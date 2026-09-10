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26.09.10 18:17최종 업데이트 26.09.10 18:17
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한 해 2,000명의 노동자가 일을 하다 퇴근하지 못하는 산재공화국 대한민국. 노동건강연대는 이달의 기업살인을 통해 매달 최소한 언론에 보도된 노동자의 죽음만이라도 한데 모아 노동자의 ‘조용한 죽음’을 기억하고, 기록하고, 책임을 묻기 위한 밑거름을 만들고자 합니다.[기자말]
월별 산재 사망 노동자
월별 산재 사망 노동자박종현



기업은 스스로 반성하지 않는다. 8월 28일, 페인트 원료를 생산하는 대원산업 천안공장에서 폭발음과 함께 화재가 발생하여 노동자 3명이 죽고 2명이 다쳤다. 2명은 필리핀 국적 노동자였다. 최근 2년 동안 대원산업에서는 매해 불이 났다. 대원산업 옆에는 대원유지 공장이 있는데, 두 공장은 별도 법인이지만 작업공간은 나뉘지 않아 노동자들은 양쪽을 자유롭게 오갔다. 대원유지에서는 2022년에 화재가 발생하여 공장 1개 동 절반이 불에 탔다. 이번 화재가 발생하기 전 최근 4년 동안 두 공장에서 발생한 화재는 총 3건에 달한다.


HL만도도 비슷하다. 지난 7월 22일, HL만도 평택공장에서 일하던 김승모 노동자(28)가 기계에 끼여 사망했다. 언론보도에 따르면 2020년부터 올해 3월까지 HL만도에서는 21건의 끼임 사고가 발생했다. 김씨의 죽음 이후에도 익산공장에서 혼자서 배관을 청소하던 노동자 A씨의 손가락이 무거운 부품에 끼였고(8/1), 조립 라인에서 일하던 노동자 B씨가 기계의 센서를 점검하던 중 손을 끼였다(8/26). B씨가 일하던 라인에는 안전장치(인터록)가 설치되지 않은 것으로 알려졌다. 김씨의 장례는 아직 치러지지 못했다.

대원산업이 지난 화재를 반면교사 삼아 공장 설비와 체계를 개선했다면, HL만도가 그동안 발생한 끼임 사고를 무겁게 받아들여 안전장치를 전면 설치하는 등 재발 방지 대책을 세웠다면 노동자들은 무사히 퇴근했을지도 모른다. 정부의 촘촘한 관리 감독이 없으면 기업은 알아서 자정하지 않는다. 정부가 법과 제도를 통해 행정력을 동원해 기업을 관리 및 감독해야 하는 이유이다.

8월, 퇴근하지 못한 노동자들

2026년 8월 지역별 산재 사망 노동자
2026년 8월 지역별 산재 사망 노동자박종현

2026년 8월 유형별 산재 사망 노동자
2026년 8월 유형별 산재 사망 노동자박종현



2026-08-01 깔림 1
강원 강릉 / 11시 38분경 / 강원 강릉시 박월동 소재 지하수 공사 현장에서 노동자 A(60대)씨가 전도된 천공기에 깔려 사망.

2026-08-01 온열질환 1
강원 연천 / 재해일시: 2026년 7월 30일 / 강원 연천군 소재 공사 현장에서 작업 후 휴식을 취하던 노동자 A(40대)씨가 열사병으로 쓰러짐. A씨는 병원에서 치료를 받던 중 이틀 만에 사망.

2026-08-01 알수없음 1
충남 천안 / 15시 30분경 / 충남 천안시 동남구 성남면 소재 물류센터에서 일하던 노동자 A(50대, 외국 국적)씨가 쓰러져 사망.

2026-08-03 기타 1
경북 포항 / 경북 포항 소재 해병대 영외간부숙소에서 부사관 A씨가 총기 사고로 사망한 채 발견됨.

2026-08-03 끼임 1
제주 / 16시 32분경 / 제주시 회천동 소재 폐기물 업체에서 노동자 A(50대)씨가 고철 압축기에 상반신이 끼여 사망.

2026-08-03 온열질환 1
충북 충주 / 14시 06분경 / 충북 충주시 단월정수장 현대화 사업 증축공사 현장에서 노동자 A(50, 중국 국적)씨가 지하층에서 작업 중 쓰러져 병원으로 이송되었으나 사망. 온열질환으로 추정됨.

2026-08-04 깔림 1
전남 여수 / 11시 10분경 / 전남 여수시 주삼동 소재 공사 현장에서 노동자 A(60대)씨가 후진하던 굴착기에 깔려 사망.

