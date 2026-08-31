오마이뉴스

인공지능(AI)을 활용해 만든 이미지.예를 들면, 교수와 거지의 공통점이다. 생각보다 많았고 나름대로 설득력이 있었다. 첫째, 교수와 거지는 둘 다 무엇인가 들고 다닌다. 교수는 강의가 있는 날이건 아니건 늘 가방이나 책을 들고 다니고, 거지, 특히 영화나 드라마 속 거지는 늘 깡통을 들고 다닌다.둘째, 교수와 거지 모두 수입이 일정치 않다, 교수는 월급 이외에 외부 강의료, 논문 심사료, 회의비 등 잡수입이 많다. 배우자도 모른다. 거지는 그날그날 어떤 사람을 만나느냐에 따라 수입에 차이가 심할 수밖에 없다. 셋째, 교수와 거지 모두 출퇴근 시간이 일정치 않다, 교수에 따라 조금 차이는 있지만, 출퇴근이 자유로운 것이 거지와 다를 바 없다.넷째, 교수와 거지라는 직업은 일단 되기만 하면 굶어 죽지는 않는다. 교수 되기는 하늘의 별 따기만큼 어렵지만 급여가 대단하지는 않다. 거지 또한 되려는 마음 먹기가 어렵지만 일단 되고 나면 굶어 죽지는 않는다. 다섯째, 교수도 거지도 입만으로 먹고 산다. 늘 같은 내용의 강의를 반복하는 교수와 '한 푼 줍쇼'라는 같은 말을 반복해서 외쳐대는 거지가 닮아 보인다.교수와 정자(생식세포)의 공통점도 재미있었다. 첫째, 교수와 정자는 손과 발이 없다, 교수가 대부분의 일을 조교에게 시키는 모습을 빗댄 말이다. 손과 발이 없고 머리만 큰 정자처럼 손발은 묶어 두고 머리만 쓰는 교수가 많던 시절이 있었다.둘째, 교수와 정자 모두 사람 될 확률이 매우 낮다, 알려진 대로 정자가 사람이 될 확률은 정말 낮다. 수억 마리의 정자 중에서 오직 한 마리만 난자와 결합해서 사람이 된다. 선착순이 아니라 난자가 정자를 선택한다는 것이 흥미롭다. 그런데 교수는 왜 사람 될 확률이 낮다고 평가되었을까?1993년 서울대에서 있었던 교수에 의한 조교 성희롱 사건을 시작으로 유난히 교수에 의한 학생 성희롱 사건이 언론에 많이 보도되었다. 후일 미투운동으로 발전하였고, 주인공 중에 교수도 많았다. 입으로는 남을 가르치려고 하지만 실제 생활에서는 모범적이지 않고 권위적인 교수의 모습을 지켜본 주변인들이 만든 얘기로 보인다.셋째, 한번 들어가면 절대 나오지 않는다. 정년이 보장된 교수라는 직업이 지닌 철밥통 모습과 난자에 의해 선택받은 정자는 절대 수정란을 빠져나올 수 없음을 비유한 이야기이다.이런 비유는 교수 사회의 특성을 잘 아는 대학 구성원, 아마도 대학원생이나 조교가 만들었을 것으로 짐작된다. 교수 누군가의 고백이 담긴 이야기일 수도 있다. 대체로 교수의 허세나 위선을 지적하는 이야기들이었다.교육학 교수로 30여 년, 커피 전문가로 10년 정도 활동해 보니, 어느 순간 우리나라 교육과 커피가 꽤 많은 공통점과 흥미로운 차이점을 지니고 있다는 생각이 스쳤다.먼저 공통점이 몇 가지 있다. 첫째, 커피와 우리나라 교육은 둘 다 쓰다는 점이 같다. 커피는 당연히 쓰다. 우리나라 교육도 맛이 쓰다. 학생으로서든, 학부모로서든, 교사로서든 교육을 직접 경험하고 나면 그 맛이 정말 쓰다는 걸 안다. 둘째, 커피만큼 우리 교육은 뜨겁다. 경쟁 중심의 교육 체제가 만들어 놓은 교육열은 사회를 태울 지경이다.셋째, 커피처럼 우리 교육도 살짝 식혔을 때 제맛이 난다. 커피의 향과 맛을 제대로 즐기려면 가장 맛 있는 온도인 60~70도쯤으로 식혀야 한다. 우리나라 교육도 그 열기를 조금 식혀야 한다. 지금의 교육열은 물의 온도로 따지자면 100도 가까운 끓는 상태다. 사람이 델 수 있는 수준이다. 조금 식히는 것이 마땅하다. 커피도 교육도 뜨겁다고 좋은 것은 아니다. 지나친 열기는 커피에서는 맛을 감추고, 교육에서는 사람을 지치게 한다.넷째, 커피도 교육도 위기라는 얘기를 자주 듣는다. 커피의 위기는 크게 두 가지가 배경이다. 하나는 기후 위기로 인한 커피 생산 지역 축소, 생산량 감소, 이로 인한 원재료 가격 상승이 불러온 위기다. 세계 공통의 위기다. 다른 하나는 우리나라 특유의 위기로, 카페의 증가가 가져온 경쟁 과열이 부른 위기다. 우리나라 교육이 위기라는 얘기는 설명이 필요 없다. 학교붕괴, 교실 붕괴, 교육 망국론이란 말이 들린 지 한 세대가 넘었다.마지막으로 커피와 교육에서 좋은 것과 나쁜 것의 차이가 심하다. 커피에는 상품(commodity) 커피와 스페셜티 커피가 있다. 1킬로그램 원두 가격이 1만 원 이하부터 1000만 원 이상까지 다양하다. 카페에서 판매하는 커피 한 잔 가격도 1000~2000원의 저가 커피부터 3만~4만 원의 고가 커피까지 다양하기는 마찬가지다. 가격의 차이만큼 맛의 차이가 클지는 의문이다.우리나라 교육은 수도권과 지역의 차이가 심하고, 학교 간 차이도 매우 심하다. 특히 대학과 고등학교 단계에서의 학교 서열화 구조는 문제가 심각하다. 학교의 명성 차이만큼 교육의 질 차이가 존재하는지는 의문이라는 점에서 커피와 비슷하다.