▲경기 전 연습중 로진백을 만지는 나지완
중학생 시절 나지완은 전국적으로 손에 꼽히는 투수였고 고등학생 시절에도 투수에 대한 미련이 적지 않았다. 어깨 부상으로 투수를 포기한 뒤 장타를 칠 수 있는 타자로서 성장했고, 그 한 가지 장점을 살려 타이거즈의 한 시대를 버텨냈다.연합뉴스
베어스의 통산 최다승 투수 장호연은 신일고 감독 시절을 떠올리며 이렇게 말했다.
"그때는 3박자(공격, 수비, 주루)를 갖춘 선수들을 선호하던 시절이었어요. 그래서 (김)현수나 (나)지완이가 제대로 평가를 받지 못했죠. 하지만 저는 셋 다 잘하지 못하더라도 하나만 경쟁력을 가져도 충분히 통할 수 있다고 생각했어요. 둘 다 좋은 선수였어요."
김현수는 발이 빠르지 않았고 장타력이 두드러지는 선수도 아니었다. 하지만 좋은 반사신경과 뛰어난 타격 감각이 있었다. 그는 고교야구 최고타율을 기록하고도 신고선수로 프로에 입단해야 했지만, 곧 자신의 강점을 살려 한국을 대표하는 '안타기계'로 성장했다.
나지완의 경우는 좀 더 험난했다. 끝내 프로팀의 지명을 받지 못해 대학으로 진학해야 했다. 하지만 대학에서 정확하면서도 힘 있는 방망이로 이름을 알렸고, 졸업과 함께 기아 타이거즈의 2차 1번으로 지명받았다.
한 가지만 잘하는 선수
나지완에게는 분명한 재능이 있었다. 발은 느렸고 수비 감각도 뛰어난 편은 아니었지만 타격 감각과 힘이 있었다. 그리고 무엇보다 그 장점을 살릴 수 있는 성실함을 가진 선수였다. 그렇게 그는 기아 타이거즈에서만 15시즌을 뛰었고 1473경기, 4561타석에서 타율 .277, 프랜차이즈 역대 최다인 221홈런과 862타점을 기록했다. 결코 평범하다고 할 수 없는 선수의 기록이다.
결정적인 순간에도 강했다. 기아로 이름을 바꾼 뒤 첫 번째이자 타이거즈 통산 10번째가 되는 우승을 만들어낸 2009년 한국시리즈 7차전의 끝내기 홈런은 말할 것도 없다. 2017년 한국시리즈 3차전 9회초에서도 결정적인 투런 홈런을 때렸다. 타이거즈의 두 차례 우승에 자신의 이름을 선명하게 새긴 선수다. 하지만 타이거즈를 대표하는 타자를 꼽을 때 나지완의 이름이 앞쪽에 나오는 경우는 거의 없다.
타이거즈에 너무 많은 강타자가 있었기 때문일 수도 있다. 원년의 김봉연, 김종모, 김성한을 시작으로 이종범, 홍현우, 한대화가 있었고, 또 최희섭과 김상현이 있었으며 지금은 김도영이 있다. 저마다 한 시대를 대표했고, 타이거즈의 울타리를 넘어 한국 야구 전체에서 인정받은 이름들이다.
타이거즈 팬들에게 그들은 자랑이었다. 다른 팀 팬들이 부러워하는 선수를 가지고 있다는 것은 팬들의 자존감을 한껏 부풀려주는 일이다. 하지만 나지완에게는 그런 종류의 자랑거리가 조금 부족했다. 그는 타이거즈 팬들이 자랑스럽게 내세울 만큼 압도적인 선수가 아니었고, 다른 팀 팬들이 탐내는 선수도 아니었다. 오히려 특별한 계기가 있을 때마다 함께 지켜보던 다른 팀의 팬들에게 비웃음을 사기도 했다.
큰 기대, 더 큰 실망