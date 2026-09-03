권우성

2015년 4월 4일 평화박물관(베트남전 진실위원회 후신, 대표 이해동 목사) 초청으로 '빈안학살' 생존자 응우옌 떤 런(NGUYEN TAN LAN), '퐁니퐁넛학살' 생존자 응우옌 티 탄(NGUYEN THI THANH), 호찌민시 전쟁증적박물관(증적은 증거와 흔적이라는 뜻) 후인 응옥 번(HUYNH NGOC VAN) 관장이 방한했다. 베트남전 한국군 민간인학살 피해자가 방한한 것은 이때가 처음이었다. 방한 후 첫 일정으로 경기도 광주 나눔의 집을 방문해 일본군 위안부 피해자 할머니들의 묘비에 헌화한 뒤 기도하고 있다.그가 베트남전쟁 피해자들과의 연대에 나선 것도 같은 시기다. 2017년 7월 25일 자 언론보도에 따르면, 구수정 한베평화재단 상임이사는 정의기억연대가 수여하는 제1회 길원옥여성평화상을 수상하는 소감을 밝히면서 "'피해자가 피해자의 마음을 알지'라며 한국군의 민간인 학살을 대속하는 마음으로 베트남 피해자들을 위해 전 재산을 기탁하셨던 문명금, 김옥주 할머니의 말씀도 생각이 난다"라는 말을 했다. 문명금이 한국군의 민간인 학살을 대신 속죄하는 마음으로 '미안해요 베트남' 운동에 동참했음을 보여주는 발언이다.그는 귀국한 지 1년 9개월인 2000년 11월에 향년 83세로 세상을 떠났다. 길지 않은 그 기간, 위안부운동에 참여하고 베트남전쟁 피해자들에게 용서를 구했다. 생의 마지막 1년 9개월을 인류를 위한 평화운동에 헌신했던 것이다.그의 기부금은 '미안해요 베트남운동'을 계승하는 서울 구로구의 평화박물관 조성에 사용됐다. 그의 출생지인 광양시는 매년 11월 3일 문명금 추모제를 연다. 그의 숭고한 삶과 정신은 우리 사회에서 그렇게 소중하게 기억되고 있다.