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지난 5월 28일(현지시간), 스위스 블라텐 산사태 1주년 추모식 도중 촬영된 주택 잔해. 2025년 5월 28일 스위스 발레주 로에첸탈의 블라텐에서 빙하가 붕괴되면서 대피가 완료된 마을의 90%에 해당하는 130채의 주택과 교회를 포함한 지역이 암석, 얼음, 잔해 아래 묻혔다.EPA 연합뉴스
2025년 5월 28일 스위스 남부 산간마을 블라텐, 금방이라도 알프스 소녀 하이디가 달려 나올듯한 그림 같은 산촌을 향해 엄청난 양의 바위와 토사, 얼음덩어리가 밀려옵니다. 빙하 일부가 무너져 내리면서 약 2000만 톤의 암석과 얼음이 마을을 향해 쏟아져 내려옵니다. 현지인들의 증언에 따르면 불과 2분 만에 마을의 90%를 뒤덮었습니다. 800년 역사의 마을이 2분 만에 사라진 셈입니다.
다행스러운 점은 스위스 당국의 조기 경보 시스템 덕분에 주민 300여 명이 사고 발생 9일 전 모두 대피해있던 상태였습니다. 산악 국가인 스위스는 기후변화로 고산지대 빙하 붕괴와 산사태 발생 위험이 커지자, 빙하의 변형을 지속적으로 감시해 왔습니다. 이 사안을 취재하면서 한 가지 의문이 들었습니다.
부자나라들로 둘러싸인 알프스는 그렇다치고, 히말라야는? 안데스는?
세계 곳곳에서 극한 추위가 보고되던 지난 1월 12일, 인도 언론 <타임스 오브 인디아>는 히말라야산맥 중앙부인 '가르왈 히말라야'의 해발 3650미터 정상 봉우리(퉁나트 고산 봉우리)의 모습을 공개했습니다. 사진은 충격적이었습니다. 눈이 없었습니다. 이곳에 눈이 쌓이지 않은 모습은 관측이 시작된 1980년대 중반 이후 40년 만에 처음 있는 일이었습니다.
히말라야의 눈 가뭄 현상은 어제오늘의 일이 아녔습니다. 겨울 강설을 불러오던 서풍 유입 기압골의 변화와 지구 온난화가 복합적으로 작용하면서 예전부터 눈이 많이 내리던 지역은 눈이 늦게 오고, 눈 대신 비가 내리며 더 빨리 녹고 강설량이 불규칙해지는 등 '패턴의 변화'가 확연히 관찰되고 있었습니다.
현지인들은 이미 몸으로 느끼고 있었습니다. 라다크에 거주하는 영화 제작자 이프티카르 후세인이 찍은 사진을 보면 한 겨울에 2미터 눈이 쌓이는 인도의 시베리아 '마타얀 드라스'의 풍경이 극적으로 바뀌고 있었습니다. 2023년 1월 16일 평상시처럼 눈으로 덮여있는 '인도의 시베리아'는 1년 뒤인 2024년 1월 11일에는 눈이 완전히 사라진 채 버스가 오가고 있었습니다.
이렇게 눈과 얼음이 사라질수록 온난화 속도는 급격히 빨라집니다. 눈과 얼음이 반사하던 햇빛은 줄어들고 더 많은 태양에너지가 지표에 흡수되는 '알베도 피드백'이 발생하기 때문입니다. 이에 따라 산 정상 부근 부서진 바위들을 잡아주던 빙하가 녹으며 대규모 산사태와 빙하호에 의한 홍수가 곳곳에서 이어지고 있었습니다.
2021년 2월 인도 차몰리에서는 약 2700만㎥의 암석과 빙하 얼음이 붕괴했고, 200명 이상이 사망하거나 실종됐습니다. 2024년 네팔 에베레스트 지역 타메 마을에서도 연쇄적인 빙하호 붕괴로 대규모 홍수가 발생해 마을이 큰 피해를 보았습니다.
"지표면 온도가 2년 내 가장 뜨겁다"