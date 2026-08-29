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중국 우체국에 출근한 휴머노이드.전시장에서 관람객의 시선을 붙든 것은 관절과 외형, 즉 하드웨어였습니다. 그러나 중국 로봇 업계에서 자금이 실제로 몰리는 곳은 피지컬 AI(Physical AI) 모델과 데이터입니다. 2026년 상반기 중국 피지컬 AI 모델 분야 투자 규모는 460억 위안(약 9조 4300억 원)을 넘었습니다.규모보다 중요한 것은 배분의 변화입니다. 2025년에는 이 분야 투자의 50%가 초기 창업 기업에 갔지만, 2026년에는 92%가 실제 납품 실적과 성숙한 모델을 확보한 선두 기업에 집중되었습니다. 모델 평가 기준이 개념에서 실적으로 넘어갔다는 신호입니다.콰웨이 인텔리전스 (Kuawei Intelligence, 跨维智能)는 생성형 시뮬레이션 엔진 '덱스버스(DexVerse)'와 이종 데이터를 통합하는 '덱스터리티-BEV' 기술을 통해 물리 세계의 디지털 트윈을 구현했으며, 자체 세계 모델 '덱스월드모델'은 글로벌 벤치마크 월드아레나에서 1위를 차지했습니다.2026년 6월 10억 위안(약 2050억 원) B라운드 투자를 유치해 기업 가치 100억 위안(약 2조 500억 원)을 돌파했고, 선전캐피털그룹, 첸하이모펀드, 궁인캐피털 등 국유 자본과 렌즈테크놀로지 등 산업 자본이 참여했습니다. 현재 50개 이상 업종에 1,500개 이상의 모델을 배포했으며, 2026년 매출은 전년 대비 3~4배 성장이 예상됩니다.칭옌테크(Qingyan Technology,清雁科技)는 미분 기하학을 활용해 물리 세계를 '하나의 물체는 하나의 함수'로 표현하는 기하 물리 기반 피지컬 AI 프레임워크를 구축했으며, 검증 가능 학습과 지속적 학습이라는 두 가지 패러다임을 통해 모델의 신뢰성과 적응력을 확보했습니다. 자체 개발한 기하 물리 엔진은 주류 엔진 뉴턴보다 5.2배 빠른 계산 효율을 기록했고, WRC 2026에서는 예측 불가능한 환경 변화에도 스스로 대응하는 모습을 선보였습니다.2026년 8월 군롄캐피털(君联资本)이 주도하고 쑤창토우(苏创投) 등이 참여한 수억 위안 규모의 A라운드 투자를 유치했습니다. CTO 왕판(王凡)은 다수의 기술 노선이 데이터와 파라미터 규모를 쌓는 데 의존하지만 이는 훈련된 장면을 기억하는 것일 뿐 물리 세계의 법칙을 이해하는 것이 아니라고 지적했습니다.세 번째 결정적인 사례가 타스지항(TARS, 它石智航)입니다. 2025년 2월 설립된 이 회사의 창업팀은 전 화웨이 자율주행 CTO이자 DJI 머신비전 총괄을 지낸 CEO 천이룬(Chen Yilun, 陈亦伦), 전 화웨이 '천재 소년' 출신 수석과학자 딩원차오(Ding Wenchao, 丁文超), 전 바이두 자율주행사업군 총재인 이사장 리전위(Li Zhenyu, 李震宇)로 짜였습니다.이들이 가장 먼저 만든 것은 로봇 본체가 아니라 데이터 수집 장비와 모델이었습니다. 웨어러블 시스템 센스허브(SenseHub)는 인간의 작업 방식을 바꾸지 않은 채 시각·촉각·동작·언어를 함께 기록하고, 그 결과물인 세계 최초의 대규모 실세계 VLTA(Vision-Language-Tactile-Action) 데이터셋 WIYH는 오픈소스로 공개됐습니다.2026년 3월 발표한 범용 피지컬 AI 대형모델 AWE 3.0은 처음 보는 시점에서 작업 성공률을 3배 높이고 기계적 떨림을 45% 줄였으며, 같은 달 서브밀리미터급 와이어하네스 조립으로 기네스 세계기록 명단에 올랐습니다. 비결은 단순한 '시각(Vision)'이 아닌 '물리적 감각(Physical Sense)' 을 로봇에 부여한 것인데 AWE(AI World Engine) 모델이 하네스의 유연한 변형을 실시간으로 예측하고 로봇의 손목에 내장된 힘/촉각 센서가 피드백을 주면서 '시행착오'를 거쳐 스스로 최적의 각도와 힘을 찾아내도록 한 것입니다.