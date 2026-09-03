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2026년 9월 1일 홍콩거래소에 상장한 두기업. 패션·전자상거래 <쉬인>(왼쪽)은 공모가를 하회했고, 로봇두뇌 시각 기업 <매크마인드>(오른쪽)는 청약 경쟁률이 3835배였다.2026년 9월 1일 홍콩거래소에서 두 개의 회사가 상장했습니다. 하나는 '쉬인(SHEIN)'이었으며 공모가 48.56홍콩달러, 조달액 136억 홍콩달러. 개장 이후 43.72홍콩달러까지 밀렸습니다. 텐센트와 타이캉생명을 포함한 7개 초기 투자자는 첫날 장중 3억 홍콩달러의 평가 손실을 안았습니다. 종가 기준 기업가치는 263억 달러였습니다.또 다른 하나는 산업용 로봇의 눈과 뇌를 만드는 '메크마인드(Mech-Mind)'의 입니다. 공개 청약 경쟁률 3835배, 유효 청약 25만 2500건. 2025년 매출 3억 8880만 위안에 순손실 3억 6020만 위안인 회사입니다. 매출 418억 달러를 올린 쉬인의 청약은 5.63배였고, 매출 4억 위안에 적자를 내는 신생 로봇 기업의 청약은 3835배라는 사실의 시장의 기대감과 자본의 방향을 알려줍니다.초저가 패스트패션 전자상거래 플랫폼으로 급성장한 쉬인은 2022년 D라운드에서 982억 달러로 평가받았습니다. 근거는 분명했습니다. 매출이 2020년 98억 달러에서 2021년 157억 달러, 2022년 227억 달러로 뛰었습니다.팬데믹이 사람들을 집에 가뒀고, 800달러 미만 소포에 관세를 물리지 않는 미국의 면세 조항이 원가를 낮춰주었고 소량 생산 후 반응을 보고 재주문하는 방식이 재고 위험을 없앴습니다. 자본시장을 쉬인을 유통업이 아니라 데이터 기업으로 평가했습니다. H&M과 자라의 시가총액 합계를 넘어선 값이 매겨진 이유입니다.그런데 무너지는 데 4년이 채 걸리지 않았습니다. 매출 증가율은 2023년 41%, 2024년 21%, 2025년 8.0%를 거쳐 2026년 1분기 1.1%로 떨어졌습니다. 순이익은 2023년 27억 8900만 달러, 2024년 33억 6500만 달러, 2025년 20억 6400만 달러로 꺾였고 2026년 1분기에는 9900만 달러 적자로 돌아섰습니다.유럽연합은 2026년 7월 1일부로 150유로 이하 소포 면세를 폐지하고 품목당 3유로를 물렸습니다. 프랑스 세관 집계로 시행 후 EU로 들어오는 아시아발 소포는 30~40% 줄었습니다. 관세 면제, 팬데믹 수요, 국경을 넘는 초저가. 세 가지가 사라지자 수익 곡선은 롤러코스터를 타듯 급하락으로 전환되었습니다.1999년의 알리바바(Alibaba)를 시작으로 중국 전자상거래 산업은 20년을 넘어갑니다. 타오바오(Taobao)는 무한한 선택지를, 제이디닷컴(JD.com)은 자체 물류의 신뢰를 얹었습니다. 거기에 데이터와 알고리즘, 컨텐츠로 무장하여 2020년대 초반을 강타한 쉬인과 테무(Temu)는 중국의 저렴한 제조 원가를 무기로 글로벌 전자상거래의 새로운 모습을 제시했습니다. 더 싸게, 더 많이, 더 빠르게라는 3대 법칙은 시장에서 사라지지 않는 불변율로 여겨졌습니다.그런데 최근 그 전제 자체가 무너지는 모습입니다. 2026년 1~7월 중국의 소비품 소매 총액은 1.2% 증가에 그쳤고 5월은 0.6% 감소로 역성장이었습니다. 중국 최대 쇼핑축제인 618 대목에도 전자상거래 판매액 증가율은 0.9%였습니다. 20년 동안 두 자릿수로 뛰던 지표입니다.반대편 숫자를 보면 사태가 분명해집니다. 1~7월 규모이상 공업기업 이익은 17.6% 늘었습니다. 