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베를린 쾨페닉 김나지움의 학생들이 3주간 헤어졌던 핸드폰을 받아들었다.
베를린 쾨페닉 김나지움의 학생들이 3주간 헤어졌던 핸드폰을 받아들었다. Daniel Zander/KNA

청소년의 55%가 소셜미디어 금지 규정에 찬성표를 던졌다고 했다면 믿겠는가? 지난 8월 27일 독일의 법정 건강보험기관 TK(Techniker Krankenkasse)에서 발표한 소셜미디어 리포트에 담긴 내용이다.

12~17세 청소년 1400명을 대상으로 조사한 결과 흥미로운 양가성이 드러났다. 소셜미디어를 좋아하기는 하지만, 일정 연령까지 이용을 제한하는 것이 필요하다는 것이었다. 아이들이 제안한 적정 연령은 평균 14세였다. 아이들은 디지털 세계에서 완전히 벗어나고 싶은 것이 아니라 지나친 광고와 가짜뉴스, 과도한 이용 시간, 모욕과 괴롭힘, 원치 않는 콘텐츠로부터 보호 받을 수 있는 장치를 요구하고 어른들의 도움을 청한 것이다.


하지만 스마트폰 화면을 들여다보며 버벅대다가 자녀들에게 도움을 청하는 어른들이 과연 아이들을 도울 수 있을까? 얼마 전 한 사람이 스마트폰을 하다가 장애물을 만나서 눈을 크게 다치고 코뼈도 부러졌다는 얘기를 들었다. 그 얘기를 전한 친구도 입으로는 이야기를 하면서 시선은 핸드폰 화면에 꽂혀있었고, 두 엄지손가락을 부지런히 움직였다.

어른들의 중독은 어른들 스스로 책임을 져야 하지만, 아이들의 중독은 어른들의 직무 유기에 속한다. 그렇지 않아도 몇 주 전에 정신이 번쩍 들게 하는 신문 논평 하나를 읽었다. 글쓴이는 아이들 디지털 건강 문제의 심각성을 강조하며 어른들이 '방임의 죄'를 짓고 있다고 외쳤다. 15년 전, '아무런 준비 없이 아이들의 시간과 관심을 '빅테크'에 내맡긴다면 어떤 결과를 빚을까?'라는 실험을 한 것과 다름이 없다는 지적이다. 그는 아이들의 뇌는 이러한 심리적 유혹을 이겨낼 만큼 성숙하지 않으니, 학교의 '미디어 교육' 정도로는 안 되고 법적 금지 조치와 엄격한 통제가 필수적임을 강조했다.

그가 말하는 법적 금지 조치와 엄격한 통제는, 청소년에게 가해지는 금지와 통제가 아니라 중독성 강한 알고리즘을 생성하는 소셜미디어와 기술 기업의 통제를 말한다. 그들에게 돈 벌 권리만 있는 것이 아니다. 사회적 책임까지 물어야 한다.

청소년의 삶을 지배하는 소셜미디어

독일 법정 건강보험기관 TK의 소셜미디어리포트 2026 인포그래픽. 이용 시간에 따른 부정적 감정과 심리적 부담을 비교했다.
독일 법정 건강보험기관 TK의 소셜미디어리포트 2026 인포그래픽. 이용 시간에 따른 부정적 감정과 심리적 부담을 비교했다.Techniker Krankenkasse

유럽연합(EU)이 2022년에 제정해서 시행 중인 디지털서비스법 DSA도 그 점에 초점을 두고 있다. 그러나 법이 있다고 해서 청소년의 화면이 곧바로 안전해진 것은 아니다. 지금 유럽연합은 앱의 기본 화면과 버튼 설정을 청소년에게 맞게 바꾸라고 요구하면서 메타, 틱톡과 싸움 중이다. 규제의 유무보다 기업이 주장하는 안전장치가 실제 기본값으로 충분히 작동하고 있는가에 초점이 맞춰지고 있다. 다만 법적 절차에 따른 자료 요구, 조사, 판단, 기업의 반박, 최종 결정, 항소의 순서를 밟아야 하므로 진행 속도는 느리디느리다. 그러는 사이 시간은 계속 흐르고 이제는 청소년들이 스스로 "멈추고 싶다. 도와달라"라고 말하기에 이르렀다.

처음 핸드폰이 우리 손에 들어왔을 때, 우리는 이것이 이렇게까지 삶을 바꾸리라고 생각하지 못했다. 우선 신기하고 편리한 연락 수단이었고, 부모에게는 아이가 무사히 귀가했는지 확인할 수 있는 안심의 도구였다. '문자깨나 쓰는' 요즘 아이들이라는 농담도 나왔다.

진짜 변화는 전화기가 스마트폰이 되고, 스마트폰이 소셜미디어의 입구가 되면서 시작되었다. 스마트폰은 이제 필요할 때만 열어보는 기기가 아니다. 이 작은 기기에 우리의 삶을 통째로 맡기고 있다. 한시라도 놓으면 불안할 정도로 우리의 삶을 완전히 통제하고 있다. 소셜미디어의 무한히 이어지는 영상, 끝나자마자 재생되는 다음 화면, 밤에도 울리는 알림. 편리한 기계를 받아들였지만, 그 기계 안에 주의력과 감정, 인간관계까지 수익으로 바꾸는 거대한 시장이 들어서리라곤 미처 짐작하지 못했다.

