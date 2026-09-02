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지난 7월 28일 서울 종로구 교보문고 광화문점에 히가시노 게이고 작가의 작품이 진열되어 있다.연합뉴스
작가 히가시노 게이고(東野圭吾)가 세상을 떠났다. 그의 작품을 모두 따라 읽지는 못했지만, 그리고 비평가로서 판단하기에 그의 작품이 모두 고른 수준을 유지한다고 보진 않지만, 히가시노가 득의(得意)의 영역을 개척한 작가라고 생각한다. 추리 소설을 즐겨 읽는 독자로서 안타깝다. 히가시노가 일본에서, 한국에서 개척한 문학적 영토에 대해서는 이미 많은 분석이 나왔다. 작품의 질을 떠나서 히가시노는 보기 드문 베스트셀러 작가였다.
히가시노는 단독으로 105권의 책을 냈다고 한다. 일본에서만 총 1억 부가 넘는 발행 부수를 기록했다. 일본에서만 인기를 얻은 게 아니다. 히가시노는 한국인이 가장 많이 읽은 외국 작가이다. 자료를 찾아보니 2009년 1월부터 2019년 1월까지 교보문고가 집계 발표한 10년 치 소설 누적 판매량에서 국내외 통틀어 히가시노가 127만 부로 1위였다. 도서 대출 영역도 비슷하다. <한겨레>가 2016년부터 2026년 7월26일까지 전국 1600여 개 도서관의 대출 데이터를 살핀 결과, 역대 대출 1위가 히가시노의 <나미야 잡화점의 기적>이다. 약 28만 건 정도이다.
또한 국립중앙도서관이 전국 도서관 대출 데이터를 2016년부터 최근까지 합산 발표한 자료에 따르면 '종합 인기 대출 1000종' 안에 히가시노 작품만 15종이 들어 있었다. 그중 상위를 차지한 작품 목록은 <나미야 잡화점의 기적>, <용의자 X의 헌신>, <라플라스의 마녀>, <가면 산장 살인 사건>, <기린의 날개>, <녹나무의 파수꾼>, <악의>, <연애의 행방>, <그대 눈동자에 건배>, <위험한 비너스> 등이다. 나도 모두 읽었는데, 작품들의 세부 경향은 차이가 있다.
히가시노 게이고는 왜 이렇게 많이, 널리 읽혔는가?
그렇다면 자연스럽게 떠오르는 질문은 히가시노가 이렇게 인기를 끈 이유이다. 조심스러운 판단이지만, 내가 알기로 국내 문학계에서 비평가나 연구자들이 히가시노를 본격적인 연구나 비평대상으로 다루지는 않았다. 이런 경향은 내가 가장 좋아하는 작가 중 한 명인 미야베 미유키에 대해서도 마찬가지이다.
그렇게 된 이유는 히가시노나 미야베를 장르문학이라는 틀로 규정짓고, 본격문학에서 배제하기 때문이다. 이 글에서 이런 판단의 타당성을 상세히 검토할 수는 없다. 다만, 범박하게 말하면 문학에는 오직 좋은 문학과 그렇지 않은 문학이 있을 뿐이고 그 좋음과 나쁨의 기준에 대한 논의만이 유효하다는 점은 적어둔다. 본격 소설, 장르 소설, 대중소설이니 하는 명칭은 편의적 구분일 뿐이다.
다시 묻자. 왜 히가시노 작품은 긴 시간 동안 이렇게 많이, 널리 읽혔는가? 단도직입적으로 말하면, 재미가 있기 때문이다. 뻔해 보이는 답이지만, 따져보면 그 의미가 만만치 않다. 소설의 재미는 무엇인가? 예전에 읽은 어느 계간지에 평론가 김현 30주기를 기념하는 특집이 실렸다. 문학평론가 김현을 아는 분들이 참여한 좌담에서, 김현이 생전에 작품 감상의 개념으로 '재미'를 언급한 대목이 눈에 띄었다.