2026-08-05 떨어짐 1
부산 / 13시 40분경 / 부산시 사하구 신평동 소재 철강제품 제조 공장에서 밧줄을 타고 용접을 하던 노동자 A(50대)씨가 8m 높이에서 떨어져 사망.

2026-08-05 부딪힘 1
제주 / 13시 11분경 / 제주 서귀포시 표선면 소재 채석장에서 폐굴착기 해체 작업 중 노동자 A(40대, 중국 국적)씨가 이동하던 다른 굴착기 버킷에 부딪혀 사망.

2026-08-06 화재및폭발 1
경북 구미 / 13시 54분경 / 경북 구미시 구포동 소재 폐염산처리업체에서 폭발 소리와 함께 화재 발생. 당시 화학물질 보관 탱크 안에서 작업 중이던 노동자 A(20대, 캄보디아 국적)씨가 숨진 채 발견됨.

2026-08-06 떨어짐 1
대전 / 09시 30분경 / 대전시 동구 자양동 소재 다가구주택 3층에서 창호를 설치하던 노동자 A(50대)씨가 난간과 함께 6m 높이에서 떨어져 사망.

2026-08-08 기타 1
경기 고양 / 재해일시: 2026년 7월 24일 / 아이파크현대산업개발이 시공하는 경기 고양시 능곡5구역 공사 현장에서 노동자 A씨가 낙하물 방지망을 설치하던 중 비계 파이프 안에 있던 벌에 쏘임. A씨는 호흡곤란으로 쓰러져 의식을 잃고 치료를 받던 중 8월 8일 사망.

2026-08-08 알수없음 1
서울 / 11시 04분경 / 현대건설이 시공하는 반포 디에이치 클래스트 재건축 현장(서울시 서초구 소재)에서 콘크리트 할석 작업을 하던 노동자 A(50대, 중국 국적)씨가 쓰러져 사망.

2026-08-08 떨어짐 2
제주 / 07시 56분경 / 제주시 소재 양돈농장에서 노동자 A(30대, 베트남 국적)씨와 B(30대, 네팔 국적)씨가 정화조에 떨어져 황화수소에 중독되어 사망.

2026-08-09 알수없음 1
경기 평택 / 14시 59분경 / 매일유업 평택공장(경기 평택시 진위면 소재)에서 연유저장 탱크 내부를 세척하던 중 노동자 A(50대)씨가 쓰러져 사망하고, B(50대)씨가 중상을 입음.

2026-08-10 감전 1
전남 장성 / 10시 30분경 / 전남 장성군 소재 주택에서 지붕에 건조기를 설치하던 노동자 A(50대)씨가 전선에 감전되어 사망.

2026-08-11 깔림 1
전남 나주 / 18시 23분경 / 전남 나주시 공산면 소재 합성수지 제조 공장에서 폐비닐 하역 중 노동자 A(70대)씨가 지게차 포크에서 떨어지는 1톤 무게의 폐비닐 더미에 깔려 사망.

2026-08-11 떨어짐 1
충남 당진 / 06시 52분경 / 충남 당진시 고대면 장항리 소재 폐가 지붕 해체 현장에서 노동자 A(50대)씨가 지붕에 올라 해체 작업 중 밟고 있던 슬레이트가 파손되어 3m 높이에서 떨어져 사망.

2026-08-12 알수없음 1
경기 용인 / 10시 20분경 / 용인 경남아너스빌 신축 공사 현장(SM스틸 시공)에서 거푸집 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 사망.

2026-08-12 떨어짐 1
경기 동두천시 / 12시 35분경 / 경기 동두천시 상봉암동 소재 옛 군부대 건물 철거 현장에서 지붕 슬레이트가 파손되어 노동자 A(50대)씨가 7m 높이에서 떨어져 사망.

2026-08-12 화재및폭발 1
경북 포항 / 재해일시: 2026년 8월 3일 13시 40분경 / 포항블루밸리 공사 현장(남광토건 시공)에서 소형 발전기에서 화재 발생. 이 화재로 흄관을 철거하던 노동자 A(50대)씨가 화상을 입고 병원에서 치료를 받던 중 8월 12일 사망.

2026-08-14 끼임 1
경북 의성 / 09시 13분경 / 경북 의성군 단밀면 소재 콘크리트 제품 제조 공장에서 노동자 A(30대, 캄보디아 국적)씨가 가동 중인 성형기를 점검하던 중 기계에 머리가 끼여 사망.

