▲
배우 이준영은 지난 5월 JTBC <냉장고를 부탁해>에 출연했다.JTBC
지난 5월 JTBC <냉장고를 부탁해>에 출연했을 때도 그랬다. 선한 역할과 악한 역할의 눈빛 차이를 보여달라고 하자 빨개진 귀를 쓸어 넘기며 금세 집중 모드로 들어갔다. 춤을 보여달라는 요청에도 자리에서 일어났다. 셰프들과 나란히 서서 아이돌 출신다운 정확한 춤선을 보여줬다.
낯을 가리는 것은 그의 성향이다. 하지만 그 성향이 해야 할 일을 하지 않는 이유가 되지는 않는다. 낯은 가리지만 일은 안 가린다. 사람은 어려워해도, 일 앞에서는 몸을 사리지 않는다.
2024년 2월 유튜브 <살롱드립2>에 출연했을 때 이준영은 함께 디즈니플러스 오리지널 시리즈 <로얄로더>를 찍은 이재욱과의 첫 만남을 이야기했다. 낯을 많이 가리는 이준영에게 먼저 다가가는 일은 쉽지 않았다. 하지만 앞으로 함께 연기할 배우 이재욱과 빨리 친해져야겠다고 생각했다. 그래서 용기를 내 먼저 밥을 먹자고 했다.
그렇다고 이준영이 내향성을 극복한 것은 아니다. 그는 여전히 낯을 가린다. 부끄러우면 귀가 빨개지고, 많은 사람의 시선이 자신에게 향하는 것도 어려워한다. 라이브 방송을 꺼버린 것도 '이렇게 많은 사람들 앞에서 실수하면 어떡하지'라는 걱정 때문이었다.
그래도 해야 할 때는 한다.
내향적이라는 말은 종종 소극적이라는 말과 비슷하게 쓰인다. 낯을 가리니 사람들 앞에 나서는 것도 싫어할 것이고, 어색한 상황이라면 어떻게든 피하려 할 것이라고 생각하기 쉽다. 하지만 이준영을 보고 있으면 둘은 다른 문제라는 생각이 든다. 필요할 때 자신의 성향을 핑계로 삼지 않는 사람. 이준영의 매력은 어쩌면 여기에 있는지도 모르겠다.
배우가 되기까지
그가 배우가 된 과정도 비슷하다.
이준영이 처음부터 배우를 꿈꿨던 것은 아니었다. 스트릿댄서로 활동하다 아이돌 그룹 유키스의 멤버로 합류했다. 유키스 시절 뮤직비디오를 촬영하면서 연기가 뜻대로 되지 않아 다른 멤버들은 촬영을 잘 마치는데 자신만 유난히 시간이 오래 걸리는 것이 속상했다. 그래서 연기를 배우기 시작했다.
연기를 연습하다 보니 '내가 해볼 수 있는 일이 있을까' 하는 마음이 들어 오디션을 보기 시작했다. 배우 도전을 처음부터 환영받은 것도 아니다. 당시만 해도 아이돌 출신 연기자에 대한 시선이 지금처럼 호의적이지 않았다. 촬영장에 자신이 등장하면 한숨부터 쉬는 사람들도 있었다고 한다.
오디션에서도 수없이 떨어졌다. 가수 활동이 뜸했던 시기에는 아르바이트를 하며 연기를 준비했다. 그런데도 계속했다. 자신을 믿고 기회를 준 사람들에게 보답하고 싶어서였다. 그러다 tvN <부암동 복수자들>(2017)의 '이수겸'을 만났다.
배우 이준영의 이름을 본격적으로 알리고, 첫 별명인 '수겸 학생'을 만들어준 작품이다. 나만 못해서 속상한 마음에 시작한 연기가 어느새 또 하나의 본업이 됐다.