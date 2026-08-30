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수도원 호텔방 침대 모습윤한샘
온몸에 소름이 돋고 식은땀이 흐른 것도 잠시, 다행히 그림자의 정체는 수도사님이셨다. 나름 숨을 죽였다고 생각했는데, 밤공기를 타고 소리가 샜던 모양이다. 호통이 쏟아질 줄 알았던 수도사님 입에서 나온 말은 뜻밖이었다.
"방해하려고 하는 게 아닙니다. 이렇게 모여서 와인을 마시는 모습이 너무 좋습니다. 다만, 여기보다 더 좋은 야외 테라스 자리가 있으니, 그곳으로 가면 어떨까요? 거기서 남은 회포를 푸시지요."
순간 살짝 감동 받았다. 와인도 다 마셨겠다, 날도 어두워졌겠다. 그리고 밖에 더 있는 것도 염치가 없어, 감사의 말씀을 드리고 숙소로 들어갔다. 다음 날 아침, 밝은 햇살 아래 서로의 얼굴을 확인하며 건넨 미소에는 많은 감정들이 함축되어 있었다.
어느덧 막바지로 향하는 아쉬운 여정, 다음 목적지는 개인적으로 특별한 추억이 담긴 뷔르츠부르크였다. 언제 방문했는지 기억도 나지 않는다. 오래전 겨울, 마리엔베르크 요새에서 바라본 뷔르츠부르크의 야경과 다리 근처에서 마신 와인을 잊을 수 없었다. 화창한 여름, 동일한 레스토랑에서 이번에는 맛있는 맥주를 마시고 싶었다.
프랑켄의 도시
뷔르츠부르크는 바이에른의 북서쪽 끝에 있다. 그러나 거리로 보면 프랑크푸르트에서 1시간 남짓에 불과하다. 이곳이 특별한 이유는 행정 구역상으로는 바이에른에 속하지만, 역사적으로 '프랑켄(Franken)'이라고 불리기 때문이다. 뷔르츠부르크는 프랑켄에서도 '운터프랑켄(하 프랑켄)'의 중심 도시다.
'프랑크족의 땅'에서 이름이 유래한 프랑켄은 원래 바이에른과는 뿌리도 언어도 다른 문화권이었다. 가톨릭 주교들이 다스리던 이 땅이 바이에른에 편입된 것은 나폴레옹이 유럽의 지도를 다시 그린 19세기의 일이다. 그것도 자발적 합류가 아니라 위로부터 진행된 강제 병합이었다.
그래서일까, 프랑켄 사람들은 지금도 은연중에 '우리는 바이에른이 아니다'라고 말하곤 한다. 나의 맥주 스승이었던 한스가 '뮌헨 맥주는 맥주도 아니야'라고 농담처럼 던졌던 말이 비로소 이해되었다.
한스는 프랑켄에서도 맥주의 심장인 밤베르크(오버프랑켄) 사람이었다. 프랑켄의 상부 지역을 의미하는 오버프랑켄은 작고 독립적인 마을 양조장이 세계에서 가장 많은 곳이다. 밤베르크와 바이로이트는 맥주 자부심으론 세계 최고인 지역이고.
프랑켄 지역을 돌아다니다 보면 원래 바이에른의 중심지였던 레겐스부르크, 잉골슈타트, 뮌헨과 다른 정체성을 느낄 수 있다. 가장 두드러지는 것은 국기다. 흰색과 파란색으로 되어 있는 바이에른 기와 달리 프랑켄 지역은 흰색과 빨간색 기를 걸어 놓는다.
맥주에서도 미묘한 차이점이 드러난다. 바이스비어와 헬레스가 중심인 뮌헨과 달리 밤베르크와 바이로이트 같은 프랑켄 지역에서는 켈러비어나 훈연맥주처럼 전통적인 색이 녹아있는 맥주를 만날 수 있다.
기독교 그리고 와인의 도시, 뷔르츠부르크
뷔르츠부르크의 역사는 독일 기독교와 궤를 같이한다. 7세기 킬리안 성인이 게르만의 땅에 복음을 전파하기 위해 선택한 출발지가 바로 이곳이다. 8세기에는 '독일인의 사도', 성 보니파티우스가 뷔르츠부르크에 최초의 주교구를 세우며 영적 성지로 자리매김했다.