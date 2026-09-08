이인자

좁지만 아름다운 도서관 로비나는 이 도서관을 세 번 읽었다. 처음에는 이 복잡한 공간을 걸으며 구조를 익히는 데 눈을 반짝였다. 두 번째에는 이 공간을 만들어 낸 사람들의 마음에 내 마음이 머물렀다. 수많은 커뮤니티 공간을 둘러볼수록 주민들의 간절함이 느껴졌다. 막 경기를 끝낸 운동선수의 푹 젖은 유니폼을 본 것처럼 마음이 찌글찌글 해졌다.그리고 마지막은 도서관에서 책을 읽고 글을 쓰는 내 마음이었다. 글을 쓰는 것은 마음속에 있는 수십 개의 불 꺼진 방에 스위치를 켜는 일과도 같았다. 그런데 너무 오래 어둠에 잠겨 있던 방은 좀처럼 불이 들어오지 않는다. 그럴 때면 나 역시 미로에 갇힌 기분이었다. 어떻게든 빠져나가려고 동공을 한껏 확장했더니 오른쪽 눈에서 고장 신호를 보내왔다. 왜 이 힘든 걸 다시 시작했을까, 후회가 들기도 했다. 그래도 아직은 좋으니까. 부끄러운 글이라도 끊임없이 끄적이는 것이다.'구산동도서관마을'에서 가장 인상 깊었던 곳은 청소년 자료실이었다. 지금까지 수많은 도서관을 다녔지만 그 어디에서도 만나지 못했던, 참으로 진귀한 공간이었다. 이곳에서는 청소년들이 직접 아이디어를 내고 자신들의 손으로 공간을 꾸며 나간다고 했다. 사서가 정제해 놓은 추천 도서가 아니라 아이들이 직접 고르고 추천한 책들이 벽면 가득 붙어 있었다. 시간만 허락된다면, 그 책들을 한 권 한 권 들여다보고 싶어졌다.만화 자료실도 이색적이었다. 이현세의 <공포의 외인구단>. 까치 캐릭터가 큼직하게 그려진 벽면을 마주한 순간, 너무 반가워서 소리를 지를 뻔했다. 까치 옆에는 황미나의 순정만화나 <베르사이유의 장미> 속 주인공도 보였다. 이 도서관의 만화 자료실은 딱 그 시절 동네 만화방 같은 정겨운 온기를 품고 있었다. 게다가 평일 낮이어서였을까, 만화 자료실에는 아이들보다 내 또래의 중년들이 더 많이 눈에 띄었다.