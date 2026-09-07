기아 타이거즈

2022년 10월 7일 챔피언스필드에서 열린 은퇴식. 나지완은 과분한 사랑에 감사했고, 팬들은 충분하지 못했던 사랑에 미안해했다.하지만 나지완은 15시즌 중 100경기 이상 출장한 10시즌에 해마다 평균적으로 .280의 타율에 19.1개의 홈런과 74.2개의 타점을 생산했고 두 번의 우승에 결정적인 역할을 했다. 완벽한 선수는 아니었지만 자신의 장점을 최대한 발휘해 오랫동안 타이거즈의 중심타선 한 자리를 지킨 선수였다.그래서 나지완을 흔히 '애증의 선수'라고 부르지만, 그것은 정당하지도 정확하지도 않은 표현이다. 또 그에게 붙은 여러 가지 꼬리표가 부당하다고 생각하는 이들이 간혹 그를 '아픈 손가락'이라고 부르기도 하지만, 그 역시 적절하지 않다. 충분히 지켜봐 온 진지한 타이거즈 팬들이 나지완에게 품은 감정은 그보다 훨씬 복잡하다. 나지완은 시간이 지나 기록을 다시 들여다보고 함께 기억의 조각들을 맞춰볼수록 고마워지는 선수고, 그래서 조금씩 미안해지게 만드는 선수다.그는 어쩌면 키다리 아저씨 같은 선수였는지도 모른다. 늘 눈에 띄지는 않았고 때로는 기대를 저버렸다. 팬들의 속을 썩이기도 했다. 하지만 어느 순간 돌아보면 늘 그 자리에 있었고, 자신이 할 수 있는 몫 이상을 해놓고 있었다.물론 그는 빛을 보지 못한 선수가 아니다. 오히려 가장 찬란하게 빛을 낸 선수이기도 했다. 다만 역설적이게도 그 빛이 만든 그림자 속에 머물 때 더 많은 주목을 받은 선수였다. 그래서 우리는 유독 그의 결정적인 홈런과 타점보다 절박한 기회를 날린 허탈한 삼진과 실책을 더 오래 기억하고 말았다.2009년의 우승 홈런처럼 빛나는 순간도 있었고, 팬들의 속을 뒤집어놓은 더 많은 순간들도 있었다. 그러나 그 모든 순간을 합친, 내내 타이거즈의 유니폼을 입고 버틴 15년의 시간이 있었다. 불운하게도 팬들의 자랑이 되거나 다른 팀 팬들의 부러움을 사지는 못했더라도, 오랫동안 팀에 머물며 이길 때나 질 때나 최선을 다해 자신의 자리를 지키는 선수는 소중하다. 그리고 나지완은 그런 선수였다.머물 때부터 눈에 띄는 선수가 있고 떠난 뒤 빈자리로 추억되는 선수가 있다. 하지만 어떤 선수의 자리는 떠난 뒤에도 얼마간의 시간이 지나고서야 비로소 제대로 보인다. 나지완은 그런 선수다. 팬들은 기대했고, 실망했고, 때로는 고마워했지만 더 긴 시간 동안 원망했다. 그러다 한참 시간이 흐른 뒤 기록을 들춰보며 되살아난 기억들 속에서 새삼 생각하게 된다. '참 고마운 선수였구나'라고.