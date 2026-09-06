이재필

▲hasselblad 503촬영산과 구름, 빛이 번진 풍경 - 해가 기울기 전의 산과 여름 구름. 필름 한쪽으로 붉은 빛이 스며들었다. 이재필 고개를 숙이는 순간 조금 전까지 눈앞에 있던 풍경이 전혀 다른 모습으로 나타났다. 6×6의 정사각형 안에서는 하늘과 산의 비율부터 다시 생각하게 된다. 익숙한 3:2 직사각형 프레임처럼 좌우로 이야기를 펼치기보다는 화면 안에서 위와 아래가 서로 관계를 만든다. 그래서 산을 찍다가 구름을 오래 보게 되고, 구름을 찍으려다 그 아래 작은 밭을 발견한다.



숲을 따라 올라가는 계단과 석탑. 정사각형 프레임 안에서는 위와 아래의 관계가 더욱 선명해진다.

대학 시절 스튜디오에서 보았던 사진가들이 왜 그렇게 오랫동안 고개를 숙이고 있었는지 조금은 알 것 같았다. 그들은 카메라의 파인더를 바라 보고 있던 것이 아니었다. 웨이스트파인더라는 것이 내가 움직이는 것과 화면은 반대로 움직인다. 그렇기에 구도를 잡는 것이 쉽지만은 않다.



▲hasselblad 503촬영숲과 목조 계단, 석탑-숲을 따라 올라가는 계단과 석탑. 정사각형 프레임 안에서는 위와 아래의 관계가 더욱 선명해진다. 이재필

완벽한 카메라에 남은 불완전한 여름



핫셀블라드는 정밀한 카메라로 기억된다. 우주라는 극한 환경에서 사용됐다는 역사도 그런 이미지를 더욱 강하게 만들었다. 하지만 수십 년이 지난 기계식 카메라를 실제로 사용하는 일은 그렇게 완벽하지만은 않다. 필름을 넣어야 하고, 다크슬라이드를 빼야 하고, 초점과 노출을 확인해야 한다. 필름 한 롤을 다 찍기 전까지 결과를 볼 수도 없다.



이번 촬영에서는 몇몇 사진에 붉은빛도 스며들었다. 다크슬라이드를 빼고 넣기를 반복하기에 그부분에서 빛이 새는 개체들이 있다. 간단하게 스펀지를 교체하면 될 일이지만, 선뜻 뜯어볼 생각은 나지 않는다. 처음 사진을 확인했을 때는 잠시 고민했다. 실패한 사진이라고 해야 할까. 그런데 이상하게도 자꾸 눈이 갔다.



▲hasselblad 503촬영꽃과 거대한 적운 - 길가의 꽃 너머로 여름 구름이 부풀어 올랐다. 가까운 꽃보다 멀리 있는 구름이 먼저 눈에 들어왔던 오후였다. 이재필

길가의 꽃 너머로 여름 구름이 부풀어 올랐다. 가까운 꽃보다 멀리 있는 구름이 먼저 눈에 들어왔던 오후였다. 필름 사진을 오래 찍으면서 완벽한 결과에 대한 생각도 조금씩 달라졌다. 빛이 새기도 하고 초점이 조금 어긋나기도 한다. 내가 기억했던 색과 전혀 다른 색이 나오기도 한다.



그런 흔적까지 포함해서 한 롤의 필름에는 그날의 시간이 남는다. 사진을 찍던 순간에는 몰랐던 것들이 현상된 필름에서 뒤늦게 발견되는 것이다. 어쩌면 그것이 지금도 필름카메라를 사용하는 이유인지 모르겠다.



핫셀블라드는 여전히 불편하다. 한 롤에 열두 장뿐이고, 카메라를 들고 빠르게 움직이며 연속해서 사진을 찍기도 어렵다. 한 장을 찍기 위해 해야 할 일이 많다. 그런데 사진을 오래 찍을수록 이런 불편함이 싫지만은 않다.



필름을 넣는다.

파인더를 연다.

고개를 숙인다.

초점을 맞춘다.

숨을 고른다.



그리고 셔터를 누른다.



철컥.



사진 한 장을 위해 필요한 시간이 길어진 만큼 풍경을 바라보는 시간도 길어진다.