알리바바와 텐센트의 분기 자본지출은 각각 677억 위안과 528억 위안으로 사상 최고를 기록했고, 텐센트는 분기 자유현금흐름이 처음 마이너스로 돌아섰습니다.알리바바의 2026 회계연도 매출은 1조 236.7억 위안으로 3% 늘었지만 순이익은 1021.27억 위안으로 19% 줄었고, 조정 EBITA는 56% 급감했습니다. 반면 클라우드 매출은 38% 늘었고, AI 관련 제품 매출은 11개 분기 연속 세 자릿수 성장하며 클라우드 외부 매출의 30%를 넘겼습니다. 회사의 정체성이 되었던 전자상거래는 1%, 반면 클라우드는 38%입니다.제이디닷컴은 2분기 매출이 2.9% 줄었는데 비GAAP 순이익은 20.3% 늘었습니다. 마진이 얇은 직매입 상품 매출이 5.4% 줄어드는 사이 광고 등 서비스 매출이 6.8% 늘어 전체의 22.9%까지 올라섰고, 적자를 내던 배달 사업의 손실이 절반 이상 줄었습니다. 같은 분기 연구개발비는 37.7% 늘었습니다. 테무의 모회사 PDD Holdings는 AI와 배달형 소매를 모두 건드리지 않는 노선을 지켰고 매출 8% 성장에 조정 순이익 13% 감소를 기록했습니다.중국은 세계에서 가장 빠른 속도로 연산에 자본을 투입하면서 세계에서 가장 얇은 소비 기반 위에 서 있는 나라입니다. 상승과 하강이 한 나라 안에서 동시에 최대치로 나타납니다. 소비를 중개해 번 돈이 연산으로 빠져나가는 속도는 그 소비가 회복되는 속도를 월등히 앞지르는 중입니다.라이프스타일도 바뀌었습니다. 2026년 618에서 즉시배달 소매는 628억 위안으로 112.3% 폭증했고, 커뮤니티 기반 공동구매는 39.6% 줄었습니다. 1~7월 소매업태별로는 편의점이 6.1%, 슈퍼마켓이 3.8% 늘어난 반면 브랜드전문점은 9.3%, 백화점은 2.4% 줄었습니다.사람들은 매장에서 고르는 대신 30분 안에 도착하는 물건을 소량만 구매합니다. 쟁여두는 소비에서 그때그때 조달하는 소비로 바뀌었고 이 방식에서 이기는 조건은 낮은 가격이 아니라 개인 최적화와 근거리 물류창고, 배달 및 구독형 서비스였습니다.한국의 상황도 예외는 없습니다. 쿠팡은 2026년 2분기 매출 13조 3007억 원으로 역대 최대를 냈지만 영업손실 8350억 원을 기록했고, 상반기 누적 영업손실은 1조 1895억 원입니다. 과징금 6247억 원을 빼도 2192억 원 적자로 전년 동기 영업이익에서 적자 전환입니다.주목할 쪽은 한국의 IT 산업을 이끌던 두 기업입니다. 네이버는 2분기 매출 3조 3888억 원으로 16.2% 늘며 분기 최대를 기록했는데 성장의 축은 커머스였습니다. 스마트스토어 거래액이 15.5%, 서비스 매출이 31.3% 늘었고 네이버페이 결제액은 25조 2000억 원으로 21% 증가했습니다.카카오는 매출 2조 985억 원에 영업이익 2770억 원으로 둘 다 분기 최대였고 영업이익률은 13%로 3%포인트 올랐습니다. 선물하기와 톡딜을 포함한 톡비즈 커머스 거래액은 2조 7000억 원으로 9% 늘었으며, 선물하기에서 남에게 주는 대신 자기가 쓸 물건을 사는 거래액이 39% 증가했습니다.두 회사 모두 AI 회사로 전환하는 대신 거래를 늘리는 쪽에 무게를 실었습니다. 카카오 정신아 대표는 데이터센터와 GPU 클라우드 같은 인프라 경쟁에 들어가지 않겠다고 명시했고, 대신 카카오톡 안에서 주문·예약·결제를 끝내는 에이전트 경험을 성장축으로 제시했습니다. 네이버 역시 엔비디아와의 AI 팩토리 사업에서 초기 자본 부담을 최소화하는 구조를 택했고, 관련 매출은 2027년 상반기부터 발생할 것으로 봤습니다.지금까지는 옳은 선택이었습니다. 알리바바는 커머스 이익을 깎아 클라우드를 38% 성장시키느라 조정 EBITA가 56% 줄었고, 네이버와 카카오는 그 손실 없이 최대 실적을 냈습니다. 