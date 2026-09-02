평양 조선중앙통신=연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 지난 8월 14일 부인 리설주, 딸 주애와 함께 조국해방(광복) 81주년을 맞아 대성산혁명열사릉과 항일혁명열사추모비를 참배했다고 조선중앙통신이 8월 15일 보도했다.김정일은 32세 때인 1974년에 북한 내부적으로 후계자 지위를 확보한 데 이어, 1980년 제6차 당대회를 계기로 대외적으로도 '포스트 김일성'의 위상을 갖게 됐다. 김정일의 얼굴이 대중에게 처음 공개된 것은 그해 10월의 <노동신문> 지면에서다. 김일성 후계자의 이름이 김정일이라는 것도 이 시기부터 북한 대중매체를 통해 알려졌다.1975년 8월 21일 자 <김일성종합대학 학보>에 "친애하는 지도자 김정일 동지"라는 표현이 나온다. 하지만 일반 대중을 상대하는 매체에서 김일성 후계자가 김정일이라는 사실이 드러난 것은 김정일의 후계자 지위가 국내외적으로 공고해진 1980년부터다.김정일과 비교할 때, 김정은의 실명은 훨씬 늦게 공개됐다. 26세 된 김정은의 이름이 북한 대중매체에 공개된 것은 김정일 사망(2011.12.17.) 1년 전인 2010년 9월 28일이다. 이날 김정은은 노동당 제3차 당대표자회의에서 후계자로 공식 등장했다. 김정은이라는 이름은 그때부터 <조선중앙통신>과 조선중앙TV를 통해 전파됐다.그 이전에 김정은은 북한 매체에서 '청년대장', '김대장' 등의 명칭으로 등장했다. 김정일 후계자의 존재를 알릴 목적으로 2009년부터 보급된 '발걸음'이라는 노래에 "척척척척척 발걸음 우리 김대장 발걸음 / 2월의 정기 뿌리며 앞으로 척척척"이라는 가사가 나온다.2월 16일생인 김정일의 정기를 받고 태어난 인물이 새로운 지도자가 될 것임을 예고하는 이 노래의 동영상에서는 '김대장'이라는 글자가 다른 글자보다 특별히 크게 찍혀 있다. 백두혈통을 타고난 김씨라는 특별한 존재가 다음 후계자가 될 것임을 예고하는 장치였다.이처럼 북한은 김정일의 아들이 제3대 지도자가 될 것임을 예고하면서도 그의 실명 공개를 최대한 늦추며 그냥 '김대장'으로 처리했다. 현직 지도자의 자녀가 후계자로 보이도록 하면서도 북한 대중에게 그 자녀의 이름을 최대한 늦게 공개하는 방식은 김일성 집권기에 이어 김정일 집권기에도 있었던 일이다. 이것이 지금의 김정은 집권기에도 나타나고 있다.북한은 세습국가라는 점에서는 사실상의 왕조국가이지만, 공식적으로는 민주주의인민공화국이다. 그렇기 때문에 현직 지도자의 자녀를 일찍부터 후계자로 지정해 두기가 곤란하다. 그렇게 하면 자국이 왕조국가임을 인정하는 꼴이 된다.사실상의 후계자를 공개하면서도 통성명만큼은 최대한 늦추는 방식은 그런 곤란을 타개하는 데 도움이 된다. 차기에도 김씨 혈통이 계속 집권할 것임을 예고하되 그것을 명시적으로 선언하지 않음으로써 민주주의인민공화국이라는 국체의 훼손을 최대한 억제하고 있다.그 같은 북한의 방식은 후계자의 입지를 강화해 주는 측면도 있다. 대중 앞에 노출시키면서도 이름을 공식적으로 밝히지 않음으로써 후계자를 신비화시키는 효과도 만들어내고 있다. 후계자가 충분한 경험이나 역량을 갖고 있지 못할 때는 이 같은 신비주의가 경험·역량의 부족을 메워줄 수 있다.북한의 방식은 최고지도자의 권력 누수를 막아주는 데도 도움이 된다. 후계자를 세운 듯이 하면서도 후계자의 실명을 공개하지 않는 방식은 후계자 교체의 여지를 남겨두는 측면이 있다. 이는 김정은이 명확한 의사표시를 하기 전까지는 김주애 쪽으로 줄을 서는 것을 곤란하게 만든다.북한 국체에 큰 손상을 입히지 않지 않는 가운데 김정은의 자녀를 신비화시키면서도 김정은의 권력누수를 막아줄 수 있는 방법이 지금처럼 김주애를 '존경하는 자제분' 등으로 호명하는 방식이다. 이 방식은 북한 지도부가 부자세습 혹은 부녀세습에 부담을 느끼고 있음을 드러낸다. 또 김정은의 자녀가 아직은 부족한 데가 많음을 지도부가 인식하고 있음을 노출한다. 지금의 김정은이 자신과 후계자의 양립 구도를 부담스러워하고 있다는 점도 함께 보여준다.