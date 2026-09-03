Techniker Krankenkasse

독일 법정 건강보험기관 TK의 소셜미디어리포트 2026 인포그래픽. 이용 시간에 따른 부정적 감정과 심리적 부담을 비교했다.유럽연합(EU)이 2022년에 제정해서 시행 중인 디지털서비스법 DSA도 그 점에 초점을 두고 있다. 그러나 법이 있다고 해서 청소년의 화면이 곧바로 안전해진 것은 아니다. 지금 유럽연합은 앱의 기본 화면과 버튼 설정을 청소년에게 맞게 바꾸라고 요구하면서 메타, 틱톡과 싸움 중이다. 규제의 유무보다 기업이 주장하는 안전장치가 실제 기본값으로 충분히 작동하고 있는가에 초점이 맞춰지고 있다. 다만 법적 절차에 따른 자료 요구, 조사, 판단, 기업의 반박, 최종 결정, 항소의 순서를 밟아야 하므로 진행 속도는 느리디느리다. 그러는 사이 시간은 계속 흐르고 이제는 청소년들이 스스로 "멈추고 싶다. 도와달라"라고 말하기에 이르렀다.처음 핸드폰이 우리 손에 들어왔을 때, 우리는 이것이 이렇게까지 삶을 바꾸리라고 생각하지 못했다. 우선 신기하고 편리한 연락 수단이었고, 부모에게는 아이가 무사히 귀가했는지 확인할 수 있는 안심의 도구였다. '문자깨나 쓰는' 요즘 아이들이라는 농담도 나왔다.진짜 변화는 전화기가 스마트폰이 되고, 스마트폰이 소셜미디어의 입구가 되면서 시작되었다. 스마트폰은 이제 필요할 때만 열어보는 기기가 아니다. 이 작은 기기에 우리의 삶을 통째로 맡기고 있다. 한시라도 놓으면 불안할 정도로 우리의 삶을 완전히 통제하고 있다. 소셜미디어의 무한히 이어지는 영상, 끝나자마자 재생되는 다음 화면, 밤에도 울리는 알림. 편리한 기계를 받아들였지만, 그 기계 안에 주의력과 감정, 인간관계까지 수익으로 바꾸는 거대한 시장이 들어서리라곤 미처 짐작하지 못했다.경고가 없었던 것은 아니다. 1990년대 말 인터넷이 시작됨과 동시에 인터넷이 광고와 판매의 플랫폼으로 쓰일 수 있다는 지적이 있었다. 다만 아무도 그 경고를 진지하게 받아들이지 않았을 뿐이다. 그때의 인터넷은 아직 아이들의 세계가 아니었다. 스마트폰과 소셜미디어, 추천 알고리즘이 결합해 아이들의 시간과 감정, 관계를 지배하는 오늘의 풍경까지는 사회가 제대로 상상하지 못했다.독일 건강보험기관 DAK (독일에는 건강보험기관이 여러 개 존재)와 함부르크-에펜도르프 대학병원에서 장기 연구를 실시한 바 있다. 독일 아동과 청소년 약 150만 명이 소셜미디어를 '건강하지 못하게' 사용하고 있으며, 이 가운데 약 35만 명은 중독 수준에 이른 것으로 추산됐다. 여기에 생성형 AI라는 새로운 문제가 더해졌다. 청소년의 3분의 1 이상이 정기적으로 AI 챗봇을 이용하고 있으며, 10명 중 1명은 가족이나 친구보다 AI가 자신을 더 잘 이해한다고 느낀다고 답했다. 디지털 의존의 문제가 이제 사용 시간을 넘어 청소년의 정서에까지 침투하기 시작한 것이다. 그나마 다행인 것은 아이들이 스스로 문제의식을 느끼기 시작했다는 점이다.