기수경

- 현장에서 기억에 남는 반응이 있다면?

- 인공지능(AI)은 어떻게 접목하게 됐나?

- 실제 장애있는 관객도 많이 이용했나?

- 서비스를 준비하면서 특별히 감사한 사람이 있나?

노디스트 AI 해설 기술로 돈화문국악당 국악공연에서 자막 해설, 음성 해설을 이용 중인 시청각 장애인 관객. 이날 공연장의 1/3에 달하는 관객이 노디스트를 이용했다."올 엄두를 내지 못하는 장애 관객들이 많다. 하지만 일단 경험하면 평생 남는 경험이 되기도 한다. 무대 가까이 앉은 시각장애인 관객에게 귓속말로 '지금 지휘자가 땀을 흘리며 감동한 표정을 짓고 있다'고 전해드렸더니 '멍하니 있지 않아도 되어서 너무 좋다'고 했던 게 잊히지 않는다.근육병이 있어 휠체어를 타는 젊은 관객은 어머니와 함께 예술의전당에 17년 만에 외출했다. 그 어머니가 얼마 전 돌아가셨는데, 우리 협회에서 조문을 갈 정도로 인연이 깊어졌다. 그 공연이 어머니와의 소중한 추억이 됐다더라.""처음에는 관객 옆에 앉아 소곤거리며 상황을 해설했다. 그 뒤엔 사람이 녹음한 해설 파일을 상황별로 틀어 드렸다. 그런데 라이브 공연의 즉흥적인 상황을 따라잡을 수가 없었고, 주변 관객들 눈치가 보여 AI를 도입했다. 무대의 영상 정보와 음성 정보를 함께 수집해 해설을 자동 생성하는 멀티모달(multi-modal) 기술이다. 지휘자의 격렬한 움직임이나 분위기의 고조 같은 것을 자막 폰트의 변화로 표현하는 실험도 하고 있다. 현재 특허 출원을 준비 중이다.기존에는 음성 해설사가 별도의 방에서 마이크로 설명하는 방식이 일반적이었다. 이렇게 배리어프리로 각색된 공연에서만 내용을 제대로 이해할 수 있었다. 그걸 깨고 싶었다. 노디스트는 음성 해설과 자막 해설을 하나의 기기에서 동시에 공급한다. AI 학습 수집과 장애 당사자 서비스 제공을 위해 허가를 받은 공연과 전시는 50편에 이른다. 시각장애인이 쉽게 예매할 수 있는 서비스도 제공한다.""지난 3월 CTR그룹 신라상회 기금 지원을 받으면서 장애 관객들을 모실 일이 폭발적으로 늘었다. 올해만 30회 공연에 300여 명이 참여했다. 지난 6월 9일 한국페스티벌앙상블 40주년 기념 공연에서는 첼로가 갑자기 고장 나는 돌발 상황이 있었는데, 그 상황도 실시간으로 생생하게 자막과 음성으로 전달할 수 있었다.""꼭 말하고 싶은 분들이 있다. 첼리스트 장성찬 선생님은 본인 사비로 R석, VIP석 티켓을 우리한테 나눠줬다. 그 인연으로 진솔 지휘자님, 작곡가 이상준 선생님도 만나게 됐다. 진솔 지휘자님이 이끄는 '플래직'이라는 팀, 말러리안 오케스트라 공연은 거의 매진인데도 장애 관객들을 위해 우리 서비스를 적용해 줬다. 시각·휠체어·청각장애 관객이 한자리에 초청될 수 있었던 것도 그 덕이다.예술의전당에도 정말 고맙다. 2024년에 우리는 아무 기관도 아닌 그냥 사이드 프로젝트 팀이었는데도, 자막 해설 디바이스를 넣을 수 있게 협의해 주고 자막 해설, 음성 해설을 할 수 있게 지원해 주었다. 이런 분들이 한 분 한 분 힘을 보태주지 않았다면 지금의 노디스트는 없었을 것이다."