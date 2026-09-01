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새덕후 스스로 외출하는 집고양이와 사람을 의지하지 않는 들고양이가 대상이라고 하고는 길고양이 급식 중단과 살처분을 주장했다.새덕후 유튜브
그런데 한국의 도시는 아파트 문화이므로 미국, 호주, 뉴질랜드와 달리 대부분 캣맘들이 주는 사료에 의존하는 길고양이다. 도시에서는 뉴질랜드처럼 사람으로부터 먹이를 제공받지 않고 자연에서 온전히 새를 잡아먹고 살아가는 야생고양이를 찾기 힘든 것이다. 그럼에도 새덕후는 캣맘들의 사료에 의존하는 길고양이들의 급식 중단과 살처분을 외치는 우를 범하고 있다.
제인 구달 박사도 고양이 살처분을 주장했다?
새덕후는 제인 구달 박사도 '고양이 살처분은 어쩔 수 없다' 했다며, 길고양이 살처분 주장을 합리화했다. 사실관계 확인을 위해 제인 구달의 저서 <희망의 자연>을 찾아봤다.
제인 구달이 <희망의 자연> 제4부 '섬새들을 살리기 위한 투쟁'에서 "새들과 무방비한 새끼들을 보호하려면 어쩔 수 없다"고 말한 것은 사실이다. 그러나 제인구달의 '어쩔 수 없다'는 말엔 다음과 같은 전제 조건이 있었다.
"섬의 토착종들은 경쟁할 다른 초식 동물도, 그들을 잡아먹거나 짓밟는 육생 포식자도 없는 환경이었다. 잘 알려진 갈라파고스 섬의 새들과 같은 일부 조류들은 단 한번도 투쟁 혹은 도피 행동을 개발할 필요가, 다시 말해 두려워하는 법을 배울 필요가 없었다. 그리하여 배를 타고 온 인간들에 의해 섬의 새들은 손쉬운 먹이가 되었고, 날지 못하는 도도는 잡혀 먹혀서 멸종에 이르렀다. 날지 못하는 카카포 역시 거의 그런 처지가 될 뻔했다"
제인 구달은 '갑자기 배를 타고 섬에 들어 온 인간뿐만 아니라 이들이 데려온 토끼와 염소와 쥐와 고양이가 날지 못하는 섬의 토착조류들을 멸종위기로 몰아가기에, 이들을 보전하기 위해서는 어쩔 수 없이 침입종을 처리해야 한다'고 했다. 날지도 못하는 희귀 토착종들의 멸종을 막기 위한 급박한 사정 때문이었다.
섬나라인 호주, 뉴질랜드와 한국과는 중요한 차이가 있다. 제인 구달이 어쩔 수 없다고 말한 새들은 날지 못하는 희귀 토착종들이었다. 그러나 새덕후의 촬영 장소가 홍도다. 뉴질랜드처럼 '섬'이라는 환경은 동일하지만, 홍도는 날지 못하는 토착 멸종위기종이 사는 곳이 아니다. 남쪽 나라와 대륙 사이의 수천km의 먼 하늘길을 날아가다 홍도에 잠시 쉬는 수십만 마리의 철새들이다.
새덕후는 작은 섬의 새 피해를 보여주면서 대한민국 도시에 살아가는 길고양이들의 급식 중단과 살처분을 강조했다. 그러나 대한민국 도시에 살아가는 새는 제인 구달이 말한 날지 못하는 토착종이 더더욱 아니다. 대한민국 도시에 살아가는 새들은 외부 공격을 피하는 능력이 학습되어 있고, 비행 실력이 뛰어난 새들이다. 우리나라엔 날지 못해 고양이에게 희생되는 멸종위기의 토착 조류가 존재하지 않는다. 한반도는 유라시아 대륙과 연결된 지역으로 호랑이, 삵, 여우, 담비 등 다양한 육상 포식자가 존재해 왔고, 비행 능력이 없는 조류는 생존 경쟁에서 살아남을 수 없었기 때문이다.
고양이 급식 중단과 살처분을 주장하기 위해서는 그 근거와 사실 관계가 명확해야 한다. 그러나 대한민국엔 고양이로 인해 멸종위기로 내몰린 토착 조류 자체가 없다. 새덕후가 영상에서 보여준 새 몇 마리가 대한민국 새의 멸종 위기를 의미하지도 않는다. 홍도를 잠시 거쳐 가는 수십만 마리의 새들이 고양이로 인해 멸종될 염려는 전혀 없다.
홍도와 마라도처럼 고양이에 의한 새 피해가 발생하는 곳은 그 섬의 특징에 맞는 대책을 마련하면 된다. 섬에서 발생하는 극히 일부 사진으로 전국 도시 고양이의 급식 중단과 살처분을 외친 새덕후의 주장은 심각한 왜곡이다.
연간 24억 마리가 희생된다?
새덕후의 주장을 동조하는 이들은 연간 평균 24억 마리의 새가 고양이에 의해 죽임을 당한다는 미국의 < The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States >라는 7쪽짜리 보고서의 통계를 살처분 근거로 내세운다. 환경부가 발표한 연간 800만 마리의 유리창 충돌사보다 고양이가 죽이는 새가 더 많을 거라는 것이다.