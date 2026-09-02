자료사진

1)

중커원거(中科闻歌)

: 범용 의사결정 대형모델 플랫폼

http://www.wengegroup.com

2)

중수루이즈(中数睿智)

: 인과지능 노선의 기술 혁신자

https://zhongshuruizhi.com

3)

중커싱투(中科星图)

: 국방 데이터의 플랫폼화

https://www.geovis.com.cn

1) 제1층 : 국가 전략 - 방향 설정

2) 제2층 : 부처 실행 - 구체적 착수

3) 제3층 : 기술 표준 - 호환성과 신뢰성 확보

1) 공통점 : 공유하는 기술 패러다임

2) 차이점 : 중국의 독특한 유전자