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성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 4일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 기자들의 질문을 받고 있다.유성호
저는 용혜인 기본소득당 의원 장관직 지명 건을 대통령 인사권과 선거제도의 관점에서 보고자 합니다. 용 의원이 장관감이 되는지나 성평등가족부 수장으로 적임 여부는 가리지 않으려 합니다. 그건 보는 사람의 관점에 따라 다를 겁니다.
하지만 국민 누구나 의아하게 생각하는 게 있습니다. 왜 용 의원이 비례대표 의원에 장관직까지 겸직하겠다는 건지, 그게 너무 특혜가 아닌지 하는 의문입니다.
용 의원은 의원직을 못 내놓는 이유가 소속 정당이 원외 정당이 되기 때문이라고 했습니다. 이는 다시 국고보조금이 줄어드는 문제로 연결됩니다. 즉 자신 때문에 당 동지들이 금전적 불이익을 당하니 그게 미안해서라도 의원직을 유지하겠다는 논리입니다. 입각 제안을 받고 용 의원도 고민했을 겁니다. 아무튼 둘 다 취하는 쪽으로 결론 내렸습니다.
아쉬운 청와대의 정무적 판단
제가 이 사안을 대통령의 인사권 차원에서 본다는 의미는 이 점 때문입니다. 인사는 관리, 추천, 검증 세 부분으로 나누어 볼 수 있습니다. 어디선가 용 의원을 장관으로 추천했겠지요. 그때 이미 의원직 사퇴 문제가 나왔을 겁니다. 지금까지 그게 관행이었으니까요.
그러면 보통은 추천하는 데서 먼저 의사를 타진했을 겁니다. 넌지시든 직설적이든. 안 했다면 그게 정말 이상한 겁니다. 타진 결과, '장관직을 받으면 의원직을 내려놓아야 하는데 용 의원이 그러시겠다고 했어'라는 조건이 붙어야 합니다. 그래야 추천이 성립됩니다.
추천 단계에서 안 했다면, 예비 검증 단계에서라도 했을 겁니다. '장관직으로 추천이 들어와서 검증하려 하는데, 응하시겠습니까?'라고 먼저 물어봅니다. 그때 같이 물었을 겁니다. 비례 겸직 문제는 눈에 뻔히 보이는 사안입니다. 납세나 범죄 이력같이 본인이 자료를 제출하기 전까지 누구도 들여다볼 수 없는 문제가 아닙니다.
여기서부터 의문이 생깁니다. 그때 용 의원은 뭐라고 대답했을까요? '당과 먼저 상의해 보겠습니다.' 그러고 상의해 본 다음, '제가 없으면 우리 기본소득당이 원외 정당이 됩니다. 우리 당으로 승계도 안 되니 제 사퇴는 어렵겠습니다'라고 했을까요? 저는 용 의원이 입장을 먼저 밝혔어야 한다고 생각합니다. 그때 아무 말도 안 하거나, 사퇴할 것처럼 대답했다면 일종의 기만입니다. 용 의원이 그랬을 것 같지는 않습니다.
만약 그런 답변을 듣고도 인사 라인에서 지명을 진행했다면, 진짜 문제입니다. 인사 라인이 정무적 판단을 잘못했다는 소리입니다. 겸직을 허용하는 순간, 국민 여론이 들끓을 수 있다는 예측을 못 한 겁니다. 가볍게 봤다는 뜻입니다. 여기서부터 비례대표 국회의원이 국무위원을 겸직하지 못한다는 관행의 타당성에 관한 논쟁이 시작됩니다. 먼저, 왜 이런 관행이 생겼을까요?
비례 의원과 장관 겸직, 국민들이 이상하게 보는 이유