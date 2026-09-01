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이재명 대통령이 지난달 28일 청와대에서 열린 '청년예산 언박싱 2027' 행사에서 발언하고 있다.이재명 대통령이 중폭의 개각을 단행한 가운데, 유독 경찰청장과 검찰총장은 장기간 공석으로 놔둬 배경에 관심이 쏠립니다. 현재, 경찰청장 자리는 1년8개월 넘게 공백 상태이고, 검찰총장도 1년2개월째 채워지지 않고 있습니다.정치권에선 적임자의 능력 여부를 꼼꼼히 따져보는 이 대통령의 인사 스타일 때문이라는 해석이 많지만 정무적 고려도 영향을 미치고 있다고 분석합니다. 어느 경우든 지지율 하락세 속에서 민생치안과 관련된 핵심 보직 인사 지연으로 인한 정부의 국정 운영 부담이 커지는 것은 분명해 보입니다.수장 공백의 부작용이 가장 두드러진 곳은 경찰 조직입니다. 2024년 12월 비상계엄 여파로 조지호 전 경찰청장이 직무정지된 이후 대행체제가 이어지고 있습니다. 경찰청 차장의 직무대행이 한차례 바뀌는 동안에도 경찰청장 지명은 이뤄지지 않고 있습니다.수장 공백이 장기화하는 사이 제주 실종사건 허위 종결과 장윤기 사건 등 잇단 부실수사 사건이 터졌고, 경찰의 신뢰는 뿌리째 흔들리는 상황입니다. 급기야 이 대통령이 "경찰 기강 해이가 심각하다"며 특단의 경찰 개혁을 지시했지만, 개혁을 주도할 경찰청장은 없는 상태입니다.경찰 안팎에서는 최근의 부실 사건 처리와 비위 논란의 원인을 리더십 부재로 보는 견해가 많습니다. 개인적 일탈이나 취약한 시스템 문제도 있겠지만 13만 조직을 이끄는 경찰청장이 대행체제로 이어지면서 내부 통제력이 떨어졌다는 게 대체적인 시각입니다.현장에선 "조직 수장이 공석인데 수뇌부의 장악력이나 근무 분위기가 이전과 같을 수 있느냐"는 반응이 나온다고 합니다. 지휘체계가 불확실하다보니 간부 인사도 늦어져 올들어 상당기간 일선 경찰서장과 과장 자리가 직무대리 체제로 운영되기도 했습니다.공소청장을 맡게 될 검찰총장의 장기간 공석 사태도 전례 없는 일입니다. 검찰총장 자리는 지난해 7월 심우정 전 총장이 퇴임한 이후 후임자가 정해지지 않아 대행 체제로 운영되고 있습니다. 그나마 보완수사권 폐지에 반대해 구자현 검찰총장 직무대행이 사직서를 제출하면서 지금은 대검 기조부장이 사실상 총장 역할을 맡는 '대행의 대행' 체제로 버티는 상황입니다.검찰 주변에서는 검찰청 폐지와 공소청 출범이 1개월 여밖에 남지 않아 후속 작업에 차질이 불가피하다는 우려가 나옵니다. 공소청의 기본적인 직제조차 마련되지 않아 혼란스런 분위기입니다.