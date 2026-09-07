연합뉴스

▲개인택시 모는 임은조임은조는 정부로부터 선물 받은 소련제 라다 승용차로 개인택시 영업을 하며 노후를 보냈다. 2001년 말 아바나 시내에서 손자 넬슨 임 주니어를 뒤에 태우고 가는 영화의 한 장면이다. 커넥트픽쳐스

대한제국은 무능했고 대한민국은 무심했다



멕시코·쿠바 이민 1세는 아무도 살아서 고향 땅을 밟지 못했다. 광복 후 극심한 혼란을 겪다가 전쟁까지 터지니 2세들도 귀국할 엄두를 내지 못했다. 주적 일본이 패망하고 조국 광복의 목표가 사라지자 오히려 한인 공동체 결속이 약해지고 민족 정체성도 희미해졌다. 새로운 동포 이민자가 계속 유입된 미국과 달리 오랫동안 모국과 단절되고 불균형한 남녀 성비 탓에 현지인과 결혼을 많이 한 것도 원인이었다.



남북한 정부도 쿠바 한인을 살필 생각을 하지 않았다. 망국 직전의 대한제국은 무능했고, 신생 대한민국은 무심했다. 1949년 수교 후 1952년 양유찬 주미대사가 마탄사스 한인 마을을 찾아 임천택을 비롯한 동포들의 환영을 받았으나 반공 이념을 강조했을 뿐 그동안의 노고에 대한 위로나 지원 약속 같은 것은 없었다.



혁명 정부는 한국과 단교하고 북한과 수교했다. 북한 외교관들이 쿠바 한인 마을을 방문하고 북한 학생들이 유학을 오기도 했다. 임은조는 1967년 북한 초청을 받아 평양, 원산, 금강산 등을 둘러봤다. 북한은 쿠바 한인을 체제 선전에 이용하려고만 했을 뿐 따뜻한 손길을 내민 적이 없었다.



▲방한하는 임은조임은조(왼쪽)가 박금성과 함께 쿠바 동포로는 처음으로 1995년 8월 10일 김포공항을 통해 입국하며 환영객들에게 손을 흔들어 인사하고 있다. 연합뉴스

임은조는 박금성(파블로 박김)과 함께 1995년 서울에서 열린 광복 50돌 세계한민족축전에 참석했다. 각국에서 온 동포들의 모습을 보고 나서 아버지의 뜻을 이어받아 쿠바한인회 재건과 후손들의 정체성 회복에 힘쓰기로 다짐했다. 쿠바 전역에 흩어진 한인 후손을 찾아다니며 실태를 파악하고 한인회 설립 필요성을 역설했다.



그러나 쿠바 정부의 인가를 받지 못했다. 북한대사관에도 도움을 요청했으나 싸늘한 반응을 보였다. 비공식 단체인 한-쿠바친선협회(쿠바 한인후손회)에 머물다 보니 2001년 3월 25일 미국한인장로회 도움으로 마나티항에 세운 '쿠바 한인 이주 80주년 기념탑'의 법적 소유와 관리 주체도 될 수 없었다.



그래도 성과가 적지 않았다. 2000년 4월 선교사 이일성과 함께 한글학교를 개설하고 멕시코 이주 100년을 맞는 2005년에는 미국 시애틀 한인연합장로교회 지원을 받아 마탄사스에 한인 이주 기념비를 건립했다. 임은조는 2003년 10월에도 재외동포재단 초청으로 방한했다. 마탄사스종합대 교수를 지낸 셋째 여동생 임은희(마르타 임김)는 역사학자인 쿠바인 남편 라울 루이스와 함께 2000년 '쿠바의 한인들'을 스페인어와 한국어로 펴냈다.