자본은 이 기업의 가치를 정확히 평가했습니다. 창업 1년 만에 7억 달러가 들어왔고, 2026년 4월 Pre-A 라운드에서 4억 5500만 달러가 추가됐습니다. 1년 여 만에 이 스타트업의 기업 가치는 130억 위안 (한화 약 2조 6500억원)으로 평가됩니다.2026년이 배포의 원년이라면, 2027년은 데이터 회수의 원년입니다. 올해 배포된 수만 대의 로봇이 실전 데이터를 대량으로 되돌려 보내기 시작하기 때문입니다. 중국의 설계는 배포(Deployment) → 데이터 회수(Data Collection) → 모델 고도화(Model Enhancement) → 재배포(Re-deployment)로 이어지는 폐쇄형 루프입니다.이 루프를 돌리기 위해 전국에 피지컬 AI 훈련장이 깔리고 있습니다. 중국정보통신연구원(中国信息通信研究院) 보고서에 따르면 2026년 6월 말 기준 가동 중인 훈련장은 70개 이상, 건설 중이거나 계획 중인 곳이 46개로 총 120개에 육박합니다. 이 훈련장들은 공업 제조, 가정 서비스, 상업 소매, 의료 양로, 특수 응급 등 5대 업종 시나리오를 아우르며 물류 창고와 자재 운반 작업이 전체의 40%를 차지할 만큼 집중 배치되어 있습니다.인터넷 대기업도 이 인프라에 들어와 있습니다. 텐센트 클라우드는 피지컬 AI 데이터 선도 기업 IO-AI와 원스톱 데이터 플랫폼을 내놓았고, 바이두는 피지컬 AI 데이터 마켓을 열었습니다. 징둥(JD.com)은 세계 최대 규모의 피지컬 AI 데이터 수집 센터를 세운 데 더해 수집–저장–라벨링–훈련–평가–시뮬레이션–측정 전 과정을 아우르는 데이터 인프라를 공개하고, 2000시간 분량의 고정밀 라벨링 데이터셋을 처음으로 오픈했습니다.수집 방식도 다층화되고 있습니다. 인스퍼(Inspur)의 하이뤄 피지컬 AI 훈련 플랫폼은 주종 원격 조작, VR 원격 조작, 모션 캡처, UMI 말단 수집을 모두 지원합니다. 콰웨이즈넝은 자율주행의 BEV(Bird's Eye View) 기술을 3차원 물리 공간으로 확장해 시각, 힘각, 모터 신호 등 이기종 데이터를 하나의 좌표 공간으로 통합했습니다.수익 모델까지 데이터 논리를 따라갑니다. 콰웨이 인텔레전스가 시도하는 'Physical Token 경제학'은 대형언어모델(LLM)의 토큰 과금을 물리 세계로 옮긴 것입니다. 창업자 자쿠이(Jia Kui, 贾奎)는 "피지컬 토큰 이코노미" 라는 용어를 제안했습니다.인력·데이터·컴퓨팅 자원을 투입해 최종적으로 '얼마나 많은 신뢰할 수 있는 물리적 작업 능력'이 생산되었는가를 계측하고 단위화하여 물리 AI도 Physical Token이라는 표준 단위로 그 생산량과 효율을 평가하자는 것입니다 로봇이 실제 작업(분류, 조립, 검사 등)을 수행할 때마다 소비되는 Physical Token 양에 따라 사용량 기반(Usage-based) 과금이 되고 로봇 노동력에 따른 수익을 모델 회사가 일정 부분 가져가는 수익 모델입니다.2026년 WRC 메인 포럼에서 유니트리 CEO 왕싱싱(王兴兴)은 중국 휴머노이드 로봇의 '챗GPT 순간'이 오기까지 10년이 걸릴 수 있다고 전망했습니다. 이 10년은 다른 방식으로 읽어야 합니다. 중국의 고속 반복(Fast Iteration) 문화가 시간 축 자체를 압축하고 있기 때문입니다. 압축의 속도를 보여주는 사례가 로봇 올림픽 개막식의 자율 방진이었습니다.이 회사의 엔드투엔드 연구 성과가 로봇 분야 최상위 학술지 Science Robotics 첫 페이지에 오른 것이 8월 19일이었고, 그 결과를 현장에서 80대 규모로 실증하기까지 걸린 시간은 사흘이었습니다. 논문에서 현장까지의 거리가 사흘로 줄어든 산업에서 10년이라는 단위는 다른 의미를 가집니다.숫자도 같은 방향을 가리킵니다. 2026년 상반기 중국의 휴머노이드 로봇 출하량은 전 세계의 97%를 차지했습니다. 