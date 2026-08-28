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서울시 홍보대사로 활동했던 유튜버 박위.연합뉴스
[방송계] 선한 영향력이 뜻밖의 파장으로... 논란 방향이 잘못됐다
유튜버 박위씨가 CCTV 공개 논란 이후 구독자 수가 급감하고, 서울시 홍보대사직도 자진해서 내려놓는 등 후폭풍을 겪고 있습니다. 휠체어 이용자의 일상을 전하며 대중과 소통해 온 그의 활동에도 적지 않은 타격이 예상됩니다.
앞서 21일 박씨는 자신의 유튜브 채널로 KTX 하차 중 휠체어가 넘어지는 CCTV 영상을 공개했습니다. 영상에는 이동식 리프트의 경사판을 발로 고정하던 사회복무요원의 발에 휠체어 앞바퀴가 걸려 박씨가 넘어지는 모습이 담겼습니다. 박씨는 "그분(사회복무요원)이 의도를 가지고 잘못하신 것은 아니다"라면서도 "발을 올려놓는 행동이 사고 위험을 키웠다"고 지적했습니다. 영상엔 요원이 사과하는 모습도 담겼지만 박씨는 "너무 화가 나니까 순간 저도 화를 참지 못했다"고 덧붙였습니다.
장애인 이동 과정의 안전 문제를 알리려는 취지였지만, 영상 공개 직후 댓글과 대중 반응은 싸늘했습니다. 이미 사과한 개인을 식별할 수 있는 형태로 공개한 것이 적절했느냐는 논쟁이 벌어졌는데요. 그가 100만 구독자를 보유한 파워 인플루언서라는 점도 이런 비판을 키운 요소였습니다. "영향력이 큰 만큼 공개 지적에선 신중했어야 한다"는 여론입니다.
박씨는 21일 밤에 해당 영상을 삭제하며 사과의 글을 올렸지만, 논란은 잦아들지 않았습니다. 서울 동작구의회 회의록에 과거 박씨의 섭외 비용으로 "1500만 원 이상"이 거론된 사실이 뒤늦게 알려졌고, 935만 원에 계약됐던 강남문화재단의 토크콘서트도 취소됐습니다. 아내인 그룹 시크릿 출신 송지은씨에게도 악성 댓글이 달리는 일도 있었습니다.
이 과정에서 그가 CCTV 영상을 입수한 것과 공개한 행동이 합법적인지에 대한 검증 보도도 이어졌습니다. MBN은 코레일 관계자 인터뷰를 통해 "개인정보 보호법에 따라 고객은 자신의 개인정보 열람과 사본 발급, 전송을 요구할 권리가 있다"고 보도했습니다. 공개 행위에 대해선 초상권 침해 성립 가능성이 있지만, 공익 목적일 경우 형사처벌 가능성은 낮다는 내용도 덧붙였습니다.
박씨가 제기하려던 문제가 사회복무요원 개인 책임으로 좁혀졌고, 그에 대한 역풍이 다시 박씨 개인에게 집중되는 형국입니다. 다만 이것 또한 과하다는 지적도 있습니다. 사회복무요원이나 박씨 개인에게만 공분이 쏠리는 것을 경계해야 한다는 주장입니다. 일례로 MBC라디오 <김종배의 시선집중>은 현직 역무원 증언 등을 통해 "경사로 기계를 발로 꾹 누르는 게 현장 노하우처럼 공유된다"고 보도했습니다. 코레일 매뉴얼엔 "휠체어 승객이 하차할 때 리프트를 문에 고정을 시킨다"는 내용만 있고, 구체적 지침은 없다는 사실도 함께 전했습니다.
철도산업정보센터가 공개한 자료에 따르면 2025년 12월경 코레일은 인력으로 밀던 기존 장비와 달리 조이스틱으로 운전할 수 있는 신형 승강장용 휠체어 리프트를 개발했고, 지난 6월 서울역에서 시연회를 열었습니다. 7월 1일 서울역 시범운영 시작으로 2027년 말에 전국 도입 예정이라는데요. 신형 장비의 도입 일정과 규모는 어떻게 되는지, 매뉴얼에 없는 행동이 왜 일부 현장에서 노하우처럼 공유되는지 검증할 필요가 있습니다.
박씨는 2014년 5월경 낙상 사고로 장애인이 됐습니다. 이후 재활 및 휠체어 이용자의 일상을 공개하며 영향력을 키워왔습니다. 이번 논란으로 100만을 넘었던 구독자 수도 그 아래로 떨어지게 됐는데요. 분명한 건 그가 배리어프리 환경과 복지·청년 정책을 널리 알리는 역할을 했다는 점입니다. 개인을 저격한 그의 행동은 비판받을 여지가 있지만, 동시에 그에게로 쏠리는 비판 또한 편협하진 않은지 돌아볼 시점 아닐까요.
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