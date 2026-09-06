▲아이폰15촬영
웨이스파인더롤 바라본 시장의 풍경이재필
그런데 정작 기억에 남은 것은 카메라의 이름도, 가격도 아니었다. 사진을 찍는 사람의 자세였다. 웨이스트 레벨 파인더를 펼친 사진가는 카메라를 가슴께에 두고 고개를 숙였다. 작은 사각형의 스크린을 한참 들여다보다가 어느 순간 셔터를 눌렀다.
철컥. 커다란 미러가 움직이며 만들어내는 묵직한 소리까지 듣고 나면 괜히 저 카메라로 사진을 찍어보고 싶다는 생각이 들었다. 하지만 당시 학생이었던 내가 핫셀블라드를 갖는 것은 꽤 먼 이야기였다. 가격을 물어보는 것조차 망설여질 만큼 비싼 카메라였다. 그렇게 핫셀블라드는 오랫동안 가질수 있는 카메라보다 위시리스트 장바구니에 담긴 물건에 가까웠다.
핫셀블라드의 역사는 항공 사진에서 시작한다. 스웨덴의 빅터 핫셀블라드는 제2차 세계대전 당시 스웨덴 공군을 위한 항공 카메라 제작에 참여했고, 이때 축적된 기술은 전쟁 이후 민수용(일반 소비자) 카메라 개발로 이어졌다. 1957년 등장한 500C는 이후 오랫동안 이어지는 핫셀블라드 V 시스템의 중요한 출발점이 됐다.
렌즈와 파인더, 필름매거진을 필요에 따라 교환할 수 있는 모듈 구조와 6×6cm 정사각형 포맷. 지금 우리가 '핫셀블라드'라고 했을 때 떠올리는 모습도 이 시기에 완성됐다. 그리고 이 카메라의 역사를 이야기할 때 빠지지 않는 것이 나사(NASA)다.
1962년 우주비행사 월터 시라가 머큐리 8호에 핫셀블라드 500C를 가져가면서 인연이 시작됐고, 이후 나사의 우주 프로그램을 위한 여러 개조 모델이 만들어졌다. 1969년 아폴로 11호의 달 착륙에서도 핫셀블라드 카메라가 사용됐다. 이 이야기를 알고 나면 핫셀블라드라는 이름이 조금 다르게 느껴진다. 그런데 정작 나는 그 후손을 들고 다니면서 흠집이라도 날까 조심하고 있었다. 생각해보면 조금 우스운 일이다.
딱 열두 장, 그래서 더 신중하게