밟고 있던 천막이 찢어지면서 바닥으로 떨어짐. A씨는 병원으로 옮겨졌으나 치료 중 사망.2026-08-15 물체에맞음 1강원 강릉 / 08시 45분경 / 강원 강릉시 주문진읍 소재 초등학교 배수로 공사 현장에서 노동자 A(50대, 키르기스스탄 국적)씨가 거푸집에 용접한 부위를 절단하던 중 그라인더 날에 맞아 사망.2026-08-15 감전 1전남 장성 / 11시 59분경 / 전남 장성군 동화면 소재 레미콘 제조 공장에서 노동자 A(60대)씨가 레미콘 차량을 용접하던 중 감전되어 사망.2026-08-19 깔림 1경북 김천 / 08시 09분경 / 경북 김천시 소재 교회 리모델링 공사 현장에서 소형 굴착기가 계단을 내려오던 중 넘어져 운전자 A씨가 전도된 굴착기에 깔려 사망.2026-08-19 사업장외교통사고 3경북 영천 / 04시 03분경 / 경북 영천시 도동 도동네거리에서 생활폐기물 수거차량과 25t 덤프트럭이 충돌하여 생활폐기물을 수거하던 하청업체 소속 노동자 A(60대)씨와 B(60대)씨, C(40대)씨가 사망.2026-08-19 떨어짐 1부산 / 14시 08분경 / 부산시 강서구 소재 숙박시설 신축 공사 현장에서 노동자 A씨가 이동식 비계에서 천장 표면 마감 작업을 하던 중 떨어져 사망.2026-08-20 깔림 1인천 / 15시 43분경 / 인천시 미추홀구 도화동 프레스 기계 제조 공장에서 호이스트로 철판을 인양하던 중 3m 높이에서 3.2t 무게의 철판이 떨어짐. 노동자 A(50대)씨가 떨어지는 철판에 깔려 사망.2026-08-20 떨어짐 1전북 무주 / 08시 53분경 / 전북 무주군 적상면 삼가리 소재 벌목 현장에서 굴착기로 벌목 작업 중 굴착기가 30m 아래 산비탈로 떨어짐. 이 사고로 굴착기 운전사 A(50대)씨가 사망.2026-08-23 깔림 1경기 파주 / 08시 10분경 / 경기 파주시 동패동 소재 상가건물 신축 공사 현장에서 인양 중인 철근 다발에서 떨어진 철근에 노동자 A(70대)씨가 깔려 사망.2026-08-23 감전 1인천 / 09시 30분경 / 인천시 연수구 옥련동 소재 아파트에서 관리사무소 노동자 A(20대)씨가 간이 샤워실에서 샤워 중 감전되어 사망. 샤워실에는 '누전 확인 후 물 사용 바랍니다'라는 문구가 있었던 만큼 아파트 관리 업체의 관리가 부실했던 것이 원인으로 지목됨.2026-08-24 떨어짐 1경기 안산 / 13시 57분경 / 유한화학 안산공장(경기 안산시 소재)에서 오버홀 작업(의약품 생산설비를 분해하여 점검 및 세척한 뒤 재조립하는 작업) 중 하청업체 소속 노동자 A(50대)씨가 6m 높이에서 떨어져 사망.2026-08-25 깔림 1경남 김해 / 11시 10분경 / 경남 김해시 대동면 소재 건설장비 대여업체에서 1t 트럭에 쇠파이프를 싣던 중 노동자 A(70대)씨가 이동 중인 파이프에 부딪힌 뒤 300kg 무게의 쇠파이프에 깔려 사망.2026-08-25 물체에맞음 1충남 서산 / 10시 40분경 / 충남 서산시 대산읍 대산항 내 부두에서 선박 예인 중 예인줄이 갑자기 끊어지면서 노동자 A(70대)씨가 줄에 얼굴을 맞아 사망.2026-08-26 깔림 1경기 광주 / 13시 10분경 / 경기 광주시 문형동 소재 레미콘 제조 공장에서 노동자 A(40대)씨가 철근 절단 작업을 하러 이동하던 중 10t 중장비(로더) 바퀴에 깔려 사망.2026-08-26 떨어짐 1경기 수원 / 11시 55분경 / 경기 수원시 장안구 천천동 소재 아파트에서 노동자 A(50대)씨가 외벽 방수 작업 중 달비계 로프가 끊어져 75m 높이에서 떨어져 사망.2026-08-26 깔림 1경기 이천 / 17시 47분경 / 경기 이천시 대월면 소재 콘크리트 조형물 제조 공장에서 6t 무게의 구조물이 인양 중 떨어져 노동자 A(30대, 베트남 국적)씨가 구조물에 깔려 사망.2026-08-26 떨어짐 1서울 / 14시 15분경 / 이화여자대학교에서 노동자 A(60대)씨가 외벽 방수 작업 중 작업대가 로프에서 미끄러져 내려가 떨어져 사망.2026-08-27 깔림 1충남 천안 / 16시 06분경 / 충남 천안시 풍세면 소재 콘크리트 제조 공장에서 하청업체 소속 노동자 A(60대)씨가 조립 작업 중 700kg 무게의 거푸집 부재에 깔려 사망.2026-08-28 끼임 1경기 포천 / 09시 17분경 / 경기 포천시 신북면 소재 차량 공업사에서 8.5t 무게의 카고트럭을 정비하던 노동자 A(40대)씨가 바퀴와 화물칸 사이에 끼여 사망.2026-08-28 넘어짐 1울산 / 20시 24분경 / HD현대중공업 한우리회관 건물 지하 1층 기계실에서 하청업체 소속 노동자 A(67)씨가 머리에 피를 흘리고 쓰러진 채 발견되어 병원으로 옮겨졌으나 사망. A씨는 건물 기계실에서 혼자 일하며 설비 점검 등의 업무를 한 것으로 알려짐.