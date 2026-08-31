▲국가대표 박진만
2000년부터 2008년까지, 국가대표 주전 유격수는 박진만이었다. 그 시간 동안 한국인들은 박진만과 함께 긴장된 순간들을 편안하게 즐길 수 있었다.연합뉴스
IMF 경제위기와 함께 기나긴 해태 타이거즈의 왕조 시대가 막을 내렸다. 그리고 좌초한 해태, 쌍방울의 선수들을 게걸스럽게 쓸어 담은 재계의 공룡 삼성과 현대가 야구장에서 자존심 싸움을 벌이는 양대 재벌 라이벌전의 시대가 얼마간 이어졌다.
하지만 냉정하게 말하자면 이 시대에 삼성이 현대를 압도한 적은 없다. 현대는 1998년 창단 3년 차에 첫 우승을 차지했고, 2000년과 2003년, 2004년까지 네 차례 한국시리즈를 제패했다. 반면 삼성은 꾸준히 가을야구에 진출했지만 번번이 마지막 고비를 넘지 못했다. 2004년에는 현대와 폭우 속 진흙탕에서 뒤엉키는 한국시리즈 9차전까지 가는 혈투를 벌이고도 준우승에 머물렀다.
삼성이 현대를 누르기 시작한 것은, 현대그룹이 좌초하고 자금난에 빠지는 뜻밖의 기회를 틈타 당시로서는 상상하기 어려운 거액이었던 99억 원을 쏟아 부어 맞은 편 현대의 심정수와 박진만을 끌어들인 2005년이었다. 그중에서도 60억이 심정수의 몫이었지만 화룡점정은 박진만이었다. 4년의 계약기간 중 2년간 대활약했지만 나머지 2년을 통으로 날린 심정수가 아쉬운 대로 밥값 정도 했다면, 박진만은 이적 2년 차인 2006년에 한국시리즈 MVP에 오르며 삼성의 연속 우승을 이끌었고, 4년 내내 기대를 넘치게 채우고 한 번 더 FA 계약을 맺었다.
그렇게 박진만의 손에서 야구의 시대가 바뀌었다. 박진만은 2003년부터 2006년까지 4년 연속 우승을 경험했다. 그중 앞의 두 번은 현대에서, 그리고 뒤의 두 번은 삼성에서였다. 현대 왕조의 마지막과 삼성 왕조의 시작을 박진만이 지탱했다.
선수 하나가 시대를 바꾼다는 말은 과장이다. 하지만 박진만은 시대전환의 상징성을 가진 선수다. 그때 현대에서 삼성으로 옮겨간 것은 단순한 유격수 한 명이 아니라, 야구의 주도권을 한 도시와 구단에서 다른 도시와 구단으로 넘기는 전령이었다.
강심장 소년, 전설을 만나다
1996년 인천고를 졸업한 박진만은 인천에 입성한 현대 유니콘스의 고졸 우선지명을 받고 그 팀의 창단멤버가 됐다. 그리고 마침 그 해 42세의 나이에 창단감독으로 깜짝 발탁된 전설적 유격수 김재박의 지도를 받으며 한국 최고의 유격수로 성장했다. 수비수로서 가지고 있던 재능이 지체 없이 만개했고, 데뷔 시즌 내내 2할대 후반을 유지한 타격도 더할 나위가 없었다. 하지만 그가 가진 가장 큰 재능은 큰 경기에서도 흔들리지 않는 강심장이었다.
"현대 창단 첫해에 한국시리즈에 나갔는데, 물론 2년 전에 한 번 경험한 선수들이 꽤 있긴 했지만 신인들은 긴장할 수밖에 없지. 이긴다면 인천의 첫 우승이니까. 심지어 청소년대표 때나 연세대 시절에 큰 경기를 많이 경험했다는 박재홍도 바짝 얼어 있더라고. 그런데 신기한 게 세 살 더 어린 박진만은 그게 없었어. 얘는 도대체 왜 긴장을 해야 하는지도 모른다는 반응이더라고." (김경기, 전 SK 코치)
'인천의 아들'이라 불리던, 당시 현대 유니콘스의 주장이자 4번 타자로서 선수단의 중심이던 김경기의 회상이다. 큰 경기라고 해서 특별히 다른 사람이 되지 않는 것. 관중이 많아지고, 상대가 강해지고, 경기의 승패에 걸린 것이 많아지더라도 연습장에서 하던 야구를 그대로 하는 것. 그것이 박진만의 특별한 점이었다.
그러고 보면 그의 수비에는 얼핏 불가사의한 구석이 있다. 그는 스승 김재박을 비롯해 이종범, 류중일, 혹은 유지현이나 김민호, 김민재 같은 한국 유격수의 계보에 이름을 올려온 전설적인 유격수들과 비교할 때 어깨도 약하고 발도 느린 데다, 특별히 번뜩이는 재치나 파격적인 창의력을 찾아보기도 어렵다.
하지만 그는 정확히 필요한 만큼의 움직임으로 공을 잡아 가장 필요한 지점으로, 딱 필요한 만큼의 속도와 강도로, 실수 없이 던지는 선수였다. 그래서 그의 수비는 화려함과는 어울리지 않는다. 반대로 그는 어려운 타구를 처리하는 과정을 전혀 어렵지 않게 보이게 만드는 수비수였다. 그래서 그의 수비에 관한 기억은, 특별한 장면들이 아니라 그 순간을 지켜보며 내내 편안했던 이들의 마음과 연결되어있다.
'편안했던 마음'으로 기억하는 유격수