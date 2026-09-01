AFP 연합뉴스

5월 18일(현지시간), 우간다와 콩고민주공화국 사이의 부순가 국경 검문소에서 한 국경 보건 담당관이 여행객의 체온을 측정하고 있다.지난 8월 27일 질병관리청은 아프리카 지역에서 에볼라바이러스가 큰 규모로 유행하고 있으며, 국내에서는 3명의 의심 환자가 발생했으나 모두 음성 판정을 받았다고 밝혔다. '민·관이 합동'해 '총력'을 다하고 있다는, 국제 공중보건 위기 시 한국 정부가 언제나 강조하는 내용도 다시 등장했다.같은 날, 콩고민주공화국은 자국 분디부교형 에볼라 누적 사망자가 8월 27일 기준 2786명에 달했다고 밝혔다. 분디부교형은 2007년 우간다 분디부교 지역에서 처음 확인된 에볼라바이러스의 한 종이다. 한국 시민들이 국내 확진 사례가 없다는 질병청의 브리핑을 듣는 동안, 콩고민주공화국을 포함한 아프리카의 시민들은 백신도, 보장받아야 할 기본적인 의료 접근성도 박탈당한 채 2026년의 유행을 지나고 있다.에볼라가 유행하고 있는 지역들은 주민들이 평소 인도주의적 위기와 분쟁 상황을 겪으며 폭력을 피하기 위한 필사적인 노력을 거듭해 오고 있던 곳이다. 건강 불평등이 언제나 기존 불평등의 축을 타고 심화하듯, 이 지역에서는 의료, 깨끗한 물, 식량, 주거, 보호를 포함한 필수 서비스에 대한 접근성 제한도 보고돼 왔다. 폭력을 피해 이주하는 국내 실향민(IDP)들이 밀집해 있는 지역이 높은 질병 전파 위험 아래 있는 것도 유사한 이유다.에볼라는 대표적으로 제국주의의 역사, 그리고 국제적인 불평등과 관계된 질환이다. 근대 제국주의 확장 시기, 서구 열강은 원주민의 땅에서 무분별한 채광, 난개발, 삼림 파괴를 일삼았다.식민주의에 기반한 급격한 도시화의 결과, 자연 생태계는 교란됐고, 바이러스 숙주인 야생동물과 인간의 접촉 면적은 급격히 넓어졌다. 에볼라 같은 바이러스가 인간 사회로 유입될 환경이 만들어진 배경이다.자원 수탈로 인한 생태적, 경제적, 사회적 황폐화는 해당 지역의 사회적 자본을 약탈하는 결과를 낳았다. 동시에 그 땅에 살던 사람들을 위해 기초적인 자원조차 제공하지 않았던 식민 권력은 수탈한 땅에 에볼라가 유입됐을 때 이를 조기에 진단하고 치료할 기본적인 방어선조차 없게 만들었다.반면 식민주의의 권력 속에서 본래 그 땅에 사는 사람들은 관리해야 하는 인구로 처리되었다. 이 과정에서 보건과 의료는 핵심적인 기술로 기능했다. 예를 들어 식민지 보건 당국은 환자를 수용하고 치료하기보다는 강제 격리, 통행 제한, 전통 장례 금지, 처벌 등 중심의 권위주의적 정책을 집행했다. 이는 이후 에볼라가 확산한 지역에서 적절한 공중보건적 조치가 이뤄지기 어렵게 하는 문화적 배경으로 기능했다.현재의 국제보건 상황은 이와 같은 연속선상에 있다. 과거 식민 당국이 환자를 치료하기보다 통제하는 데 집중했던 것처럼, 자원 추출로 부를 얻은 국가들은 파괴되고, 질병을 겪고 있는 나라 주민들에 대해 지원은커녕 '입국 금지'와 같은 대응을 반복한다.일례로 미국은 지난 5월부터 에볼라에 대응한다는 명분으로 콩고민주공화국·우간다·남수단에 체류한 외국인의 입국을 금지했고, 최근에는 콩고민주공화국 체류 자국민에 대해서도 입국을 금지했다. 캐나다도 뒤를 이어 콩고민주공화국과 우간다 체류 외국인의 입국을 금지했다.반면 국제보건 위기 해결에 즉시 투입할 수 있는 세계보건기구(WHO) 보건 위기 프로그램은 2024년과 2025년 당시 무려 5억 5300만 달러의 자금 부족에 시달렸다. 비상사태 대비 기금은 2026년 초 기준 1950만 달러밖에 남지 않았고, 지역 비상 대응 인력은 절반으로 줄었다.아프리카질병통제예방센터(아프리카 CDC)는 지난 6월 콩고민주공화국·우간다의 분디부교형 에볼라 대응을 위해 14억 달러가 필요하다고 추계했지만, 전염병 확산을 막기 위한 예산 확보는 요원하다. 미국은 그간의 미납 분담금(약 2억 6000만 달러)을 남긴 채로 2026년 1월 WHO를 탈퇴해, 최소한의 책임마저 기대할 수 없는 혼란의 시기가 도래했다.