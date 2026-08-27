유성호

▲ 1심 선고 앞둔 김현태 “당당하게 결과 받아들이겠다" #shorts 12.3 비상계엄 당시 병력을 이끌고 국회로 출동한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 707특임단장이 27일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고공판에 출석했다. ⓒ 유성호

피고인(김현태)은 수사단계 때부터 이 법정에 이르기까지 계속 비상계엄을 정당화했으며 심지어 유튜브 채널 등을 통해 사실을 왜곡하고 관련자를 비난함으로써 법치주의와 사법시스템에 저항했습니다.

피고인(이상현)은 1공수여단이 (전두환 등 신군부의) 12.12 군사반란 당시 신군부 핵심이었다는 아픈 과거가 있음에도 이를 망각한 채 거리낌없이 부하들에게 위법한 명령을 쏟아냈습니다.

[선관위 침탈]

12.3 비상계엄 당시 병력을 이끌고 국회로 출동한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 707특임단장이 27일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고공판에 출석하고 있다.오 재판장은 피고인들 가운데 김 전 단장에게 가장 높은 징역형을 선고하며 이례적으로 "법치에 저항했다"라고 질책했다. 오 재판장은 김 전 단장이 ① 병력 18명과 함께 국회의사당 유리창을 깨 국회의사당 건물 내부로 침투해 본회의장 진입 및 전기차단을 시도하고 ② 2차 침투 병력 101명으로 하여금 국회의사당 봉쇄에 가세하도록 한 혐의를 모두 유죄로 인정했다.오 재판장은 "피고인은 비상계엄 해제 요구안을 의결하려는 국회의원들을 저지시키고 끌어내려고 해 (내란죄 구성요건인) 국헌문란의 목적과 내란의 고의가 인정된다"라며 "(피고인의 행위는) 특히 적법한 비상계엄 선포하에서도 수행할 수 없는 것이 자명해 불법성도 중대하다"라고 질타했다.그러면서 "피고인이 적법한 명령을 수행해 책임이 조각된다는 취지로 주장하는데 불법 명령에는 따라야 할 의무가 없다"라며 "피고인은 이 법정에서까지 반성하는 태도를 보이지 않고 있다"라고 덧붙였다.오 재판장은 이상현 전 특전사 제1공수특전여단장이 ① 계엄 선포 직후 병력 269명에게 국회 출동을 지시하고 본인도 실탄 562발을 지휘 차에 적재한 상태로 국회로 출동해 ② 곽종근 전 육군특수전사령관 지시에 따라 예하 대대장들에게 계엄해제 의결을 시도하는 국회의원들을 끌어내라고 한 혐의를 인정했다. ③ 그는 이 과정에서 "문짝을 부수더라도 국회의원들을 다 끄집어내라", "전기라도 끊을 수 없겠나"라고 구체적으로 지시하기도 했다.오 재판장은 "이 같은 피고인의 명령과 지시는 궁극적으로 국회의원들의 계엄 해제 표결을 저지하기 위한 것으로 설령 (합법) 비상계엄하에서도 수행할 수 없는 반헌법 행위"라며 "특수부대원들에게 실력행위를 지시하는 등 불법성이 매우 크다"라고 비판했다.일명 이재명·한동훈·우원식 등 정치인 14명 체포조를 편성한 김대우 전 국군방첩사령부 방첩수사단장에 대해선 "군사기밀보호법 위반 사건을 담당하는 수사단장으로서 명단에 포함된 정치인들의 체포와 구금이 위법했다는 걸 충분히 인식했다고 보인다"라며 "소속부대 지휘와 감독 권한을 이용해 합동체포조 편성과 국회 출동을 지시했다"라고 평가했다.오 재판장은 "특히 비상계엄하에서도 방첩사 수사관들이 국회의원과 민간인 등에 대한 수사와 체포 권한이 없었다"라며 "이를 회피하기 위해 경찰·국방부 조사본부 수사관들과 협조해 신병확보를 지시했다"라고 봤다.오 재판장은 국회 침탈과 정치인 체포 지시의 방법으로 내란에 가담한 위 피고인들이 자신의 직권을 남용한 고의가 인정된다고 판단했다.