"그 당시에 김현 선생이 개발한 작품 감상에 관한 용어가 '재밌다'였습니다. '니 작품 재밌더라.' '니 글 재밌더라' 이런 얘기 하셨는데 그것 때문에 황동규 선생님은 되게 싫어하셨어요. '재밌다니 감동했다고 해야지.'(일동 웃음)" - <문학과 사회> 2020년 여름호 중
이 대화에서 "재미"는 "감동" 등에 비해 뭔가 수준이 낮은 것으로 치부된다. 과연 그럴까? 그렇다면 재미는 무엇인가? 미야베의 빼어난 시대 소설 <세상의 봄>을 평하면서 나는 이렇게 적었다.
"사전을 찾아보면 재미는 "아기자기하게 즐거운 기분이나 느낌"이라고 되어 있다. 어떤 이유로 우리는 즐거운 기분과 느낌이 들게 되는가? 재미의 어원을 따져보면, 재미는 순수한 한국어는 아니라는 게 정설이다. 재미는 어원적으로는 한자어인 자미(滋味)와 연결된다는 해석이 있다. 자미는 영양분이 많고 맛있는 음식이라는 뜻이다. 재미는 맛의 문제다. 한마디로 그 음식, 영화, 소설을 맛보는 주체의 반응에 속하는 것이다. 그렇다면 어떻게 관심이 생기는가? 관심과 재미는 작품 자체가 지닌 고유한 맛이 물론 있어야 한다." (오길영 <희망의 비평>)
재미에도 여러 급이 있다. 히가시노 소설이 잘 보여주듯이 디테일의 생생한 설정, 실감 나는 장면 만들기, 문장의 고유한 맛 등에서 발생하는 잔재미도 무시할 수 없다. 하지만 진짜 재미는 그들의 작품을 보거나 읽으면서 관객이나 독자가 느끼게 되는 감각과 인식의 충격이다. 그런 충격은 관객이나 독자가 인지하지 못해 온 다른 삶과 세계를 느끼게 해주는 데서 나온다. 그들의 세계는 이미 있는 세계의 재현이 아니라 그 세계에 기반을 두되 전혀 다른 새로운 세계, 일종의 증강현실(augmented reality)을 창조한다.
문학은 있는 현실의 소박한 재현이 아니다. 이런 창조성은 소위 본격문학만이 아니라 장르문학에서도 관건이 된다. 특히 세상을 지배하는 것처럼 보이는 악의 형상화가 중요하다. 나는 한국문학의 한 구멍이 악의 문제를 제대로 형상화하지 못하는 점이라고 판단한다. 최근 어느 문학상 심사를 위해 최근 출간된 한국소설을 읽으면서 그 점을 다시 확인했다.
히가시노 소설은 다양한 인물 형상화를 통해 악의 형성과정을 포착한다. 그가 자주 쓰는 범죄소설에서 살인과 같은 범죄가 관심의 대상이 되는 이유? 그런 범죄의 맥락을 파헤치는 과정에서 독자가 느끼는 호기심의 궤적도 있지만, 그 범죄에서 드러나는 우리 시대 인간의 형질(character)이 주는 울림을 주기 때문이다.
모든 좋은 작품이 그렇듯이 작품에서 중요한 것은 '어떻게(how)'가 아니라 '왜(why)' 이다. 히가시노 소설은 이런 질이 좋지 않은 인간, 악인에게 개성을 부여한다. 그리고 왜 그런 자들이 그런 일그러진 인격을 갖게 되었는지를 파고든다. 그리고 그런 인물형은 한 개인의 특별한 자질이 아니라 그가 살아온 사회의 영향력이 강하게 작용한 결과임을 드러낸다. 그 점에서 히가시노 작품은 미야베 미유키 작품과는 다른 맥락에서 사회파 미스터리의 성격을 지닌다.
히가시노 게이고가 작중 인물을 통해 독자에게 하고 싶었던 말