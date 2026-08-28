남소연

5·18 민주화운동을 폄훼하는 내용의 토론회를 열어 논란을 일으킨 이진숙 국민의힘 의원에 대한 제명 촉구 결의안이 26일 국회 본회의에서 표결에 부쳐지자 이 의원이 퇴장하고 있다. 이 의원이 더불어민주당 의원들과 언쟁을 벌이려다 윤용근 의원에게 이끌려 나가고 있다.5·18민주화운동을 폄훼한 이진숙 국민의힘 의원에 대한 제명 촉구 결의안 국회 통과는 사실 반쪽짜리에 불과하다. 결의안이라는 말 그대로 국회의원의 자격이 없으니 의원직을 박탈하자고 동료 의원들에게 촉구하는 것일뿐이다. 이진숙의 주장에 동조하며 징계에 눈감은 국민의힘을 헌법 부정 세력으로 몰아붙이는 것 이상의 의미를 부여하기는 어렵다.무엇보다도 이진숙을 제명하기까지는 넘어야 할 산이 많다. 먼저 28개월째 공전중인 국회 윤리위원회부터 가동시켜야 한다. 지난해 더불어민주당과 국민의힘이 6대 6대 여야 동수로 윤리위 구성에 합의했으나 강성 지지층 반발에 무산됐다. 윤리위가 문을 열려면 위원 구성 비율부터 풀어야 하는데 쉽지 않을 것이다.설혹 여야 합의가 이뤄져 윤리위가 가동된다해도 갈 길이 멀다. 그간 국회에 쌓인 의원 징계안은 무려 55건에 달한다. 이중 25건이 범여권, 30건이 범야권을 겨냥하고 있다.여권에선 '딸 축의금 논란' 최민희, '갑질 논란' 강선우, '주식차명거래 논란' 이춘석 의원 등이 있고, 야권에서는 '백골단 기자회견' 김민전, '젓가락 논란' 이준석 의원 등이 대표적이다. 사안 하나하나가 파괴력이 커 합의에 이르기 쉽지 않을 뿐더러 접수 순서대로 논의를 하면 이진숙 건은 언제가 될지 기약이 없다.가까스로 윤리위에서 제명 징계안이 통과된다고 치자. 국회의원 제명을 위해서는 재적 의원 3분의 2 이상이 찬성해야 한다. 범야권 의원들이 모두 찬성표를 던진다 해도 10여명이 부족하다. 26일 국회 결의안 통과 때 표결에 참석한 국민의힘 의원은 4명이었고, 2명이 찬성했다. 결의안도 그 정도인데, 실제 의원직 제명에 동참할 의원은 더 적다고 봐야 한다. 이런 계산을 하다보면 이진숙 의원직 제명은 사실상 불가능하다는 결론에 도달하게 된다.이진숙은 정확히 '급소'를 알고 있다. 자신이 무슨 짓을 해도 의원직을 박탈할 수 없다는 것을 다 계산에 넣었을 것이다. 이진숙이 개최한 5·18 토론회 포스터에는 '학술적 성찰'이란 글씨가 빨간색으로 돋보이게 표시돼 있다. 행사에 앞서 이진숙 측이 내놓은 보도자료는 '광주정신'의 역사관을 분석하고, 일각에서 제기돼 온 '북한군 투입설' 등 확실한 근거가 없는 주장은 오히려 5·18 논의의 신뢰를 떨어뜨린다는 입장을 밝힐 예정이라고 예고했다.그런데 정작 행사장에선 "열흘 간의 소요사태"·"5·18은 1987체제 오염과 타락의 주범"· "광주를 고립시켜야 한다"는 등의 망언이 터져 나왔다. 5·18을 격하하려는 세력을 끌어들여 국회를 역사 왜곡의 무대로 만들기로 이진숙이 미리 작정한 것이다. 사전에 별 일 아닌 것처럼 꾸며 행사 개최에 지장이 없도록 해놓고는 대형폭탄을 터뜨린 셈이다. 국회를 기만하고 전 국민을 상대로 사기극을 벌인 것과 무엇이 다른가.