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오스트리아 콘라드 로렌츠 김나지움 학생 69명이 스마트폰 단식(스마트폰 없는 생활 실험)에 앞서 휴대전화를 내려놓기 직전의 모습. 이 가운데 2명은 24시간도 버티지 못했고, 19명은 중도에 포기했으며, 48명은 3주간의 스마트폰 단식을 끝까지 완주했다.Konrad Lorenz Gymnasium
베를린 트렙토-쾨페닉 구에 있는 김나지움 (5학년~13학년)에서 지난 3월에 "스마트폰 없는 21일"이란 실험을 했다. 평소 수업 중에 사용이 금지된 것은 물론이지만 이번 실험은 아예 기기를 학교에 제출하고 스마트폰이 전혀 없는 3주를 보냈다는 점에서 그 의미가 크다. 학교 측의 강요 없이 자발적으로 치른 실험이었다. 알고 보니 이 실험은 오스트리아의 김나지움에서 시작되어 베를린은 물론 전 유럽으로 확산된 것이었다.
처음 실험을 시작한 오스트리아 콘라드 로렌츠 김나지움의 교사, 파비안 셰크 (Fabian Schenkt)와 서면 인터뷰를 했다.
그는 실험 결과에 스스로 놀란 듯했다. 많은 학생이 스마트폰 없는 생활이 더 풍요롭다는 것을 경험했고, 그 결과를 빠르게 받아들였다고 전했다. 일상의 속도가 느려지자 훨씬 편안해졌으며 가족과 함께 시간을 보내는 여유도 다시 생겼다. 학부모들 가운데는 "이 상태를 계속 유지할 수는 없을까요?"라는 반응도 상당히 많았다고 했다.
오스트리아 전역으로 확대된 과정에서 무엇보다도 흥미로웠던 점은, 청소년들이 스스로 원했다는 사실이다. 오스트리아 공영방송 ORF의 다큐멘터리 프로그램에서 "스마트폰 없는 21일" 소식을 전했고, 그것을 본 청소년들이 우리도 하고 싶다고 하면서 순식간에 확산되었다. 2026년 3월에는 오스트리아의 약 600개 학교를 중심으로 독일, 스위스, 이탈리아까지 참여가 확대돼, 모두 7만 2천여 명의 청소년이 3주간 스마트폰 없이 지내는 실험에 나섰다.
결정적인 차이를 만든 것은 아이들, 방송, 부모, 즉 '공동체'의 협조였다는 파비안 센크 교사의 결론이 인상 깊다. 그리고 애초에 성인을 기준으로 설계된 스마트폰을 아이들에게 쥐여주고, 그것을 사용하다 보면 미디어 활용 역량이 저절로 생길 것이라고 기대하는 것은 교육에 도움이 되지 않는다는 것이 그의 생각이다.
그는 먼저 오프라인에서 디지털 세계를 배우게 하며 동시에 유치원 단계부터 폭넓은 부모 교육이 이루어져야 한다고 제안했다. 이어 가정에서는 함께 사용하는 공동 기기를 두고, 아이가 충분히 나이가 들었을 때 비로소 자기 기기를 가지고 문자 그대로 '스마트'하게 디지털 세계에 입문하도록 하자고 강조했다.
여기 참여했던 학생들은 하나같이 '동생들이 나와 같은 경험을 하지 말았으면 좋겠다'고 말했다고 한다. 어른들이 부끄러워지는 순간이다. 15년 동안의 방관과 방치를 만회하고 이제라도 아이들을 돕기 위해선 우선 어른들부터 스마트폰 화면에서 눈을 떼야 할 것 같다. 그리고 아이들 쪽을 바라보면 어떨까.
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