2026-08-14 떨어짐 1
충남 천안 / 09시 52분경 / 충남 천안시 소재 창고 지붕 천막 교체 공사 현장에서 노동자 A씨가 밟고 있던 천막이 찢어지면서 바닥으로 떨어짐. A씨는 병원으로 옮겨졌으나 치료 중 사망.

2026-08-15 물체에맞음 1
강원 강릉 / 08시 45분경 / 강원 강릉시 주문진읍 소재 초등학교 배수로 공사 현장에서 노동자 A(50대, 키르기스스탄 국적)씨가 거푸집에 용접한 부위를 절단하던 중 그라인더 날에 맞아 사망.

2026-08-15 감전 1
전남 장성 / 11시 59분경 / 전남 장성군 동화면 소재 레미콘 제조 공장에서 노동자 A(60대)씨가 레미콘 차량을 용접하던 중 감전되어 사망.

2026-08-19 깔림 1
경북 김천 / 08시 09분경 / 경북 김천시 소재 교회 리모델링 공사 현장에서 소형 굴착기가 계단을 내려오던 중 넘어져 운전자 A씨가 전도된 굴착기에 깔려 사망.

2026-08-19 사업장외교통사고 3
경북 영천 / 04시 03분경 / 경북 영천시 도동 도동네거리에서 생활폐기물 수거차량과 25t 덤프트럭이 충돌하여 생활폐기물을 수거하던 하청업체 소속 노동자 A(60대)씨와 B(60대)씨, C(40대)씨가 사망.

2026-08-19 떨어짐 1
부산 / 14시 08분경 / 부산시 강서구 소재 숙박시설 신축 공사 현장에서 노동자 A씨가 이동식 비계에서 천장 표면 마감 작업을 하던 중 떨어져 사망.

2026-08-20 깔림 1
인천 / 15시 43분경 / 인천시 미추홀구 도화동 프레스 기계 제조 공장에서 호이스트로 철판을 인양하던 중 3m 높이에서 3.2t 무게의 철판이 떨어짐. 노동자 A(50대)씨가 떨어지는 철판에 깔려 사망.

2026-08-20 떨어짐 1
전북 무주 / 08시 53분경 / 전북 무주군 적상면 삼가리 소재 벌목 현장에서 굴착기로 벌목 작업 중 굴착기가 30m 아래 산비탈로 떨어짐. 이 사고로 굴착기 운전사 A(50대)씨가 사망.

2026-08-23 깔림 1
경기 파주 / 08시 10분경 / 경기 파주시 동패동 소재 상가건물 신축 공사 현장에서 인양 중인 철근 다발에서 떨어진 철근에 노동자 A(70대)씨가 깔려 사망.

2026-08-23 감전 1
인천 / 09시 30분경 / 인천시 연수구 옥련동 소재 아파트에서 관리사무소 노동자 A(20대)씨가 간이 샤워실에서 샤워 중 감전되어 사망. 샤워실에는 '누전 확인 후 물 사용 바랍니다'라는 문구가 있었던 만큼 아파트 관리 업체의 관리가 부실했던 것이 원인으로 지목됨.

2026-08-24 떨어짐 1
경기 안산 / 13시 57분경 / 유한화학 안산공장(경기 안산시 소재)에서 오버홀 작업(의약품 생산설비를 분해하여 점검 및 세척한 뒤 재조립하는 작업) 중 하청업체 소속 노동자 A(50대)씨가 6m 높이에서 떨어져 사망.

2026-08-25 깔림 1
경남 김해 / 11시 10분경 / 경남 김해시 대동면 소재 건설장비 대여업체에서 1t 트럭에 쇠파이프를 싣던 중 노동자 A(70대)씨가 이동 중인 파이프에 부딪힌 뒤 300kg 무게의 쇠파이프에 깔려 사망.

2026-08-25 물체에맞음 1
충남 서산 / 10시 40분경 / 충남 서산시 대산읍 대산항 내 부두에서 선박 예인 중 예인줄이 갑자기 끊어지면서 노동자 A(70대)씨가 줄에 얼굴을 맞아 사망.

2026-08-26 깔림 1
경기 광주 / 13시 10분경 / 경기 광주시 문형동 소재 레미콘 제조 공장에서 노동자 A(40대)씨가 철근 절단 작업을 하러 이동하던 중 10t 중장비(로더) 바퀴에 깔려 사망.

2026-08-26 떨어짐 1
경기 수원 / 11시 55분경 / 경기 수원시 장안구 천천동 소재 아파트에서 노동자 A(50대)씨가 외벽 방수 작업 중 달비계 로프가 끊어져 75m 높이에서 떨어져 사망.