▲한인 이민 100주년 기념비멕시코 한인 이주 100주년을 맞아 2005년 마탄사스 한인촌에 세운 기념비. 주변에 이민 초기 한인들이 재배하고 채취했던 에네켄이 심어져 있다. 연합뉴스

결실 이뤄가는 임천택 부자의 뿌리 찾기 노력



쿠바 한인들의 뿌리 찾기 움직임에 또다른 '조국의 절반'인 한국도 화답했다. 대한무역투자진흥공사(코트라)가 1996년부터 해마다 아바나 국제무역박람회에 참가하자 쿠바 한인들은 한국 대표단을 따뜻하게 맞았다. 2001년 4월 이만섭 국회의장을 비롯한 국제의원연맹(IPU) 총회 대표단은 한복을 차려입은 임은조 등이 태극기를 흔들며 환영하는 모습을 보고 깜짝 놀랐다. 대표단은 귀국 후 한국 소개 책자와 영상 자료, 전통 악기 등을 보냈다.



코트라는 2005년 아바나 무역관을 개설했으며, 세계한인무역협회(월드옥타)는 2012년 쿠바지회를 설립했다. 2006년 이규형 외교부 제2차관과 2014년 조규형 재외동포재단 이사장은 쿠바를 방문했다. 2013년 TV 드라마 <내조의 여왕>이 방송된 것을 시작으로 한류가 거세게 불어닥쳤고 2024년 한국과 쿠바는 정식으로 수교했다.



임은조는 2006년 1월 19일 세상을 떠나 쿠바 국립묘지에 안장됐다. 쿠바 정부는 최고 등급을 비롯한 9개의 훈장을 수여했다. 2019년 재미동포 전후석이 그의 일대기를 다룬 다큐멘터리 영화 <헤로니모>를 선보여 국내에도 임은조의 이름과 경력이 널리 알려졌다.



▲영화 ‘헤로니모’ 포스터2019년 11월 21일 국내 개봉할 당시의 ‘헤로니모’ 포스터. 쿠바 혁명의 주역이자 쿠바 한인 사회의 지도자였던 임은조(헤로니모 임김)의 일대기를 담았다. 커넥트픽쳐스

그가 청년과 중년 시절 추구했던 혁명의 목표는 달성하지 못했을지 몰라도 노년에 힘을 쏟았던 과업은 결실을 이뤄가고 있다. 2014년에는 국가보훈처와 민주평통 중미카리브위원회 지원으로 아바나에 쿠바 한인후손 문화회관이 문을 열었다.



오리엔테주 종합대 경제학과 교수인 장남 넬슨 임은 2006년 경희대 국제교육원에서 한국어를 공부하고 돌아갔다. 임천택의 증손녀 아자리아 임은 2013년 쿠바 유학생 1호로 입국해 한남대 린튼글로벌칼리지를 졸업한 뒤 영국에서 살고 있다. 충남대 석사과정을 밟고 있는 증손자 엥 임 펜잔 안토니오는 2024년 대한민국 국적을 얻었다.



▲쿠바 한인 한국 유학생 1호임천택 증손녀인 아자리아 임이 2013년 2월 27일 한남대 신입생 오리엔테이션에서 태극기를 들고 선배들과 기념 촬영을 하고 있다. 한남대

▲참배하는 임천택 손녀2024년 12월 재외동포청 초청으로 한국을 방문한 쿠바 동포 노라 임 알론소가 국립대전현충원에 안장된 할아버지 임천택 지사의 묘소를 찾아 참배하고 있다. 재외동포청