▲hasselblad 503촬영산과 구름, 밭의 풍경-해가 기울기 전, 여름은 산과 구름 사이에 잠시 멈춰 있었다. 이재필

해가 기울기 전, 여름은 산과 구름 사이에 잠시 멈춰 있었다. 대학 시절의 나는 고개를 숙여 핫셀블라드의 파인더를 바라보던 사진가를 멀리서 지켜봤다. 그 모습이 멋있어서 카메라를 갖고 싶었다. 오랜 시간이 지나 이제 내가 같은 자세로 고개를 숙인다.



밝은 포커싱 스크린 위로 구름이 지나가고 바람에 나무가 흔들린다. 조금 전까지 아무렇지 않게 지나쳤던 풍경이 정사각형의 작은 창 안에서는 이상할 만큼 아름다워 보인다. 수많은 카메라를 사용해왔지만 핫셀블라드 앞에서는 아직도 가끔 멍하니 파인더를 바라보게 된다. 어쩌면 오랜 시간과 적지 않은 비용을 들여 갖고 싶었던 것은 핫셀블라드라는 카메라가 아니었는지도 모르겠다.



조금 천천히 걷고,

조금 오래 바라보고,

사진 한 장을 찍기 전에 한 번 더 생각하게 만드는 시간.



그날 나는 그 작은 사각형의 창을 들고 여름을 한 바퀴 돌았다. 그리고 열두 장의 여름을 가지고 돌아왔다. #핫셀블라드 #여름 #달에간카메라 #중형카메라 #6X6 프리미엄 나의 오래된 사진이야기 이전글 안동에서 청량리 갈 때 챙긴 콤팩트 필름 카메라 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 산과 구름, 밭의 풍경-해가 기울기 전, 여름은 산과 구름 사이에 잠시 멈춰 있었다.해가 기울기 전, 여름은 산과 구름 사이에 잠시 멈춰 있었다. 대학 시절의 나는 고개를 숙여 핫셀블라드의 파인더를 바라보던 사진가를 멀리서 지켜봤다. 그 모습이 멋있어서 카메라를 갖고 싶었다. 오랜 시간이 지나 이제 내가 같은 자세로 고개를 숙인다.밝은 포커싱 스크린 위로 구름이 지나가고 바람에 나무가 흔들린다. 조금 전까지 아무렇지 않게 지나쳤던 풍경이 정사각형의 작은 창 안에서는 이상할 만큼 아름다워 보인다. 수많은 카메라를 사용해왔지만 핫셀블라드 앞에서는 아직도 가끔 멍하니 파인더를 바라보게 된다. 어쩌면 오랜 시간과 적지 않은 비용을 들여 갖고 싶었던 것은 핫셀블라드라는 카메라가 아니었는지도 모르겠다.조금 천천히 걷고,조금 오래 바라보고,사진 한 장을 찍기 전에 한 번 더 생각하게 만드는 시간.그날 나는 그 작은 사각형의 창을 들고 여름을 한 바퀴 돌았다. 그리고 열두 장의 여름을 가지고 돌아왔다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 이재필 (hongrang) 내방 구독하기 목차19 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 안동에서 청량리 갈 때 챙긴 콤팩트 필름 카메라 맨위로 다크 꽃과 거대한 적운 - 길가의 꽃 너머로 여름 구름이 부풀어 올랐다. 가까운 꽃보다 멀리 있는 구름이 먼저 눈에 들어왔던 오후였다.길가의 꽃 너머로 여름 구름이 부풀어 올랐다. 가까운 꽃보다 멀리 있는 구름이 먼저 눈에 들어왔던 오후였다. 필름 사진을 오래 찍으면서 완벽한 결과에 대한 생각도 조금씩 달라졌다. 빛이 새기도 하고 초점이 조금 어긋나기도 한다. 내가 기억했던 색과 전혀 다른 색이 나오기도 한다.그런 흔적까지 포함해서 한 롤의 필름에는 그날의 시간이 남는다. 사진을 찍던 순간에는 몰랐던 것들이 현상된 필름에서 뒤늦게 발견되는 것이다. 어쩌면 그것이 지금도 필름카메라를 사용하는 이유인지 모르겠다.핫셀블라드는 여전히 불편하다. 한 롤에 열두 장뿐이고, 카메라를 들고 빠르게 움직이며 연속해서 사진을 찍기도 어렵다. 한 장을 찍기 위해 해야 할 일이 많다. 그런데 사진을 오래 찍을수록 이런 불편함이 싫지만은 않다.필름을 넣는다.파인더를 연다.고개를 숙인다.초점을 맞춘다.숨을 고른다.그리고 셔터를 누른다.철컥.사진 한 장을 위해 필요한 시간이 길어진 만큼 풍경을 바라보는 시간도 길어진다. 숲과 목조 계단, 석탑-숲을 따라 올라가는 계단과 석탑. 정사각형 프레임 안에서는 위와 아래의 관계가 더욱 선명해진다.핫셀블라드는 정밀한 카메라로 기억된다. 우주라는 극한 환경에서 사용됐다는 역사도 그런 이미지를 더욱 강하게 만들었다. 하지만 수십 년이 지난 기계식 카메라를 실제로 사용하는 일은 그렇게 완벽하지만은 않다. 필름을 넣어야 하고, 다크슬라이드를 빼야 하고, 초점과 노출을 확인해야 한다. 필름 한 롤을 다 찍기 전까지 결과를 볼 수도 없다.이번 촬영에서는 몇몇 사진에 붉은빛도 스며들었다. 다크슬라이드를 빼고 넣기를 반복하기에 그부분에서 빛이 새는 개체들이 있다. 간단하게 스펀지를 교체하면 될 일이지만, 선뜻 뜯어볼 생각은 나지 않는다. 처음 사진을 확인했을 때는 잠시 고민했다. 실패한 사진이라고 해야 할까. 그런데 이상하게도 자꾸 눈이 갔다. 산과 구름, 빛이 번진 풍경 - 해가 기울기 전의 산과 여름 구름. 필름 한쪽으로 붉은 빛이 스며들었다.고개를 숙이는 순간 조금 전까지 눈앞에 있던 풍경이 전혀 다른 모습으로 나타났다. 6×6의 정사각형 안에서는 하늘과 산의 비율부터 다시 생각하게 된다. 익숙한 3:2 직사각형 프레임처럼 좌우로 이야기를 펼치기보다는 화면 안에서 위와 아래가 서로 관계를 만든다. 그래서 산을 찍다가 구름을 오래 보게 되고, 구름을 찍으려다 그 아래 작은 밭을 발견한다.숲을 따라 올라가는 계단과 석탑. 정사각형 프레임 안에서는 위와 아래의 관계가 더욱 선명해진다.대학 시절 스튜디오에서 보았던 사진가들이 왜 그렇게 오랫동안 고개를 숙이고 있었는지 조금은 알 것 같았다. 그들은 카메라의 파인더를 바라 보고 있던 것이 아니었다. 웨이스트파인더라는 것이 내가 움직이는 것과 화면은 반대로 움직인다. 그렇기에 구도를 잡는 것이 쉽지만은 않다.