2026-08-26 깔림 1
경기 이천 / 17시 47분경 / 경기 이천시 대월면 소재 콘크리트 조형물 제조 공장에서 6t 무게의 구조물이 인양 중 떨어져 노동자 A(30대, 베트남 국적)씨가 구조물에 깔려 사망.

2026-08-26 떨어짐 1
서울 / 14시 15분경 / 이화여자대학교에서 노동자 A(60대)씨가 외벽 방수 작업 중 작업대가 로프에서 미끄러져 내려가 떨어져 사망.

2026-08-27 깔림 1
충남 천안 / 16시 06분경 / 충남 천안시 풍세면 소재 콘크리트 제조 공장에서 하청업체 소속 노동자 A(60대)씨가 조립 작업 중 700kg 무게의 거푸집 부재에 깔려 사망.

2026-08-28 끼임 1
경기 포천 / 09시 17분경 / 경기 포천시 신북면 소재 차량 공업사에서 8.5t 무게의 카고트럭을 정비하던 노동자 A(40대)씨가 바퀴와 화물칸 사이에 끼여 사망.

2026-08-28 넘어짐 1
울산 / 20시 24분경 / HD현대중공업 한우리회관 건물 지하 1층 기계실에서 하청업체 소속 노동자 A(67)씨가 머리에 피를 흘리고 쓰러진 채 발견되어 병원으로 옮겨졌으나 사망. A씨는 건물 기계실에서 혼자 일하며 설비 점검 등의 업무를 한 것으로 알려짐.

28일 오전 충남 천안시 동남구 소재 지방산 제조업체 대원산업에서 원인 미상의 폭발이 발생해 불기둥이 공중으로 솟고 있다. 2026.8.28 [충남소방본부 제공]
28일 오전 충남 천안시 동남구 소재 지방산 제조업체 대원산업에서 원인 미상의 폭발이 발생해 불기둥이 공중으로 솟고 있다. 2026.8.28 [충남소방본부 제공]연합뉴스

2026-08-28 화재및폭발 3
충남 천안 / 11시 44분경 / 페인트 원료인 지방산을 생산하는 대원산업 천안 공장에서 폭발과 함께 화재가 발생하여 노동자 A(70대)씨와 B(40대, 필리핀 국적)씨, C(20대 필리핀 국적)씨 3명이 사망함. 노동자 D(30대, 필리핀 국적)씨는 전신 2도 화상 등 중상을 입고 병원으로 옮겨졌으며, 화재를 진압하던 소방관 E씨는 낙하물에 손목을 맞아 부상을 입은 것으로 알려짐.

2026-08-29 깔림 1
경기 의왕 / 07시 26분경 / 의왕역(경기 의왕시 삼동 소재)에서 노동자 A(50대)씨가 화물열차 연결 작업 후 후진하는 열차에 깔려 사망.

2026-08-29 떨어짐 1
충북 청주 / 재해일시: 2026년 8월 11일 10시 05분경 / 충북 청주시 청주동남 공공주택 건설 현장(코오롱글로벌 시공)에서 안전 난간을 설치하던 하청업체 소속 노동자 A(40대)씨가 1.4m 아래로 떨어짐. A씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받던 중 18일 만인 8월 29일에 사망.

2026-08-30 깔림 1
인천 / 11시 04분경 / 인천시 옹진군 연평면 소재 대연평항에서 굴착기로 닻을 옮기던 중 굴착기가 전도되어 운전자 A(60대)씨가 깔려서 사망.

2026-08-31 깔림 1
경기 김포 / 12시 07분경 / 경기 김포시 하성면 소재 포장재 제조 공장에서 포장재를 나르던 지게차가 넘어짐. 지게차 운전자 A(60대)씨가 넘어지는 지게차에 깔려 사망.

뒤늦게 보도된 '노동자의 죽음'

2026-06-25 떨어짐 1
충남 홍성 / 재해일시: 2026년 6월 25일 10시 25분경 / 충남 홍성군 소재 창고 증축공사 현장에서 지게차 포크 위에서 작업하던 노동자 A씨가 바닥으로 떨어져 사망.

2026-07-29 끼임 1
충남 천안 / 재해일시: 2026년 7월 29일 15시 17분경 / 충남 천안시 소재 아파트 기계실에서 노동자 A씨가 환풍기를 교체하던 중 회전체에 옷이 말리며 넘어져 사망.
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