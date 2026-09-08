▲구산동도서관마을전경
비가 그친 맑은 하늘이인자
이곳을 찾아온 데는 이 도서관만의 특별한 서사가 있었기 때문이다. 한때 초등학교가 10개 넘게 있었지만 근처에 제대로 된 도서관 하나 없던 동네였다. 결국 주민들이 직접 나섰다. 2006년 주민 2천여 명의 서명 운동으로 물꼬를 텄고, 2012년 서울시 주민참여예산 사업으로 선정되며 길이 열렸다. 그리고 마침내 2015년 11월 13일, '구산동도서관마을'이 세워진 것이다.
머리를 맞대며 미래를 향했던 주민들의 10년이 눈앞에 그려졌다. 어쩌면 이 공간이야말로 온 마을이 품었던 '지지 않겠다는 마음'으로 세워 올린 도서관이 아닐까 싶었다. 설립 배경만큼 외관도 독특했다. 전부 허물고 새로 짓는 신축 대신 기존의 빌라 3채와 단독주택 5채를 리모델링했다. 일부는 허물어 여백으로 남기고, 빌라 3채는 하나로 이었다. 왜 이름이 '구산동도서관'이 아니라 '구산동도서관마을'인지 고개가 끄덕여지는 대목이었다.
처음 도서관에 들어서면 조금 어리둥절하다. 어느 방향으로 가야 할지 모르기 때문이다. 몇 계단 오르면 서가가 된 긴 골목이 나오고, 몇 계단 내려가면 로비가 나타난다. 길눈이 밝지 않은 나로서는 길을 헤매기 딱 좋은 공간이었다. 하지만 길을 잃는 건 나뿐만은 아니었을 듯싶다. 수십 가구가 살았던 세 채의 빌라를 허물지 않고 그대로 살려낸 공간이니 복잡한 미로일 수밖에 없었다. 도서관을 세 바퀴쯤 돌고 나서야 비로소 공간의 구조가 대략 읽히기 시작했다.
그때 로비에
적힌 글귀가 눈에 들어왔다. 신영복 선생님의 '서삼독(書三讀)'. 독서는 세 번 해야 한다는 뜻이다. 텍스트를 읽고, 필자를 읽고, 마지막으로 독자 자신을 읽는다는 의미다. 문득 그 말이 독서에만 해당하는 말은 아닌 듯싶었다. '구산동도서관마을'을 탐색하는 과정과도 참 많이 닮아 있었다.
세 번 읽은 도서관