실내 흑백 인물 - 핫셀블라드 503과 80mm 렌즈. 6×6의 정사각형은 사람과 그 사람이 머물던 공간을 함께 담기에 좋았다.이번에 사용한 것은 핫셀블라드 503 계열 바디와 Carl Zeiss Planar 80mm 렌즈다. 80mm는 6×6 포맷에서 표준렌즈 역할을 한다. 광각처럼 많은 것을 보여주지도 않고 망원처럼 무엇인가를 가까이 끌어오지도 않는다. 그래서 내가 바라본 거리와 감각을 비교적 담담하게 옮겨놓는다.120필름을 A12 매거진에 넣으면 한 롤에서 얻을 수 있는 사진은 열두 장이다. 열두 장. 디지털카메라에 익숙해진 지금 생각하면 터무니없이 적다. 하지만 핫셀블라드에서는 그 열두 장 때문에 오히려 사진을 찍는 시간이 길어진다.파인더를 펼치고 고개를 숙인다. 좌우가 뒤집힌 화면을 바라보며 구도를 잡고 초점을 맞춘다. 노출을 확인하고 다시 한 번 화면의 가장자리를 살핀다. 그리고 정말 이 장면을 찍을 것인지 생각한다. 그 과정을 모두 지나야 비로소 셔터를 누른다. 철컥.핫셀블라드의 셔터음은 꽤 크다. 6×6 화면을 보여주던 커다란 미러가 움직이면서 손끝에도 작은 충격이 전해진다. 조용하고 우아한 외형과 달리 사진 한 장을 찍는 순간만큼은 꽤 기계적이다. 그래서 한 장을 찍었다는 사실이 확실하게 남는다.그렇게 핫셀블라드와 여름 드라이브를 나섰다. 특별한 목적지가 있었던 것은 아니다. 해가 지기 전까지 차를 몰다가 마음에 드는 풍경이 나타나면 잠시 멈췄다. 여름의 산은 짙은 녹색이었고 그 위에는 커다란 적운이 떠 있었다. 핫셀블라드의 웨이스트 레벨 파인더를 열었다.