#임은조 #헤로니모 #임천택 #월드코리안 #재외동포 프리미엄 이희용의 월드코리안 이전글 "나 미국놈 아니에요" 돼지 신부가 제주에 일으킨 기적 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 2024년 12월 재외동포청 초청으로 한국을 방문한 쿠바 동포 노라 임 알론소가 국립대전현충원에 안장된 할아버지 임천택 지사의 묘소를 찾아 참배하고 있다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 이희용 (hoprave) 내방 구독하기 목차19 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 "나 미국놈 아니에요" 돼지 신부가 제주에 일으킨 기적 맨위로 다크 임천택 증손녀인 아자리아 임이 2013년 2월 27일 한남대 신입생 오리엔테이션에서 태극기를 들고 선배들과 기념 촬영을 하고 있다. 2019년 11월 21일 국내 개봉할 당시의 ‘헤로니모’ 포스터. 쿠바 혁명의 주역이자 쿠바 한인 사회의 지도자였던 임은조(헤로니모 임김)의 일대기를 담았다.그가 청년과 중년 시절 추구했던 혁명의 목표는 달성하지 못했을지 몰라도 노년에 힘을 쏟았던 과업은 결실을 이뤄가고 있다. 2014년에는 국가보훈처와 민주평통 중미카리브위원회 지원으로 아바나에 쿠바 한인후손 문화회관이 문을 열었다.오리엔테주 종합대 경제학과 교수인 장남 넬슨 임은 2006년 경희대 국제교육원에서 한국어를 공부하고 돌아갔다. 임천택의 증손녀 아자리아 임은 2013년 쿠바 유학생 1호로 입국해 한남대 린튼글로벌칼리지를 졸업한 뒤 영국에서 살고 있다. 충남대 석사과정을 밟고 있는 증손자 엥 임 펜잔 안토니오는 2024년 대한민국 국적을 얻었다. 멕시코 한인 이주 100주년을 맞아 2005년 마탄사스 한인촌에 세운 기념비. 주변에 이민 초기 한인들이 재배하고 채취했던 에네켄이 심어져 있다.쿠바 한인들의 뿌리 찾기 움직임에 또다른 '조국의 절반'인 한국도 화답했다. 대한무역투자진흥공사(코트라)가 1996년부터 해마다 아바나 국제무역박람회에 참가하자 쿠바 한인들은 한국 대표단을 따뜻하게 맞았다. 2001년 4월 이만섭 국회의장을 비롯한 국제의원연맹(IPU) 총회 대표단은 한복을 차려입은 임은조 등이 태극기를 흔들며 환영하는 모습을 보고 깜짝 놀랐다. 대표단은 귀국 후 한국 소개 책자와 영상 자료, 전통 악기 등을 보냈다.코트라는 2005년 아바나 무역관을 개설했으며, 세계한인무역협회(월드옥타)는 2012년 쿠바지회를 설립했다. 2006년 이규형 외교부 제2차관과 2014년 조규형 재외동포재단 이사장은 쿠바를 방문했다. 2013년 TV 드라마 <내조의 여왕>이 방송된 것을 시작으로 한류가 거세게 불어닥쳤고 2024년 한국과 쿠바는 정식으로 수교했다.임은조는 2006년 1월 19일 세상을 떠나 쿠바 국립묘지에 안장됐다. 쿠바 정부는 최고 등급을 비롯한 9개의 훈장을 수여했다. 2019년 재미동포 전후석이 그의 일대기를 다룬 다큐멘터리 영화 <헤로니모>를 선보여 국내에도 임은조의 이름과 경력이 널리 알려졌다. 임은조(왼쪽)가 박금성과 함께 쿠바 동포로는 처음으로 1995년 8월 10일 김포공항을 통해 입국하며 환영객들에게 손을 흔들어 인사하고 있다.임은조는 박금성(파블로 박김)과 함께 1995년 서울에서 열린 광복 50돌 세계한민족축전에 참석했다. 각국에서 온 동포들의 모습을 보고 나서 아버지의 뜻을 이어받아 쿠바한인회 재건과 후손들의 정체성 회복에 힘쓰기로 다짐했다. 쿠바 전역에 흩어진 한인 후손을 찾아다니며 실태를 파악하고 한인회 설립 필요성을 역설했다.그러나 쿠바 정부의 인가를 받지 못했다. 북한대사관에도 도움을 요청했으나 싸늘한 반응을 보였다. 비공식 단체인 한-쿠바친선협회(쿠바 한인후손회)에 머물다 보니 2001년 3월 25일 미국한인장로회 도움으로 마나티항에 세운 '쿠바 한인 이주 80주년 기념탑'의 법적 소유와 관리 주체도 될 수 없었다.그래도 성과가 적지 않았다. 2000년 4월 선교사 이일성과 함께 한글학교를 개설하고 멕시코 이주 100년을 맞는 2005년에는 미국 시애틀 한인연합장로교회 지원을 받아 마탄사스에 한인 이주 기념비를 건립했다. 임은조는 2003년 10월에도 재외동포재단 초청으로 방한했다. 마탄사스종합대 교수를 지낸 셋째 여동생 임은희(마르타 임김)는 역사학자인 쿠바인 남편 라울 루이스와 함께 2000년 '쿠바의 한인들'을 스페인어와 한국어로 펴냈다. 임은조는 정부로부터 선물 받은 소련제 라다 승용차로 개인택시 영업을 하며 노후를 보냈다. 2001년 말 아바나 시내에서 손자 넬슨 임 주니어를 뒤에 태우고 가는 영화의 한 장면이다.멕시코·쿠바 이민 1세는 아무도 살아서 고향 땅을 밟지 못했다. 광복 후 극심한 혼란을 겪다가 전쟁까지 터지니 2세들도 귀국할 엄두를 내지 못했다. 주적 일본이 패망하고 조국 광복의 목표가 사라지자 오히려 한인 공동체 결속이 약해지고 민족 정체성도 희미해졌다. 새로운 동포 이민자가 계속 유입된 미국과 달리 오랫동안 모국과 단절되고 불균형한 남녀 성비 탓에 현지인과 결혼을 많이 한 것도 원인이었다.남북한 정부도 쿠바 한인을 살필 생각을 하지 않았다. 망국 직전의 대한제국은 무능했고, 신생 대한민국은 무심했다. 1949년 수교 후 1952년 양유찬 주미대사가 마탄사스 한인 마을을 찾아 임천택을 비롯한 동포들의 환영을 받았으나 반공 이념을 강조했을 뿐 그동안의 노고에 대한 위로나 지원 약속 같은 것은 없었다.혁명 정부는 한국과 단교하고 북한과 수교했다. 북한 외교관들이 쿠바 한인 마을을 방문하고 북한 학생들이 유학을 오기도 했다. 임은조는 1967년 북한 초청을 받아 평양, 원산, 금강산 등을 둘러봤다. 북한은 쿠바 한인을 체제 선전에 이용하려고만 했을 뿐 따뜻한 손길을 내민 적이 없었다.

