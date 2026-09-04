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이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.9.3이재명 대통령이 달라졌다. 그는 지난 1일 국무회의에서 "정부안이 언제나 옳은 것은 아니고 또 완벽할 수도 없다"며 "국민과 국회의 합당한 지적과 제안이 있다면 망설임 없이 반영해 달라"고 당부했다.이 대통령은 앞서 수석보좌관회의에서도 "좋은 의도로 시작한 정책이라도 국민이 효과를 체감하지 못하면 안하느니만 못한 것"이라고 했다. 장관과 참모들을 윽박지르지 않고 차분한 어조로 유연한 대응을 주문하는 장면이 이전과 대비됐다.소통 방식에서도 변화의 모습이 두드러진다. 이 대통령이 대국민 소통 채널로 애용하는 엑스(X)에 글을 올리는 횟수가 급감했다. 언론이나 야당 관련 비판 게시글이 줄고 표현도 부드러워졌다. 웬만한 회의는 생중계를 했던 것도 점차 줄어드는 양상이다. 국민에게 직접 정책 방향을 제시하고 여론을 이끌어가는 방식이 더이상 효과적이지 않다고 판단한 것으로 보인다.한발 늦긴 했지만 김용범 전 청와대 정책실장을 교체하면서 이 대통령으로서는 손발이 잘려나가는 듯한 심정이었을 것이다. 여러 번의 사의 표명이 있었다는 뒷얘기와 개각 발표 이틀 뒤에나 김 실장 사퇴 소식이 전해진 건 '읍참마속'이란 말 이외는 달리 설명할 길이 없다. 일부 후보자를 둘러싼 논란이 있기는 하지만 당초 개각이 의도했던 민생 정책 혼란에 대한 책임과 진영 갈등 해소라는 메시지 만큼은 선명하다.이 모든 장면이 가리키는 하나의 지점은 지지율이다. 대통령 지지율 30%대는 레임덕 초기로 접어드는 길목으로 여겨진다. 그것도 임기 중반이 아니라 이제 집권 1년이 갓 넘은 상황이라면 정권에 빨간불이 켜진 것이다. 이전 정권에 몸담았던 인사들은 한결같이 "지지율이 떨어지면 손안에 쥔 모래처럼 권력이 빠져나가는 것을 실감한다"고 말한다. 이런 상태가 길어지면 대통령 말에 힘이 실리지 않고, 관료들이 움직이지 않고, 국정은 표류하게 마련이다.문제는 지지율의 회복탄력성이 낮다는 점이다. 한번 내리막길로 접어들면 좀처럼 반등하기 어려운 속성을 띠고 있다. 하강 속도는 빨라도 올라가는 데는 몇 배의 노력과 시간이 소요된다. 특히 국민의 삶과 관련된 정책은 잘못을 바로잡더라도 쉽게 나아지지 않는다. 이 대통령이 몸을 낮추고, 부동산 정책을 바꾸고, 개각을 해도 지지율이 요지부동인 것이 이를 보여준다. 떨어지는 지지율을 멈추거나 하락세를 완만하게 하는 데는 효과가 있을지 몰라도 추세를 되돌리기에는 역부족이다.그래서 제안하는 게 '공소 취소'와 '연임 개헌' 입장 발표다. 국민들은 지금 이 대통령의 개인 문제와 국정 운영을 별개로 보지 않는다. 주요 정책 이슈를 대통령 개인의 신뢰 문제와 연관지어 인식하는 단계에 이르렀다. 최근 여론조사에서는 이 대통령 부정 평가 이유로 '본인 재판 회피'가 부동산에 이어 두번째 순위에 올랐다.검찰개혁, 부동산 등 국정의 핵심 분야에까지 통치자에 대한 인격적 불신이 작용하면 어떤 좋은 정책을 펴도 먹혀들지 않는다. 역대 거의 모든 대통령이 주요 정책보다는 개인과 가족, 주변의 문제로 추락했던 사실을 떠올리면 된다.