자본을 태우지 않고 벌었다는 점에서 판정은 명확합니다. 그러면 이 선택의 유효기간은 언제까지일까요.첫 번째 보아야 할 것은 소비의 시계입니다. 거래 수수료로 버는 이익은 가계가 쓰는 총액에 묶여 있습니다. 중국의 618에서 종합 전자상거래가 0.9% 성장에 그친 것은 플랫폼이 못해서가 아니라 지갑이 더 얇아졌기 때문입니다. 두 번째는 진입점의 시계입니다.사람들은 이제 검색창에서 고르지 않고 에이전트에게 맡기기 시작하면 상점의 위치가 아니라 에이전트의 소유권이 이익을 가져갑니다. 챗지피티 포 카카오의 누적 가입자가 2분기 기준 약 1300만 명이라는 사실은 두 가지를 시사합니다. 카카오가 창구를 지켰다는 뜻이기도 하고 동시에 그 창구 안에서 판단하는 지능이 카카오의 것이 아니라는 뜻이기도 합니다.한국은 자본을 아껴서 전통 IT 산업에 응급조치를 했고, 중국이 과감한 재투자로 IT를 AI로 전환중입니다. 알리바바가 손실을 감수하며 얻은 것은 클라우드 매출이 아니라 자체 컴퓨팅 파워를 소유했다는 사실입니다. 우리가 계산해야 할 것은 인프라 투자를 미룬 대가가 언제 청구되는가입니다. 소비가 더 꺾이거나 에이전트가 구매 결정을 대신하기 시작하는 시점 중 먼저 오는 쪽이 청구일입니다. 지금 지표대로라면 둘 다 2027년 바로 올 수 있습니다.사람을 위한 AI라고 말하지만, 살 돈이 없는 사람을 위해 AI와 로봇은 계속 일할까요. 생산은 수요가 있는 곳으로 흐릅니다. 사람의 지갑이 얇아지면 로봇의 생산력은 사람을 향하지 않고 데이터센터를 짓고 로봇을 만들고 다시 연산을 늘리는 쪽으로 방향을 틉니다. 기계가 기계를 위해 일하는 구간이 열리는 것입니다. 그 구간에서 사람은 생산자도 소비자도 아닌 자리에 남습니다. 시장이 20년짜리 전제를 폐기한 자리에서 사람을 위한 새로운 시장을 설계하는 국가는 없어 보입니다.지금까지 자본주의 시장경제는 하나의 순환으로 굴러왔습니다. 기업이 사람을 고용해 물건을 만들고, 사람은 임금으로 그 물건을 삽니다. 노동자와 소비자가 같은 사람이었기 때문에 생산은 스스로 시장을 만들어냈습니다. 생산성이 올라가면 임금도 올라간다는 약속이 이 순환을 지탱했습니다.AI는 이 순환에서 사람이라는 항목을 지웁니다. 생산과 소비를 잇던 다리가 임금이었는데 그 다리가 좁아지면 생산은 자기 자신에게로 돌아섭니다. 연산이 로봇을 만들고 로봇이 연산을 짓는 회로는 사람의 지갑을 거치지 않고도 작동합니다. 효율만 보면 완벽한 설계이고 그 안에 대중의 자리는 없어 보입니다.우리는 AI를 '생산성'의 문제로 바라보지만 본질은 '분배'의 관점입니다. 문제는 에이전트와 로봇이 일을 잘한다는 데 있지 않고 그 일의 결과가 누구에게 돌아가는지 아무도 정하지 않았다는 데 있습니다. 지금의 규칙대로라면 무한대로 치솟는 생산성은 컴퓨팅 파워와 설비를 소유한 쪽으로만 갑니다. 소유하지 못한 사람은 더 값싼 물건을 만나게 되어도 그 물건을 살 소득의 근거가 사라집니다. 아무리 저렴해져도 사라진 임금을 보상해 주지는 못하니까요.다음 20년 기계가 만들어낸 생산력을 다시 사람의 소득으로 되돌리는 회로를 누가 먼저 설계할까요. 저는 그 설계를 우리가 먼저 했으면 좋겠습니다. 생태계에서 먹이사슬에서 밀려난 종에게는 아무도 자리를 마련해 주지 않았습니다.이 장면이 어디까지 갈지 궁금하다면 중국을 들여다보시기를 권합니다. AI 투자 강도는 세계에서 가장 높고 소비자의 지갑은 가장 빠른 속도로 얇아지는 곳입니다. 우리가 5년 뒤에 마주할 질문이 그곳에서는 이미 분기 실적으로 발표되고 있고 정부에서는 대안도 속속들이 나오고 있습니다. 중국을 주목하는 이유는 답이 중국에 있는 것이 아니라 질문이 먼저 중국에서 터지고 있기 때문입니다.