경고가 없었던 것은 아니다. 1990년대 말 인터넷이 시작됨과 동시에 인터넷이 광고와 판매의 플랫폼으로 쓰일 수 있다는 지적이 있었다. 다만 아무도 그 경고를 진지하게 받아들이지 않았을 뿐이다. 그때의 인터넷은 아직 아이들의 세계가 아니었다. 스마트폰과 소셜미디어, 추천 알고리즘이 결합해 아이들의 시간과 감정, 관계를 지배하는 오늘의 풍경까지는 사회가 제대로 상상하지 못했다.

독일 건강보험기관 DAK (독일에는 건강보험기관이 여러 개 존재)와 함부르크-에펜도르프 대학병원에서 장기 연구를 실시한 바 있다. 독일 아동과 청소년 약 150만 명이 소셜미디어를 '건강하지 못하게' 사용하고 있으며, 이 가운데 약 35만 명은 중독 수준에 이른 것으로 추산됐다. 여기에 생성형 AI라는 새로운 문제가 더해졌다. 청소년의 3분의 1 이상이 정기적으로 AI 챗봇을 이용하고 있으며, 10명 중 1명은 가족이나 친구보다 AI가 자신을 더 잘 이해한다고 느낀다고 답했다. 디지털 의존의 문제가 이제 사용 시간을 넘어 청소년의 정서에까지 침투하기 시작한 것이다. 그나마 다행인 것은 아이들이 스스로 문제의식을 느끼기 시작했다는 점이다.

오스트리아에서 시작되어 전 유럽으로 번진 "스마트폰 없는 21일" 운동

오스트리아 콘라드 로렌츠 김나지움 학생 69명이 스마트폰 단식(스마트폰 없는 생활 실험)에 앞서 휴대전화를 내려놓기 직전의 모습. 이 가운데 2명은 24시간도 버티지 못했고, 19명은 중도에 포기했으며, 48명은 3주간의 스마트폰 단식을 끝까지 완주했다.
오스트리아 콘라드 로렌츠 김나지움 학생 69명이 스마트폰 단식(스마트폰 없는 생활 실험)에 앞서 휴대전화를 내려놓기 직전의 모습. 이 가운데 2명은 24시간도 버티지 못했고, 19명은 중도에 포기했으며, 48명은 3주간의 스마트폰 단식을 끝까지 완주했다.Konrad Lorenz Gymnasium

베를린 트렙토-쾨페닉 구에 있는 김나지움 (5학년~13학년)에서 지난 3월에 "스마트폰 없는 21일"이란 실험을 했다. 평소 수업 중에 사용이 금지된 것은 물론이지만 이번 실험은 아예 기기를 학교에 제출하고 스마트폰이 전혀 없는 3주를 보냈다는 점에서 그 의미가 크다. 학교 측의 강요 없이 자발적으로 치른 실험이었다. 알고 보니 이 실험은 오스트리아의 김나지움에서 시작되어 베를린은 물론 전 유럽으로 확산된 것이었다.

처음 실험을 시작한 오스트리아 콘라드 로렌츠 김나지움의 교사, 파비안 셰크 (Fabian Schenkt)와 서면 인터뷰를 했다.

그는 실험 결과에 스스로 놀란 듯했다. 많은 학생이 스마트폰 없는 생활이 더 풍요롭다는 것을 경험했고, 그 결과를 빠르게 받아들였다고 전했다. 일상의 속도가 느려지자 훨씬 편안해졌으며 가족과 함께 시간을 보내는 여유도 다시 생겼다. 학부모들 가운데는 "이 상태를 계속 유지할 수는 없을까요?"라는 반응도 상당히 많았다고 했다.

오스트리아 전역으로 확대된 과정에서 무엇보다도 흥미로웠던 점은, 청소년들이 스스로 원했다는 사실이다. 오스트리아 공영방송 ORF의 다큐멘터리 프로그램에서 "스마트폰 없는 21일" 소식을 전했고, 그것을 본 청소년들이 우리도 하고 싶다고 하면서 순식간에 확산되었다. 2026년 3월에는 오스트리아의 약 600개 학교를 중심으로 독일, 스위스, 이탈리아까지 참여가 확대돼, 모두 7만 2천여 명의 청소년이 3주간 스마트폰 없이 지내는 실험에 나섰다.

결정적인 차이를 만든 것은 아이들, 방송, 부모, 즉 '공동체'의 협조였다는 파비안 센크 교사의 결론이 인상 깊다. 그리고 애초에 성인을 기준으로 설계된 스마트폰을 아이들에게 쥐여주고, 그것을 사용하다 보면 미디어 활용 역량이 저절로 생길 것이라고 기대하는 것은 교육에 도움이 되지 않는다는 것이 그의 생각이다.

그는 먼저 오프라인에서 디지털 세계를 배우게 하며 동시에 유치원 단계부터 폭넓은 부모 교육이 이루어져야 한다고 제안했다. 이어 가정에서는 함께 사용하는 공동 기기를 두고, 아이가 충분히 나이가 들었을 때 비로소 자기 기기를 가지고 문자 그대로 '스마트'하게 디지털 세계에 입문하도록 하자고 강조했다.

여기 참여했던 학생들은 하나같이 '동생들이 나와 같은 경험을 하지 말았으면 좋겠다'고 말했다고 한다. 어른들이 부끄러워지는 순간이다. 15년 동안의 방관과 방치를 만회하고 이제라도 아이들을 돕기 위해선 우선 어른들부터 스마트폰 화면에서 눈을 떼야 할 것 같다. 그리고 아이들 쪽을 바라보면 어떨까.
#독일 #청소년디지털안전 #소셜미디어
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