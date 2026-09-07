▲대한여자애국단 마탄사스지부
독립운동단체 대한여자애국단 마탄사스지부가 1938년 결성식을 마치고 찍은 기념사진. 맨 오른쪽이 임천택, 앞줄 맨 오른쪽이 김귀희다.한국이민사박물관
한인들은 그토록 피땀 흘려 번 돈을 쪼개서 독립 자금으로 보내고 학교를 세워 자녀에게 우리말을 가르쳤다. 그 중심에 임천택이 있었다. 그는 안창호·박용만·이승만 등이 이끄는 미주 독립운동단체 대한인국민회에 가입해 쿠바지방회를 결성했다. 서기, 총무, 회장, 고문을 역임하며 1923년 쿠바 한인 독립선언 시위를 주도했다. 1922년과 1923년에는 마탄사스와 카르데나스에 각각 민성국어학교와 진성국어학교를 세우고 3개 지역의 한인지방회를 규합해 재쿠바한족단을 조직했다. 김귀희도 대한여자애국단 마탄사스지부를 만들었다.
멕시코에서 개신교를 받아들인 임천택은 우연히 국내 천도교 인사와 연락이 닿아 천도교로 개종했다. <개벽>, <신여성>, <조선농민>, <신인간> 등 천도교 잡지들을 받아보며 신앙 모임을 꾸려갔다. 1930년 3월 카르데나스에 천도교 교당도 설립했으나 천도교 중앙총부가 친일 행보를 보이자 1937년 폐쇄했다.
임천택은 한인들에게 천도교식으로 성금을 모으자고 제안했다. 끼니 때마다 식구 수대로 쌀 한 숟가락을 덜어내 성미(誠米)를 마련한 뒤 돈으로 바꿔 대한인국민회 중앙총회와 대한민국 임시정부에 송금했다. 1929년 광주학생운동 소식이 전해지자 지지 집회를 열고 후원금을 보냈으며, 1940년 광복군 창설 때도 지원했다.
김구 임시정부 주석은 임정 공식 문서에 후원 내역을 기록하고 1938년 임천택에게 감사 편지를 보냈다. <백범일지>에는 "쿠바에서는 임천택 등 제씨가 임시정부를 후원했다", "쿠바 한인 교포는 전부가 정부 유지 발전에 공동 책임을 지게 되었다"라는 대목이 등장한다. 기록상 송금액은 1937~1944년 대한인국민회 중앙총회 1289달러, 임시정부 264달러다.
임천택은 1941년 4월 3일부터 7월 17일까지 대한인국민회 기관지 <신한민보>에 '쿠바 이민사'를 11회 연재해 1954년 책으로 펴냈다. 1985년 별세했으며 1997년 건국훈장 애국장을 뒤늦게 받았다. 미수교국 국적자로는 처음이었다. 2004년 유해가 봉환돼 국립대전현충원에 안장됐다.