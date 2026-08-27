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김현태 전 707특수임무단장이 27일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 내란중요임무종사 등 혐의 1심 선고를 받기 전 법원 앞에서 지지자들에게 연설을 한 뒤 전한길 전 한국사강사와 인사를 나누고 있다. 이날 김현태씨는 징역 12년을 선고받고 법정구속됐다.권우성
12·3 내란의 밤 헌법기관인 국회와 중앙선관위원회를 침탈하고도 반성하지 않는 계엄군 지휘관들에게 법원이 중형을 선고하고 법정 구속했다. 윤석열 내란 발생 약 1년 8개월 만이다.
내란전담재판부 서울중앙지방법원 형사합의37-2부(재판장 오창섭 부장판사)는 27일 오후 2시 김 전 단장 등 계엄군 지휘관 7명에 대한 내란중요임무종사·직권남용권리행사방해 사건 1심 선고기일에서 아래와 같이 판결 선고를 내렸다.
['국회 봉쇄·침투' 관련자]
① 이상현 당시 특전사 1공수여단장 : 징역 10년 선고
② 김현태 당시 707특수임무단장 : 징역 12년 선고
['반국가세력 합동체포조' 관련자]
③ 김대우 당시 방첩사 방첩수사단장 : 징역 5년 선고
④ 박헌수 당시 국방부 조사본부장 : 무죄 선고
['선관위 점거·직원 체포' 관련자]
⑤ 고동희 당시 정보사 계획처장 : 무죄 선고
⑥ 김봉규 당시 정보사 중앙신문단장 : 징역 7년 선고
⑦ 정성욱 당시 정보사 100여단 2사업단장 : 징역 7년 선고
오 재판장은 유죄를 선고한 김 전 단장 등 피고인 5명에 대해 "국가안전보장과 국토방위 신성의무를 저버리고 국민을 위해 사용돼야 할 군사력을 개인과 특정 세력의 이익을 위해 사용했다"라며 "위헌·위법한 계엄에 저항하는 시민들과 임무의 적법성에 의문을 제기하며 당황하는 부하들을 외면한 채 상관의 불법 명령에 맹종했다"라고 꾸짖었다.
이어 "피고인들 행위로 국군의 명예와 자긍심은 씻기 힘든 상처를 입었고, 자신의 의사와 무관하게 동원된 수많은 장병 및 수사관들에게 '내란동조 세력'이라는 불명예를 입게 했다"라며 "국민은 극도의 불안에 빠졌고, (대한민국이) 국제 사회에서 쌓아온 위상도 실추됐다"라고 짚었다.
그러면서 "이 법원은 자유민주주의 국가에서 용납할 수 없는 내란 범행에 대해 피고인에게 엄정한 책임을 물어야 할 책무를 국가와 사회로부터 요구받았다"라며 "(피고인들을) 이 사건 중대성에 상응한 처벌을 함으로써 향후 모두에게 다시는 내란 도모에 가담하지 못하도록 경종을 울릴 필요성이 있다"라고 강조했다.
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