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조선중앙통신은 지난 8월 17일 김정은 위원장이 참석한 가운데 '조국해방 81돌 경축 국립교예단 종합 교예공연'이 전날 평양교예극장에서 진행됐다고 보도했다. 김 위원장은 국립교예단 관계자들과 기념사진도 촬영했다. 김 위원장은 같은 날 진행된 체육문화 행사에도 참석해 수영과 다이빙 등 경기를 관람했다. 김 위원장의 교예공연·수영경기 관람에는 딸 주애와 부인 리설주 여사가 동행했다.연합뉴스
김주애의 지위가 사실상 후계자 내정 단계에 들어간 것으로 보인다는 국가정보원의 보고가 이달 1일 국회 정보위원회 전체회의에서 있었다. 윤건영 민주당 의원과 유영하 국민의힘 의원의 언론 브리핑에 따르면, 국정원은 '김주애를 자주 노출시키는 것은 지도자로 각인시키기 위한 게 아닌가 판단된다'고 보고했다.
나치 독일에 대한 소련의 승리를 기념하는 전승절 행사가 열린 2025년 5월 9일, 김주애는 김정은 국무위원장 및 당·정 간부들과 러시아대사관을 공식 방문했다. 이날 김주애는 알렉산드르 마체고라 대사 옆에 앉았고 그와 귓속말도 나누었다.
중국 전승절 열병식을 하루 앞둔 같은 해 9월 2일, 김주애는 김정은과 함께 중국 방문 일정에 돌입했다. 기차에서 내릴 당시, 김주애는 최선희 외무상 같은 고위 인사들보다 앞에 있었다. 조선노동당 제9차 당대회(2026.2.20) 개회를 앞둔 지난 2월 12일의 국정원 보고에 따르면, 김주애가 일부 국가시책에 대해 의견을 내는 정황도 포착됐다.
이름이 '김주애'가 맞는지도 확인 안 돼
이처럼 김주애를 사실상의 후계자로 비치게 만드는 상황을 계속 연출하면서도, 북한은 김정은의 딸에게 공식 지위를 부여하지 않고 있다. 심지어, 딸의 이름조차 공식적으로 거명하지 않고 있다. 김정은의 딸과 대중 사이에서 아직 '통성명'이 이뤄지지 않은 셈이다.
북한 언론이 김정은의 딸을 실명으로 부른 사례는 없다. 김정은의 딸이 공식 석상에 처음 등장한 2022년 11월 9일, <조선중앙통신>은 그의 딸을 '사랑하는 자제분'으로 불렀다. 그 뒤 '존귀하신 자제분', '가장 사랑하는 따님', '존경하는 자제분', '자제분'으로 호칭을 바꾸는 일은 있었어도, 실명을 부른 적은 없다.
김주애라는 이름이 알려진 것도 북한 당국에 의해서가 아니라 미국 농구선수 데니스 로드먼에 의해서다. 2013년 9월 초에 북한을 방문한 로드먼은 그달 9일 <가디언> 인터뷰에서 "나는 그들의 아기인 주애(Ju-ae)를 안았다"라고 말했다. 그렇지만 북한 당국이 그 이름이 맞다고 공식 확인을 해준 일은 없다. 김정은이 아기 이름을 종이에 써준 것은 아니므로, 로드먼이 '주해' 등등의 이름을 주애로 잘못 알아들었을 가능성도 없지 않다.
김주애의 아버지인 김정은의 존재를 국제사회에 알린 인물은 김정일의 전속 요리사였던 후지모토 겐지다. 1947년 생인 후지모토 겐지는 2003년에 발행된 <김정일의 요리사>에서 고영희와 김정일 사이에 김정운이라는 아들이 있으며 이 아들이 유력한 후계자라고 말했다.
그 뒤 김정운이라는 이름이 널리 알려졌지만, 2009년 9월 9일 자 <마이니치신문> 등에 의해 진짜 이름이 김정은이라는 사실이 밝혀졌다. <마이니치신문>은 "북한에서 입수한 내부 문건에 김 위원장 3남의 이름이 김정은으로 표기된 것으로 확인했다"고 보도했다. 이런 선례를 감안하면, 북한이 김정은 딸의 이름을 공식 확인해준 것은 아니므로 그 이름이 김주애가 아닐 가능성도 배제할 수 없게 된다.
호르무즈해협 통항 문제와 관련해 이란의 협력자·중재자이자 걸림돌인 오만술탄국에서는 5년 전에 왕위 교체가 있었다. 1970년부터 50년간 재위한 카부스 빈 사이드 알사이드 술탄이 향년 80세로 세상을 떠났다. 자녀가 없는 카부스 술탄의 후계자가 발표된 것은 그의 사망 직후다. 그가 밀봉해 둔 친서에는 사촌 동생인 하이탐이 차기 술탄으로 적혀 있었다.
청나라 전성기의 황제인 옹정제(재위 1722~1735)는 후계자 이름을 적은 문서를 밀봉한 뒤 따로 보관했다. 그가 죽은 뒤 봉함을 열어보니, 넷째아들인 애신각라 홍력(건륭제)의 이름이 적혀 있었다.
후계자로 보이는 인물의 실명을 최대한 늦게 공개한다는 점에서, 김주애 사례는 위 사례들과 유사한 면이 있다. 하지만 후계자로 비치는 인물을 공식 석상에 등장시키면서도 실명을 최대한 늦게 공개한다는 점에서는 위 사례들과 다르다. 하이탐과 건륭제는 전임자가 죽은 뒤에야 공식 활동을 개시했다.
북한은 왜 후계자 이름을 늦게 공개할까