2004년 4월 27일 국립대전현충원 현충관에서 임천택(맨 앞)을 비롯한 해외 애국선열 6위의 합동 안장식이 열리고 있다.임은조는 다른 한인 2세나 3세처럼 가난하게 자랐다. 9살 때 처음 신발을 신어 보았을 정도였다. 아버지가 세운 민성국어학교를 다니고 아버지가 이끄는 대한인국민회 쿠바지방회의 학생부에서 활동했다. 1946년 마탄사스종합대를 거쳐 이듬해 아바나대 법과대에 들어갔다. 쿠바 한인 대학생 1호였다."법은 정의를 지킬 수 있다"는 믿음으로 법학을 전공했지만 현실은 달랐다. 낮에 일하고 밤에 공부하는 고단한 생활 속에서 사회 모순을 깨닫고 이른바 운동권이 됐다. 1947년 학생 대표로 피델 카스트로의 멘토인 에두아르도 치바스를 만난 뒤 그가 세운 진보정당 오르토독소에 가입했다. 같은 해 카스트로도 입당했다.고향 마탄사스 관리들이 의료비를 착복한 것에 항의해 임은조는 동료들과 시청사를 점거하고 농성을 벌여 투옥됐다. 2개월 만에 무죄 석방됐으나 법률가의 꿈을 접고 직업 혁명가의 길을 걷기로 결심했다. 5년제 법대 졸업을 1년 앞둔 1949년 학교를 그만두고 반독재 투쟁에 뛰어들었다. 마탄사스 일대에서 점조직으로 운영되던 도시 게릴라로 활동하며 선전물 배포와 정보 수집 임무를 수행했다. 아버지한테도 비밀에 부쳐 바티스타가 쫓겨난 뒤에야 지난 10년간의 행적을 털어놓았다.임은조는 경찰청 인사·법무담당관을 지내다가 1963년 산업부 인사담당관으로 옮겨 산업부 장관이던 체 게바라와 4년간 함께 일했다. 1965년 창당한 쿠바 공산당에도 발기인으로 참여했다. 1988년 식량구매국장을 끝으로 중앙정부에서 물러난 뒤에도 아바나 근교 기테라스 시장을 지낸 데 이어 차관급인 동아바나 인민위원장으로 뽑혀 한인으로는 최고위직에 올랐다. 은퇴 후 정부로부터 선물 받은 소련제 라다 승용차로 개인택시 영업을 하며 노후를 보냈다.