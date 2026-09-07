김혜진

"잘못된 공사예요. 호안도 원래 있던 걸 없애고, 시멘트로 다 정비했어요. 보를 철거한 건, 물길을 다시 잇고 물고기들이 자유롭게 이동하도록 하기 위해서인데, 이 경사진 인공 여울을 물고기들이 거슬러 오르긴 쉽지 않아 보여요."

"백궁보와 백현보의 경우, 보 철거와 하상, 호안 정비가 한 세트로 계획됐어요. 저희가 백궁보의 인공 여울을 보고 굉장히 충격을 받아서, '백현보는 절대 그렇게 공사하지 말라'고 요구했어요. 그래서 하상 공사는 피했지만, 대신 호안의 조경석이 좀 과하게 조성됐어요. 예산이 과도하게 책정되면, 하상이나 호안을 불필요하게 정비하는 일이 생겨요."

"보가 있는 것보다야 낫죠. 하지만 보를 철거한 뒤, 인공 여울을 설치하고 조경석을 쌓으면서 자연스러운 하천의 모습을 충분히 회복하지 못한 건 아쉬워요. 보 철거의 목적은 단순히 구조물 하나를 없애는 게 아니라, 물길의 종적 연결성을 회복하고 하천과 수변이 자연스럽게 이어지는 횡적 연결성까지 되살리는 데 있다고 생각해요."

하천 바닥에 설치한 '인공 여울' 때문에, 보가 없는데도 상류의 물이 정체되어 있다이어 우리는 200여 미터를 더 걸어, 백궁보가 있던 자리에 다다랐다. 그런데 그곳에서 예상치 못한 풍경을 맞닥뜨렸다. 보를 없앤 게 분명한데, 마치 보가 있는 듯했다. 가파른 경사 위의 물은 정체돼 있고, 그 아래의 물은 울퉁불퉁한 돌바닥 위로 세차게 흐르고 있었다. 물소리는 시원했으나, 물길은 시원하지 않았다. 이 사무국장은 그것 또한 하상이 패는 것을 방지하기 위해 돌을 철망으로 고정한 '스톤네트'를 바닥에 설치했기 때문이라고 했다. 이 또한 '인공 여울'이라고, 그는 씁쓸하게 덧붙였다.탄천의 보를 허물어 물길을 연 건 분명 반가운 일이다. 그러나 그 이면엔 결코 조화롭다 할 수 없는 모순이 존재했다. 백궁보와 백현보는 환경부의 '수생태계 연속성 확보사업'으로 철거되었다. 수생태계 연속성 확보사업이란 '하천의 자연스러운 물길과 생태적 흐름을 되살리기 위해 환경부와 지자체 등이 중심이 되어 추진하는 환경사업'을 말한다. 이름 그대로 '생태 복원'이 주가 되어야 했지만, 실상은 그렇지 못했다.성남환경운동연합이 주최한 '보 해체 후 자연기반해법을 활용한 자연성 회복 토론회'에서 백경오 한경국립대 토목안전환경공학과 교수는 '인위적인 조치가 없어도 하상은 장기적으로 안정된 경향을 띤다'며 인공 여울 설치 같은 관행적 사업의 비효율성을 지적한 바 있다.백 교수의 지적처럼, 보 철거의 본질은 '자연성 회복'이어야 한다고 이 사무국장은 강조했다. 자연의 자생력을 믿고 인위적 개입을 최소화하는, 이른바 '자연기반해법'이 바탕이 되어야 한다고. 보 철거의 모든 과정을 지켜본 그는 그 부분을 가장 안타까워했다.