글로벌 출하량은 전년 동기 대비 300% 늘어난 2.2만 대였고, 상위 5개 업체가 전부 중국 기업입니다. 애지봇(AgiBot)이 약 9700대로 점유율 43%, 유니트리가 7000대 이상으로 31%, 그 뒤를 갤봇(Galbot), 유비테크(UBTECH), 러쥐 로봇(Leju Robot)이 이었습니다.애지봇의 궤적이 압축의 성격을 그대로 보여줍니다. 2023년 2월 창업 당시 프로토타입 6대로 시작해 2024년 8월 양산에 들어갔고, 2025년 1월 1000대, 2025년 말 5000대, 2026년 3월 1만 대, 2026년 6월 1.5만 대를 넘겼습니다. 3개월 만에 5000대를 더 찍어낸 것입니다. 유니트리도 2026년 8월 기준 누적 1.8만 대를 기록했고, 5월부터 8월까지 석 달간 7000대를 추가했습니다.모건스탠리는 2026년 중국 휴머노이드 로봇 시장을 20억 달러, 2030년에는 150억 달러로 전망합니다.10년은 과도한 관심에 대한 진정제일뿐 획기적 진전은 1년 안에도 일어날 수 있습니다.중국 로봇 전략에서 가장 특이한 지점은 국가급 규모의 이 프로젝트를 대기업이 아니라 스타트업에 힘을 실어준다는 것입니다. 이유는 조직의 물리학에 있습니다. 화웨이나 BAT(바이두, 알리바바, 텐센트) 같은 대기업은 방대한 조직과 기존 사업 구조 때문에 고속 반복과 현장 밀착형 배포를 실행하기 어렵습니다. 스타트업은 정책 방향에 즉각 반응하고 현장 피드백을 곧바로 제품에 반영합니다. 타스지항의 창업팀이 화웨이와 바이두와 DJI에서 나온 사람들로 채워졌다는 사실이 이 구조를 압축해 보여줍니다.정부는 여기에 초기 수요를 담당합니다. 지방 정부가 세운 훈련장이 스타트업의 로봇을 사들이고, 그 과정에서 나온 데이터를 다시 스타트업에 돌려줍니다. 생존과 기술 고도화가 동시에 해결되는 선순환입니다.물론 이 구조에는 아직 빈 곳이 있습니다. 2026년 상반기 출하된 휴머노이드 로봇 중 공연이 33.6%, 데이터 생산과 연구가 27%로, 둘을 합치면 60% 이상이 비생산적 용도에 머물러 있습니다. 제조업(12.8%)과 창고 물류(4.9%)를 합한 실질 생산 투입 비중은 20%에도 미치지 못합니다. 국가급 피지컬 AI 로봇 혁신 센터 총경리 슝유쥔(Xiong Youjun, 熊友军)이 로봇 산업은 기술 과시에서 산업적 논리로 전환해야 한다고 지적한 것도 이 지점입니다.중국전자학회 이사회 당위 서기이자 중국 휴머노이드 로봇·피지컬 AI 백인회 이사장인 장펑(Zhang Feng, 张峰)도 로봇이 무대 위에서 움직이고 경기장에서 달리는 단계를 지나 가정에서 쓰이고 공장에서 일하는 단계로 진화하고 있다고 말했습니다. 산업 스스로가 현장을 강조하기 시작했습니다.이 전략은 2027년을 겨눈 로드맵과 맞물려 있습니다. 중국 정부는 <휴머노이드 로봇 혁신 발전 지도 의견>을 통해 2027년까지 휴머노이드 로봇 기술 혁신 능력을 현저히 끌어올리고 국제 경쟁력을 갖춘 산업 생태계를 구축하겠다고 밝혔습니다. 2027년이 바로 배포–데이터–고도화의 순환이 궤도에 오르는 시점이 됩니다.다른 나라들이 완성도와 안전성, 효용을 두고 논쟁하는 동안 중국은 일단 양산하고 배포부터 한다는 순서를 택했습니다. 위태로워 보이지만 데이터가 인공지능의 원료라는 사실을 정확히 계산한 선택입니다. 중국의 피지컬 AI 관련 기업은 이미 3000개를 넘었고, 휴머노이드 로봇 완성체 연구개발 기업만 140개에 이릅니다.이제 우리가 봐야 할 곳은 전시장도 경기장도 아닙니다. 공장과 물류센터, 그리고 가정의 일상에서 쌓이는 수억 건의 데이터 포인트입니다. 생태계의 근원은 토양입니다. 지상의 꽃 잔치를 마무리 하고 중국은 땅 밑의 잔뿌리를 내리는 중입니다. 훈련장 120개, 로봇 수만 대, 2000시간의 라벨링 데이터 등 내년 그 뿌리가 빨아 올린 양분이 피지컬 AI 모델로 흘러들 때 우리는 비로소 중국 로봇 산업의 실제 크기를 보게 될 것입니다. 중국은 그 시간표를 충실히 지키며 24시간 숨가쁘게 움직이고 있습니다.